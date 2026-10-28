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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.50 WIB

6 Tipe Teman yang Sebaiknya Anda Jauhi demi Ketenangan Hidup

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ilustrasi teman toxic. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa persahabatan dapat menguras energi dan membawa hal negatif ke dalam hidup Anda.

Tanpa disadari, terdapat tipe teman yang mungkin bisa menyedot kebahagiaan dan kesehatan mental Anda.

Alhasil sangat penting untuk menyingkirkan orang-orang yang buruk dan hanya dikelilingi oleh orang-orang positif.

Dengan memberikan batasan untuk hubungan ini, Anda bisa memberi ruang bagi dukungan dan keharmonisan yang tulus.

Melansir health, berikut enam tipe teman yang sebaiknya Anda jauhi demi ketenangan hidup.

1. Dia tak pernah benar-benar bahagia untukmu

Anda hanya akan mendengar kata-kata baik darinya ketika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda dan itupun dengan nada senang melihat kesialan orang lain.

Peristiwa bahagia dalam hidup Anda, baik itu promosi jabatan atau kencan yang sukses, hanya akan merusak suasana hatinya.

Mungkin dia akan mengabaikan kesuksesanmu, paling buruk, dia akan mencoba menjatuhkanmu dengan komentar sarkastik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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