7 Alasan Mengapa Beban Mental dalam Menjalani Peran sebagai Ibu Terasa Begitu Berat Menurut Psikolog

seseorang yang mendapat beban mental setelah menjadi ibu / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Menjadi ibu sering kali digambarkan sebagai pengalaman yang penuh cinta, kebahagiaan, dan makna. Namun, di balik berbagai momen indah tersebut, ada sisi lain yang tidak selalu terlihat: beban mental yang harus ditanggung seorang ibu setiap hari.

Beban mental bukan sekadar rasa lelah setelah mengurus rumah atau anak. Beban mental berkaitan dengan banyaknya hal yang harus dipikirkan, diantisipasi, diingat, direncanakan, dan diputuskan secara terus-menerus.



Seorang ibu mungkin sedang duduk di sofa, tetapi pikirannya tetap bekerja.



“Besok anak sekolah memakai seragam apa?”



“Persediaan makanan di rumah masih cukup?”



“Anak sudah mengerjakan tugas?”



“Kapan harus membawa anak ke dokter?”



“Bagaimana kondisi keuangan bulan ini?”



“Apakah aku sudah menjadi ibu yang cukup baik?”



Inilah yang membuat beban sebagai ibu terkadang terasa sangat berat. Tubuh mungkin sedang beristirahat, tetapi otak belum benar-benar berhenti bekerja.



Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat dipahami melalui berbagai konsep seperti mental load, emotional labor, stres kronis, perfeksionisme, cognitive overload, serta konflik antara berbagai peran kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat tujuh alasan mengapa beban mental dalam menjalani peran sebagai ibu bisa terasa begitu berat.



1. Ibu Tidak Hanya Mengerjakan Tugas, tetapi Juga Harus Memikirkan Banyak Hal di Baliknya



Salah satu sumber beban mental terbesar adalah bahwa pekerjaan domestik dan pengasuhan memiliki komponen yang tidak terlihat.



Misalnya, memasak bukan hanya soal berdiri di dapur dan menyiapkan makanan.



Ada proses berpikir yang panjang sebelum makanan tersaji:



menentukan menu,



mengingat bahan yang tersedia,



mengetahui makanan yang disukai atau tidak disukai anak,



membuat daftar belanja,



membeli bahan,



menyimpan bahan,



menyiapkan makanan,



membersihkan setelah memasak,



dan memikirkan menu berikutnya.



Hal serupa terjadi dalam pengasuhan anak.



Mengantar anak ke sekolah hanyalah bagian yang terlihat. Di belakangnya mungkin ada aktivitas mengingat jadwal sekolah, menyiapkan seragam, memastikan perlengkapan, memantau tugas, berkomunikasi dengan guru, serta memikirkan kebutuhan anak berikutnya.



Inilah yang sering disebut sebagai mental load atau beban kognitif yang muncul karena seseorang harus terus mengelola berbagai kebutuhan dan tanggung jawab.



Masalahnya, pekerjaan mental semacam ini sering kali tidak terlihat sebagai “pekerjaan”.



Seseorang yang mengatakan, “Kan kamu cuma di rumah,” mungkin tidak menyadari bahwa berada di rumah bukan berarti pikiran seseorang sedang kosong.



Justru karena banyak tanggung jawab berlangsung secara bersamaan, otak harus terus berada dalam keadaan siap.



Seorang ibu bukan hanya melakukan sesuatu.



Ia sering kali menjadi orang yang mengingat bahwa sesuatu perlu dilakukan.



Perbedaan ini sangat penting.



Ketika seseorang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sekaligus mengawasi seluruh sistem yang membuat tugas-tugas itu berjalan, beban psikologisnya menjadi jauh lebih besar.



2. Peran sebagai Ibu Sering Disertai Tuntutan untuk Selalu Menjadi “Ibu yang Baik”



Alasan kedua adalah adanya tekanan psikologis untuk memenuhi standar tertentu mengenai seperti apa seorang ibu yang ideal.



