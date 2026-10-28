Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.48 WIB

Masih Suka Pakai Telepon Rumah hingga Baca Koran, Ini 7 Kebiasaan Boomer yang Bikin Anak Muda Heran

Kebiasaan boomer saat pakai teknologi yang bikin gen z geleng kepala - Image

Kebiasaan boomer saat pakai teknologi yang bikin gen z geleng kepala

JawaPos.com – Perbedaan generasi tidak hanya terlihat dari selera hiburan atau gaya berpakaian, tetapi juga dari kebiasaan sehari-hari. Hal-hal yang dianggap biasa oleh generasi lebih tua terkadang justru terasa asing bagi anak muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital.

Generasi baby boomer, yang umumnya merujuk pada mereka yang lahir sekitar 1946 hingga 1964, tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dari generasi muda saat ini. Tidak mengherankan jika sebagian dari mereka masih mempertahankan cara lama dalam berkomunikasi, bekerja, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan generasi boomer yang kerap dianggap kurang praktis oleh anak muda. Meski begitu, perbedaan ini tidak selalu menunjukkan bahwa satu generasi lebih baik daripada generasi lainnya. Berikut ulasannya.

1. Tidak Terburu-buru Beralih ke Teknologi Digital

Perkembangan teknologi membuat banyak aktivitas kini bisa dilakukan hanya melalui ponsel. Mulai dari mengirim pesan hingga membayar tagihan, semuanya tersedia dalam layanan digital.

Namun, sebagian generasi boomer masih merasa lebih nyaman menggunakan cara konvensional. Ada yang memilih menelepon daripada mengirim pesan melalui aplikasi, menggunakan dokumen fisik, atau tetap mengandalkan perangkat lama yang sudah mereka kenal.

Bagi anak muda yang terbiasa dengan segala sesuatu serba cepat, pilihan tersebut mungkin terasa kurang praktis. Meski demikian, mempertahankan cara lama tidak selalu berarti menolak kemajuan. Faktor kenyamanan, kebiasaan, keamanan, dan tingkat penguasaan teknologi juga dapat memengaruhi pilihan seseorang.

2. Memilih Datang Langsung ke Kantor Bank

Di tengah maraknya layanan perbankan digital, sebagian orang masih memilih menyelesaikan urusan keuangan secara langsung di kantor bank.

Mereka mungkin merasa lebih yakin ketika bisa berbicara dengan petugas, menyerahkan dokumen secara langsung, atau memperoleh penjelasan sebelum melakukan transaksi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
13 Kebiasaan yang Membuat Hidup Terasa Membosankan Tanpa Disadari, Nomor 10 Sering Dilakukan! - Image
Lifestyle

13 Kebiasaan yang Membuat Hidup Terasa Membosankan Tanpa Disadari, Nomor 10 Sering Dilakukan!

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.47 WIB

Sering Diremehkan! Simak, 7 Manfaat Bersyukur Menurut Sains yang Bisa Mengubah Hidup - Image
Lifestyle

Sering Diremehkan! Simak, 7 Manfaat Bersyukur Menurut Sains yang Bisa Mengubah Hidup

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.23 WIB

11 Kebiasaan Sederhana yang Dilakukan Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Setiap Hari - Image
Lifestyle

11 Kebiasaan Sederhana yang Dilakukan Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Setiap Hari

Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore