Ingin Membuat Setiap Pertemuan Menjadi Lebih Berkesan? Lakukan 7 Tips Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membuat pertemuan menjadi berkesan / foto: Magnific/frimufilms

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang hanya beberapa menit, tetapi setelah pertemuan itu selesai, kamu masih memikirkannya?

Bukan karena dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Bukan pula karena kalian membicarakan topik yang sangat penting. Namun, entah mengapa, kehadirannya terasa berbeda. Cara dia mendengarkan, cara dia merespons, atau bahkan cara dia membuatmu merasa dihargai membuat pertemuan singkat itu meninggalkan kesan.



Sebaliknya, mungkin kamu juga pernah bertemu seseorang dalam waktu yang cukup lama, tetapi setelah berpisah, kamu hampir tidak mengingat apa pun tentang percakapan tersebut.



Ini menunjukkan satu hal penting: kesan tidak selalu ditentukan oleh berapa lama kita bertemu seseorang, tetapi oleh bagaimana seseorang merasa selama berada bersama kita.



Dalam psikologi sosial, manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional dalam sebuah interaksi. Kita tidak hanya mengingat kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bagaimana kita diperlakukan, apakah kita merasa didengar, apakah kita merasa aman, dan apakah kita merasa keberadaan kita dihargai.



Karena itu, jika kamu ingin membuat setiap pertemuan menjadi lebih berkesan, kamu tidak harus menjadi orang yang paling lucu, paling pintar, atau paling banyak bicara.



Justru, beberapa kebiasaan sederhana bisa membuat kehadiranmu jauh lebih berarti.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat 7 tips yang bisa kamu praktikkan.



1. Hadir Sepenuhnya, Jangan Hanya Secara Fisik



Salah satu hal paling sederhana sekaligus paling sulit dilakukan saat bertemu seseorang adalah benar-benar hadir.



Secara fisik kita mungkin sedang duduk di depan orang lain. Namun pikiran kita bisa berada di mana-mana.



Memikirkan pekerjaan.



Memeriksa notifikasi.



Memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya.



Atau bahkan diam-diam memikirkan masalah pribadi.



Akibatnya, kita memang berada di tempat yang sama, tetapi tidak benar-benar hadir dalam percakapan.



Padahal, perhatian merupakan salah satu bentuk penghargaan yang paling mudah dirasakan oleh orang lain.



Ketika seseorang berbicara denganmu, cobalah memberikan perhatian yang cukup. Letakkan ponsel jika memungkinkan. Tatap lawan bicara secara wajar. Dengarkan tanpa buru-buru memikirkan jawaban.



Bukan berarti kamu harus menatap terus-menerus atau bersikap terlalu serius.



Intinya adalah memberikan sinyal:



"Saat ini, kamu penting bagiku."



Hal sederhana ini bisa membuat percakapan terasa jauh lebih bermakna.



Mengapa ini penting secara psikologis?



Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa diperhatikan dan diakui. Ketika seseorang merasa bahwa lawan bicaranya benar-benar memperhatikan, interaksi tersebut cenderung terasa lebih positif.



Karena itu, jangan terlalu sibuk berusaha menjadi orang yang menarik.



Cobalah menjadi orang yang benar-benar hadir.



Sering kali, itulah yang justru membuat orang lain mengingatmu.



2. Dengarkan Lebih Banyak Daripada Berusaha Mengesankan



Banyak orang memasuki sebuah percakapan dengan pertanyaan:



"Apa yang harus saya katakan supaya dia terkesan?"



Padahal, pertanyaan yang lebih baik adalah:



"Apa yang bisa saya pahami tentang orang ini?"



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Ketika kita terlalu fokus untuk mengesankan orang lain, kita cenderung memikirkan diri sendiri. Kita ingin terlihat pintar, lucu, sukses, berpengalaman, atau menarik.



Akibatnya, percakapan berubah menjadi semacam pertunjukan.



Kita menunggu kesempatan untuk bercerita tentang diri sendiri.



Sementara itu, lawan bicara sebenarnya sedang berusaha didengar.



Cobalah melakukan hal sebaliknya.



Dengarkan.



Ajukan pertanyaan lanjutan.



Tunjukkan bahwa kamu mengikuti ceritanya.



Misalnya, seseorang mengatakan:



"Belakangan ini saya sedang mencoba pekerjaan baru."



Daripada langsung menjawab:



"Saya juga pernah bekerja di bidang itu."



Kamu bisa bertanya:



"Apa yang paling menarik dari pekerjaan barumu?"



