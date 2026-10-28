Bukan Berarti Malas, Ini 8 Karakter Orang yang Selalu Tenang Saat Berjalan dan Berbicara

ilustrasi orang yang bicara lambat. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ada yang terbiasa bergerak cepat dan berbicara dengan penuh semangat, tetapi ada pula yang lebih nyaman berjalan santai serta menyampaikan sesuatu dengan tempo perlahan. Kebiasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang kurang bersemangat atau tidak memiliki tujuan. Dalam sudut pandang psikologi populer, cara seseorang bergerak dan berbicara terkadang dikaitkan dengan sejumlah karakter, meskipun tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang berjalan dan berbicara secara perlahan. Berikut penjelasannya. Baca Juga:Film My Home Siap Tayang 25 November, Jang Gyuri dan Kim Min Chul Ungkap Karakter Mereka 1. Memiliki Rasa Percaya Diri Orang yang tidak terbiasa terburu-buru terkadang terlihat nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka tidak merasa harus selalu mengikuti ritme orang lain demi mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, mereka cenderung menjalani aktivitas sesuai dengan tempo yang dirasa paling sesuai. Sikap ini dapat mencerminkan penerimaan diri dan keyakinan untuk menentukan pilihan tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan lingkungan. 2. Mampu Menjadi Pendengar yang Baik Berbicara dengan tempo lambat dapat memberikan kesempatan untuk mendengarkan percakapan secara lebih saksama. Sebagian orang dengan kebiasaan ini juga cenderung tidak terburu-buru memotong pembicaraan. Mereka berusaha memahami maksud lawan bicara sebelum memberikan tanggapan. Kebiasaan mendengarkan seperti ini bisa membuat orang lain merasa lebih dihargai dan nyaman saat berkomunikasi. 3. Memperhatikan Hal-Hal Kecil Orang yang bergerak dengan santai mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Mereka dapat menyadari detail yang terkadang luput dari perhatian orang lain. Dalam interaksi sosial, perhatian terhadap perubahan ekspresi wajah, bahasa tubuh, maupun suasana lingkungan dapat membantu seseorang memahami situasi dengan lebih baik. Meski begitu, tingkat ketelitian setiap individu tetap berbeda-beda. 4. Cenderung Bersikap Sabar