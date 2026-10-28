6 Strategi untuk Meminta Komitmen Romantis secara Tidak Langsung Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang meminta komitmen romantis / foto: Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, ada satu pertanyaan yang sering sulit diucapkan secara langsung: “Sebenarnya kamu serius denganku atau tidak?”

Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang, jawabannya bisa terasa sangat menentukan. Ada kekhawatiran akan dianggap terlalu menuntut, takut membuat pasangan menjauh, atau takut mendapatkan jawaban yang sebenarnya tidak ingin didengar.



Karena itu, sebagian orang memilih pendekatan yang lebih tidak langsung. Mereka mencoba memahami arah hubungan melalui percakapan, pengamatan terhadap perilaku, atau dengan membicarakan masa depan secara bertahap.



Dalam psikologi komunikasi, pendekatan seperti ini bisa berguna selama tujuannya bukan untuk memanipulasi pasangan, melainkan menciptakan ruang agar kedua orang dapat mengungkapkan harapan dan kebutuhan mereka dengan lebih nyaman.



Yang perlu dipahami, “meminta komitmen secara tidak langsung” bukan berarti memainkan permainan psikologis agar seseorang terpaksa berkomitmen. Justru sebaliknya, pendekatan yang sehat membantu kita mendapatkan informasi tentang keseriusan seseorang tanpa memberikan tekanan yang berlebihan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam strategi yang dapat digunakan.



1. Bicarakan Nilai dan Pandangan tentang Hubungan



Salah satu cara paling halus untuk mengetahui kesiapan seseorang terhadap komitmen adalah dengan membicarakan pandangan mereka mengenai hubungan, bukan langsung menanyakan status hubungan kalian.



Misalnya, daripada bertanya:



“Kamu mau serius sama aku atau tidak?”



kamu dapat membuka percakapan dengan:



“Menurutmu, hubungan yang serius itu seperti apa?”



atau:



“Apa yang biasanya membuat seseorang merasa yakin untuk menjalani hubungan dalam jangka panjang?”



Pertanyaan semacam ini memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan cara berpikirnya.



Mengapa pendekatan ini efektif?



Manusia cenderung lebih nyaman membicarakan gagasan dan prinsip sebelum membicarakan dirinya sendiri secara langsung. Percakapan tentang nilai juga dapat mengungkap apakah kalian memiliki ekspektasi yang serupa.



Misalnya, seseorang mungkin mengatakan bahwa hubungan serius baginya berarti memiliki rencana masa depan bersama, saling mengenalkan kepada keluarga, dan menjaga eksklusivitas.



Orang lain mungkin memiliki definisi yang jauh lebih longgar.



Perbedaan seperti ini penting diketahui karena konflik dalam hubungan sering kali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya perasaan, melainkan oleh perbedaan ekspektasi.



Dengan membicarakan definisi komitmen terlebih dahulu, kamu sebenarnya sedang mendapatkan informasi penting tanpa harus langsung menuntut keputusan.



Namun, jangan berhenti pada jawaban verbal



Pernyataan tentang nilai hubungan memang berguna, tetapi jangan menjadikannya satu-satunya indikator.



Seseorang bisa mengatakan bahwa ia menginginkan hubungan serius, tetapi perilakunya menunjukkan sebaliknya.



Karena itu, perhatikan kesesuaian antara:



apa yang dikatakan + apa yang dilakukan + bagaimana seseorang memperlakukanmu secara konsisten.



Komitmen lebih mudah dikenali melalui pola perilaku daripada satu percakapan.



2. Gunakan Percakapan tentang Masa Depan Secara Bertahap



Strategi kedua adalah memasukkan pembicaraan tentang masa depan ke dalam percakapan sehari-hari.



Tidak harus langsung berbicara tentang pernikahan atau kehidupan bersama. Mulailah dari hal-hal yang lebih ringan.



Misalnya:



“Kalau beberapa tahun ke depan, kamu ingin hidup seperti apa?”



atau:



“Kamu lebih suka tinggal di kota besar atau suatu saat pindah ke tempat yang lebih tenang?”



Pertanyaan seperti ini dapat berkembang menjadi pembicaraan tentang pekerjaan, tempat tinggal, keluarga, gaya hidup, hingga hubungan romantis.



Mengapa masa depan penting?



