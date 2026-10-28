8 Alasan Mengapa Perpisahan Begitu Sulit untuk Dilepaskan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sulit dalam perpisahan / foto: Magnific/thicha2707

JawaPos.com - Perpisahan sering kali terlihat sederhana dari luar. Dua orang tidak lagi bersama, komunikasi berhenti, lalu kehidupan seharusnya berjalan seperti biasa.

Namun, bagi orang yang mengalaminya, kenyataannya tidak sesederhana itu.



Ada perpisahan yang sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi kenangannya masih muncul tiba-tiba. Sebuah lagu dapat mengingatkan pada seseorang. Tempat tertentu terasa berbeda. Foto lama membuat hati kembali sesak. Bahkan ketika sudah tahu bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat, sebagian orang masih bertanya-tanya, “Mengapa aku masih sulit melupakannya?”



Menurut psikologi, kesulitan melepaskan seseorang bukan semata-mata karena kita masih mencintainya. Perpisahan dapat memengaruhi berbagai aspek dalam diri manusia: emosi, kebiasaan, rasa aman, identitas, harapan, hingga cara otak memproses kehilangan.



Karena itu, sulit move on bukan berarti seseorang lemah. Sering kali, itu adalah bagian dari proses adaptasi setelah kehilangan sesuatu yang pernah memiliki arti besar.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat 8 alasan mengapa perpisahan begitu sulit untuk dilepaskan menurut psikologi.



1. Kita Tidak Hanya Kehilangan Seseorang, tetapi Juga Kehilangan Rutinitas



Ketika menjalin hubungan, seseorang biasanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Ada pesan selamat pagi, percakapan sebelum tidur, kebiasaan makan bersama, pergi ke tempat tertentu, berbagi cerita tentang pekerjaan, hingga kebiasaan sederhana seperti mengirim foto makanan.



Ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya orangnya.



Rutinitas yang terbentuk selama hubungan juga ikut hilang.



Inilah salah satu alasan mengapa masa setelah perpisahan terasa begitu kosong. Otak dan tubuh sudah terbiasa dengan kehadiran orang tersebut. Ketika pola itu tiba-tiba berhenti, kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru.



Misalnya, seseorang terbiasa menerima pesan dari pasangannya setiap malam. Setelah putus, pukul 10 malam mungkin menjadi waktu yang terasa sangat sepi. Bukan karena pada pukul tersebut orang itu secara objektif membutuhkan mantan pasangannya, tetapi karena selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun otaknya telah menghubungkan waktu tersebut dengan kehadiran orang tersebut.



Karena itu, terkadang yang dirindukan bukan hanya orangnya, tetapi juga perasaan familiar yang muncul ketika orang itu masih ada.



Inilah mengapa setelah perpisahan seseorang bisa merasa kehilangan arah.



Ia bukan hanya harus belajar hidup tanpa pasangan, tetapi juga harus membangun kembali rutinitas yang sebelumnya terbentuk bersama.



Yang perlu dipahami



Jika kamu merasa hidup tiba-tiba menjadi kosong setelah perpisahan, itu bukan berarti kamu tidak mampu hidup tanpa orang tersebut.



Kamu sedang beradaptasi dengan perubahan besar.



Dan adaptasi memang membutuhkan waktu.



2. Otak Dapat Terikat pada Pengalaman yang Memberikan Rasa Senang



Hubungan romantis tidak hanya berkaitan dengan perasaan cinta. Interaksi dengan pasangan juga dapat melibatkan sistem penghargaan di otak.



Ketika seseorang mendapatkan perhatian, kasih sayang, sentuhan, komunikasi, atau pengalaman menyenangkan bersama pasangan, otak dapat mengasosiasikan orang tersebut dengan perasaan positif.



Akibatnya, ketika hubungan berakhir, kehilangan itu bisa terasa sangat kuat.



Seseorang mungkin mengetahui secara rasional bahwa hubungan tersebut sudah selesai. Namun secara emosional, dirinya masih mencari pengalaman yang dulu memberikan rasa nyaman atau bahagia.



Inilah sebabnya seseorang bisa berkata:



“Aku tahu dia bukan orang yang tepat untukku, tapi kenapa aku masih ingin kembali?”



Jawabannya tidak selalu sederhana.



Perasaan dan logika tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama.



Pikiran mungkin sudah memahami bahwa hubungan harus berakhir, tetapi sistem emosional membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.



Hal ini juga menjelaskan mengapa seseorang kadang merasa sangat ingin menghubungi mantan ketika sedang kesepian, stres, atau mengalami masalah.



Dalam kondisi tersebut, otak dapat mengingat bahwa orang itu pernah menjadi sumber kenyamanan.



