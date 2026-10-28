6 Alasan Mengapa Musik Memiliki Kekuatan untuk Menyembuhkan Luka Patah Hati Menurut Psikologi

seseorang yang mendengarkan musik saat patah hati / foto: Magnific/arso74

JawaPos.com - Patah hati adalah salah satu pengalaman emosional yang paling menyakitkan. Ketika sebuah hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya seseorang, tetapi juga rutinitas, harapan, kenangan, rasa aman, bahkan gambaran tentang masa depan yang sebelumnya kita bayangkan bersama.

Tidak mengherankan jika setelah putus cinta, seseorang bisa merasa sedih, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, atau terus-menerus teringat pada mantan pasangan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang secara spontan mencari musik. Ada yang memilih lagu sedih dan membiarkan dirinya menangis. Ada pula yang mendengarkan lagu penuh semangat untuk membantu bangkit kembali.



Menariknya, kebiasaan tersebut bukan sekadar pelarian emosional. Musik memang memiliki hubungan yang kuat dengan emosi, ingatan, perhatian, dan proses regulasi suasana hati. Karena itu, musik dapat menjadi salah satu alat yang membantu seseorang melewati masa sulit setelah patah hati.



Namun, perlu digarisbawahi bahwa musik bukan "obat" yang secara ajaib menghilangkan rasa sakit. Musik lebih tepat dipahami sebagai salah satu sarana yang dapat membantu kita memproses emosi dan beradaptasi terhadap kehilangan.



Lalu, mengapa musik bisa terasa begitu kuat ketika hati sedang terluka?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Musik Membantu Kita Mengekspresikan Emosi yang Sulit Diungkapkan dengan Kata-Kata



Salah satu hal paling sulit ketika mengalami patah hati adalah menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan.



Kita mungkin mengatakan, "Aku sedih."



Namun, rasa sedih setelah kehilangan seseorang sebenarnya bisa jauh lebih kompleks. Di dalamnya mungkin terdapat rasa kecewa, marah, rindu, takut sendirian, merasa tidak cukup baik, kehilangan harapan, hingga kebingungan tentang masa depan.



Tidak semua emosi mudah diterjemahkan menjadi kalimat.



Di sinilah musik dapat memainkan peran penting.



Sebuah lagu dapat memberikan bentuk pada perasaan yang sebelumnya terasa kacau. Ketika mendengar lirik yang menggambarkan pengalaman kita, muncul perasaan seperti, "Ternyata ada orang lain yang memahami perasaan ini."



Perasaan tersebut dapat memberikan validasi emosional.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memberi nama pada emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi. Ketika seseorang mampu memahami apa yang sedang dirasakannya, emosi tersebut dapat menjadi lebih mudah dikelola dibandingkan ketika semuanya hanya terasa sebagai kekacauan di dalam pikiran.



Musik dapat menjadi semacam "bahasa kedua" untuk emosi.



Misalnya, seseorang yang tidak mampu mengatakan kepada mantannya bahwa ia masih merindukan hubungan tersebut mungkin dapat menemukan perasaan itu melalui sebuah lagu. Lagu tersebut tidak menghilangkan rasa kehilangan, tetapi membantu orang tersebut memahami dan mengakuinya.



Itulah mengapa terkadang kita merasa lega setelah menangis sambil mendengarkan lagu tertentu.



Bukan karena lagunya menghapus masalah.



Melainkan karena lagu tersebut membantu kita mengatakan kepada diri sendiri:



"Ya, aku memang sedang terluka."



Dan menerima kenyataan bahwa kita sedang terluka merupakan salah satu langkah awal dalam proses penyembuhan.



2. Musik Membantu Mengatur Suasana Hati



Musik juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi suasana hati.



Ketika sedang patah hati, emosi seseorang dapat berubah dengan cepat. Pagi hari mungkin terasa baik-baik saja, tetapi sebuah foto, tempat, pesan lama, atau kenangan tertentu dapat tiba-tiba memunculkan kesedihan.



Dalam situasi seperti itu, musik dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengatur keadaan emosional.



Menariknya, lagu yang paling membantu tidak selalu merupakan lagu yang ceria.