Ketika seseorang membayangkan masa depan, mereka biasanya mengungkapkan prioritas dan tujuan yang sedang mereka miliki.



Misalnya, seseorang mungkin mengatakan:



“Aku ingin fokus membangun karier dulu dan belum memikirkan hubungan serius.”



Pernyataan tersebut memberikan informasi penting.



Sebaliknya, seseorang mungkin mengatakan:



“Aku ingin punya pasangan yang bisa tumbuh bersama dan membangun keluarga.”



Hal ini juga memberikan gambaran tentang orientasinya.



Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa jawaban kedua otomatis berarti ia ingin menikah denganmu.



Itulah kesalahan yang sering terjadi.



Berbicara tentang masa depan secara umum tidak sama dengan membuat komitmen terhadap seseorang secara spesifik.



Karena itu, gunakan percakapan ini sebagai pintu masuk untuk memahami perspektif pasangan, bukan sebagai alat untuk membaca pikiran mereka.



Naikkan tingkat spesifisitas secara perlahan



Percakapan dapat berkembang seperti ini:



Tahap 1:

“Apa yang kamu inginkan dalam hidup beberapa tahun ke depan?”



Tahap 2:

“Kalau soal hubungan, menurutmu apa yang penting untuk jangka panjang?”



Tahap 3:

“Kalau kita menjalani hubungan lebih serius, menurutmu hal apa yang perlu kita persiapkan?”



Dengan demikian, percakapan menjadi semakin spesifik tanpa terasa seperti sebuah interogasi.



3. Ungkapkan Keinginanmu Terlebih Dahulu



Meminta komitmen secara tidak langsung bukan berarti kamu harus menyembunyikan keinginanmu.



Justru salah satu pendekatan paling sehat adalah memberikan informasi tentang dirimu terlebih dahulu.



Misalnya:



“Aku sekarang mulai merasa bahwa aku ingin hubungan yang lebih serius dan punya arah.”



Setelah mengatakan hal tersebut, kamu dapat memberikan ruang kepada pasangan untuk merespons.



Tidak perlu langsung menambahkan:



“Jadi, kamu mau serius atau tidak?”



Berikan kesempatan bagi mereka untuk memproses dan menyampaikan perspektifnya.



Mengapa keterbukaan seperti ini membantu?



Dalam komunikasi interpersonal, keterbukaan dapat mendorong keterbukaan timbal balik.



Ketika kamu mengatakan:



“Aku sebenarnya mencari hubungan yang serius.”



pasangan memperoleh informasi yang jelas tentang kebutuhanmu.



Mereka kemudian memiliki kesempatan untuk berkata:



“Aku juga merasakan hal yang sama.”



atau:



“Aku suka hubungan kita, tapi aku belum siap untuk sesuatu yang serius.”



Kedua jawaban tersebut jauh lebih berguna daripada terus berada dalam situasi yang ambigu.



Jangan menggunakan kerentanan sebagai alat tekanan



Ada perbedaan besar antara jujur tentang kebutuhan dan membuat pasangan merasa bersalah.



Contohnya:



“Aku ingin hubungan serius karena aku menghargai hubungan kita.”



adalah bentuk komunikasi yang sehat.



Sebaliknya:



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti mau berkomitmen.”



adalah tekanan emosional.



Komitmen yang sehat tidak seharusnya muncul karena seseorang merasa takut kehilangan, bersalah, atau dipaksa membuktikan cintanya.



4. Amati Konsistensi Perilaku, Bukan Hanya Intensitas Perasaan



Banyak orang salah mengartikan intensitas sebagai komitmen.



Seseorang mungkin sangat romantis, sering mengirim pesan, memberikan perhatian besar, atau mengatakan bahwa kamu sangat berarti baginya.



Namun, semua itu belum tentu menunjukkan kesiapan untuk membangun hubungan jangka panjang.



Yang lebih penting adalah konsistensi.



Perhatikan hal-hal seperti:



Apakah ia hadir ketika kamu membutuhkannya?



Apakah ia menghargai batasanmu?



Apakah ia dapat diajak membicarakan masalah?



Apakah ia membuat rencana dan berusaha menepatinya?



Apakah ia mempertimbangkan kebutuhanmu ketika mengambil keputusan?



Apakah ia memasukkan hubungan kalian dalam kehidupannya secara wajar?



