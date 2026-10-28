7 Alasan Mengapa Orang Paling Cerdas Bisa Menjadi Pendengar yang Paling Buruk Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pendengar yang buruk / foto: Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Ada sebuah ironi dalam psikologi komunikasi: orang yang sangat cerdas belum tentu menjadi pendengar yang baik. Bahkan, dalam situasi tertentu, kemampuan berpikir yang sangat cepat dan kompleks justru dapat membuat seseorang lebih mudah kehilangan inti pembicaraan.

Tentu saja, ini bukan berarti orang cerdas secara alami adalah pendengar yang buruk. Kecerdasan dan kemampuan mendengarkan merupakan dua kemampuan yang berbeda. Seseorang dapat memiliki kemampuan analitis yang luar biasa, tetapi tetap kesulitan memberikan perhatian penuh ketika orang lain sedang berbicara.



Penelitian tentang mendengarkan menunjukkan bahwa kualitas listening tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami kata-kata. Mendengarkan yang baik melibatkan perhatian, pemahaman terhadap sudut pandang orang lain, serta niat untuk merespons tanpa menghakimi.



Menariknya, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa mendengarkan merupakan proses yang jauh lebih rumit daripada sekadar "diam ketika orang lain bicara". Ada perbedaan antara benar-benar memperhatikan, memahami, menunjukkan bahwa kita memperhatikan, dan membuat lawan bicara merasa didengarkan.



Lalu, mengapa orang yang sangat cerdas terkadang justru menjadi pendengar yang buruk?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat tujuh penjelasan psikologis yang menarik.



1. Pikiran Mereka Terlalu Cepat Melompat ke Kesimpulan



Salah satu karakteristik yang sering diasosiasikan dengan kemampuan intelektual tinggi adalah kemampuan memproses informasi dengan cepat.



Ketika seseorang sedang menjelaskan sesuatu, orang dengan kemampuan analitis yang kuat mungkin sudah memahami pola pembicaraan sebelum lawan bicaranya selesai berbicara.



Misalnya, seseorang berkata:



"Belakangan ini saya merasa pekerjaan saya semakin berat. Saya sudah mencoba—"



Orang yang sangat cepat berpikir mungkin langsung menyimpulkan:



"Masalahnya adalah manajemen waktu."



Atau:



"Kamu sebenarnya hanya perlu mengatakan tidak."



Atau bahkan:



"Kamu sedang mengalami burnout."



Masalahnya, kesimpulan tersebut mungkin benar, tetapi pembicaraan belum selesai.



Pendengar sebenarnya belum mengetahui keseluruhan cerita.



Dalam komunikasi interpersonal, memahami isi pembicaraan tidak sama dengan memahami pengalaman orang yang sedang berbicara. Seseorang mungkin tidak sedang meminta solusi. Ia mungkin hanya ingin menceritakan apa yang terjadi, mengeluarkan emosinya, atau mencari seseorang yang benar-benar memahami perspektifnya.



Penelitian mengenai listening menekankan bahwa pemahaman yang baik membutuhkan perhatian sekaligus kemampuan mengadopsi kerangka berpikir dan emosional orang yang berbicara.



Jadi, orang yang berpikir sangat cepat dapat mengalami paradoks:



mereka memahami kalimat lebih cepat daripada orang lain menyelesaikan ceritanya.



Akibatnya, mereka berhenti mendengarkan sebelum pembicaraan benar-benar selesai.



Mereka mungkin secara intelektual sudah berada di "halaman terakhir", sementara lawan bicaranya masih berada di halaman kedua.



Yang lebih buruk adalah ketika mereka mulai memberikan solusi terlalu cepat



"Kalau menurut saya, kamu harus..."



"Seharusnya kamu..."



"Masalah sebenarnya bukan itu."



"Kalau saya jadi kamu..."



Kalimat-kalimat tersebut bisa terdengar logis. Namun, secara emosional, orang yang berbicara bisa merasa tidak didengarkan.



Ia mungkin berpikir:



"Saya tidak membutuhkanmu untuk menyelesaikan masalah saya. Saya hanya ingin kamu memahami apa yang saya rasakan."



Penelitian mengenai mendengarkan menunjukkan bahwa perilaku verbal seperti memparafrasekan dan menunjukkan empati dapat menjadi sinyal yang lebih kuat bahwa seseorang benar-benar memahami lawan bicaranya dibandingkan sekadar mengangguk atau mengatakan "iya".



