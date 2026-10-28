Masih Suka Pakai Telepon Rumah hingga Baca Koran, Ini 7 Kebiasaan Boomer yang Bikin Anak Muda Heran

JawaPos.com – Perbedaan generasi tidak hanya terlihat dari selera hiburan atau gaya berpakaian, tetapi juga dari kebiasaan sehari-hari. Hal-hal yang dianggap biasa oleh generasi lebih tua terkadang justru terasa asing bagi anak muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital.

Generasi baby boomer, yang umumnya merujuk pada mereka yang lahir sekitar 1946 hingga 1964, tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dari generasi muda saat ini. Tidak mengherankan jika sebagian dari mereka masih mempertahankan cara lama dalam berkomunikasi, bekerja, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan generasi boomer yang kerap dianggap kurang praktis oleh anak muda. Meski begitu, perbedaan ini tidak selalu menunjukkan bahwa satu generasi lebih baik daripada generasi lainnya. Berikut ulasannya.

1. Tidak Terburu-buru Beralih ke Teknologi Digital

Perkembangan teknologi membuat banyak aktivitas kini bisa dilakukan hanya melalui ponsel. Mulai dari mengirim pesan hingga membayar tagihan, semuanya tersedia dalam layanan digital.

Namun, sebagian generasi boomer masih merasa lebih nyaman menggunakan cara konvensional. Ada yang memilih menelepon daripada mengirim pesan melalui aplikasi, menggunakan dokumen fisik, atau tetap mengandalkan perangkat lama yang sudah mereka kenal.

Bagi anak muda yang terbiasa dengan segala sesuatu serba cepat, pilihan tersebut mungkin terasa kurang praktis. Meski demikian, mempertahankan cara lama tidak selalu berarti menolak kemajuan. Faktor kenyamanan, kebiasaan, keamanan, dan tingkat penguasaan teknologi juga dapat memengaruhi pilihan seseorang.

2. Memilih Datang Langsung ke Kantor Bank

Di tengah maraknya layanan perbankan digital, sebagian orang masih memilih menyelesaikan urusan keuangan secara langsung di kantor bank.