Ketika sedang sangat sedih, mendengarkan lagu bahagia terkadang justru terasa tidak cocok. Sebaliknya, lagu dengan suasana yang mirip dengan perasaan kita dapat membuat kita merasa lebih dipahami.



Misalnya, seseorang yang sedang menangis mungkin memilih lagu dengan tempo lambat dan lirik tentang kehilangan.



Setelah beberapa waktu, ia mungkin beralih ke lagu yang lebih tenang, kemudian ke lagu yang lebih optimistis.



Perubahan tersebut dapat mencerminkan perjalanan emosi: dari mengakui kesedihan, memprosesnya, hingga perlahan membangun kembali suasana hati.



Dengan kata lain, musik dapat digunakan bukan hanya untuk "mengubah" emosi, tetapi juga untuk membantu seseorang bergerak dari satu keadaan emosional ke keadaan berikutnya.



Inilah salah satu alasan playlist setelah putus cinta sering kali terasa sangat personal.



Urutan lagu bisa menjadi seperti perjalanan emosional.



Lagu pertama mungkin berisi kesedihan.



Lagu berikutnya tentang kerinduan.



Kemudian tentang kemarahan.



Setelah itu tentang menerima kenyataan.



Dan pada akhirnya, mungkin muncul lagu yang berbicara tentang memulai hidup baru.



Tanpa disadari, seseorang sedang menggunakan musik untuk menemani proses adaptasi emosionalnya.



3. Musik Memunculkan Kenangan dan Membantu Kita Memproses Masa Lalu



Salah satu kekuatan terbesar musik adalah hubungannya dengan ingatan.



Pernahkah sebuah lagu tiba-tiba terdengar setelah bertahun-tahun tidak didengarkan, lalu dalam beberapa detik Anda merasa seperti kembali ke masa tertentu?



Anda mungkin langsung mengingat tempat, seseorang, percakapan, suasana, bahkan perasaan yang dahulu menyertai momen tersebut.



Hal ini terjadi karena musik sering terhubung dengan pengalaman emosional dan autobiografis.



Dalam konteks patah hati, hubungan antara musik dan ingatan bisa menjadi pedang bermata dua.



Di satu sisi, lagu tertentu dapat membuat kita semakin sedih karena mengingatkan pada mantan pasangan.



Namun di sisi lain, proses mengingat tersebut dapat menjadi bagian dari proses menerima bahwa sebuah hubungan memang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita.



Penyembuhan tidak selalu berarti melupakan.



Kadang-kadang, penyembuhan berarti mampu mengingat sesuatu tanpa kembali hancur karenanya.



Pada awalnya, sebuah lagu mungkin terasa terlalu menyakitkan untuk didengarkan. Lagu tersebut mengingatkan kita pada perjalanan bersama, percakapan, atau momen romantis.



Namun setelah waktu berlalu, lagu yang sama dapat berubah maknanya.



Kita mungkin masih mengingat orang tersebut, tetapi rasa sakitnya tidak lagi sama.



Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman emosional kita terhadap kenangan dapat berubah seiring waktu.



Musik dapat menjadi salah satu medium yang menemani perubahan tersebut.



4. Musik Membantu Kita Merasa Tidak Sendirian



Patah hati sering kali menciptakan perasaan kesepian.



Meskipun berada di tengah banyak orang, seseorang tetap dapat merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang dialaminya.



Musik dapat mengurangi perasaan tersebut melalui pengalaman emosional yang bersifat universal.



Ketika mendengar seorang penyanyi menyanyikan tentang kehilangan, kerinduan, atau kegagalan hubungan, kita dapat merasakan bahwa pengalaman kita bukan sesuatu yang hanya terjadi kepada diri sendiri.



Ada orang lain yang pernah merasakan hal serupa.



Bahkan, mungkin jutaan orang.



Perasaan "aku tidak sendirian" ini penting secara psikologis.



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ketika mengalami kehilangan, rasa terhubung dengan orang lain dapat membantu mengurangi beban emosional.



Musik dapat menciptakan bentuk koneksi tersebut meskipun penyanyi dan pendengarnya tidak pernah bertemu.



Bayangkan seseorang sedang sendirian di kamar pada tengah malam.



