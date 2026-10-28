6 Alasan Mengapa Laki-Laki dan Perempuan Mencintai dengan Cara yang Berbeda Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai pasangannya dengan cara yang berbeda / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa seseorang bisa mencintai dengan sangat dalam, tetapi hampir tidak pernah mengungkapkannya melalui kata-kata?

Atau mengapa ada orang yang merasa dicintai ketika pasangannya selalu hadir dan membantu menyelesaikan masalah, sementara orang lain justru membutuhkan percakapan panjang, perhatian, dan ungkapan perasaan?



Dalam hubungan romantis, perbedaan seperti ini sering kali membuat laki-laki dan perempuan merasa bahwa pasangannya "tidak mengerti cara mencintai".



Seorang perempuan mungkin berpikir, "Kalau dia benar-benar mencintaiku, mengapa dia jarang mengatakan perasaannya?"



Sementara seorang laki-laki mungkin berpikir, "Aku sudah bekerja keras, selalu berusaha ada untuknya, dan melakukan banyak hal untuknya. Mengapa dia masih merasa aku tidak peduli?"



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang mencintai tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar perasaannya. Cara mencintai juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang belajar memahami emosi, membangun kedekatan, menghadapi konflik, dan menunjukkan kepedulian.



Perbedaan antara laki-laki dan perempuan memang dapat muncul dalam beberapa aspek. Namun, penting untuk memahami bahwa perbedaan tersebut bukan aturan biologis yang berlaku untuk semua orang. Ada laki-laki yang sangat ekspresif secara emosional, ada perempuan yang lebih tertutup, dan ada pula pasangan yang justru memiliki pola yang berlawanan dengan stereotip umum.



Jadi, mengapa cara mencintai bisa terlihat berbeda?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam alasan yang dapat membantu menjelaskannya dari perspektif psikologi.



1. Laki-Laki dan Perempuan Sering Dibesarkan untuk Mengekspresikan Emosi dengan Cara Berbeda



Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi cara seseorang mencintai sebenarnya bukan jenis kelaminnya, melainkan proses sosialisasi sejak kecil.



Sejak masa kanak-kanak, laki-laki dan perempuan sering menerima pesan yang berbeda mengenai bagaimana mereka "seharusnya" mengekspresikan emosi.



Anak perempuan lebih sering mendapatkan ruang untuk membicarakan perasaan. Mereka mungkin lebih terbiasa mengatakan bahwa mereka sedih, takut, kecewa, atau membutuhkan perhatian.



Sebaliknya, anak laki-laki dalam banyak budaya masih sering menerima pesan seperti:



"Jangan cengeng."



"Laki-laki harus kuat."



"Masalah harus diselesaikan, bukan dikeluhkan."



Pesan-pesan tersebut tidak selalu diberikan secara sengaja. Namun, jika diterima berulang kali, seseorang dapat belajar bahwa menunjukkan kerentanan adalah sesuatu yang harus dibatasi.



Akibatnya, ketika dewasa, seorang laki-laki mungkin benar-benar mencintai pasangannya tetapi tidak terbiasa menerjemahkan cinta tersebut ke dalam kata-kata.



Ia mungkin lebih mudah berkata:



"Sudah makan?"



"Aku jemput."



"Biar aku yang urus."



"Kamu istirahat saja."



daripada:



"Aku takut kehilangan kamu."



"Aku sangat membutuhkanmu."



atau:



"Aku merasa sangat dekat denganmu."



Bukan berarti perasaannya lebih sedikit.



Bisa jadi, ia hanya belajar menggunakan bahasa kasih sayang yang berbeda.



Di sisi lain, seseorang yang sejak kecil terbiasa membicarakan emosi mungkin menganggap percakapan emosional sebagai bagian penting dari hubungan.



Karena itu, ketika pasangannya tidak banyak berbicara tentang perasaan, ia bisa menafsirkannya sebagai kurangnya cinta.



Di sinilah salah satu sumber kesalahpahaman muncul.



Satu orang menunjukkan cinta melalui tindakan, sementara orang lain mencari cinta melalui kata-kata.



Keduanya mungkin sama-sama mencintai, tetapi menggunakan "bahasa" yang berbeda.



2. Cara Menghadapi Masalah dan Konflik Bisa Berbeda



Perbedaan lain yang sering terlihat dalam hubungan adalah cara seseorang menghadapi konflik.



Ketika terjadi masalah, sebagian orang membutuhkan pembicaraan segera.



Mereka ingin membahas:



"Apa yang sebenarnya terjadi?"