Di masyarakat, gambaran tentang “ibu yang baik” bisa sangat luas.



Ibu diharapkan sabar.



Harus perhatian.



Harus hadir untuk anak.



Harus mampu mengurus rumah.



Harus menjaga hubungan dengan pasangan.



Harus memperhatikan pendidikan anak.



Harus menjaga kesehatan keluarga.



Harus tetap terlihat baik.



Bahkan dalam banyak situasi, seorang ibu dapat merasa bersalah hanya karena mengambil waktu untuk dirinya sendiri.



Ketika seorang ibu pergi sebentar untuk beristirahat, muncul pikiran:



“Apakah aku egois?”



Ketika kehilangan kesabaran:



“Jangan-jangan aku ibu yang buruk.”



Ketika tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anak:



“Apakah aku kurang berusaha?”



Tekanan semacam ini dapat berhubungan dengan self-expectation atau tuntutan yang seseorang berikan kepada dirinya sendiri.



Ketika standar tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis, ibu dapat mengalami apa yang dalam psikologi sering dikaitkan dengan maladaptive perfectionism.



Perfeksionisme membuat seseorang bukan hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik, tetapi merasa bahwa dirinya harus melakukannya dengan benar agar dirinya dianggap cukup.



Akibatnya, kesalahan kecil dapat terasa seperti kegagalan besar.



Padahal, pengasuhan tidak mungkin berjalan sempurna.



Anak bisa menangis.



Ibu bisa marah.



Makanan bisa gagal dimasak.



Rumah bisa berantakan.



Jadwal bisa terlambat.



Ada hari ketika seorang ibu hanya mampu melakukan hal-hal yang paling penting.



Itu bukan berarti ia gagal.



Namun, ketika seseorang memiliki standar internal yang sangat tinggi, kenyataan sehari-hari dapat terus berbenturan dengan ekspektasi tersebut.



3. Ibu Sering Mengalami Konflik antara Banyak Peran Sekaligus



Seorang ibu hampir tidak pernah hanya menjalankan satu peran.



Ia mungkin merupakan ibu, pasangan, pekerja, anak dari orang tuanya, saudara, teman, sekaligus individu yang memiliki kebutuhan dan tujuan pribadi.



Setiap peran membawa tuntutan masing-masing.



Sebagai ibu, ia ingin memberikan perhatian kepada anak.



Sebagai pasangan, ia ingin menjaga hubungan dengan suami atau pasangan.



Sebagai pekerja, ia harus memenuhi tanggung jawab profesional.



Sebagai individu, ia membutuhkan waktu untuk tidur, beristirahat, bersosialisasi, atau mengembangkan diri.



Masalah muncul ketika kebutuhan dari berbagai peran tersebut terjadi pada waktu yang sama.



Misalnya, seorang ibu sedang bekerja dan mendapatkan tugas penting dari kantor. Pada saat yang sama, anak membutuhkan perhatian di rumah.



Jika ia fokus pada pekerjaan, ia mungkin merasa bersalah karena tidak hadir untuk anak.



Jika ia meninggalkan pekerjaan, ia mungkin merasa bersalah karena mengecewakan rekan kerja.



Dalam psikologi, situasi seperti ini dapat dipahami melalui konsep role conflict atau konflik peran.



Konflik peran tidak selalu terjadi karena seseorang tidak mampu mengatur waktu.



Kadang-kadang memang terdapat terlalu banyak tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi semuanya secara bersamaan.



Itulah sebabnya nasihat seperti “tinggal pintar membagi waktu” tidak selalu menyelesaikan masalah.



Yang dibutuhkan bukan hanya manajemen waktu, tetapi juga pembagian tanggung jawab, dukungan sosial, batasan yang sehat, dan ekspektasi yang realistis.



4. Beban Emosional Anak Sering Ikut Dipikul oleh Ibu



Selain pekerjaan fisik dan mental, ada pula pekerjaan emosional.