Ia membuka sebuah lagu dan mendengar lirik yang seolah-olah menggambarkan persis apa yang sedang dialaminya.



Tiba-tiba pengalaman tersebut tidak lagi terasa sepenuhnya pribadi.



Ada semacam pesan emosional:



"Perasaan seperti ini pernah dialami orang lain."



Itulah sebabnya lagu tertentu dapat terasa seperti teman ketika kita sedang tidak memiliki energi untuk berbicara dengan siapa pun.



Musik tidak menggantikan hubungan manusia, tetapi dapat menjadi jembatan emosional yang membuat seseorang merasa lebih terhubung.



5. Musik Dapat Membantu Mengurangi Stres dan Menenangkan Tubuh



Patah hati bukan hanya persoalan pikiran dan perasaan.



Stres emosional juga dapat memengaruhi tubuh.



Ketika seseorang mengalami tekanan psikologis, tubuh dapat berada dalam kondisi kewaspadaan yang lebih tinggi. Jantung terasa berdebar, tubuh tegang, tidur terganggu, nafsu makan berubah, atau pikiran terus berputar tanpa henti.



Dalam keadaan seperti ini, musik yang menenangkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih rileks.



Tempo, ritme, melodi, dan karakter suara tertentu dapat memengaruhi tingkat aktivasi dan perhatian seseorang.



Itulah sebabnya banyak orang menggunakan musik untuk menemani aktivitas yang menenangkan, seperti berjalan, beristirahat, membaca, atau sebelum tidur.



Ketika pikiran terus mengulang pertanyaan seperti:



"Mengapa dia meninggalkanku?"



"Apakah aku kurang baik?"



"Bagaimana kalau kami tidak pernah putus?"



musik dapat memberikan stimulus lain untuk diikuti oleh perhatian.



Bukan berarti musik membuat masalah tersebut hilang.



Namun, musik dapat memberikan jeda dari siklus pemikiran yang melelahkan.



Jeda semacam itu penting.



Seseorang yang sedang patah hati tidak mungkin terus-menerus memproses emosinya sepanjang hari. Otak dan tubuh juga membutuhkan kesempatan untuk beristirahat.



Karena itu, mendengarkan musik dengan suasana yang menenangkan dapat menjadi bagian dari rutinitas self-care setelah putus cinta.



Misalnya, seseorang dapat membuat playlist khusus untuk malam hari dengan lagu-lagu yang tenang dan tidak terlalu memicu kenangan tentang hubungan yang berakhir.



Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari perasaan, tetapi memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat dari tekanan emosional.



6. Musik Membantu Membentuk Babak Baru dalam Kehidupan



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling menarik.



Musik tidak hanya dapat membantu kita mengingat masa lalu.



Musik juga dapat membantu kita membangun identitas baru setelah hubungan berakhir.



Ketika seseorang berada dalam sebuah hubungan untuk waktu yang lama, banyak bagian kehidupannya mungkin terhubung dengan pasangan.



Tempat favorit menjadi tempat berdua.



Restoran tertentu menjadi "tempat kami."



Lagu tertentu menjadi "lagu kami."



Rutinitas tertentu menjadi bagian dari kehidupan bersama.



Ketika hubungan berakhir, seseorang tidak hanya kehilangan pasangan. Ia juga harus membangun kembali sebagian kehidupan pribadinya.



Musik dapat membantu proses tersebut.



Seseorang mungkin mulai menemukan penyanyi baru.



Mendengarkan genre yang sebelumnya tidak pernah didengarkan.



Membuat playlist untuk perjalanan sendirian.



Menemukan lagu yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan mantan pasangan.



Secara psikologis, aktivitas tersebut dapat membantu menciptakan asosiasi dan pengalaman baru.



Pada akhirnya, musik yang dahulu selalu mengingatkan kita kepada seseorang dapat digantikan oleh musik yang mengingatkan kita kepada diri sendiri.



Ini merupakan perubahan yang penting.



Penyembuhan dari patah hati bukan hanya tentang berhenti memikirkan orang yang telah pergi.



Penyembuhan juga berarti kembali menemukan siapa diri kita tanpa orang tersebut.



Dan musik dapat menjadi salah satu teman dalam perjalanan itu.



