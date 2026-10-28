Jika Kamu Mengamati 5 Kebiasaan Buruk Ini pada Seseorang, Dia Mungkin Memiliki Kecerdasan Emosional

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Ada orang yang terlihat terlalu pendiam. Ada yang dianggap terlalu sensitif. Ada pula yang sering menjauh ketika suasana menjadi tidak nyaman, terlalu banyak berpikir sebelum berbicara, atau bahkan terlihat “cuek” terhadap drama di sekitarnya.

Sekilas, perilaku-perilaku tersebut mudah diberi label negatif.



“Dia antisosial.”



“Dia terlalu sensitif.”



“Dia tidak peduli.”



“Dia kebanyakan mikir.”



“Dia terlalu menjaga jarak.”



Namun, psikologi mengajarkan sesuatu yang lebih penting: perilaku tidak selalu bisa dipahami hanya dari penampilannya.



Satu perilaku yang sama dapat memiliki alasan psikologis yang sangat berbeda.



Seseorang yang memilih diam bisa saja sedang menghindari konflik. Tetapi ia juga bisa sedang berusaha mengendalikan emosinya agar tidak mengatakan sesuatu yang akan disesalinya.



Seseorang yang terlihat terlalu sensitif mungkin memang mudah tersinggung. Tetapi bisa juga ia memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan ekspresi, nada bicara, dan suasana emosional orang lain.



Begitu pula dengan seseorang yang sering menyendiri. Ia mungkin sedang mengisolasi diri karena masalah psikologis. Namun, dalam situasi tertentu, ia juga mungkin sedang membutuhkan ruang untuk memulihkan energi dan memahami perasaannya.



Inilah mengapa kecerdasan emosional tidak selalu terlihat seperti keramahan, keceriaan, atau kemampuan berbicara dengan semua orang.



Kecerdasan emosional lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi, memahami penyebabnya, mengelolanya, serta merespons emosi orang lain dengan cara yang sesuai.



Menariknya, beberapa kebiasaan yang sering dianggap sebagai “kebiasaan buruk” justru dapat menjadi tanda adanya kemampuan emosional tertentu—jika dilakukan secara sadar, proporsional, dan bukan karena ketidakmampuan menghadapi kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat lima di antaranya.



1. Dia Sering Memilih Diam Ketika Sedang Marah



Banyak orang menganggap diam ketika marah sebagai sesuatu yang buruk.



“Kenapa tidak dibicarakan?”



“Kenapa malah diam?”



“Kalau ada masalah, harusnya ngomong.”



Memang benar bahwa silent treatment yang sengaja digunakan untuk menghukum atau memanipulasi orang lain merupakan pola yang tidak sehat.



Namun, ada perbedaan besar antara silent treatment dan mengambil jeda untuk mengatur emosi.



Seseorang dengan pengelolaan emosi yang baik mungkin menyadari bahwa ketika sedang sangat marah, pikirannya tidak berada dalam kondisi terbaik untuk berkomunikasi.



Ia mungkin berkata:



“Aku sedang emosi. Aku takut kalau bicara sekarang malah memperburuk keadaan. Kita bicarakan nanti setelah aku lebih tenang.”



Dari luar, perilaku ini dapat terlihat seperti menghindar.



Padahal, bisa jadi orang tersebut sedang melakukan sesuatu yang cukup sulit: menahan dorongan emosional agar tidak langsung bereaksi.



Dalam psikologi, kemampuan untuk mengatur respons terhadap emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi.



Orang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik bukan berarti tidak pernah marah.



Justru sebaliknya.



Mereka tetap marah, kecewa, tersinggung, atau frustrasi.



Perbedaannya adalah mereka tidak selalu merasa harus mengekspresikan setiap emosi segera setelah emosi tersebut muncul.



Mereka mampu memberi jarak antara:



“Apa yang aku rasakan”



dan



“Apa yang akan aku lakukan.”



Jarak kecil tersebut sangat penting.



Karena emosi adalah informasi, bukan selalu instruksi.



Marah bisa memberi tahu bahwa seseorang merasa diperlakukan tidak adil.



Kecewa bisa menunjukkan bahwa ekspektasi tidak terpenuhi.



Cemburu bisa mengungkapkan rasa takut kehilangan.



Tetapi mengetahui emosi tidak berarti seseorang harus langsung bertindak berdasarkan emosi tersebut.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung bertanya:



“Aku sedang merasakan apa, dan respons seperti apa yang paling tepat?”



bukan sekadar:



“Aku sedang marah, jadi aku harus melakukan sesuatu sekarang.”



Namun ada batasnya



Diam tidak otomatis berarti matang secara emosional.