Dengan kata lain, mengetahui jawabannya bukan berarti sudah memahami orangnya.



2. Mereka Lebih Tertarik pada Ide daripada Orang yang Menyampaikan Ide



Orang yang sangat cerdas sering menikmati gagasan.



Mereka senang dengan pertanyaan, konsep, teori, pola, argumen, dan hubungan sebab-akibat.



Ketika seseorang berbicara, otaknya mungkin langsung bekerja:



"Apakah pernyataan ini benar?"



"Apa buktinya?"



"Apa asumsi yang digunakan?"



"Apa kontradiksinya?"



"Ada perspektif lain."



"Bagaimana jika kondisinya berbeda?"



Kemampuan seperti ini sangat berguna dalam diskusi akademik, penelitian, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.



Namun, percakapan manusia tidak selalu merupakan debat intelektual.



Ada kalanya seseorang tidak sedang menyampaikan argumen.



Ia sedang menyampaikan pengalaman.



Perbedaannya sangat besar.



Bayangkan seorang teman berkata:



"Saya kecewa sekali dengan apa yang terjadi kemarin."



Respons analitis mungkin:



"Kalau dilihat secara objektif, sebenarnya keputusan mereka masuk akal."



Secara logika mungkin benar.



Tetapi secara sosial, respons tersebut bisa gagal total.



Teman tersebut tidak sedang meminta evaluasi objektif.



Ia sedang mencoba menyampaikan pengalaman emosional.



Penelitian tentang mendengarkan menunjukkan bahwa kualitas listening berkaitan bukan hanya dengan perhatian dan pemahaman, tetapi juga dengan positive intention, termasuk empati dan sikap tidak menghakimi.



Karena itu, pendengar yang sangat analitis perlu belajar membedakan dua pertanyaan:



"Apakah pernyataan ini benar?"



dan



"Apa yang sebenarnya sedang dialami orang ini?"



Keduanya bukan pertanyaan yang sama.



Dalam hubungan sosial, pertanyaan kedua sering jauh lebih penting.



3. Mereka Mudah Bosan dengan Percakapan yang Menurut Mereka Tidak Efisien



Orang yang memiliki kemampuan kognitif tinggi terkadang memiliki toleransi yang rendah terhadap percakapan yang berputar-putar.



Mereka ingin inti masalah.



Jika seseorang membutuhkan lima menit untuk menjelaskan sesuatu yang menurut mereka dapat dijelaskan dalam tiga kalimat, mereka mungkin mulai kehilangan perhatian.



"Jadi sebenarnya masalahnya apa?"



"Intinya apa?"



"Kesimpulannya?"



Pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana.



Namun bagi lawan bicara, pertanyaan itu dapat terasa seperti tekanan.



Sebab, manusia tidak selalu berbicara hanya untuk menyampaikan informasi.



Kita juga berbicara untuk:



membangun kedekatan,



mengatur emosi,



mencari validasi,



mengingat kembali pengalaman,



menguji pemikiran,



dan merasa terhubung dengan orang lain.



Penelitian mengenai listening menegaskan bahwa manfaat mendengarkan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, keterbukaan, hubungan interpersonal, dan rasa didengar.



Artinya, dari sudut pandang sosial, percakapan yang tampaknya tidak efisien bisa tetap memiliki fungsi penting.



Contohnya sederhana.



Seorang pasangan menceritakan masalahnya selama 15 menit.



Bagi pendengar yang sangat berorientasi pada efisiensi, itu mungkin terasa seperti 15 menit yang tidak produktif.



Tetapi bagi pasangan tersebut, 15 menit itu mungkin merupakan cara untuk mengatakan:



"Aku ingin kamu hadir bersamaku dalam pengalaman ini."



Di sinilah kecerdasan perlu ditemani oleh kesabaran.



Karena dalam hubungan manusia, efisiensi bukan selalu tujuan utama komunikasi.



4. Mereka Terlalu Sibuk Menyiapkan Respons Berikutnya



Ini adalah salah satu masalah mendengarkan yang paling umum.



Tubuh kita mungkin terlihat diam.



Mata mengarah kepada pembicara.



Kita bahkan mengangguk.



Namun pikiran sebenarnya sudah berada di tempat lain:



"Setelah dia selesai, saya akan mengatakan..."



"Argumen saya berikutnya adalah..."



"Saya harus membuktikan bahwa..."



"Ini mirip dengan teori yang saya baca..."



