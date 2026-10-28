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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.34 WIB

7 Hal yang Perlu Dilakukan Saat Hal Buruk Terjadi, Jangan Terjebak Pikiran Negatif

Ilustrasi membaca buku/Pexels - Image

Ilustrasi membaca buku/Pexels

JawaPos.com-Kehidupan tidak selalu bisa ditebak. Berbagai tantangan bisa menimpa anda tanpa adanya alasan yang jelas.

Pengalaman tidak selalu berjalan sesuai logikal. Terkadang, seseorang bisa terjebak dalam overthinking tanpa akhir untuk mencoba memahami segalanya yang terasa tidak masuk akal.

Daripada terus terjebak dalam pikiran tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi berbagai peristiwa dan tantangan yang datang silih berganti. .

Mengutip informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut langkah-langkah yang perlu anda lakukan saat terjadi hal buruk.  

Hidup terkadang menghadirkan berbagai rintangan. Situasi tersebut bisa terasa melelahkan. Namun, salah satu cara yang bisa anda lakukan adalah membaginya menjadi beberapa step-step kecil. Menetapkan tujuan kecil yang realistis dapat membantu anda keluar dari lingkaran overthinking.

Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Satu-satunya hal yang anda miliki adalah saat ini. Oleh karena itu, anda perlu berhenti sejenak dari jebakan pikiran negatif yang menguras energi. Anda bisa melakukan beberapa hal untuk memulihkan energi seperti tidur siang dan kembali menghadapi persoalan tersebut disaat anda merasa lebih baik.

Sangat mudah bagi seseorang untuk terjebak di dalam overthinking. Pola pikir tersebut membuat anda melihat situasi dengan cara negatif daripada kenyataannya. Tidak semua masalah dapat terselesaikan, namun anda masih bisa beradaptasi dan mencari alternatif lain. 

Jika anda memiliki orang-orang suportif di sekitar anda, maka ceritakan masalah kepada orang lain bisa menjadi cara untuk membantu anda menemukan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Jika keduanya tidak berhasil, maka anda bisa jalan-jalan atau membaca buku.

Terkadang masalah mendesak tidak harus segera diselesaikan. Salah satu cara untuk mengubah perspektif adalah dengan mempertimbangkan apakah masalah tersebut masih terjadi dalam bulan-bulan kedepan. 

Jika hal tersebut masih membuat anda overthinking, anda dapat mencari bimbingan profesional yang dapat membantu anda mengurangi dampak panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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