Pertanyaan sederhana seperti itu membuka ruang bagi orang tersebut untuk bercerita lebih jauh.



Dan sering kali, orang mengingat bukan siapa yang paling banyak berbicara dalam sebuah pertemuan.



Mereka mengingat siapa yang membuat mereka merasa didengarkan.



3. Ingat Hal-Hal Kecil Tentang Orang Lain



Ada sesuatu yang sangat kuat dari seseorang yang mengingat detail kecil tentang kita.



Misalnya, minggu lalu temanmu pernah mengatakan bahwa dia sedang menunggu hasil wawancara kerja.



Ketika bertemu lagi, kamu bertanya:



"Bagaimana hasil wawancaramu kemarin?"



Kalimat itu mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan.



Namun bagi orang lain, maknanya bisa jauh lebih besar.



Mengapa?



Karena pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengar percakapannya. Kamu juga memperhatikannya.



Hal yang sama berlaku untuk hal-hal kecil lainnya.



Nama orang.



Pekerjaan mereka.



Hobi mereka.



Nama hewan peliharaan mereka.



Proyek yang sedang mereka kerjakan.



Rencana perjalanan mereka.



Atau bahkan hal sederhana seperti makanan yang mereka sukai.



Tidak perlu menghafal semua informasi tentang setiap orang.



Cukup perhatikan beberapa hal yang memang muncul secara alami dalam percakapan.



Kemudian, jika bertemu lagi, kamu bisa mengingatnya.



Kesan yang tercipta



Ketika seseorang menyadari bahwa kamu mengingat sesuatu yang pernah mereka ceritakan, mereka bisa merasa bahwa percakapan sebelumnya memiliki arti.



Ini menciptakan kontinuitas dalam hubungan.



Pertemuan kedua tidak terasa seperti bertemu orang asing lagi.



Karena itu, jika kamu ingin membuat pertemuan lebih berkesan, jangan hanya fokus pada apa yang ingin kamu katakan.



Perhatikan apa yang orang lain katakan.



4. Gunakan Nama Mereka Secara Alami



Nama adalah salah satu bagian penting dari identitas seseorang.



Ketika seseorang memanggil kita dengan nama, ada rasa personal yang berbeda dibandingkan ketika mereka hanya mengatakan "kamu" atau "Anda".



Karena itu, jika baru berkenalan dengan seseorang, berusahalah mengingat namanya.



Misalnya:



"Senang bertemu denganmu, Rina."



Kemudian, ketika percakapan berlanjut, kamu bisa menggunakan namanya sesekali secara natural.



Namun jangan berlebihan.



Mengulang nama seseorang setiap beberapa kalimat justru bisa terdengar dibuat-buat atau seperti teknik manipulatif.



Yang penting bukan seberapa sering kamu menyebut namanya.



Yang penting adalah kamu berusaha mengingat siapa dia.



Jika kamu mudah lupa nama, gunakan trik sederhana.



Setelah berkenalan, ulangi namanya dalam percakapan.



Misalnya:



"Oh, Rina ternyata bekerja di bidang desain. Menarik sekali."



Pengulangan alami seperti ini dapat membantu proses mengingat.



5. Berikan Respons yang Menunjukkan Empati



Percakapan yang berkesan tidak selalu berisi cerita yang menarik.



Kadang seseorang hanya membutuhkan tempat untuk menceritakan sesuatu.



Di sinilah empati menjadi sangat penting.



Misalnya, temanmu berkata:



"Aku akhir-akhir ini merasa sangat lelah dengan pekerjaan."



Respons yang kurang membantu mungkin:



"Ya, semua orang juga capek."



Atau:



"Kamu harusnya lebih santai."



Meskipun maksudnya mungkin baik, respons seperti itu dapat membuat orang merasa emosinya diabaikan.



Cobalah merespons dengan sesuatu seperti:



"Kedengarannya kamu memang sedang melewati masa yang cukup berat."



Atau:



"Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa lelah setelah semua yang kamu ceritakan."



Empati bukan berarti kamu harus selalu setuju.



Empati berarti kamu mencoba memahami pengalaman orang lain sebelum buru-buru memberikan penilaian atau solusi.



Mengapa empati membuat seseorang berkesan?



Karena ketika seseorang merasa dipahami, hubungan emosional bisa terbentuk lebih mudah.



Tidak semua orang membutuhkan nasihat.



Kadang mereka hanya ingin seseorang berkata:



"Aku mengerti."



Dan kalimat sederhana itu bisa tinggal lebih lama dalam ingatan daripada nasihat panjang yang tidak diminta.