"Kamu merasa apa?"



"Apa yang membuatmu berubah?"



"Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan ini?"



Bagi mereka, membicarakan masalah justru merupakan cara untuk menciptakan kedekatan kembali.



Namun, sebagian orang justru membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara.



Ketika konflik terjadi, mereka mungkin memilih diam, mengambil jarak, berjalan-jalan, bekerja, atau melakukan aktivitas lain.



Perilaku ini sering disalahartikan.



Pasangan dapat berpikir:



"Dia diam karena sudah tidak peduli."



Padahal, bisa jadi orang tersebut sedang berusaha mengendalikan emosinya agar tidak mengatakan sesuatu yang akan memperburuk keadaan.



Dalam psikologi hubungan, pola seperti ini dapat berkaitan dengan cara seseorang melakukan regulasi emosi.



Orang yang membutuhkan waktu untuk memproses emosi bukan berarti tidak mencintai.



Sebaliknya, orang yang ingin segera membicarakan masalah juga bukan berarti terlalu banyak menuntut.



Mereka mungkin memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda ketika menghadapi stres.



Masalah muncul ketika kedua kebutuhan tersebut saling berbenturan.



Misalnya, seorang perempuan ingin membicarakan konflik malam itu juga karena ia merasa lebih tenang setelah mendapatkan kepastian.



Sementara pasangannya membutuhkan waktu beberapa jam untuk berpikir.



Semakin ia diam, semakin pasangannya merasa ditolak.



Semakin pasangannya mengejar pembicaraan, semakin ia merasa tertekan.



Akhirnya terciptalah sebuah siklus:



satu orang mengejar kedekatan → orang lain menarik diri → orang pertama semakin cemas → orang kedua semakin menjauh.



Ini bukan semata-mata persoalan siapa yang mencintai lebih besar.



Ini adalah persoalan bagaimana dua orang mengatur emosi ketika merasa terancam dalam hubungan.



3. Gaya Keterikatan Membentuk Cara Seseorang Mencintai



Salah satu konsep penting dalam psikologi hubungan adalah attachment atau gaya keterikatan.



Gaya keterikatan berkembang melalui pengalaman seseorang dalam membangun hubungan dekat, terutama pengalaman awal bersama pengasuh dan kemudian pengalaman dalam hubungan romantis.



Secara sederhana, seseorang dapat memiliki kecenderungan untuk merasa nyaman dengan kedekatan, membutuhkan banyak kepastian, takut ditolak, atau justru merasa tidak nyaman ketika terlalu dekat dengan orang lain.



Inilah sebabnya dua orang dengan jenis kelamin yang sama sekalipun dapat mencintai dengan cara yang sangat berbeda.



Seseorang dengan kecenderungan keterikatan yang lebih cemas mungkin sangat membutuhkan kepastian.



Ketika pasangannya terlambat membalas pesan, pikirannya bisa mulai dipenuhi pertanyaan:



"Apakah dia berubah?"



"Apakah dia sudah tidak mencintaiku?"



"Apakah ada orang lain?"



Sebaliknya, seseorang dengan kecenderungan lebih menghindar mungkin merasa tertekan ketika hubungan menjadi terlalu intens.



Ketika pasangannya meminta banyak kepastian, ia bisa merasa kehilangan ruang pribadi.



Menariknya, pola ini sering terjadi dalam hubungan tanpa memperhatikan apakah seseorang laki-laki atau perempuan.



Namun, norma sosial dapat membuat pola tersebut tampak seperti perbedaan gender.



Misalnya, laki-laki yang merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional mungkin dianggap "memang laki-laki seperti itu".



Padahal, bisa jadi yang lebih relevan adalah gaya keterikatannya, bukan jenis kelaminnya.



Begitu juga perempuan yang membutuhkan banyak kepastian tidak otomatis berarti "terlalu sensitif".



Mungkin ia memiliki kebutuhan keterikatan yang tinggi dan merasa aman ketika mendapatkan respons emosional dari pasangan.



Memahami konsep ini dapat mengubah cara kita melihat hubungan.



Daripada bertanya:



"Mengapa laki-laki tidak mengerti perempuan?"



pertanyaan yang lebih berguna adalah:



"Apa yang membuat pasangan saya merasa aman dan bagaimana ia biasanya merespons ketika merasa tidak aman?"



Pertanyaan tersebut jauh lebih dekat dengan psikologi hubungan yang sebenarnya.



