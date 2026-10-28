12 Aktivitas untuk Mengurangi Intoleransi terhadap Ketidakpastian Menurut Psikologi

seseorang yang intoleransi terhadap ketidakpastian / foto: Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Kita hidup dalam dunia yang tidak pernah memberikan kepastian penuh. Kita tidak selalu tahu bagaimana hasil sebuah wawancara kerja, apakah hubungan akan berjalan sesuai harapan, bagaimana kondisi keuangan beberapa bulan ke depan, atau apa yang akan terjadi pada rencana yang sudah kita susun dengan matang.

Bagi sebagian orang, ketidakpastian merupakan bagian biasa dari kehidupan. Namun bagi orang yang memiliki intoleransi terhadap ketidakpastian (intolerance of uncertainty), situasi yang belum jelas dapat memunculkan rasa tidak nyaman yang sangat kuat.



Ketidakpastian bahkan dapat membuat seseorang terus mencari informasi, mengulang-ulang kemungkinan buruk di dalam pikiran, meminta kepastian dari orang lain, menghindari situasi tertentu, atau berusaha mengontrol segala sesuatu secara berlebihan.



Masalahnya, semakin keras kita berusaha menghilangkan seluruh ketidakpastian, semakin sulit kita belajar bahwa sebenarnya kita mampu menghadapi ketidakpastian tersebut.



Karena itu, tujuan mengurangi intoleransi terhadap ketidakpastian bukanlah membuat hidup menjadi sepenuhnya pasti. Tujuannya adalah membangun kemampuan untuk berkata:



“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tetap bisa menghadapinya.”



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat 12 aktivitas yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan tersebut.



1. Membuat “Jurnal Ketidakpastian”



Salah satu langkah pertama adalah mengenali bagaimana ketidakpastian memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku.



Buat jurnal sederhana setiap kali Anda merasa cemas karena sesuatu yang belum pasti.



Catat:



Situasi apa yang sedang terjadi?



Apa yang belum Anda ketahui?



Apa yang Anda pikir mungkin terjadi?



Seberapa besar kecemasan Anda, misalnya dari 0–100?



Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan kepastian?



Apakah tindakan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah?



Bagaimana perasaan Anda beberapa jam kemudian?



Contohnya:



Situasi: Belum mendapat balasan pesan dari teman.



Pikiran: “Jangan-jangan dia marah.”



Kecemasan: 70/100.



Perilaku: Memeriksa ponsel berkali-kali dan mengirim pesan tambahan.



Hasil: Kecemasan sempat turun, tetapi kembali muncul beberapa menit kemudian.



Pencatatan semacam ini membantu melihat pola yang sebelumnya berjalan secara otomatis.



Sering kali seseorang baru menyadari bahwa masalahnya bukan hanya “saya tidak tahu apa yang akan terjadi”, tetapi juga “saya merasa harus segera mendapatkan kepastian agar bisa tenang”.



Padahal, ketenangan yang hanya bergantung pada kepastian eksternal biasanya sulit dipertahankan.



2. Latihan Menunda Pencarian Kepastian



Salah satu perilaku yang sering muncul ketika seseorang tidak nyaman dengan ketidakpastian adalah mencari kepastian secara berulang-ulang.



Misalnya:



terus mengecek email,



mencari gejala di internet,



bertanya kepada orang lain apakah semuanya baik-baik saja,



memeriksa pekerjaan berkali-kali,



melihat kembali pesan sebelum mengirim,



atau terus memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah benar.



Mencari informasi tidak selalu buruk. Dalam banyak situasi, informasi memang diperlukan.



Yang menjadi masalah adalah ketika pencarian informasi dilakukan terutama untuk meredakan kecemasan dan dilakukan berulang kali tanpa kebutuhan yang jelas.



Cobalah latihan sederhana: tunda pencarian kepastian selama 10–15 menit.



Jika biasanya Anda langsung memeriksa sesuatu, katakan:



“Saya boleh memeriksanya nanti. Untuk saat ini, saya akan menunggu 15 menit.”



