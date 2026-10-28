6 Alasan Mengapa Lebih Banyak Orang Lajang Tidak Berkencan, Meskipun Mereka Menginginkannya

seseorang yang memilih tidak berkencan / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks yang semakin mudah kita temui dalam kehidupan modern: seseorang sebenarnya ingin memiliki pasangan, ingin dicintai, ingin mempunyai tempat untuk berbagi cerita, tetapi pada saat yang sama ia hampir tidak pernah berkencan.

Ia mungkin mengatakan, "Aku ingin punya pasangan." Namun ketika ada kesempatan untuk berkenalan, ia mundur. Ketika seseorang menunjukkan ketertarikan, ia mulai ragu. Ketika mendapatkan ajakan kencan, ia mencari alasan untuk menolaknya. Bahkan ketika menggunakan aplikasi kencan, ia mungkin hanya melihat-lihat tanpa pernah benar-benar mengajak seseorang bertemu.



Dari luar, perilaku seperti ini bisa terlihat membingungkan.



Jika seseorang menginginkan hubungan romantis, mengapa ia tidak berusaha mencarinya?



Psikologi menunjukkan bahwa keinginan dan perilaku tidak selalu berjalan searah. Seseorang bisa memiliki kebutuhan yang kuat akan kedekatan emosional, tetapi sekaligus memiliki rasa takut, keraguan, pengalaman masa lalu, atau pola berpikir yang membuatnya sulit mengambil langkah menuju hubungan.



Penelitian mengenai orang lajang juga menunjukkan bahwa kelompok ini sangat beragam. Ada orang yang menikmati hidup sendiri dan memang tidak terlalu menginginkan hubungan, tetapi ada pula yang sangat menginginkan pasangan namun mengalami kecemasan, ketakutan terhadap penolakan, atau pola keterikatan tertentu yang membuat proses berkencan menjadi sulit.



Jadi, tidak berkencan bukan selalu berarti seseorang tidak membutuhkan cinta.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang ingin memiliki pasangan tetapi tetap tidak berkencan.



1. Takut Ditolak Lebih Kuat Daripada Keinginan untuk Dicintai



Salah satu alasan paling kuat adalah ketakutan terhadap penolakan.



Secara sederhana, seseorang mungkin sangat menginginkan hubungan, tetapi ia juga membayangkan kemungkinan buruk yang akan terjadi jika dirinya ditolak.



"Bagaimana kalau dia tidak tertarik?"



"Bagaimana kalau aku dianggap membosankan?"



"Bagaimana kalau dia menerima ajakanku, tetapi kemudian menyadari bahwa aku tidak cukup menarik?"



"Bagaimana kalau aku terlihat terlalu membutuhkan?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuat seseorang berhenti sebelum mencoba.



Dalam psikologi terdapat konsep rejection sensitivity, atau sensitivitas terhadap penolakan. Orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi cenderung lebih mudah mengantisipasi, mendeteksi, dan bereaksi secara emosional terhadap kemungkinan ditolak. Penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap penolakan berkaitan dengan berbagai kesulitan dalam hubungan romantis.



Masalahnya, otak manusia sering kali lebih fokus pada ancaman yang terasa nyata daripada keuntungan yang masih belum pasti.



Mendapatkan pasangan adalah kemungkinan yang menyenangkan.



Namun ditolak adalah kemungkinan yang terasa menyakitkan dan memalukan.



Akibatnya, seseorang memilih strategi yang tampaknya aman: tidak mencoba sama sekali.



Ironisnya, strategi tersebut memang mengurangi kemungkinan ditolak, tetapi juga mengurangi kemungkinan mendapatkan hubungan yang diinginkan.



Penelitian tentang inisiasi hubungan bahkan menemukan bahwa ketakutan terhadap penolakan dapat menjadi hambatan signifikan dalam mengejar hubungan romantis. Dalam salah satu penelitian yang dibahas dalam literatur tersebut, sebagian besar peserta pernah mengalami situasi ketika rasa takut ditolak menghalangi mereka mengejar hubungan.



Dengan demikian, kalimat "Aku ingin punya pasangan, tetapi malas berkencan" terkadang sebenarnya berarti:



"Aku ingin hubungan, tetapi aku tidak yakin sanggup menghadapi risiko emosional untuk mendapatkannya."



Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda.