Seorang ibu sering menjadi orang yang pertama kali mengetahui ketika anak sedang sedih, takut, marah, kecewa, atau cemas.



Anak menangis, ibu menenangkan.



Anak takut, ibu meyakinkan.



Anak bertengkar, ibu membantu menyelesaikan.



Anak gagal, ibu memberikan dukungan.



Anak kecewa, ibu membantu mengelola emosinya.



Aktivitas semacam ini merupakan bagian penting dari pengasuhan. Namun, ketika berlangsung terus-menerus tanpa cukup kesempatan bagi ibu untuk memulihkan dirinya sendiri, beban tersebut dapat menjadi sangat berat.



Ibu tidak hanya mengelola emosinya sendiri.



Ia juga sering membantu mengatur emosi orang lain.



Di sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai emotional labor.



Bayangkan seorang ibu sudah lelah setelah menjalani hari yang panjang. Namun ketika anak membutuhkan bantuan, ia tetap diharapkan untuk tenang, sabar, dan responsif.



Padahal ibu sendiri mungkin sedang marah, kecewa, takut, atau kelelahan.



Menekan emosi sendiri demi tetap menjalankan peran dapat menguras energi psikologis.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa kesabaran juga membutuhkan sumber daya mental.



Seseorang tidak bisa terus-menerus memberi ketenangan kepada orang lain tanpa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangan tersebut.



5. Kekhawatiran tentang Anak Membuat Pikiran Sulit Benar-Benar Beristirahat



Menjadi orang tua berarti memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk dilindungi.



Karena itu, kekhawatiran merupakan bagian yang cukup wajar dari pengalaman menjadi ibu.



“Apakah anak sehat?”



“Apakah perkembangannya normal?”



“Apakah ia baik-baik saja di sekolah?”



“Apakah ia punya teman?”



“Apakah lingkungan di sekitarnya aman?”



“Apakah keputusan yang saya buat akan berdampak pada masa depannya?”



Sebagian kekhawatiran tersebut bersifat adaptif karena membantu orang tua memperhatikan kebutuhan anak.



Namun, jika kekhawatiran terus berlangsung dan sulit dihentikan, pikiran dapat memasuki kondisi rumination atau perenungan berulang.



Seseorang terus memutar kemungkinan buruk di dalam pikirannya tanpa menemukan solusi baru.



Misalnya, kesalahan kecil yang dilakukan hari ini dapat terus dipikirkan sepanjang malam:



“Tadi aku terlalu keras pada anak.”



“Seharusnya aku tidak mengatakan itu.”



“Jangan-jangan anak terluka karena perkataanku.”



Pikiran tersebut kemudian berkembang menjadi kekhawatiran lain.



Akibatnya, tubuh mungkin sudah berada di tempat tidur, tetapi pikiran masih menjalankan “rapat” mengenai berbagai kemungkinan.



Kurangnya istirahat mental seperti ini dapat membuat seseorang merasa lelah bahkan ketika secara fisik tidak sedang melakukan aktivitas berat.



6. Kurangnya Dukungan Membuat Semua Tanggung Jawab Terasa Seperti Harus Ditanggung Sendiri



Beban psikologis tidak hanya ditentukan oleh jumlah tugas, tetapi juga oleh seberapa besar dukungan yang tersedia.



Dua ibu dapat memiliki jumlah pekerjaan yang hampir sama tetapi mengalami tingkat stres yang berbeda karena dukungan sosial mereka berbeda.



Seseorang yang memiliki pasangan yang aktif berbagi tanggung jawab, keluarga yang membantu, lingkungan yang suportif, atau teman yang dapat dipercaya mungkin memiliki ruang untuk beristirahat ketika mengalami kelelahan.



Sebaliknya, seorang ibu yang merasa bahwa semuanya bergantung pada dirinya dapat mengalami tekanan yang jauh lebih besar.



