6 Alasan Mengapa Anda Sebaiknya Tidak Menggunakan Kata “Tapi” dalam Permintaan Maaf Menurut Psikolog

seseorang yang meminta maaf / foto: Magnific/elitestudio

JawaPos.com - Pernahkah Anda mendengar seseorang meminta maaf, tetapi setelah mendengarnya justru merasa semakin kesal?

“Maaf, aku memang salah, tapi kamu juga sebenarnya membuatku emosi.”



Atau:



“Maaf kalau perkataanku tadi menyakitimu, tapi aku memang sedang banyak masalah.”



Sekilas, kalimat tersebut terdengar seperti permintaan maaf. Ada kata “maaf”, ada pengakuan kesalahan, dan ada penjelasan mengenai apa yang terjadi.



Namun, secara psikologis, ada satu kata kecil yang dapat mengubah nuansa permintaan maaf tersebut secara drastis: “tapi.”



Kata ini tidak selalu buruk. Dalam percakapan sehari-hari, “tapi” merupakan kata penghubung yang sangat normal. Masalahnya muncul ketika kata tersebut digunakan tepat setelah seseorang mengakui kesalahan. Dalam situasi seperti itu, “tapi” sering kali terdengar seperti usaha untuk menarik kembali, mengurangi, atau membenarkan pengakuan yang baru saja diberikan.



Itulah sebabnya, jika tujuan Anda benar-benar ingin memperbaiki hubungan, menunjukkan empati, dan membuat orang lain merasa didengar, ada alasan psikologis mengapa Anda sebaiknya berhati-hati menggunakan kata “tapi” dalam permintaan maaf.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam alasannya.



1. “Tapi” dapat membuat permintaan maaf terdengar seperti pembelaan diri



Salah satu unsur penting dalam permintaan maaf adalah pengakuan terhadap kesalahan.



Ketika seseorang berkata:



“Aku minta maaf karena sudah berbicara kasar kepadamu.”



pesan utamanya cukup jelas: saya mengakui bahwa tindakan saya salah.



Namun, ketika kalimat tersebut dilanjutkan dengan:



“Tapi kamu juga membuatku kesal.”



fokus percakapan berubah.



Orang yang mendengar permintaan maaf tersebut mungkin tidak lagi menangkapnya sebagai pengakuan kesalahan. Mereka justru dapat menangkap pesan lain:



“Aku memang salah, tetapi sebenarnya kamu juga penyebabnya.”



Secara psikologis, hal ini dapat membuat permintaan maaf terasa seperti pembelaan diri.



Padahal, ketika seseorang sedang terluka, kebutuhan pertamanya sering kali bukan mendengar penjelasan mengenai mengapa Anda melakukan kesalahan. Mereka ingin mengetahui apakah Anda benar-benar memahami dampak tindakan Anda.



Ada perbedaan besar antara menjelaskan konteks dan membenarkan perilaku.



Misalnya, Anda terlambat datang ke sebuah pertemuan penting.



Permintaan maaf yang defensif:



“Maaf aku terlambat, tapi jalanannya memang macet.”



Permintaan maaf yang lebih bertanggung jawab:



“Maaf aku terlambat. Aku tahu kamu sudah menunggu cukup lama dan itu tidak menghargai waktumu.”



Setelah mengakui dampaknya, Anda masih dapat menjelaskan konteks:



“Tadi jalanannya sangat macet, tetapi seharusnya aku berangkat lebih awal.”



Perbedaannya terletak pada urutan dan tanggung jawab.



Anda tidak menggunakan keadaan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan. Anda mengakui kesalahan terlebih dahulu.



Dalam psikologi komunikasi, ini penting karena orang cenderung lebih terbuka terhadap penjelasan ketika mereka terlebih dahulu merasa bahwa pengalaman mereka diakui.



Jadi, masalah sebenarnya bukan semata-mata kata “tapi”. Masalahnya adalah ketika kata tersebut digunakan untuk menggeser tanggung jawab dari diri sendiri kepada orang lain atau keadaan.



2. “Tapi” dapat menghapus kekuatan kalimat yang muncul sebelumnya



Ada sebuah pola komunikasi yang sangat umum:



“Aku mengerti perasaanmu, tapi…”



Kalimat ini sering terdengar seperti empati. Namun, bagi orang yang sedang emosi, bagian setelah “tapi” justru dapat membuat bagian sebelumnya terasa tidak tulus.