6. Berikan Pujian yang Spesifik, Bukan Sekadar Basa-Basi



Pujian bisa membuat interaksi terasa lebih positif.



Namun tidak semua pujian memiliki dampak yang sama.



Ada perbedaan antara:



"Kamu keren."



dan:



"Aku suka cara kamu menjelaskan sesuatu. Kamu membuat topik yang rumit terasa mudah dipahami."



Pujian kedua terasa lebih personal karena memiliki alasan yang jelas.



Pujian yang spesifik menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan.



Kamu tidak sekadar mengatakan sesuatu yang positif untuk menyenangkan orang tersebut.



Kamu melihat sesuatu yang memang kamu hargai.



Misalnya:



"Aku suka cara kamu tetap tenang ketika menghadapi masalah."



"Cara kamu bercerita lucu tanpa berusaha terlalu keras."



"Aku suka kamu selalu mengingat hal-hal kecil yang orang lain ceritakan."



"Penjelasanmu tadi membuat saya melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda."



Pujian seperti ini lebih bermakna karena berkaitan dengan perilaku atau kualitas tertentu.



Namun ada satu hal yang perlu diingat:



Jangan memberikan pujian hanya demi mendapatkan respons positif.



Pujian yang tulus biasanya terasa berbeda.



Jadi, jangan mencari-cari sesuatu untuk dipuji.



Perhatikan saja hal yang memang kamu hargai.



Jika ada, katakan.



Jika tidak ada, tidak perlu memaksakan.



7. Akhiri Pertemuan dengan Kesan yang Hangat



Banyak orang hanya memikirkan bagaimana memulai percakapan.



Padahal, cara kita mengakhiri pertemuan juga penting.



Setelah menghabiskan waktu bersama seseorang, jangan selalu mengakhiri interaksi dengan:



"Oke, aku pergi dulu."



Tentu saja tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut.



Tetapi jika kamu ingin membuat pertemuan terasa lebih berkesan, tambahkan sedikit apresiasi.



Misalnya:



"Senang bisa ngobrol denganmu hari ini."



Atau:



"Terima kasih sudah cerita. Aku menikmati percakapan kita."



Jika memang ingin bertemu lagi:



"Seru juga ngobrol seperti ini. Semoga kita bisa ketemu lagi."



Kalimat sederhana seperti itu memberikan penutup emosional yang positif.



Dan yang menarik, manusia tidak selalu mengingat seluruh percakapan secara detail.



Sering kali yang lebih melekat adalah kesan keseluruhan dan perasaan yang muncul dari interaksi tersebut.



Karena itu, jangan remehkan beberapa detik terakhir sebuah pertemuan.



Pada Akhirnya, Orang Lebih Mengingat Perasaan daripada Percakapan



Kita sering berpikir bahwa untuk menjadi seseorang yang berkesan, kita harus memiliki cerita luar biasa.



Harus lucu.



Harus pintar.



Harus punya pencapaian.



Harus bisa membuat orang kagum.



Padahal, tidak selalu demikian.



Seseorang bisa lupa lelucon yang kamu ceritakan.



Mereka bisa lupa topik pembicaraan kalian.



Bahkan mereka mungkin lupa sebagian besar kata-kata yang kamu ucapkan.



Namun mereka mungkin masih mengingat bahwa ketika berbicara denganmu, mereka merasa nyaman.



Mereka merasa didengarkan.



Mereka merasa dihargai.



Mereka merasa tidak perlu berpura-pura.



Dan itulah salah satu bentuk kesan yang paling kuat.



Jadi, jika kamu ingin membuat setiap pertemuan menjadi lebih berkesan, jangan terlalu sibuk bertanya:



"Bagaimana caranya supaya orang lain mengingat saya?"



Cobalah bertanya:



"Bagaimana caranya agar orang lain merasa dihargai ketika bersama saya?"



Perbedaannya sangat besar.



Karena orang yang benar-benar berkesan bukan selalu orang yang paling banyak berbicara.



Bukan juga orang yang paling menarik perhatian.



Sering kali, orang yang paling berkesan adalah mereka yang membuat kita merasa dilihat, didengar, dan dihargai.



Mulailah dari tujuh hal sederhana:



Hadir sepenuhnya.



Dengarkan lebih banyak.



Ingat hal-hal kecil.



Gunakan nama secara alami.



Tunjukkan empati.



Berikan pujian yang spesifik dan tulus.



Akhiri pertemuan dengan hangat.



Kamu tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna.



Bahkan satu atau dua kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sudah bisa mengubah kualitas hubunganmu dengan orang lain.