Selama menunggu, perhatikan bagaimana kecemasan berubah.



Awalnya mungkin meningkat. Namun kemudian Anda dapat menemukan bahwa kecemasan tidak selalu harus segera ditindaklanjuti.



Setelah terbiasa, interval tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 menit, satu jam, atau lebih.



Tujuan latihan ini bukan melarang diri sendiri mencari informasi, tetapi membangun kemampuan untuk menoleransi rasa tidak nyaman sebelum melakukan tindakan untuk mendapatkan kepastian.



3. Melakukan Eksperimen Perilaku



Psikologi kognitif-perilaku sering menggunakan eksperimen perilaku untuk menguji keyakinan yang dianggap benar.



Misalnya seseorang memiliki keyakinan:



“Kalau saya tidak memeriksa pekerjaan tiga kali, pasti akan terjadi kesalahan besar.”



Daripada hanya berdebat dengan pikiran tersebut, lakukan eksperimen kecil.



Periksa pekerjaan satu kali dengan teliti, kemudian berhenti.



Setelah itu, catat:



Apa yang Anda prediksi akan terjadi?



Apa yang sebenarnya terjadi?



Seberapa besar kecemasan sebelum berhenti?



Seberapa besar kecemasan setelah beberapa waktu?



Apakah konsekuensi yang ditakutkan benar-benar terjadi?



Eksperimen harus dilakukan secara bertahap dan tetap masuk akal.



Misalnya, tidak memeriksa email kerja sama sekali mungkin terlalu ekstrem. Tetapi mengurangi pemeriksaan dari lima kali menjadi dua kali dapat menjadi langkah awal.



Dari pengalaman tersebut, otak memperoleh informasi baru:



“Saya bisa berhenti mencari kepastian, dan ternyata sesuatu yang buruk tidak selalu terjadi.”



4. Berlatih Mengatakan “Saya Tidak Tahu”



Kalimat sederhana ini dapat menjadi latihan psikologis yang sangat kuat.



Ketika menghadapi sesuatu yang belum diketahui, cobalah mengatakan:



“Saya belum tahu.”



Bukan:



“Pasti akan baik-baik saja.”



Dan bukan pula:



“Pasti akan buruk.”



Keduanya merupakan bentuk kepastian.



Tujuannya adalah belajar tinggal di wilayah tengah.



Contohnya:



“Saya belum tahu apakah lamaran pekerjaan ini akan diterima.”



“Saya belum tahu bagaimana orang tersebut akan merespons.”



“Saya belum tahu apakah keputusan ini akan menjadi pilihan terbaik.”



“Saya belum tahu apa yang akan terjadi bulan depan.”



Kemudian tambahkan:



“Dan saya tidak harus mengetahuinya sekarang.”



Latihan ini membantu membedakan antara ketidakpastian dan bahaya.



Sesuatu yang belum diketahui tidak otomatis berarti sesuatu yang buruk akan terjadi.



5. Menggunakan Teknik “Kemungkinan vs Kepastian”



Orang yang sangat tidak nyaman terhadap ketidakpastian terkadang memperlakukan kemungkinan sebagai kepastian.



Misalnya:



“Ada kemungkinan saya gagal.”



Kemudian pikiran berubah menjadi:



“Saya akan gagal.”



Cobalah menuliskan tiga kolom:



Kemungkinan



Prediksi saya



Fakta yang sudah diketahui



Gagal mendapatkan pekerjaan



“Saya pasti gagal”



Belum ada hasil



Hubungan berubah



“Semuanya akan berakhir”



Belum ada keputusan



Membuat kesalahan



“Saya akan mempermalukan diri sendiri”



Belum terjadi



Latihan ini membantu memisahkan prediksi dari fakta.



Kita memang tidak dapat menghilangkan semua kemungkinan buruk.



Namun kita dapat belajar untuk tidak memperlakukan setiap kemungkinan sebagai sesuatu yang sudah pasti terjadi.



6. Melakukan Paparan Bertahap terhadap Ketidakpastian



Salah satu pendekatan yang penting dalam menghadapi kecemasan adalah paparan bertahap.