Maka muncullah dorongan:



“Mungkin aku harus menghubunginya.”



Padahal, keinginan tersebut belum tentu berarti hubungan itu harus kembali.



Bisa jadi yang sedang dicari adalah rasa nyaman yang dulu diasosiasikan dengan hubungan tersebut.



3. Kita Sering Merindukan Versi Terbaik dari Hubungan, Bukan Realitasnya



Ini adalah salah satu alasan paling kuat mengapa perpisahan sulit dilepaskan.



Setelah hubungan berakhir, manusia cenderung mengingat berbagai momen emosional yang memiliki makna besar.



Kita mengingat perjalanan bersama.



Tawa.



Pelukan.



Percakapan panjang.



Hari ulang tahun.



Perhatian kecil.



Momen ketika merasa dicintai.



Masalahnya, ingatan tersebut kadang membuat kita membandingkan masa lalu yang sudah dipilih oleh ingatan dengan masa kini yang sedang terasa menyakitkan.



Akibatnya, masa lalu terlihat jauh lebih indah.



Seseorang mungkin mulai berpikir:



“Sebenarnya hubungan kami dulu sangat bahagia.”



Padahal, hubungan tersebut juga memiliki konflik, kekecewaan, ketidakcocokan, atau alasan lain yang akhirnya menyebabkan perpisahan.



Ini bukan berarti kenangan indah itu palsu.



Kenangan tersebut memang pernah terjadi.



Namun, kenangan indah hanyalah sebagian dari keseluruhan hubungan.



Ketika sedang merindukan seseorang, kita sering kali tidak merindukan seluruh realitas hubungan. Kita merindukan bagian-bagian tertentu yang terasa menyenangkan.



Karena itu, penting untuk membedakan antara:



“Aku merindukan orang itu.”



dan



“Aku merindukan bagaimana perasaanku ketika hubungan itu berada dalam kondisi terbaiknya.”



Keduanya tidak selalu sama.



4. Kita Tidak Hanya Berduka atas Masa Lalu, tetapi Juga atas Masa Depan yang Pernah Dibayangkan



Perpisahan bisa terasa sangat menyakitkan karena yang hilang bukan hanya apa yang sudah terjadi.



Yang hilang juga bisa berupa masa depan yang pernah kita bayangkan.



Ketika seseorang menjalin hubungan serius, ia mungkin mulai membayangkan berbagai hal.



Menikah.



Tinggal bersama.



Membangun keluarga.



Bepergian bersama.



Merayakan ulang tahun di tahun-tahun berikutnya.



Menjadi tua bersama.



Ketika hubungan berakhir, semua gambaran tersebut ikut runtuh.



Itulah sebabnya perpisahan terkadang terasa seperti kehilangan kehidupan yang sebenarnya belum pernah terjadi.



Seseorang mungkin berduka atas:



“Seharusnya kita masih bersama tahun depan.”



“Seharusnya aku menikah dengannya.”



“Seharusnya kami masih melakukan perjalanan bersama.”



Kata “seharusnya” dapat menjadi sangat berat.



Sebab pikiran manusia tidak hanya hidup dalam kenyataan saat ini. Kita juga hidup dalam kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan.



Ketika sebuah hubungan berakhir, kita perlu menerima bukan hanya kenyataan bahwa seseorang sudah pergi, tetapi juga kenyataan bahwa skenario masa depan yang pernah kita bayangkan mungkin tidak akan terjadi.



Dan proses menerima hal tersebut membutuhkan waktu.



5. Hubungan yang Tidak Selesai Secara Emosional Lebih Sulit Dilepaskan



Tidak semua perpisahan memberikan penutupan yang jelas.



Ada hubungan yang berakhir dengan pertengkaran.



Ada yang berakhir tiba-tiba.



Ada yang berakhir tanpa penjelasan.



Ada pula yang sebenarnya sudah lama bermasalah, tetapi tidak pernah benar-benar membicarakan apa yang terjadi.



Situasi seperti ini dapat membuat seseorang terus mencari jawaban.



“Apa yang sebenarnya terjadi?”



“Apakah aku melakukan kesalahan?”



“Kenapa dia berubah?”



“Apakah sebenarnya masih ada kesempatan?”



Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban yang memuaskan, pikiran dapat terus kembali pada hubungan itu.



Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pola, penjelasan, dan makna dari pengalaman yang membingungkan.



Karena itu, perpisahan yang tidak memiliki kejelasan terkadang terasa lebih sulit daripada perpisahan yang jelas.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami:



Closure tidak selalu datang dari orang yang meninggalkan kita.



Terkadang, closure harus dibangun oleh diri sendiri.



Kita mungkin tidak pernah mendapatkan semua jawaban.



Kita mungkin tidak pernah memahami sepenuhnya mengapa seseorang berubah.