Tetapi, Apakah Mendengarkan Lagu Sedih Justru Membuat Patah Hati Semakin Parah?



Pertanyaan ini penting.



Jika musik dapat membantu menyembuhkan, apakah berarti kita bebas mendengarkan lagu sedih sepanjang hari?



Tidak selalu.



Mendengarkan lagu sedih dapat membantu sebagian orang memproses emosi, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus memicu pikiran negatif, musik justru dapat mempertahankan suasana hati yang buruk.



Perbedaannya terletak pada bagaimana musik digunakan.



Ada perbedaan antara:



"Aku mendengarkan lagu ini untuk membiarkan diriku menangis dan menerima perasaanku."



dengan:



"Aku mendengarkan lagu ini berulang-ulang sambil membaca chat lama dan membayangkan bagaimana caranya mendapatkan dia kembali."



Yang pertama dapat menjadi bentuk pemrosesan emosi.



Yang kedua berpotensi menjadi bagian dari siklus ruminasi—yaitu pola berpikir berulang tentang masalah dan rasa sakit tanpa menghasilkan penyelesaian.



Karena itu, musik sebaiknya digunakan secara fleksibel.



Jika lagu sedih membuat kita merasa lebih lega, tidak masalah menikmatinya.



Tetapi jika setelah mendengarkan lagu tertentu kita justru semakin terjebak dalam kenangan, sulit tidur, atau terus memikirkan mantan pasangan selama berjam-jam, mungkin sudah waktunya mengganti playlist.



Cara Menggunakan Musik untuk Membantu Proses Penyembuhan Patah Hati



Jika ingin menggunakan musik sebagai bagian dari proses pemulihan, kita dapat membuat beberapa jenis playlist.



1. Playlist untuk meluapkan emosi



Berisi lagu-lagu yang menggambarkan perasaan saat ini.



Tidak perlu menghindari kesedihan.



Biarkan diri menangis jika memang ingin menangis.



2. Playlist untuk menenangkan diri



Pilih musik yang lembut dan tidak terlalu memicu kenangan tentang mantan pasangan.



Playlist ini dapat digunakan ketika ingin beristirahat atau sebelum tidur.



3. Playlist untuk mengembalikan energi



Masukkan lagu-lagu yang membuat tubuh ingin bergerak.



Bisa digunakan saat berjalan, berolahraga, membersihkan kamar, atau melakukan aktivitas lain.



4. Playlist untuk memulai babak baru



Pilih lagu-lagu yang tidak memiliki sejarah dengan hubungan masa lalu.



Tujuannya sederhana: menciptakan kenangan baru.



Suatu hari nanti, mungkin lagu-lagu tersebut akan mengingatkan kita bukan pada patah hati, tetapi pada masa ketika kita mulai bangkit.



Pada Akhirnya, Musik Tidak Menghapus Luka—Tetapi Membantu Kita Melewatinya



Patah hati membutuhkan waktu.



Tidak ada lagu yang dapat membuat seseorang langsung melupakan orang yang dicintainya.



Tidak ada playlist yang dapat menghapus kenangan dalam semalam.



Namun, musik dapat menemani seseorang ketika kata-kata tidak cukup.



Ia dapat membantu kita menangis ketika emosi terlalu penuh.



Membantu kita merasa dipahami ketika merasa sendirian.



Membantu kita mengingat tanpa selamanya terjebak di masa lalu.



Membantu tubuh menjadi lebih tenang ketika pikiran terlalu sibuk.



Dan pada akhirnya, membantu kita menemukan kembali diri sendiri.



Mungkin itulah mengapa musik begitu dekat dengan pengalaman patah hati.



Karena ketika sebuah hubungan berakhir, kita tidak selalu membutuhkan seseorang yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Kadang-kadang, kita hanya membutuhkan sebuah lagu yang mengatakan:



"Aku mengerti. Perasaanmu nyata. Dan kamu tidak sendirian."



Lalu, perlahan-lahan, lagu berikutnya mulai terdengar sedikit lebih ringan.



Hari berikutnya terasa sedikit lebih mudah.



Dan tanpa kita sadari, musik yang dahulu menemani kita menangis akhirnya berubah menjadi soundtrack dari sebuah kehidupan yang baru.