Apakah perkataan dan tindakannya relatif konsisten?



Komitmen sering kali terlihat dari perilaku kecil yang dilakukan secara berulang.



Mengapa konsistensi lebih penting daripada gestur besar?



Gestur romantis yang besar dapat menunjukkan ketertarikan, tetapi hubungan jangka panjang membutuhkan sesuatu yang berbeda: reliabilitas.



Seseorang yang mengatakan “aku sayang kamu” setiap hari tetapi selalu menghilang ketika terjadi konflik mungkin belum menunjukkan kapasitas komitmen yang kuat.



Sebaliknya, seseorang yang tidak selalu ekspresif tetapi konsisten berkomunikasi, menghormati batasan, dan berusaha menyelesaikan masalah dapat menunjukkan bentuk komitmen yang lebih nyata.



Karena itu, jika ingin mengetahui apakah seseorang serius, jangan hanya bertanya:



“Seberapa besar perasaannya?”



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Seberapa konsisten perilakunya?”



5. Buat Percakapan Hipotetis untuk Mengetahui Responsnya



Percakapan hipotetis dapat menjadi cara yang cukup lembut untuk membicarakan isu sensitif.



Misalnya:



“Kalau suatu saat kamu menjalani hubungan yang benar-benar serius, menurutmu apa yang harus berubah dari hubungan sebelumnya?”



Atau:



“Menurutmu, kapan seseorang bisa merasa bahwa sebuah hubungan sudah cukup serius?”



Pertanyaan tersebut tidak langsung meminta pasangan membuat keputusan.



Namun, jawabannya dapat memberikan informasi tentang bagaimana ia memahami komitmen.



Contoh lain



Kamu bisa bertanya:



“Kalau dua orang sudah saling cocok tetapi salah satunya belum siap berkomitmen, menurutmu sebaiknya bagaimana?”



Pertanyaan seperti ini menarik karena memungkinkan pasangan berbicara tentang sebuah situasi tanpa merasa langsung disudutkan.



Namun, tetap hati-hati dalam menafsirkan jawabannya.



Jika ia berkata:



“Menurutku kalau belum siap, lebih baik jangan memberikan harapan.”



itu belum tentu berarti ia sedang membicarakan kalian.



Jangan mengubah setiap jawaban hipotetis menjadi “kode”.



Tujuan strategi ini adalah membuka percakapan, bukan mencari bukti tersembunyi dari setiap kalimat.



6. Gunakan “Pertanyaan yang Membuka Ruang”, Bukan Pertanyaan yang Menjebak



Strategi terakhir adalah mengubah bentuk pertanyaan.



Pertanyaan yang menutup ruang biasanya hanya memungkinkan jawaban “ya” atau “tidak”.



Contohnya:



“Kamu serius sama aku, kan?”



Pasangan mungkin menjawab “iya” hanya untuk menghindari konflik, tetapi kamu belum tentu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.



Sebaliknya, pertanyaan terbuka memberikan ruang untuk menjelaskan.



Misalnya:



“Menurutmu, hubungan kita sekarang sedang menuju ke arah mana?”



atau:



“Bagaimana kamu melihat hubungan kita beberapa bulan ke depan?”



atau:



“Apa yang kamu harapkan dari hubungan kita?”



Pertanyaan seperti ini tidak memaksa pasangan memilih jawaban yang sudah kamu tentukan.



Mengapa pertanyaan terbuka lebih informatif?



Karena kamu tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga mendapatkan cara berpikir pasangan.



Perhatikan apakah ia mampu membicarakan hubungan dengan jelas.



Apakah ia menghindar?



Apakah ia mengatakan belum tahu?



Apakah ia memiliki gambaran tertentu?



Apakah ia bersedia membicarakan kebutuhan kalian berdua?



Semua informasi tersebut penting.



Bahkan jawaban:



“Aku belum tahu dan aku perlu waktu untuk memikirkannya.”



bisa menjadi jawaban yang jauh lebih jujur daripada “iya” yang diberikan hanya karena merasa tertekan.



Hal yang Sebaiknya Tidak Dilakukan



Meminta komitmen secara tidak langsung bisa berubah menjadi manipulasi jika dilakukan dengan tujuan membuat seseorang merasa takut kehilangan kita.