Prinsip sederhananya:



Jangan selalu menghindari hal yang membuat Anda tidak nyaman; latih diri untuk menghadapinya secara bertahap.



Buat daftar situasi yang membuat Anda tidak nyaman karena tidak pasti.



Misalnya:



Tidak langsung memeriksa notifikasi.



Tidak mengecek prakiraan cuaca berulang kali.



Mengirim pesan tanpa membacanya lima kali.



Membuat keputusan kecil tanpa meminta pendapat banyak orang.



Membiarkan jadwal tertentu tetap fleksibel.



Menunggu hasil tanpa terus mencari informasi.



Mengambil keputusan yang lebih besar setelah mempertimbangkan informasi yang cukup, bukan informasi yang sempurna.



Mulailah dari tingkat yang relatif mudah.



Selama latihan, Anda mungkin merasa cemas. Itu normal.



Yang dilatih bukan kemampuan untuk tidak merasa cemas, tetapi kemampuan untuk mengatakan:



“Saya bisa merasa tidak nyaman tanpa harus langsung menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut.”



Dengan latihan berulang, situasi yang sebelumnya terasa sangat mengancam dapat menjadi lebih dapat ditoleransi.



7. Melatih Perhatian pada Saat Ini



Ketidakpastian sering membawa pikiran ke masa depan.



Kita mulai membayangkan berbagai skenario:



“Bagaimana kalau...?”



“Bagaimana kalau nanti...?”



“Bagaimana jika ternyata...?”



Pikiran semacam ini dapat membuat seseorang mengalami sebuah kejadian yang sebenarnya belum terjadi berkali-kali di dalam pikirannya.



Latihan mindfulness dapat membantu mengembalikan perhatian ke pengalaman saat ini.



Cobalah latihan sederhana selama beberapa menit.



Perhatikan:



lima hal yang dapat Anda lihat,



empat hal yang dapat Anda sentuh,



tiga suara yang dapat Anda dengar,



dua aroma yang dapat Anda cium,



satu sensasi tubuh yang sedang Anda rasakan.



Anda tidak perlu memaksa pikiran menjadi kosong.



Jika pikiran kembali kepada masa depan, cukup sadari:



“Saya sedang memikirkan sesuatu yang belum terjadi.”



Kemudian kembalikan perhatian kepada pengalaman saat ini.



Mindfulness bukan cara untuk menghilangkan ketidakpastian. Ia membantu kita tidak terus-menerus hidup di dalam skenario masa depan.



8. Membatasi Waktu untuk “Worry”



Kekhawatiran tidak selalu bisa dihentikan dengan perintah:



“Jangan berpikir.”



Semakin keras seseorang berusaha mengusir pikiran tertentu, terkadang pikiran tersebut justru semakin muncul.



Salah satu pendekatan yang dapat dicoba adalah menyediakan waktu khusus untuk khawatir.



Misalnya, tentukan waktu 20 menit pada sore hari.



Ketika kekhawatiran muncul di luar waktu tersebut, tuliskan secara singkat:



“Ini perlu dipikirkan nanti.”



Kemudian kembali kepada aktivitas yang sedang dilakukan.



Ketika waktu yang ditentukan tiba, baca kembali daftar tersebut.



Menariknya, sebagian kekhawatiran mungkin sudah tidak terasa penting.



Latihan ini membantu membedakan antara:



“Saya sedang mengalami kekhawatiran.”



dan



“Saya harus menyelesaikan kekhawatiran ini sekarang.”



Keduanya berbeda.



9. Melatih Pengambilan Keputusan dengan Informasi yang “Cukup”



Intoleransi terhadap ketidakpastian dapat membuat seseorang terjebak dalam overthinking.



Seseorang mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan karena berharap menemukan pilihan yang 100% benar.



Masalahnya, banyak keputusan kehidupan tidak menyediakan kepastian semacam itu.



Cobalah membuat aturan:



“Saya akan mengambil keputusan setelah memiliki informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang masuk akal.”