4. Cinta Tidak Selalu Ditunjukkan dengan Cara yang Sama



Salah satu kesalahan umum dalam hubungan adalah menganggap bahwa jika seseorang mencintai kita, ia pasti akan menunjukkan cinta dengan cara yang sama seperti kita.



Padahal tidak demikian.



Seseorang mungkin menganggap perhatian sebagai:



"Tolong dengarkan ceritaku."



Orang lain menganggap perhatian sebagai:



"Aku akan membantu menyelesaikan masalahmu."



Ada yang merasa dicintai ketika sering mendapatkan pesan.



Ada yang merasa dicintai ketika pasangan memberikan waktu berkualitas.



Ada yang lebih menghargai sentuhan fisik.



Ada yang merasa sangat dihargai ketika pasangannya mengingat hal-hal kecil dalam hidupnya.



Karena itu, seseorang bisa merasa:



"Aku sudah melakukan banyak hal untukmu."



Tetapi pasangannya menjawab:



"Aku tahu kamu melakukan banyak hal. Tapi aku ingin kamu mendengarkan aku."



Di sinilah muncul sebuah paradoks.



Seseorang bisa memberikan cinta dengan sangat besar, tetapi tetap gagal membuat pasangannya merasa dicintai.



Mengapa?



Karena yang diberikan tidak selalu sama dengan yang dibutuhkan.



Misalnya, seorang laki-laki mungkin menunjukkan cinta dengan bekerja lebih keras agar kehidupan bersama menjadi lebih baik.



Bagi dirinya, bekerja keras adalah bentuk tanggung jawab dan cinta.



Namun, pasangannya mungkin lebih membutuhkan waktu bersama.



Akhirnya ia berkata:



"Aku tidak membutuhkan hadiah. Aku hanya ingin kamu hadir."



Keduanya tidak salah.



Mereka hanya memiliki persepsi berbeda mengenai apa yang membuat cinta terasa nyata.



Karena itu, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mempelajari cara pasangan menerima cinta, bukan hanya cara kita ingin memberikan cinta.



5. Biologi Memengaruhi Cinta, Tetapi Tidak Menentukan Segalanya



Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor biologis juga memiliki peran dalam hubungan romantis.



Otak manusia mengalami berbagai perubahan ketika seseorang tertarik, jatuh cinta, merasa dekat, atau membangun ikatan jangka panjang.



Sistem penghargaan otak, hormon, stres, dan proses biologis lainnya dapat memengaruhi pengalaman seseorang terhadap cinta dan kedekatan.



Namun, penting untuk tidak menyederhanakannya menjadi:



"Laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus."



Manusia jauh lebih kompleks daripada itu.



Perbedaan biologis rata-rata antara laki-laki dan perempuan memang ada dalam beberapa aspek, tetapi variasi antarindividu sangat besar.



Dua laki-laki dapat memiliki cara mencintai yang sangat berbeda.



Dua perempuan juga dapat memiliki pola hubungan yang sangat berbeda.



Bahkan orang yang sama dapat berubah sepanjang hidupnya.



Seseorang yang ketika berusia 20 tahun sangat takut kehilangan pasangan mungkin menjadi jauh lebih tenang setelah memiliki pengalaman hubungan yang sehat.



Seseorang yang dulu sulit mengungkapkan perasaan dapat belajar berkomunikasi secara terbuka setelah menyadari bahwa hubungan membutuhkan kerentanan.



Artinya, biologi bukan takdir.



Pengalaman, pembelajaran, lingkungan, dan kesadaran diri dapat mengubah cara seseorang mencintai.



Karena itu, menggunakan perbedaan biologis untuk membenarkan perilaku buruk dalam hubungan bukanlah pendekatan psikologis yang sehat.



"Aku memang laki-laki, jadi wajar kalau aku tidak pernah mengungkapkan perasaan."



atau:



"Perempuan memang emosional, jadi wajar kalau aku harus selalu menghadapi drama."



Keduanya merupakan generalisasi.



Cinta membutuhkan tanggung jawab personal, bukan sekadar alasan berdasarkan gender.



6. Pengalaman Masa Lalu Membentuk Cara Kita Memahami Cinta



Alasan terakhir mungkin justru yang paling kuat.



Cara seseorang mencintai hari ini sering kali dipengaruhi oleh apa yang pernah ia alami sebelumnya.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk percaya.



Seseorang yang pernah ditinggalkan mungkin menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam hubungan.



Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang hangat mungkin terbiasa dengan komunikasi terbuka.



Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang jarang menunjukkan kasih sayang mungkin tidak memiliki contoh yang jelas tentang bagaimana mengekspresikan cinta.