Penelitian eksperimental mengenai percakapan menemukan bahwa perhatian manusia selama percakapan memang tidak selalu stabil. Dalam lima studi dengan total 1.225 peserta, para peneliti menemukan bahwa pikiran peserta secara alami mengembara dari percakapan sekitar 24% dari waktu, dan orang lain sering kesulitan mendeteksi apakah lawan bicaranya benar-benar memperhatikan.



Ini menunjukkan sesuatu yang penting:



terlihat seperti mendengarkan tidak selalu berarti benar-benar mendengarkan.



Bahkan orang yang tampak sangat fokus bisa saja sedang menyusun jawaban di dalam kepalanya.



Pada orang yang berpikir cepat, kecenderungan ini bisa terasa sangat natural.



Mereka bukan sengaja mengabaikan lawan bicara.



Otak mereka hanya sudah bergerak beberapa langkah ke depan.



Masalahnya, ketika seseorang terlalu sibuk mempersiapkan respons, ia kehilangan informasi baru yang muncul setelahnya.



Akibatnya terjadi siklus:



Orang pertama berbicara.



Pendengar menemukan pola.



Pendengar mulai menyusun jawaban.



Pembicara menambahkan informasi baru.



Pendengar tidak benar-benar memproses informasi tersebut.



Respons akhirnya dibangun berdasarkan versi cerita yang tidak lengkap.



Hasilnya?



Jawaban terdengar pintar, tetapi tidak sepenuhnya relevan.



Kecerdasan membuat respons terlihat bagus; kurangnya perhatian membuat respons tersebut meleset.



5. Mereka Terlalu Percaya Diri terhadap Kemampuan Mendengarkan Mereka



Ini mungkin bagian yang paling ironis.



Orang yang cerdas dapat sangat sadar bahwa mereka mampu memahami informasi dengan cepat.



Dan karena itu, mereka mungkin menganggap:



"Saya pasti mengerti."



Padahal memahami bukan hanya persoalan kemampuan otak.



Ada persoalan lain: bias terhadap kemampuan diri sendiri.



Review penelitian tahun 2026 tentang interpersonal listening menemukan bahwa orang cenderung menilai kemampuan mendengarkan mereka sendiri terlalu tinggi. Salah satu temuan yang dirangkum dalam review tersebut menunjukkan bahwa 71% orang menilai kemampuan mendengarkan mereka berada di atas rata-rata.



Masalahnya adalah persepsi diri tidak selalu sama dengan performa nyata.



Seseorang dapat merasa dirinya pendengar yang hebat karena:



cepat memahami,



dapat mengingat fakta,



mampu memberikan solusi,



tidak banyak memotong pembicaraan,



dan dapat menjawab dengan cerdas.



Tetapi lawan bicaranya mungkin memiliki pengalaman berbeda.



Mereka mungkin merasa:



"Dia memang mendengar kata-kataku, tetapi dia tidak benar-benar memahami aku."



Ini perbedaan yang sangat penting.



Mendengarkan memiliki beberapa lapisan:



Mendengar → memahami → menunjukkan pemahaman → membuat orang lain merasa dipahami.



Keempatnya tidak otomatis terjadi bersamaan.



Penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang sedang berbicara sering kali terlalu optimistis dalam menilai apakah lawan bicaranya benar-benar memperhatikan. Dengan kata lain, manusia tidak terlalu akurat dalam menilai kualitas listening selama percakapan.



Karena itu, orang cerdas sekalipun perlu menerima kemungkinan:



"Mungkin saya memahami masalahnya, tetapi belum tentu saya benar-benar mendengarkan orangnya."



6. Mereka Cenderung Mengubah Percakapan Menjadi Sesi Pemecahan Masalah



Bayangkan seseorang mengatakan:



"Aku benar-benar stres menghadapi pekerjaan ini."



Respons pertama yang muncul dari orang yang sangat problem-solving mungkin:



"Kalau begitu, kamu harus mengatur prioritas."



"Delegasikan sebagian pekerjaan."



"Kenapa tidak mencari pekerjaan lain?"



"Sudah coba bicara dengan atasan?"



Secara rasional, semuanya masuk akal.



Namun ada satu masalah:



solusi tidak selalu sama dengan dukungan.



Dalam banyak situasi, manusia pertama-tama membutuhkan rasa aman sebelum siap menerima solusi.



Penelitian tentang listening menunjukkan bahwa kualitas mendengarkan dapat meningkatkan psychological safety dan keterbukaan terhadap refleksi serta perspektif lain.