Beberapa pendekatan yang sebaiknya dihindari antara lain:



1. Sengaja membuat pasangan cemburu



Misalnya sengaja menunjukkan kedekatan dengan orang lain agar pasangan takut kehilangan.



Cara seperti ini mungkin menghasilkan reaksi emosional, tetapi reaksi emosional bukanlah komitmen.



Seseorang bisa menjadi cemburu tanpa benar-benar siap menjalani hubungan sehat.



2. Sengaja menghilang untuk menguji perasaan



Mengurangi komunikasi tanpa penjelasan hanya untuk melihat apakah pasangan mengejar dapat menciptakan permainan tarik-ulur.



Kalau hubungan membutuhkan “tes” semacam itu agar seseorang menunjukkan kepedulian, masalah yang lebih mendasar mungkin justru ada pada komunikasi.



3. Menggunakan ultimatum terselubung



Contohnya:



“Aku sih santai, tapi kalau ada orang lain yang lebih serius, mungkin aku akan pergi.”



Kalimat seperti ini dapat menjadi tekanan jika sengaja digunakan untuk memancing komitmen.



Lebih sehat mengatakan kebutuhan secara langsung:



“Aku mencari hubungan yang memiliki arah. Kalau kita menginginkan hal yang berbeda, aku ingin mengetahuinya supaya kita sama-sama bisa mengambil keputusan.”



4. Menafsirkan semua tindakan sebagai tanda cinta



Tidak semua perhatian adalah janji.



Tidak semua kedekatan berarti komitmen.



Tidak semua percakapan tentang masa depan berarti seseorang sudah memilihmu sebagai bagian dari masa depannya.



Penting untuk membedakan antara harapan pribadi dan informasi yang benar-benar diberikan pasangan.



Pada Akhirnya, Komitmen Tidak Bisa Dipancing dengan Teknik Psikologi



Ada satu prinsip penting yang perlu diingat.



Tidak ada teknik psikologi yang dapat membuat seseorang benar-benar berkomitmen jika mereka memang tidak menginginkannya.



Psikologi dapat membantu kita:



berkomunikasi dengan lebih baik,



memahami kebutuhan masing-masing,



mengurangi tekanan dalam percakapan,



mengenali pola perilaku,



dan mendapatkan kejelasan.



Tetapi psikologi tidak seharusnya digunakan untuk mengendalikan keputusan orang lain.



Tujuan sebenarnya dari pendekatan tidak langsung bukanlah membuat seseorang mengatakan “iya”.



Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana jawaban yang jujur menjadi lebih mudah disampaikan.



Dan terkadang jawaban yang kita dapatkan bukanlah jawaban yang kita harapkan.



Mungkin pasangan mengatakan bahwa ia juga ingin hubungan serius.



Mungkin ia mengatakan belum siap.



Mungkin ia ingin menjalani hubungan tanpa arah yang jelas.



Atau mungkin kalian ternyata menginginkan hal yang berbeda.



Semua informasi tersebut tetap berharga.



Karena dalam hubungan romantis, kejelasan sering kali lebih sehat daripada kepastian palsu.



Kesimpulan



Jika ingin mengetahui apakah seseorang siap memberikan komitmen romantis, kamu tidak selalu harus langsung bertanya, “Kamu mau serius denganku atau tidak?”



Kamu dapat memulainya secara bertahap dengan:



Membicarakan nilai dan definisi hubungan serius.



Mengeksplorasi pandangan tentang masa depan.



Mengungkapkan keinginanmu terlebih dahulu.



Mengamati konsistensi antara perkataan dan perilaku.



Menggunakan percakapan hipotetis untuk membuka topik sensitif.



Mengajukan pertanyaan terbuka yang memberi ruang untuk kejujuran.



Namun, semua strategi tersebut sebaiknya digunakan untuk membangun komunikasi, bukan memainkan emosi.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana seseorang berhasil “membuat” orang lain berkomitmen.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang secara sadar memilih arah yang sama.



Jika kamu harus terus-menerus menebak, menguji, membuat cemburu, atau mencari “kode” untuk mengetahui apakah seseorang serius, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi:



“Bagaimana caranya agar dia berkomitmen?”



Melainkan:



“Apakah hubungan ini sudah memberikan kejelasan, rasa aman, dan kesediaan untuk tumbuh bersama yang sebenarnya aku butuhkan?”