Dan kita mungkin tidak pernah mendapatkan permintaan maaf yang kita harapkan.



Tetapi menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan terjawab juga merupakan bagian dari proses melepaskan.



6. Perpisahan Dapat Mengguncang Identitas Diri



Dalam hubungan yang berlangsung lama, identitas seseorang terkadang mulai bercampur dengan identitas sebagai pasangan.



Bukan lagi hanya:



“Aku.”



Tetapi menjadi:



“Kami.”



Rencana dibuat bersama.



Teman-teman mengenal kita sebagai pasangan.



Keluarga mengenal hubungan tersebut.



Kegiatan sehari-hari dilakukan bersama.



Bahkan keputusan kecil pun sering mempertimbangkan pasangan.



Ketika hubungan berakhir, seseorang mungkin tiba-tiba bertanya:



“Sekarang aku siapa?”



Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi bisa sangat dalam.



Jika selama ini seseorang terbiasa mendefinisikan sebagian hidupnya melalui hubungan, perpisahan dapat membuat identitasnya terasa tidak stabil.



Misalnya, seseorang yang dahulu selalu berkata, “Kami suka pergi ke tempat ini,” kini harus belajar mengatakan, “Aku suka pergi ke tempat ini.”



Perubahannya terlihat kecil.



Tetapi secara psikologis, proses tersebut dapat menjadi bagian dari membangun kembali identitas pribadi.



Karena itu, move on bukan sekadar berhenti memikirkan mantan.



Move on juga berarti kembali mengenal diri sendiri di luar hubungan tersebut.



Apa yang sebenarnya kita sukai?



Apa yang ingin kita lakukan?



Apa nilai yang kita pegang?



Bagaimana kehidupan yang ingin kita bangun?



Pertanyaan-pertanyaan ini membantu seseorang menemukan kembali dirinya.



7. Kesepian Sering Disalahartikan sebagai Masih Mencintai



Setelah perpisahan, seseorang dapat mengalami kesepian yang sangat kuat.



Dan kesepian tersebut terkadang diterjemahkan sebagai:



“Berarti aku masih mencintainya.”



Padahal, keduanya tidak selalu sama.



Kita bisa merindukan keberadaan seseorang tanpa berarti hubungan tersebut masih tepat untuk dijalani.



Kita bisa merasa kesepian tanpa harus kembali kepada orang yang sama.



Kita juga bisa merasa sedih meskipun sebenarnya tahu bahwa perpisahan tersebut adalah keputusan yang benar.



Ini penting karena emosi sering memberikan pesan yang kuat, tetapi pesan tersebut tidak selalu berarti kita harus bertindak berdasarkan emosi itu.



Misalnya:



“Aku sangat merindukannya.”



Itu adalah perasaan.



Tetapi:



“Karena aku merindukannya, aku harus kembali kepadanya.”



adalah sebuah keputusan.



Keduanya berbeda.



Memahami perbedaan ini dapat membantu seseorang menghadapi perpisahan dengan lebih sehat.



Terkadang yang kita butuhkan bukan mantan pasangan.



Kita membutuhkan koneksi sosial, teman untuk berbicara, aktivitas baru, lingkungan yang mendukung, atau sekadar waktu untuk membiasakan diri hidup dalam keadaan yang berbeda.



8. Kita Sulit Melepaskan karena Melepaskan Berarti Menerima bahwa Sesuatu Benar-Benar Berakhir



Pada akhirnya, salah satu bagian paling sulit dari perpisahan adalah penerimaan.



Selama masih berharap, sebagian diri kita masih merasa bahwa semuanya mungkin kembali seperti dulu.



Harapan dapat terasa nyaman karena membuat kehilangan terasa belum benar-benar final.



Tetapi proses penyembuhan sering kali dimulai ketika seseorang perlahan menerima kenyataan:



“Hubungan itu memang sudah berakhir.”



Menerima bukan berarti mengatakan bahwa hubungan tersebut tidak berarti.



Menerima juga bukan berarti kita tidak pernah mencintai orang tersebut.



Sebaliknya, penerimaan berarti mengakui bahwa sesuatu pernah sangat berarti, tetapi sekarang sudah berubah.



Ada kalanya kita masih mencintai seseorang tetapi tidak lagi bisa hidup bersamanya.



Ada kalanya seseorang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita, tetapi bukan berarti ia harus menjadi bagian dari masa depan kita.



Dan ada kalanya perpisahan bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang kalah.



Terkadang, dua orang hanya tidak lagi cocok untuk berjalan di arah yang sama.



Menerima kenyataan seperti ini memang menyakitkan.



Namun, menerima kenyataan berbeda dengan menyerah.