Contohnya:



“Aku mengerti kamu kecewa, tapi sebenarnya aku tidak bermaksud begitu.”



atau:



“Aku tahu aku sudah menyakitimu, tapi kamu terlalu sensitif.”



atau:



“Aku minta maaf, tapi menurutku masalah ini sebenarnya sepele.”



Dalam ketiga contoh tersebut, kalimat pertama mengandung pengakuan. Namun, kata “tapi” memperkenalkan informasi yang berlawanan.



Akibatnya, penerima pesan bisa bertanya:



“Jadi sebenarnya kamu mengerti perasaanku atau tidak?”



Dalam komunikasi interpersonal, orang tidak hanya memproses kata-kata secara terpisah. Mereka juga memperhatikan struktur pesan, nada, konteks, dan maksud di baliknya.



Karena itu, kalimat:



“Aku paham kamu terluka, tapi…”



sering kali diterima berbeda dari:



“Aku paham kamu terluka. Aku ingin menjelaskan apa yang terjadi setelah aku benar-benar mendengarkanmu.”



Versi kedua tidak membatalkan pengakuan pertama.



Ini juga berkaitan dengan fenomena komunikasi yang sering disebut sebagai “yes, but” response. Seseorang terlebih dahulu memberikan validasi, lalu segera menariknya kembali dengan argumen yang berlawanan.



Masalahnya, validasi yang langsung dibatalkan dapat terasa seperti validasi palsu.



Karena itu, jika Anda ingin meminta maaf, cobalah mempertahankan pengakuan Anda tanpa buru-buru memasukkan pembelaan.



Alih-alih:



“Aku minta maaf sudah membentakmu, tapi aku sedang stres.”



Anda dapat mengatakan:



“Aku minta maaf sudah membentakmu. Aku memang sedang stres, tetapi itu bukan alasan untuk memperlakukanmu seperti itu.”



Kalimat kedua jauh lebih kuat.



Mengapa?



Karena Anda tidak menyangkal keadaan yang melatarbelakangi perilaku tersebut, tetapi Anda juga tidak menjadikannya alasan untuk melepaskan tanggung jawab.



3. “Tapi” dapat membuat korban merasa kesalahannya justru sedang dipermasalahkan



Salah satu kesalahan paling umum dalam meminta maaf adalah mengubah permintaan maaf menjadi sidang untuk menentukan siapa yang paling salah.



Misalnya, seseorang berkata:



“Aku kecewa karena kamu membicarakan masalah pribadiku kepada orang lain.”



Kemudian Anda menjawab:



“Aku minta maaf, tapi kamu juga pernah membicarakan masalahku kepada orang lain.”



Secara faktual, mungkin memang benar.



Namun, apakah itu saat yang tepat?



Belum tentu.



Ada dua persoalan berbeda yang sedang dicampurkan:



Anda telah melakukan sesuatu yang menyakiti orang tersebut.



Orang tersebut mungkin juga pernah melakukan sesuatu yang menyakiti Anda.



Keduanya dapat dibicarakan. Tetapi jika Anda sedang meminta maaf untuk kesalahan Anda, membawa kesalahan orang lain sebagai “tapi” dapat membuat percakapan berubah menjadi transaksi kesalahan.



Seolah-olah pesannya menjadi:



“Aku salah, tetapi kamu juga salah, jadi kesalahanku tidak terlalu penting.”



Secara emosional, ini dapat membuat orang yang terluka merasa tidak benar-benar didengarkan.



Ada waktu untuk meminta pertanggungjawaban dari orang lain. Ada pula waktu untuk bertanggung jawab atas diri sendiri.



Keduanya tidak harus dilakukan dalam kalimat yang sama.



Jika Anda memang memiliki keberatan terhadap perilaku orang tersebut, Anda dapat membicarakannya setelah situasi lebih tenang.



Contohnya:



“Aku ingin menyelesaikan dulu bagian kesalahanku. Setelah itu, aku juga ingin membicarakan sesuatu yang selama ini menggangguku.”



Kalimat seperti ini menunjukkan kedewasaan emosional.



Anda tidak menggunakan kesalahan orang lain sebagai tameng untuk menghindari kesalahan Anda sendiri.



4. “Tapi” dapat membuat permintaan maaf terdengar bersyarat



Permintaan maaf yang tulus pada dasarnya berisi pengakuan bahwa:



“Aku melakukan sesuatu yang salah dan aku memahami bahwa tindakanku berdampak pada kamu.”