Ini menjelaskan mengapa seseorang terkadang baru mau menerima nasihat setelah merasa benar-benar didengarkan.



Urutannya sering bukan:



Masalah → solusi → emosi selesai.



Melainkan:



Masalah → didengarkan → dipahami → merasa aman → berpikir lebih jernih → solusi.



Orang yang sangat cerdas bisa melewati beberapa tahap tengah karena mereka terbiasa mengoptimalkan masalah.



Mereka melihat sebuah masalah dan langsung ingin memperbaikinya.



Padahal dalam hubungan interpersonal, terkadang tugas pendengar bukan memperbaiki keadaan.



Tugasnya hanya:



hadir.



Mendengarkan.



Mengajukan pertanyaan.



Mengulang kembali apa yang dipahami.



Dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan jawabannya sendiri.



Ironisnya, kemampuan intelektual yang membuat seseorang sangat bagus dalam memecahkan masalah bisa menjadi penghalang ketika situasinya sebenarnya membutuhkan empati.



7. Mereka Bisa Menganggap Sudut Pandang Orang Lain Kurang Menarik karena Tidak Sesuai dengan Cara Berpikir Mereka



Ini adalah alasan yang paling dalam.



Semakin seseorang terbiasa dengan cara berpikirnya sendiri, semakin mudah ia menganggap cara berpikir tersebut sebagai standar.



Misalnya:



"Saya akan menyelesaikan masalah ini seperti ini."



"Mengapa dia tidak berpikir begitu?"



"Kalau logikanya seperti itu, jelas salah."



Masalahnya adalah manusia tidak hidup hanya berdasarkan logika.



Kita dipengaruhi oleh:



pengalaman masa lalu,



emosi,



nilai pribadi,



lingkungan,



ketakutan,



kebutuhan sosial,



budaya,



dan pengalaman yang tidak diketahui oleh orang lain.



Karena itu, sesuatu yang terlihat tidak rasional bagi seseorang bisa sangat masuk akal jika dilihat dari pengalaman hidup orang tersebut.



Mendengarkan dengan baik membutuhkan kemampuan untuk sementara waktu memasuki perspektif orang lain.



Bukan berarti harus setuju.



Memahami bukan berarti menyetujui.



Inilah salah satu prinsip penting dalam listening: seseorang dapat memahami perspektif lawan bicara tanpa harus menerima kesimpulannya sebagai benar.



Review penelitian tentang mendengarkan tahun 2026 bahkan menekankan bahwa listening tidak dapat dipahami sebagai perilaku tunggal yang selalu baik dalam semua kondisi. Listening adalah proses relasional dan kontekstual yang dipengaruhi oleh tujuan, situasi, persepsi, serta hubungan antara orang yang berbicara dan yang mendengarkan.



Jadi, orang yang sangat cerdas mungkin perlu mengembangkan satu kemampuan yang lebih sulit daripada sekadar berpikir cepat:



kemampuan untuk berhenti berpikir sejenak.



Bukan karena mereka tidak punya jawaban.



Tetapi karena mereka menyadari bahwa percakapan bukan selalu tentang menemukan jawaban.



Kadang-kadang percakapan adalah tentang memahami manusia.



Jadi, Apakah Orang Cerdas Memang Pendengar yang Buruk?



Tidak.



Ini penting untuk ditegaskan.



Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kecerdasan tinggi secara otomatis menyebabkan seseorang menjadi pendengar buruk.



Justru kemampuan kognitif dapat membantu seseorang memahami percakapan yang kompleks, mengingat detail, mengikuti argumen, dan menangkap hubungan antara berbagai informasi.



Masalahnya muncul ketika kemampuan tersebut digunakan tanpa keterampilan interpersonal yang menyertainya.



Kecerdasan membantu seseorang memahami informasi.



Listening yang baik membutuhkan kemampuan untuk memahami manusia.



Keduanya berhubungan, tetapi bukan hal yang sama.



Bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa mendengarkan sendiri merupakan kemampuan multidimensi yang melibatkan perhatian, pemahaman, dan niat positif terhadap orang lain.



Karena itu, seseorang bisa sangat cerdas tetapi buruk dalam salah satu atau beberapa dimensi tersebut.



Ciri-Ciri Orang Cerdas yang Perlu Belajar Mendengarkan Lebih Baik



Mungkin Anda sedang membaca artikel ini dan bertanya:



"Bagaimana saya tahu kalau saya termasuk orang seperti itu?"