Penerimaan adalah saat kita berhenti berperang dengan sesuatu yang sudah tidak dapat kita ubah dan mulai mengarahkan energi untuk membangun kehidupan yang baru.



Jadi, Bagaimana Cara Mulai Melepaskan?



Melepaskan bukan proses yang bisa dipaksakan.



Tidak ada batas waktu universal yang menentukan kapan seseorang harus berhenti merasa sedih.



Setiap orang memiliki pengalaman, kedalaman hubungan, dan cara beradaptasi yang berbeda.



Namun, ada beberapa hal yang dapat membantu.



1. Izinkan diri untuk berduka



Jangan menganggap kesedihan sebagai tanda kelemahan.



Kehilangan hubungan memang dapat memunculkan proses berduka.



Tidak perlu berpura-pura baik-baik saja setiap saat.



2. Jangan hanya mengingat bagian yang indah



Jika pikiran terus mengatakan bahwa hubungan tersebut sempurna, cobalah mengingat keseluruhan realitasnya.



Apa alasan hubungan itu berakhir?



Masalah apa yang pernah terjadi?



Apa yang sebenarnya tidak terpenuhi?



Tujuannya bukan untuk membenci mantan, tetapi untuk melihat hubungan secara lebih realistis.



3. Bangun kembali rutinitas



Setelah hubungan berakhir, isi ruang kosong dengan aktivitas yang bermakna.



Berolahraga.



Bertemu teman.



Mempelajari sesuatu.



Mengerjakan proyek pribadi.



Mengembangkan hobi.



Rutinitas baru membantu kehidupan perlahan memiliki struktur kembali.



4. Jangan menjadikan rasa rindu sebagai alasan untuk kembali



Rindu adalah emosi, bukan instruksi.



Kita boleh merindukan seseorang tanpa harus menghubunginya.



Kita boleh menyimpan kenangan tanpa harus kembali ke hubungan tersebut.



5. Bangun kembali identitas diri



Tanyakan:



“Siapa aku ketika tidak sedang menjadi pasangan seseorang?”



Pertanyaan ini dapat membuka ruang untuk mengenal diri sendiri kembali.



6. Berhenti menunggu semua jawaban



Tidak semua perpisahan memiliki penjelasan yang sempurna.



Terkadang kita harus berdamai dengan ketidakpastian.



Bukan karena kita tidak layak mendapatkan jawaban, tetapi karena kehidupan tidak selalu memberikan penutupan sesuai yang kita inginkan.



Pada Akhirnya, Melepaskan Bukan Berarti Melupakan



Banyak orang mengira bahwa sudah move on berarti tidak pernah lagi memikirkan mantan.



Padahal, mungkin bukan itu ukurannya.



Kita mungkin masih mengingat seseorang bertahun-tahun kemudian.



Kita mungkin masih tersenyum ketika mendengar lagu tertentu.



Kita mungkin masih mengingat tempat yang pernah dikunjungi bersama.



Tetapi ingatan tidak selalu berarti luka.



Suatu hari, kenangan yang dahulu membuat kita menangis mungkin hanya menjadi bagian dari cerita hidup.



Bukan karena apa yang terjadi tidak penting.



Justru karena kita sudah berhasil menempatkan pengalaman tersebut di tempat yang semestinya.



Melepaskan berarti tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kehidupan saat ini.



Kita tidak harus membenci seseorang untuk melupakannya.



Kita tidak harus menghapus semua kenangan untuk melanjutkan hidup.



Dan kita tidak harus berhenti mencintai masa lalu untuk mulai mencintai kehidupan yang sedang kita jalani sekarang.



Perpisahan memang sulit karena manusia bukan hanya kehilangan seseorang.



Kita kehilangan rutinitas, rasa aman, harapan, identitas, kebiasaan, dan gambaran masa depan yang pernah kita bangun bersama.



Itulah mengapa proses melepaskan membutuhkan waktu.



Jadi, jika hari ini kamu masih merasa sulit melupakan seseorang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah.



Mungkin kamu hanya sedang belajar hidup dengan bentuk kehidupan yang baru.



Dan proses itu memang tidak selalu berjalan lurus.



Ada hari ketika kamu merasa sudah baik-baik saja.



Ada hari ketika kenangan kembali datang.



Ada hari ketika kamu merasa sudah tidak peduli.



Kemudian tiba-tiba, sebuah lagu membuatmu kembali teringat.



Itu tidak berarti kamu kembali ke titik nol.



Penyembuhan bukan tentang tidak pernah merasa sedih lagi.



Penyembuhan adalah ketika kesedihan itu perlahan tidak lagi menentukan bagaimana kamu menjalani hidup.



Pada akhirnya, seseorang mungkin pernah menjadi bagian besar dari ceritamu.