2. Mereka Terjebak dalam Siklus "Menunggu Sampai Saya Lebih Baik"



Alasan kedua adalah kecenderungan menunda hubungan sampai merasa diri sendiri sudah cukup baik.



Seseorang mungkin berpikir:



"Aku akan mulai berkencan setelah lebih percaya diri."



"Nanti saja setelah berat badanku turun."



"Aku harus punya pekerjaan yang lebih bagus dulu."



"Aku harus lebih sukses."



"Aku harus memperbaiki penampilan terlebih dahulu."



"Aku belum cukup menarik untuk mendapatkan pasangan."



Sekilas, keinginan untuk memperbaiki diri terdengar positif.



Masalah muncul ketika pengembangan diri berubah menjadi syarat untuk merasa layak dicintai.



Tidak ada titik akhir yang jelas.



Setelah berat badan turun, muncul standar baru.



Setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, muncul alasan lain.



Setelah merasa lebih percaya diri, muncul kekhawatiran baru mengenai kemampuan berkomunikasi.



Akhirnya, seseorang terus mempersiapkan diri tetapi tidak pernah benar-benar memasuki dunia kencan.



Dalam penelitian mengenai alasan seseorang tetap lajang, beberapa faktor yang dilaporkan memang berkaitan dengan merasa tidak cukup diinginkan sebagai pasangan, kemampuan flirting yang rendah, rasa takut terluka, serta standar yang terlalu tinggi.



Ini menciptakan sebuah paradoks:



Orang tersebut ingin dicintai, tetapi ia menunggu sampai dirinya merasa pantas untuk dicintai.



Padahal hubungan romantis bukan penghargaan yang hanya diberikan kepada orang yang sudah sempurna.



Orang belajar berkomunikasi melalui interaksi.



Orang belajar menghadapi penolakan dengan mengalami penolakan.



Orang membangun kepercayaan diri dengan mengambil risiko sosial secara bertahap.



Dengan kata lain, sebagian kemampuan yang dianggap harus dimiliki sebelum berkencan justru dapat berkembang karena seseorang mulai berkencan.



3. Pengalaman Buruk di Masa Lalu Membuat Mereka Lebih Berhati-hati



Tidak semua orang yang menghindari kencan sedang mengalami masalah kepercayaan diri.



Sebagian hanya pernah terluka.



Mungkin mereka pernah mengalami hubungan yang manipulatif.



Mungkin pernah dikhianati.



Mungkin pernah ditinggalkan tanpa penjelasan.



Mungkin pernah mencintai seseorang dengan sangat serius, tetapi hubungan tersebut berakhir secara menyakitkan.



Atau mungkin pengalaman penolakan sebelumnya begitu kuat sehingga mereka tidak ingin mengulanginya.



Dalam kondisi seperti ini, otak dapat belajar sebuah asosiasi sederhana:



kedekatan = risiko terluka.



Akibatnya, ketika muncul seseorang yang berpotensi menjadi pasangan, bukannya merasa bersemangat, mereka justru merasa waspada.



"Jangan terlalu dekat."



"Jangan terlalu berharap."



"Jangan terlalu cepat percaya."



"Nanti juga dia pergi."



Literatur psikologi hubungan menunjukkan bahwa kecemasan, depresi, sensitivitas terhadap penolakan, dan ketidakamanan dalam keterikatan dapat memengaruhi proses memulai hubungan romantis.



Menariknya, penelitian mengenai orang lajang menemukan beberapa pola keterikatan yang berbeda. Ada kelompok yang relatif aman, kelompok yang cemas, kelompok yang menghindar, dan kelompok yang memiliki pola fearful-avoidant. Artinya, pengalaman menjadi lajang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu tipe kepribadian.



Seseorang dengan kecenderungan menghindar mungkin berkata:



"Aku baik-baik saja sendiri."



Namun orang dengan kecenderungan cemas bisa mengalami kebalikan:



"Aku sangat ingin punya pasangan, tetapi aku takut sekali kalau orang itu meninggalkanku."



Keduanya sama-sama bisa terlihat tidak aktif berkencan dari luar, tetapi alasan psikologisnya berbeda.



Karena itu, penting untuk tidak buru-buru menyimpulkan bahwa seseorang "tidak berusaha."



Terkadang ia sedang berusaha melindungi dirinya.