Jika seseorang selalu menghilang, menolak komunikasi, sengaja membuat orang lain cemas, atau menggunakan keheningan sebagai hukuman, itu bukan contoh regulasi emosi yang sehat.



Kuncinya adalah tujuan dan cara.



Diam untuk menenangkan diri berbeda dengan diam untuk menghukum.



2. Dia Terlihat “Terlalu Sensitif” terhadap Perubahan Suasana



Pernah bertemu seseorang yang langsung menyadari bahwa suasana ruangan berubah?



Orang lain mungkin masih tertawa seperti biasa.



Tetapi dia tiba-tiba berkata:



“Kayaknya ada yang berubah, deh.”



Atau:



“Dia tadi ngomongnya agak beda.”



“Sepertinya dia sebenarnya tidak baik-baik saja.”



Orang seperti ini kadang dianggap terlalu sensitif.



Bahkan bisa dicap sebagai orang yang “kebanyakan mikir.”



Namun, salah satu aspek penting dari kecerdasan emosional adalah kemampuan membaca isyarat emosional dan sosial.



Manusia berkomunikasi bukan hanya melalui kata-kata.



Nada suara, ekspresi wajah, kecepatan bicara, kontak mata, bahasa tubuh, dan perubahan perilaku juga memberikan informasi.



Seseorang yang memiliki sensitivitas sosial tinggi mungkin menangkap perubahan kecil yang tidak diperhatikan orang lain.



Misalnya, seorang teman biasanya banyak bercanda.



Hari ini dia masih tertawa.



Tetapi tawanya lebih singkat.



Jawabannya lebih pendek.



Kontak matanya berkurang.



Dan orang tersebut terlihat lebih diam daripada biasanya.



Sebagian orang tidak memperhatikan perubahan tersebut.



Orang yang sangat peka mungkin langsung menyadarinya.



Apakah itu selalu berarti dia benar?



Tentu tidak.



Ini bagian penting yang sering dilupakan.



Kepekaan emosional bukanlah kemampuan membaca pikiran.



Seseorang dapat sangat peka tetapi tetap salah menafsirkan situasi.



Karena itu, kecerdasan emosional bukan hanya tentang mendeteksi emosi orang lain.



Ia juga tentang mengetahui bahwa interpretasi kita bisa salah.



Orang yang matang secara emosional mungkin berpikir:



“Aku merasa dia sedang tidak nyaman, tetapi aku tidak tahu pasti. Sebaiknya aku bertanya daripada membuat kesimpulan sendiri.”



Di situlah kepekaan berubah menjadi kecerdasan.



Bukan sekadar memperhatikan.



Tetapi memperhatikan tanpa buru-buru menghakimi.



3. Dia Sering Menghindari Drama dan Memilih Tidak Ikut Campur



Di lingkungan sosial, orang yang tidak ikut dalam drama terkadang justru dianggap aneh.



Ketika semua orang membicarakan konflik seseorang, dia memilih diam.



Ketika dua orang bertengkar, dia tidak buru-buru memilih pihak.



Ketika ada gosip baru, dia hanya berkata:



“Aku tidak tahu ceritanya secara lengkap.”



Dari luar, orang ini mungkin terlihat cuek.



Bahkan bisa dianggap tidak peduli.



Padahal, bisa jadi dia memahami sesuatu yang sederhana:



Tidak semua konflik membutuhkan keterlibatan kita.



Kecerdasan emosional tidak hanya berarti mampu berhubungan dengan orang lain.



Ia juga mencakup kemampuan mengenali batas emosional.



Ada perbedaan antara:



“Ini masalah temanku dan aku ingin membantunya.”



dengan:



“Ini masalah temanku, tetapi sekarang aku ikut terseret ke dalam konflik yang sebenarnya bukan tanggung jawabku.”



Orang yang memiliki batas yang sehat tidak merasa harus menyelesaikan semua masalah di sekitarnya.



Ia dapat berempati tanpa mengambil alih.



Ia dapat mendengarkan tanpa ikut membenci.



Ia dapat memahami seseorang tanpa harus menyetujui semua tindakannya.



Dan yang lebih sulit lagi, ia dapat mengatakan:



“Aku peduli, tetapi aku tidak bisa terlibat dalam hal ini.”



Bagi sebagian orang, kalimat tersebut terasa sangat sulit.



Mereka takut dianggap egois.



Takut mengecewakan.



Takut tidak disukai.



Akibatnya, mereka terus terlibat dalam masalah orang lain sampai akhirnya kelelahan secara emosional.



Orang yang lebih sadar secara emosional mungkin memahami bahwa energi mental juga memiliki batas.



Karena itu, mereka memilih konflik mana yang layak mendapatkan perhatian.



4. Dia Sering Membutuhkan Waktu Sendirian



Kebiasaan menyendiri sering langsung dikaitkan dengan kesepian atau masalah sosial.