Ia mungkin mencintai dengan caranya sendiri, tetapi tidak selalu tahu bagaimana mengatakannya.



Pengalaman hubungan sebelumnya juga sangat berpengaruh.



Bayangkan seorang laki-laki yang pernah mengalami hubungan di mana setiap ekspresi emosionalnya justru digunakan untuk menyerangnya.



Tidak mengherankan jika pada hubungan berikutnya ia menjadi lebih berhati-hati.



Begitu pula seorang perempuan yang pernah mengalami hubungan penuh ketidakpastian mungkin menjadi sangat membutuhkan kepastian dalam hubungan berikutnya.



Pasangan barunya mungkin berpikir:



"Mengapa dia begitu sulit percaya kepadaku? Aku tidak pernah melakukan itu."



Masalahnya bukan selalu tentang pasangan yang sekarang.



Kadang-kadang, tubuh dan pikiran seseorang masih membawa pengalaman dari masa lalu.



Inilah mengapa memahami pasangan membutuhkan lebih dari sekadar memahami jenis kelaminnya.



Kita perlu memahami cerita hidupnya.



Apa yang pernah membuatnya merasa dicintai?



Apa yang pernah membuatnya merasa ditolak?



Bagaimana keluarganya menunjukkan kasih sayang?



Apa yang terjadi dalam hubungan sebelumnya?



Apa yang membuatnya merasa aman?



Apa yang membuatnya takut kehilangan seseorang?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kali jauh lebih penting daripada sekadar bertanya apakah ia laki-laki atau perempuan.



Jadi, Apakah Laki-Laki dan Perempuan Benar-Benar Mencintai dengan Cara yang Berbeda?



Jawabannya: kadang-kadang terlihat berbeda, tetapi tidak sesederhana laki-laki versus perempuan.



Ada kecenderungan tertentu yang dapat muncul karena faktor biologis, sosial, budaya, dan pengalaman hidup. Namun, perbedaan individu sering kali jauh lebih penting daripada label gender.



Seorang laki-laki bisa sangat membutuhkan komunikasi emosional.



Seorang perempuan bisa sangat mandiri dan tidak membutuhkan komunikasi terus-menerus.



Seorang laki-laki bisa sangat romantis.



Seorang perempuan bisa menunjukkan cinta terutama melalui tindakan.



Tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua laki-laki.



Tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua perempuan.



Yang sering terjadi dalam hubungan sebenarnya bukan karena satu pihak tidak mencintai pihak lainnya.



Masalahnya adalah:



mereka berbicara tentang cinta dengan bahasa yang berbeda.



Satu orang berkata, "Aku bekerja keras untuk masa depan kita."



Orang lain mendengar, "Kamu tidak pernah punya waktu untukku."



Satu orang berkata, "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir."



Orang lain mendengar, "Kamu tidak penting bagiku."



Satu orang berkata, "Aku ingin kamu memberiku kepastian."



Orang lain mendengar, "Kamu tidak pernah cukup."



Di sinilah hubungan menjadi rumit.



Bukan karena cinta tidak ada.



Tetapi karena cinta harus diterjemahkan agar dapat dipahami oleh orang yang menerimanya.



Cinta yang Dewasa Bukan Tentang Menemukan Orang yang Sama



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang menemukan seseorang yang memiliki cara mencintai persis sama dengan kita.



Hubungan yang sehat justru membutuhkan dua orang yang bersedia belajar.



Belajar memahami.



Belajar mendengarkan.



Belajar mengungkapkan kebutuhan.



Belajar memberikan ruang.



Dan yang paling penting, belajar membedakan antara:



"Dia tidak mencintaiku dengan caraku"



dan



"Dia memang tidak mencintaiku."



Keduanya bukan hal yang sama.



Terkadang pasangan memang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang. Perbedaan tersebut dapat dijembatani melalui komunikasi.



Namun, jika seseorang terus-menerus mengabaikan kebutuhan emosional pasangannya, tidak menghormati batasan, memanipulasi, atau melakukan kekerasan, masalahnya bukan lagi sekadar perbedaan gaya mencintai.



Cinta yang sehat tetap membutuhkan rasa hormat, keamanan, kepercayaan, komunikasi, dan tanggung jawab.



Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih penting daripada "Mengapa laki-laki dan perempuan mencintai dengan cara berbeda?" adalah:



"Bagaimana dua orang yang memiliki cara mencintai berbeda dapat belajar membuat satu sama lain merasa aman dan dicintai?"



Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang apa yang kita rasakan.