Sebaliknya, permintaan maaf bersyarat sering memiliki struktur:



“Maaf kalau kamu merasa tersinggung.”



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat:



“Maaf karena aku mengatakan hal yang menyakitkan.”



mengakui perilaku.



Sementara:



“Maaf kalau kamu merasa tersinggung.”



memindahkan fokus kepada perasaan orang lain.



Seolah-olah masalahnya bukan karena Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan, melainkan karena orang tersebut memilih untuk merasa tersinggung.



Kata “tapi” dapat memperkuat pola tersebut:



“Maaf kalau kamu merasa tersinggung, tapi aku memang hanya mengatakan kenyataan.”



Ini bukan lagi sekadar permintaan maaf. Kalimat tersebut mengandung pembelaan terhadap diri sendiri.



Dalam hubungan yang sehat, permintaan maaf tidak harus berarti Anda menganggap diri Anda sebagai orang jahat.



Meminta maaf berarti Anda mampu mengatakan:



“Aku tidak bermaksud menyakitimu, tetapi aku mengakui bahwa tindakanku memang menyakitimu.”



Ini merupakan perbedaan penting antara niat dan dampak.



Niat Anda mungkin baik.



Namun, dampak perilaku Anda tetap dapat menyakitkan.



Karena itu, Anda tidak perlu menyangkal niat Anda. Anda hanya perlu berhenti menggunakan niat sebagai alasan untuk menghapus dampaknya.



Contohnya:



“Aku tidak bermaksud membuatmu malu. Namun, aku sadar bahwa bercanda tentang masalah pribadimu di depan orang lain tetap membuatmu malu. Aku minta maaf.”



Ini jauh lebih empatik daripada:



“Aku minta maaf, tapi aku kan cuma bercanda.”



5. Menghindari “tapi” dapat membantu Anda fokus pada tanggung jawab, bukan alasan



Permintaan maaf yang baik tidak berhenti pada kata “maaf.”



Dalam banyak situasi, orang yang menerima permintaan maaf juga ingin melihat apakah Anda memahami apa yang salah dan apakah Anda berniat memperbaikinya.



Bandingkan dua kalimat berikut.



Versi pertama:



“Maaf aku tidak membalas pesanmu, tapi aku sedang sibuk.”



Versi kedua:



“Maaf aku tidak membalas pesanmu. Aku tahu kamu sedang menunggu kabar dariku. Seharusnya aku memberi tahu kalau sedang sibuk.”



Versi kedua lebih berfokus pada tanggung jawab.



Kemudian Anda dapat menambahkan tindakan:



“Ke depannya, kalau aku sedang tidak bisa membalas, aku akan memberitahumu terlebih dahulu.”



Inilah yang membuat permintaan maaf terasa lebih konkret.



Secara psikologis, perubahan perilaku memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar pengulangan kata “maaf”.



Seseorang mungkin dapat mengatakan “maaf” berkali-kali, tetapi jika pola perilakunya tidak berubah, permintaan maaf tersebut akhirnya kehilangan makna.



Karena itu, daripada menghabiskan energi untuk menjelaskan mengapa Anda melakukan sesuatu, lebih baik tanyakan:



“Apa bagian dari tindakan saya yang perlu saya akui?”



dan:



“Apa yang bisa saya lakukan agar hal ini tidak terulang?”



Dua pertanyaan tersebut mengubah posisi mental dari defensif menjadi bertanggung jawab.



6. “Tapi” tidak selalu salah—yang penting adalah bagaimana Anda menggunakannya



Ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi.



Bukan berarti setiap penggunaan kata “tapi” dalam permintaan maaf pasti buruk.



Kata tersebut hanyalah kata penghubung. Yang menentukan dampaknya adalah fungsi kata tersebut dalam kalimat.



Contohnya:



“Aku minta maaf karena sudah membuatmu khawatir. Aku terlambat memberi kabar, dan itu memang kesalahanku. Aku memang sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi aku seharusnya tetap mengabarimu.”



Dalam contoh tersebut, “tapi” tidak digunakan untuk menghapus tanggung jawab.



Sebaliknya, ia menghubungkan konteks dengan pengakuan bahwa perilaku tersebut tetap merupakan kesalahan.



Masalah muncul ketika struktur kalimatnya menjadi:



“Aku minta maaf, tapi…”



lalu seluruh kalimat setelahnya berisi alasan mengapa Anda sebenarnya tidak perlu disalahkan.