Bukan:



“Saya akan mengambil keputusan setelah semua ketidakpastian hilang.”



Misalnya, sebelum membeli sesuatu, Anda menentukan beberapa kriteria penting:



sesuai kebutuhan,



sesuai anggaran,



kualitas memadai,



memiliki fitur yang diperlukan.



Setelah kriteria terpenuhi, berhenti mencari.



Latihan ini mengajarkan bahwa keputusan yang baik tidak selalu berarti keputusan yang sempurna.



10. Membuat Daftar “Yang Bisa Saya Kontrol dan Yang Tidak”



Ketidakpastian sering menjadi lebih berat ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali.



Ambil selembar kertas dan buat dua kolom.



Yang bisa saya kendalikan



usaha saya,



cara saya berkomunikasi,



persiapan saya,



keputusan yang saya ambil,



bagaimana saya merespons situasi.



Yang tidak sepenuhnya bisa saya kendalikan



pendapat orang lain,



keputusan orang lain,



hasil akhir,



masa depan,



kejadian tak terduga.



Kemudian tanyakan:



“Apa satu tindakan realistis yang dapat saya lakukan sekarang?”



Pertanyaan ini menggeser perhatian dari mengontrol hasil menjadi mengontrol respons.



Perubahan ini sangat penting.



Kita mungkin tidak dapat menjamin hasil tertentu, tetapi kita masih dapat memilih bagaimana mempersiapkan diri dan meresponsnya.



11. Melatih Fleksibilitas dengan Sengaja Mengubah Rencana Kecil



Orang yang sangat membutuhkan kepastian terkadang merasa tidak nyaman ketika rencana berubah.



Karena itu, perubahan kecil dapat dijadikan latihan.



Misalnya:



mencoba rute berbeda menuju tempat tertentu,



memilih menu berbeda,



membiarkan jadwal tertentu tidak terlalu kaku,



mengubah urutan aktivitas,



mencoba aktivitas baru tanpa mengetahui apakah akan menyukainya.



Tujuannya bukan membuat hidup kacau.



Tujuannya adalah menunjukkan kepada diri sendiri:



“Rencana dapat berubah dan saya tetap bisa beradaptasi.”



Fleksibilitas psikologis merupakan keterampilan penting karena kehidupan memang tidak selalu mengikuti rencana.



Kemampuan menghadapi perubahan sering kali lebih berguna daripada kemampuan membuat rencana yang sempurna.



12. Membuat “Rencana Jika Terjadi Hal yang Tidak Diinginkan”



Menerima ketidakpastian bukan berarti bersikap pasif.



Ada perbedaan antara:



mempersiapkan diri secara realistis



dan



mencoba memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi.



Jika ada risiko yang memang masuk akal, buat rencana sederhana.



Misalnya:



“Jika rencana A tidak berjalan, saya akan melakukan B.”



Contoh:



“Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan ini, saya akan memperbaiki CV, meminta masukan, dan melamar ke beberapa posisi lain.”



Atau:



“Jika acara tersebut dibatalkan, saya akan menggunakan waktu tersebut untuk aktivitas lain.”



Perhatikan perbedaannya.



Anda tidak mengatakan:



“Saya harus memastikan rencana A berhasil.”



Anda mengatakan:



“Jika A tidak terjadi, saya memiliki kemampuan untuk meresponsnya.”



Inilah salah satu bentuk toleransi terhadap ketidakpastian yang lebih sehat.



Mengapa Aktivitas-Aktivitas Ini Dapat Membantu?



Pada dasarnya, banyak perilaku yang dilakukan untuk menghilangkan ketidakpastian memberikan kelegaan jangka pendek.



Misalnya seseorang cemas karena belum mendapat balasan pesan.



Ia kemudian memeriksa ponsel.



Untuk sementara, ia merasa lebih tenang.



Namun otak dapat belajar:



“Kalau saya cemas, saya harus memeriksa ponsel.”



Siklus tersebut dapat berulang.