Yang melelahkan bukan hanya pekerjaan itu sendiri.



Yang melelahkan adalah perasaan:



“Kalau aku tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?”



Perasaan harus selalu menjadi orang yang siap dapat menciptakan kondisi hypervigilance, yaitu keadaan ketika seseorang terus berada dalam kesiagaan terhadap kebutuhan atau masalah yang mungkin muncul.



Akibatnya, waktu istirahat pun tidak terasa sepenuhnya aman.



Bahkan ketika ada kesempatan untuk duduk, pikiran tetap memindai apa yang belum selesai.



Karena itu, dukungan dalam pengasuhan bukan sekadar “membantu pekerjaan ibu”.



Dukungan berarti membantu mengurangi beban tanggung jawab yang harus terus dipikirkan oleh satu orang.



7. Ibu Sering Lupa bahwa Dirinya Juga Manusia yang Memiliki Kebutuhan



Alasan terakhir mungkin justru yang paling mendasar.



Dalam banyak keluarga, kebutuhan anak menjadi prioritas utama. Hal tersebut tentu merupakan bagian alami dari pengasuhan.



Namun, jika kebutuhan ibu selalu ditempatkan paling akhir, lama-kelamaan ia dapat kehilangan ruang untuk dirinya sendiri.



Tidur ditunda.



Makan terburu-buru.



Hobi ditinggalkan.



Pertemanan berkurang.



Waktu sendirian hampir tidak ada.



Keinginan pribadi dianggap tidak penting.



Pada awalnya mungkin terlihat seperti pengorbanan kecil.



Tetapi jika berlangsung bertahun-tahun, akumulasi tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis.



Dalam psikologi, kesejahteraan seseorang tidak hanya ditentukan oleh apakah ia mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Manusia juga membutuhkan istirahat, hubungan sosial, rasa kompeten, otonomi, dan kesempatan melakukan aktivitas yang bermakna bagi dirinya.



Karena itu, merawat diri bukan kebalikan dari menjadi ibu yang baik.



Justru kemampuan merawat diri merupakan salah satu bagian dari keberlanjutan pengasuhan.



Ibu yang membutuhkan istirahat bukan ibu yang egois.



Ibu yang membutuhkan bantuan bukan ibu yang lemah.



Ibu yang ingin memiliki waktu sendiri bukan berarti tidak menyayangi anak.



Ia hanya manusia yang memiliki kapasitas terbatas.



Mengapa Beban Mental Sering Tidak Terlihat oleh Orang Lain?



Salah satu alasan mengapa beban mental ibu sering sulit dipahami adalah karena sebagian besar pekerjaan tersebut terjadi di dalam kepala.



Orang lain mungkin melihat seorang ibu sedang duduk sambil minum kopi.



Namun mereka tidak melihat bahwa pikirannya sedang mengingat jadwal sekolah, daftar belanja, pekerjaan rumah, kebutuhan anak, pekerjaan kantor, kondisi pasangan, dan berbagai hal lain.



Inilah mengapa seseorang dapat terlihat “baik-baik saja” tetapi sebenarnya merasa sangat kewalahan.



Beban mental juga bersifat kumulatif.



Satu tugas mungkin tidak terlalu berat.



Dua tugas masih dapat ditangani.



Namun, puluhan keputusan kecil setiap hari dapat menciptakan cognitive overload.



Harus memilih.



Harus mengingat.



Harus mengantisipasi.



Harus merencanakan.



Harus menyelesaikan.



Harus memantau.



Dan siklus tersebut dimulai lagi keesokan harinya.



Bukan Berarti Menjadi Ibu Selalu Buruk atau Membebani



Penting untuk ditekankan bahwa membicarakan beban mental bukan berarti mengatakan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman yang negatif.



Banyak ibu merasakan cinta, kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan, dan makna yang sangat besar melalui hubungan dengan anak mereka.



Namun, perasaan positif dan kelelahan dapat hadir secara bersamaan.