Padahal, kebutuhan untuk memiliki waktu sendiri tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai orang lain.



Sebagian orang memang membutuhkan periode tertentu untuk memulihkan energi setelah terlalu banyak interaksi sosial.



Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang ketika sendirian.



Ada perbedaan antara:



mengisolasi diri karena takut menghadapi dunia



dan



menyediakan ruang pribadi untuk memulihkan diri.



Seseorang mungkin pulang setelah hari yang panjang, mematikan notifikasi, tidak ingin berbicara selama beberapa jam, lalu membaca, berjalan, mendengarkan musik, atau sekadar duduk dalam keheningan.



Bagi orang lain, perilaku itu mungkin terlihat aneh.



Namun bagi dirinya, itu adalah cara untuk kembali seimbang.



Kecerdasan emosional membutuhkan kemampuan mengenali kondisi internal diri sendiri.



Misalnya:



“Aku sebenarnya bukan marah. Aku hanya kelelahan.”



“Aku bukan membenci mereka. Aku hanya membutuhkan waktu sendiri.”



“Aku terlalu banyak menerima masalah orang lain hari ini.”



Kesadaran seperti itu penting karena seseorang tidak mungkin mengelola emosi dengan baik jika ia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.



Dalam kehidupan modern, kita sering menganggap produktivitas sebagai sesuatu yang harus terus bergerak.



Terus membalas pesan.



Terus bertemu orang.



Terus bekerja.



Terus tersedia.



Padahal, kemampuan mengatakan “aku butuh waktu untuk diriku sendiri” juga merupakan bentuk kesadaran diri.



Tentu saja, terlalu banyak menarik diri juga dapat menjadi masalah.



Jika seseorang terus menghindari semua hubungan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, atau merasa tidak mampu berfungsi secara normal, situasinya perlu dipahami lebih jauh.



Sekali lagi, perilaku yang sama dapat memiliki makna psikologis yang berbeda.



5. Dia Sering Memikirkan Kembali Percakapan yang Sudah Terjadi



Ini mungkin kebiasaan yang paling sering disebut sebagai sesuatu yang buruk:



overthinking.



“Kenapa tadi aku ngomong begitu?”



“Harusnya aku jawab apa, ya?”



“Apakah dia tersinggung?”



“Kenapa ekspresinya berubah?”



“Jangan-jangan aku salah bicara.”



Dalam kadar tertentu, kebiasaan seperti ini memang dapat menjadi tidak sehat.



Terlalu banyak menganalisis dapat meningkatkan kecemasan dan membuat seseorang terjebak dalam pikiran yang berulang.



Namun ada sisi lain.



Orang yang terbiasa merefleksikan interaksi sosial juga bisa memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.



Setelah percakapan, dia mungkin bertanya:



“Apakah aku terlalu keras?”



“Apakah aku benar-benar mendengarkan?”



“Apakah aku memotong pembicaraan?”



“Bagaimana perasaan orang tersebut setelah percakapan kami?”



Jika refleksi tersebut digunakan untuk memperbaiki perilaku, ia dapat menjadi sesuatu yang konstruktif.



Ada perbedaan antara:



ruminasi



dan



refleksi.



Ruminasi cenderung berputar pada pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan pemahaman baru.



Refleksi mencoba mengambil pelajaran.



Misalnya:



Ruminasi:



“Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku bilang begitu? Kenapa aku selalu seperti ini?”



Refleksi:



“Tadi aku terlalu defensif. Lain kali, mungkin aku perlu mendengarkan sampai selesai sebelum menjawab.”



Keduanya sama-sama terlihat seperti “banyak berpikir.”



Tetapi hasilnya berbeda.



Yang pertama membuat seseorang terjebak pada rasa bersalah.



Yang kedua membantu seseorang belajar.



Karena itu, bukan banyaknya pikiran yang menentukan kedewasaan emosional seseorang.



Melainkan apa yang dilakukan seseorang dengan pikirannya.



Mengapa Orang dengan Kecerdasan Emosional Tidak Selalu Terlihat “Menyenangkan”?



Ada sebuah kesalahpahaman umum bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi pasti selalu ramah, tenang, ceria, dan mudah bergaul.



Tidak selalu.



Seseorang dengan kecerdasan emosional tinggi tetap dapat berkata “tidak”.



Ia tetap bisa marah.



Ia bisa kecewa.



Ia bisa menjaga jarak.



Ia bisa tidak setuju.



Ia bisa meninggalkan hubungan yang tidak sehat.



Ia bisa memilih diam.



Ia bahkan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman ketika menetapkan batas.



Perbedaannya adalah ia lebih mampu memahami mengapa dirinya melakukan hal tersebut dan bagaimana tindakannya memengaruhi orang lain.