Jadi, aturan yang lebih akurat bukan:



“Jangan pernah mengatakan ‘tapi’ ketika meminta maaf.”



Melainkan:



“Jangan gunakan ‘tapi’ untuk membatalkan tanggung jawab yang baru saja Anda akui.”



Ini jauh lebih masuk akal secara psikologis.



Anda masih boleh menjelaskan konteks. Anda masih boleh menyampaikan perasaan Anda. Anda bahkan masih boleh mengatakan bahwa situasi tersebut rumit.



Namun, lakukan setelah Anda benar-benar mengakui bagian Anda.



Lalu, Apa yang Sebaiknya Dikatakan?



Jika Anda ingin membuat permintaan maaf terdengar lebih tulus, gunakan struktur sederhana berikut.



1. Akui tindakan Anda



“Aku minta maaf karena sudah berbicara kasar kepadamu.”



2. Akui dampaknya



“Aku sadar kata-kataku membuatmu merasa tidak dihargai.”



3. Jangan langsung membela diri



Hindari:



“Tapi aku sedang marah.”



Ganti dengan:



“Aku memang sedang marah, tetapi seharusnya aku mengendalikan caraku berbicara.”



4. Tunjukkan tanggung jawab



“Itu kesalahanku.”



5. Jika perlu, jelaskan konteks tanpa menjadikannya alasan



“Aku sedang menghadapi banyak tekanan saat itu, tetapi keadaan tersebut tidak membenarkan caraku memperlakukanmu.”



6. Tawarkan perubahan



“Aku akan berusaha tidak mengulangi cara bicara seperti itu lagi.”



Struktur ini membuat permintaan maaf lebih berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan sekadar memenangkan argumen.



Contoh Perbandingan



Permintaan maaf yang defensif



“Maaf aku membentakmu, tapi kamu memang terus membuatku kesal.”



Permintaan maaf yang lebih bertanggung jawab



“Maaf karena aku membentakmu. Aku memang sedang kesal, tetapi aku seharusnya menyampaikan perasaanku tanpa membentak.”



Permintaan maaf yang defensif



“Maaf aku tidak datang, tapi kamu juga tidak mengingatkanku.”



Permintaan maaf yang lebih bertanggung jawab



“Maaf aku tidak datang. Aku seharusnya mengingat jadwal tersebut dan memberi kabar jika tidak bisa hadir.”



Permintaan maaf yang defensif



“Maaf kalau perkataanku menyakitimu, tapi aku hanya mengatakan kenyataan.”



Permintaan maaf yang lebih bertanggung jawab



“Maaf karena caraku menyampaikan hal itu menyakitimu. Aku tetap bisa menyampaikan pendapatku tanpa menggunakan kata-kata yang membuatmu merasa direndahkan.”



Permintaan Maaf yang Baik Bukan Tentang Menang atau Kalah



Pada akhirnya, meminta maaf bukanlah kompetisi.



Anda tidak kalah hanya karena mengakui kesalahan.



Anda juga tidak harus menganggap orang lain sepenuhnya benar untuk mengakui bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah.



Dua hal dapat benar secara bersamaan:



Anda bisa terluka oleh seseorang, dan pada saat yang sama Anda juga bisa menyakiti orang tersebut.



Anda bisa memiliki alasan untuk marah, tetapi tetap salah karena cara Anda mengekspresikan kemarahan.



Anda bisa merasa diperlakukan tidak adil, tetapi tetap bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri.



Inilah yang membuat permintaan maaf menjadi bentuk kematangan emosional.



Karena itu, sebelum mengucapkan kata “tapi”, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:



“Apakah aku sedang memberikan konteks, atau sebenarnya sedang mencari pembenaran?”



Jika jawabannya adalah pembenaran, mungkin lebih baik kalimat tersebut tidak perlu diucapkan—setidaknya belum sekarang.



Dengarkan terlebih dahulu.



Akui bagian Anda.



Validasi dampaknya.



Kemudian, jika memang diperlukan, bicarakan konteks dan perasaan Anda.



Sebab, permintaan maaf yang paling kuat bukanlah:



“Maaf, tapi…”



Melainkan:



“Maaf. Aku memahami apa yang telah kulakukan, aku memahami dampaknya terhadapmu, dan aku akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.”



Kadang-kadang, satu kata kecil seperti “tapi” dapat membuat seseorang merasa bahwa permintaan maaf Anda sebenarnya bukan permintaan maaf.