Seseorang dapat sangat mencintai anaknya sekaligus merasa lelah.



Dapat bersyukur sekaligus membutuhkan bantuan.



Dapat menikmati perannya sekaligus ingin memiliki waktu sendiri.



Dapat mencintai keluarganya tanpa harus mengorbankan seluruh dirinya.



Memahami hal ini penting agar ibu tidak merasa harus memilih antara “bersyukur” dan “mengakui bahwa dirinya lelah”.



Keduanya dapat benar pada saat yang sama.



Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengurangi Beban Mental?



Mengurangi beban mental tidak selalu berarti menghilangkan seluruh pekerjaan.



Sering kali yang lebih realistis adalah membagi beban secara lebih adil dan mengurangi tuntutan yang tidak perlu.



Beberapa langkah yang dapat membantu antara lain:



1. Bedakan antara “harus sempurna” dan “cukup baik”



Tidak semua hal membutuhkan standar maksimal.



Rumah tidak harus selalu rapi.



Makanan tidak harus selalu dibuat sendiri.



Ibu tidak harus selalu sabar.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna.



Mereka membutuhkan orang tua yang cukup hadir dan mampu memperbaiki hubungan ketika terjadi kesalahan.



2. Bagikan tanggung jawab, bukan hanya tugas



Ada perbedaan besar antara “membantu” dan “ikut bertanggung jawab”.



Jika pasangan hanya menunggu diberi instruksi, sebagian beban mental tetap berada pada ibu.



Pembagian yang lebih sehat adalah ketika kedua orang dewasa sama-sama mengetahui kebutuhan keluarga dan mengambil inisiatif untuk mengelolanya.



3. Berikan ruang untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah



Waktu sendiri bukan kemewahan.



Istirahat merupakan bagian dari pemulihan.



Ibu boleh membaca, berjalan-jalan, tidur, bertemu teman, melakukan hobi, atau sekadar menikmati waktu tanpa harus produktif.



4. Belajar mengatakan “tidak”



Tidak semua permintaan harus diterima.



Tidak semua masalah harus diselesaikan oleh ibu.



Tidak semua ekspektasi orang lain harus dipenuhi.



Batasan yang sehat dapat membantu menjaga energi psikologis.



5. Bicarakan beban sebelum berubah menjadi kelelahan berat



Jika seseorang terus merasa kewalahan, mudah marah, kehilangan minat terhadap aktivitas, sulit tidur, merasa tidak berharga, atau mengalami tekanan emosional yang menetap, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Meminta bantuan bukan tanda kegagalan.



Justru kemampuan mengenali bahwa diri sendiri membutuhkan dukungan merupakan bentuk kesadaran diri yang sehat.



Penutup: Ibu Tidak Harus Menanggung Semuanya Sendirian



Beban mental dalam menjalani peran sebagai ibu terasa berat bukan karena seorang ibu kurang kuat.



Sering kali justru sebaliknya: ia terlalu lama berada dalam posisi harus kuat.



Ia mengingat banyak hal.



Memikirkan banyak orang.



Mengantisipasi banyak kebutuhan.



Mengelola emosi banyak pihak.



Dan sering kali tetap berusaha terlihat baik-baik saja.



Karena itu, ketika seorang ibu mengatakan, “Aku lelah,” kalimat tersebut tidak selalu berarti ia tidak menyukai perannya.



Mungkin ia hanya sedang mengatakan bahwa kapasitas manusianya sudah hampir penuh.



Menjadi ibu bukan berarti harus kehilangan diri sendiri.



Menjadi ibu juga tidak berarti harus selalu tersedia, selalu sabar, selalu produktif, dan selalu benar.



Pada akhirnya, anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna.



Mereka membutuhkan ibu yang manusiawi.



Ibu yang boleh lelah.



Ibu yang boleh meminta bantuan.



Ibu yang boleh beristirahat.



Ibu yang boleh melakukan kesalahan dan memperbaikinya.