Sebaliknya, ketika seseorang secara bertahap belajar menunda pengecekan, menerima ketidaknyamanan, dan tetap melakukan aktivitasnya, ia mendapatkan pengalaman baru:



“Saya bisa merasa tidak pasti dan tetap baik-baik saja.”



Ini bukan berarti kecemasan akan langsung hilang.



Justru dalam banyak latihan, rasa tidak nyaman mungkin muncul terlebih dahulu.



Namun dengan pengalaman berulang, seseorang dapat membangun keyakinan yang lebih realistis:



“Saya tidak membutuhkan kepastian 100% untuk dapat menjalani hidup.”



Jangan Menjadikan Latihan Ini sebagai Bentuk Kontrol Baru



Ada satu jebakan yang perlu diperhatikan.



Seseorang yang memiliki intoleransi terhadap ketidakpastian dapat mengubah latihan psikologis menjadi ritual baru.



Misalnya:



“Saya harus melakukan mindfulness selama 10 menit supaya saya yakin tidak akan cemas.”



Atau:



“Saya harus mengulang latihan ini sampai saya merasa benar-benar tenang.”



Jika tujuan latihan berubah menjadi menghilangkan semua kecemasan, kita bisa kembali ke pola lama.



Tujuan yang lebih sehat adalah:



“Saya sedang belajar bahwa saya dapat menghadapi ketidakpastian meskipun masih merasa tidak nyaman.”



Dengan kata lain, ukuran keberhasilan bukan selalu:



“Apakah saya sudah tenang?”



Tetapi juga:



“Apakah saya tetap dapat menjalani hidup meskipun belum mendapatkan kepastian?”



Contoh Latihan Selama 7 Hari



Jika ingin mulai secara praktis, berikut contoh program sederhana.



Hari 1 — Mengamati



Catat tiga situasi yang memunculkan ketidaknyamanan terhadap ketidakpastian.



Hari 2 — Menunda



Pilih satu perilaku mencari kepastian dan tunda selama 10 menit.



Hari 3 — “Saya Tidak Tahu”



Ketika menghadapi sesuatu yang belum pasti, berlatih mengatakan:



“Saya belum tahu, dan saya tidak harus mengetahuinya sekarang.”



Hari 4 — Eksperimen Kecil



Kurangi satu perilaku pengecekan atau pencarian kepastian.



Hari 5 — Mindfulness



Luangkan 5–10 menit untuk memperhatikan pengalaman saat ini tanpa mencoba mengubahnya.



Hari 6 — Fleksibilitas



Sengaja biarkan satu hal kecil dalam rutinitas berjalan sedikit berbeda dari rencana.



Hari 7 — Evaluasi



Tanyakan:



Apa yang paling membuat saya tidak nyaman?



Apa yang saya pelajari?



Apakah ketidaknyamanan selalu bertahan?



Apa yang ternyata bisa saya hadapi tanpa kepastian?



Perilaku mencari kepastian apa yang ingin saya kurangi?



Kesimpulan



Ketidakpastian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.



Kita tidak bisa mengetahui semua hasil sebelum mengambil keputusan. Kita tidak dapat mengontrol pikiran dan perilaku orang lain. Kita juga tidak dapat memastikan bahwa semua rencana akan berjalan sesuai harapan.



Karena itu, solusi terhadap intoleransi terhadap ketidakpastian bukanlah menemukan cara untuk membuat kehidupan menjadi 100% pasti.



Yang lebih penting adalah mengembangkan kemampuan untuk hidup dengan ketidakpastian tanpa selalu berusaha menghilangkannya.



Dua belas aktivitas di atas—mulai dari membuat jurnal, menunda pencarian kepastian, melakukan eksperimen perilaku, berlatih mengatakan “saya tidak tahu”, melakukan paparan bertahap, mindfulness, hingga membuat rencana alternatif—dapat menjadi cara untuk melatih kemampuan tersebut secara perlahan.



Pada akhirnya, tujuan latihan bukan menjadi seseorang yang tidak pernah khawatir.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang dapat mengatakan:



“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya mungkin merasa cemas. Tetapi saya tetap mampu melangkah.”