Kecerdasan emosional bukan berarti menjadi orang yang selalu menyenangkan.



Lebih tepatnya, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk berhubungan secara lebih sadar dengan emosi diri sendiri dan orang lain.



Lima Kebiasaan Ini Tidak Boleh Dijadikan “Tes Kecerdasan Emosional”



Ada satu hal yang sangat penting.



Jangan membaca artikel psikologi populer seperti ini lalu menyimpulkan:



“Kalau aku suka menyendiri, berarti EQ-ku tinggi.”



Belum tentu.



“Kalau aku pendiam ketika marah, berarti aku matang.”



Belum tentu.



“Kalau aku sering overthinking, berarti aku sangat peka.”



Belum tentu.



Psikologi tidak bekerja sesederhana itu.



Satu perilaku tidak cukup untuk menentukan karakter atau kecerdasan emosional seseorang.



Kita perlu melihat konteks, frekuensi, motivasi, fleksibilitas, dan dampaknya.



Misalnya, mengambil waktu sendiri dapat menjadi bentuk regulasi emosi.



Tetapi jika seseorang selalu menghindari percakapan sulit, itu bisa menjadi bentuk penghindaran.



Diam dapat menjadi tanda kontrol diri.



Tetapi diam untuk menghukum orang lain merupakan sesuatu yang berbeda.



Peka terhadap emosi orang lain dapat menjadi kekuatan.



Tetapi jika seseorang selalu mengasumsikan dirinya tahu apa yang dipikirkan orang lain, sensitivitas tersebut dapat berubah menjadi salah tafsir.



Jadi, pertanyaan yang lebih baik bukan:



“Apakah kebiasaan ini baik atau buruk?”



Melainkan:



“Apa fungsi kebiasaan ini bagi orang tersebut?”



Ciri yang Lebih Penting daripada “Kebiasaan Buruk”-nya



Jika ingin melihat apakah seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, perhatikan apa yang terjadi setelah emosi muncul.



Apakah dia mampu mengakui ketika dirinya salah?



Apakah dia bisa meminta maaf tanpa terus mencari alasan?



Apakah dia mampu mendengarkan kritik?



Apakah dia dapat membedakan fakta dan asumsi?



Apakah dia bisa mengatakan “tidak” tanpa harus merendahkan orang lain?



Apakah dia mampu memahami perasaan orang lain tanpa kehilangan batas dirinya sendiri?



Apakah dia bisa mengendalikan reaksinya ketika sedang marah?



Apakah dia bersedia mengubah perilaku setelah menyadari bahwa tindakannya menyakiti orang lain?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar melihat apakah seseorang pendiam, sensitif, atau suka menyendiri.



Karena pada akhirnya, kecerdasan emosional bukan tentang tidak memiliki emosi negatif.



Justru kemampuan emosional terlihat ketika emosi negatif muncul.



Saat marah, apakah dia mampu memilih respons?



Saat kecewa, apakah dia mampu berkomunikasi?



Saat tersinggung, apakah dia memeriksa kembali asumsi?



Saat orang lain sedang bermasalah, apakah dia mampu berempati tanpa kehilangan dirinya sendiri?



Dan ketika melakukan kesalahan, apakah dia mampu berkata:



“Aku salah.”



Itulah bagian yang sering tidak terlihat.



Kesimpulan



Lima kebiasaan yang sering dianggap buruk—diam ketika marah, terlalu sensitif terhadap suasana, menghindari drama, membutuhkan waktu sendiri, dan terlalu banyak merefleksikan percakapan—tidak otomatis menunjukkan kecerdasan emosional.



Namun dalam konteks tertentu, perilaku tersebut dapat mencerminkan kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional: regulasi emosi, kesadaran diri, kepekaan sosial, kemampuan menetapkan batas, dan refleksi diri.



Yang membedakan bukan sekadar perilakunya.



Melainkan kesadaran di balik perilaku tersebut.



Orang yang matang secara emosional bukan orang yang tidak pernah marah.



Bukan pula orang yang selalu tenang.



Dan bukan orang yang selalu tahu harus berkata apa.



Orang yang matang secara emosional adalah seseorang yang perlahan belajar mengenali apa yang terjadi di dalam dirinya, memahami dampaknya terhadap orang lain, lalu memilih respons yang lebih bijaksana.



Jadi, jika kamu melihat seseorang yang terkadang memilih diam, menjaga jarak, tidak ikut drama, membutuhkan waktu sendiri, atau sangat memikirkan interaksi sosialnya, jangan terlalu cepat memberi label.



Mungkin dia memang sedang memiliki masalah yang perlu dihadapi.



Tetapi mungkin juga dia sedang melakukan sesuatu yang tidak terlihat:



belajar memahami dirinya sendiri.



