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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.24 WIB

10 Ciri Orang yang Masih Bersikap Kekanak-kanakan, Meski Usianya Sudah Matang

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ilustrasi orang yang kekanak-kanakan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa orang mungkin bersikap kekanak-kanakan terlepas dari usia aslinya.

Mereka memiliki ketidakmampuan bertanggung jawab dan fokus pada keinginan sendiri, serta karakteristik yang bias.

Sulit untuk berurusan dengan orang yang kekanak-kanakan ini karena mereka tidak dapat diandalkan.

Meskipun di masa muda hal ini masih dapat dijelaskan oleh usia dan kurangnya pengalaman hidup, kala dewasa hal tersebut menjadi sulit untuk diterima.

Melansir psychologytoday, berikut 10 ciri orang yang masih bersikap kekanak-kanakan meski usianya sudah matang.

1. Penghindaran tanggung jawab

Orang yang berperilaku kekanak-kanakan sering kali mengalihkan tanggung jawab atas tindakan, masalah, atau kesalahan mereka kepada orang lain.

Misalnya, mereka mungkin menyalahkan orang terdekat, lingkungan, atau bahkan takdir atas kegagalan dirinya.

2. Ketidakdewasaan emosional

Editor: Setyo Adi Nugroho
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