Beberapa tanda yang patut diperhatikan antara lain:



1. Anda sering tahu jawaban sebelum orang selesai bicara



Jika Anda sering berpikir, "Saya sudah tahu arahnya," berhati-hatilah.



Mungkin Anda benar.



Tetapi mungkin juga masih ada informasi penting yang belum disampaikan.



2. Anda sering memberikan nasihat tanpa diminta



Jika hampir setiap keluhan orang langsung membuat Anda mencari solusi, coba tanyakan:



"Kamu ingin saya mendengarkan atau membantu mencari solusi?"



Satu pertanyaan sederhana ini dapat mengubah kualitas percakapan.



3. Orang sering mengatakan, "Kamu tidak mengerti maksud saya"



Ini merupakan sinyal penting.



Jangan langsung membalas dengan:



"Tapi saya mengerti."



Coba tanyakan:



"Bagian mana yang belum saya pahami?"



4. Anda lebih suka debat daripada memahami



Tidak semua percakapan adalah kompetisi untuk menentukan siapa yang benar.



Terkadang tujuan percakapan adalah mengetahui mengapa seseorang berpikir seperti itu.



5. Anda mudah frustrasi ketika orang berbicara terlalu panjang



Ini mungkin menunjukkan bahwa Anda lebih fokus pada efisiensi daripada pengalaman komunikasi.



Cobalah mengingat:



orang tidak selalu berbicara untuk menyampaikan informasi.



Mereka juga berbicara untuk terhubung.



Cara Orang Cerdas Bisa Menjadi Pendengar yang Jauh Lebih Baik



Kabar baiknya, listening bukan sifat tetap.



Ia dapat dilatih.



Salah satu cara paling sederhana adalah mengubah tujuan saat percakapan.



Jangan masuk ke percakapan dengan pertanyaan:



"Apa jawaban yang tepat?"



Ganti dengan:



"Apa yang belum saya pahami?"



Perubahan kecil ini membuat otak lebih terbuka terhadap informasi baru.



Gunakan tiga kebiasaan sederhana



Pertama, tahan respons.



Biarkan orang menyelesaikan kalimat dan pikirannya sebelum Anda menjawab.



Kedua, parafrasekan.



Misalnya:



"Kalau saya memahami kamu dengan benar, kamu sebenarnya bukan marah karena pekerjaannya, tetapi karena merasa tidak dihargai. Benar?"



Parafrasa semacam ini memberi lawan bicara kesempatan untuk mengoreksi Anda.



Penelitian menunjukkan bahwa ekspresi verbal seperti parafrasa dan empati merupakan sinyal kuat dari kualitas listening karena menunjukkan secara lebih jelas bahwa pendengar benar-benar memahami pesan.



Ketiga, jangan buru-buru memperbaiki.



Jika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya, tanyakan terlebih dahulu:



"Kamu ingin didengarkan atau ingin kita cari solusinya bersama?"



Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat efektif.



Kesimpulan: Kecerdasan Tanpa Kerendahan Hati Bisa Membuat Seseorang Kehilangan Inti Percakapan



Orang yang sangat cerdas memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat pola, memahami konsep, menemukan kesalahan, dan mencari solusi.



Namun semua kemampuan tersebut memiliki sisi lain.



Jika tidak dikendalikan, kemampuan berpikir cepat dapat membuat seseorang:



terlalu cepat menyimpulkan,



terlalu cepat memberikan solusi,



terlalu fokus pada logika,



mudah bosan,



sibuk mempersiapkan jawaban,



terlalu percaya diri dengan kemampuan mendengarkan,



dan sulit benar-benar memasuki perspektif orang lain.



Itulah sebabnya kecerdasan tidak otomatis menghasilkan komunikasi yang baik.



Seorang manusia dapat memenangkan setiap perdebatan tetapi tetap kehilangan kedekatan dengan orang-orang di sekitarnya.



Sebaliknya, seseorang yang mampu mendengarkan dengan penuh perhatian mungkin tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara atau memberikan jawaban paling cerdas.



Tetapi ia membuat orang lain merasa aman.



Merasa dihargai.



Merasa dipahami.



Dan yang paling penting:



merasa didengar.



Dalam hubungan manusia, kemampuan tersebut sering kali jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki jawaban yang benar.



Karena pada akhirnya, menjadi cerdas bukan hanya tentang seberapa cepat kita memahami sesuatu.



Kecerdasan yang lebih matang juga terlihat dari kemampuan untuk menyadari:



"Mungkin saya belum tahu seluruh ceritanya."