4. Mereka Terlalu Banyak Berpikir dan Terlalu Sedikit Bertindak



Ada orang yang sebenarnya mempunyai banyak kesempatan untuk berkencan, tetapi pikirannya membuat setiap kesempatan terasa seperti keputusan besar.



Seseorang mengirim pesan:



"Hai, apa kabar?"



Tetapi ia berpikir selama tiga jam sebelum membalas.



"Kalau aku membalas terlalu cepat, apakah aku terlihat terlalu tertarik?"



"Kalau aku membalas terlalu lama, apakah dia menganggap aku tidak tertarik?"



Kemudian ketika mendapatkan ajakan bertemu:



"Bagaimana kalau nanti suasananya canggung?"



"Aku harus memakai apa?"



"Harus ngobrol tentang apa?"



"Bagaimana kalau dia tidak menyukaiku setelah bertemu langsung?"



Akhirnya, kesempatan tersebut lewat.



Inilah salah satu masalah ketika kecemasan mengambil alih proses pengambilan keputusan.



Orang tidak lagi bertanya:



"Apakah aku ingin mengenal orang ini?"



Melainkan:



"Bagaimana caranya agar tidak melakukan kesalahan?"



Perbedaannya sangat besar.



Kencan pada dasarnya adalah proses mengenal dua orang yang belum mengetahui apakah mereka cocok. Tidak ada cara untuk menghilangkan seluruh ketidakpastian.



Namun seseorang yang sangat takut melakukan kesalahan bisa berusaha mencari kepastian terlebih dahulu.



Masalahnya, kepastian tersebut hampir tidak mungkin didapatkan.



Penelitian mengenai sensitivitas terhadap penolakan menunjukkan bahwa orang yang sangat sensitif terhadap penolakan dapat lebih mudah menafsirkan perilaku ambigu sebagai tanda penolakan.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesan selama enam jam.



Orang yang lebih tenang mungkin berpikir:



"Mungkin dia sedang sibuk."



Sementara seseorang yang sangat sensitif terhadap penolakan mungkin berpikir:



"Dia sudah tidak tertarik."



Lalu ia berhenti menghubungi.



Tidak ada penolakan nyata yang terjadi, tetapi pikirannya sudah mengambil keputusan terlebih dahulu.



Inilah mengapa seseorang bisa terlihat pasif dalam kehidupan romantis meskipun sebenarnya ia sangat ingin memiliki pasangan.



Hambatannya bukan selalu kurangnya keinginan, tetapi terlalu banyaknya ketakutan dan analisis.



5. Mereka Memiliki Standar Tinggi Karena Takut Salah Memilih



Ada perbedaan antara mempunyai standar yang sehat dan menggunakan standar sebagai mekanisme perlindungan.



Memiliki batasan mengenai nilai hidup, karakter, kesetiaan, komunikasi, atau kecocokan memang sehat.



Namun terkadang seseorang membuat daftar persyaratan yang begitu panjang sehingga hampir tidak ada manusia nyata yang dapat memenuhi semuanya.



Harus menarik.



Harus pintar.



Harus mapan.



Harus humoris.



Harus romantis.



Harus memiliki gaya hidup tertentu.



Harus memiliki nilai yang sama.



Harus memiliki masa depan yang jelas.



Harus komunikatif.



Harus punya chemistry sejak pertemuan pertama.



Masalahnya bukan pada satu standar tertentu.



Masalahnya muncul ketika seseorang menolak hampir semua calon pasangan karena mencari kepastian bahwa orang tersebut adalah pilihan yang sempurna.



Dalam penelitian mengenai alasan seseorang tetap lajang, "terlalu pemilih" termasuk salah satu faktor yang dilaporkan peserta, bersama dengan rasa takut terluka dan keterampilan flirting yang buruk.



Secara psikologis, standar yang sangat tinggi juga dapat menjadi cara untuk mengurangi risiko.



Jika tidak ada orang yang dianggap cukup baik, seseorang tidak perlu mengambil risiko emosional.



Ia bisa berkata:



"Aku memang belum menemukan orang yang cocok."



Kalimat tersebut mungkin benar.



Tetapi terkadang kalimat itu juga berfungsi sebagai perlindungan dari pertanyaan yang lebih sulit:



"Bagaimana kalau aku sebenarnya takut membiarkan seseorang mendekat?"



Menariknya, penelitian terbaru tentang motivasi orang lajang menemukan bahwa alasan seseorang menginginkan hubungan juga memengaruhi tujuan dan perilaku kencannya. Motivasi yang berasal dari ketertarikan intrinsik terhadap kedekatan dan hubungan sehat berkaitan dengan tujuan relasional yang lebih positif, sementara motivasi yang terlalu berpusat pada pembuktian diri dapat membuat seseorang lebih fokus pada "mendapatkan pasangan" daripada membangun hubungan yang berkualitas.



Jadi, terkadang masalahnya bukan standar yang terlalu tinggi.



Masalahnya adalah ketakutan bahwa pilihan yang salah akan membawa konsekuensi besar.



6. Mereka Menginginkan Hubungan, Tetapi Tidak Memiliki Motivasi yang Cukup untuk Mengejarnya



Ini mungkin alasan yang paling sering disalahpahami.



Seseorang bisa mengatakan:



"Aku ingin punya pasangan."



Tetapi keinginan tersebut belum tentu cukup kuat untuk membuatnya mengambil tindakan.



Ada perbedaan antara menginginkan hasil dan bersedia menjalani proses untuk mendapatkan hasil tersebut.



Seseorang mungkin menginginkan hubungan romantis, tetapi tidak menyukai proses berkencan.



Ia ingin memiliki seseorang untuk diajak berbicara setiap malam, tetapi tidak ingin menggunakan aplikasi kencan.



Ia ingin dicintai, tetapi tidak ingin bertemu orang baru.



Ia ingin hubungan yang serius, tetapi tidak ingin melalui fase mengenal banyak orang.



Ia ingin kedekatan emosional, tetapi tidak nyaman menunjukkan kerentanan.



Dengan kata lain:



"Aku ingin punya pasangan" tidak selalu berarti "Aku ingin berkencan."



Penelitian terbaru pada ribuan orang lajang menunjukkan bahwa motivasi seseorang untuk memiliki hubungan memang berhubungan dengan tujuan dan perilaku romantisnya. Mereka yang memiliki motivasi intrinsik—misalnya benar-benar menginginkan kedekatan, kesenangan, dan hubungan yang sehat—lebih mungkin memiliki tujuan yang berkaitan dengan berkencan dan membangun hubungan. Sebaliknya, amotivasi berkaitan dengan lebih rendahnya kecenderungan untuk berkencan atau mengejar hubungan.



Ini juga menjelaskan mengapa tekanan dari keluarga atau lingkungan tidak selalu efektif.



Jika seseorang berkencan hanya karena:



"Umurmu sudah cukup."



"Kapan menikah?"



"Masa kamu tidak punya pasangan?"



maka aktivitas berkencan tersebut mungkin tidak berasal dari motivasi pribadi.



Penelitian yang sama menunjukkan bahwa motivasi eksternal dapat berkaitan dengan keinginan untuk berkencan, tetapi tidak selalu berarti seseorang memiliki tujuan hubungan yang lebih mendalam.



Jadi, sebelum bertanya:



"Mengapa orang ini tidak berusaha mencari pasangan?"



mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah:



"Apa sebenarnya yang ia inginkan dari kehidupan romantisnya?"



Sebab seseorang mungkin menginginkan hubungan secara abstrak, tetapi belum mempunyai motivasi yang cukup untuk mengejar hubungan dalam kehidupan nyata.



Mengapa Keinginan dan Tindakan Bisa Bertentangan?



Keenam alasan di atas menunjukkan sebuah prinsip penting dalam psikologi manusia:



Keinginan saja tidak selalu menghasilkan tindakan.



Dalam konteks hubungan romantis, seseorang dapat mengalami dua dorongan yang berlawanan.



Dorongan pertama adalah approach motivation:



"Aku ingin dicintai."



"Aku ingin punya pasangan."



"Aku ingin dekat dengan seseorang."



Dorongan kedua adalah avoidance motivation:



"Aku takut ditolak."



"Aku takut disakiti."



"Aku takut terlihat tidak cukup baik."



"Aku takut kehilangan kebebasan."



"Aku takut memilih orang yang salah."



Ketika dua dorongan tersebut bertabrakan, seseorang dapat berada dalam kondisi yang membingungkan:



ingin dekat, tetapi menjauh ketika kesempatan muncul.



Penelitian mengenai kelompok lajang juga menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki keinginan kuat untuk menjalin hubungan sekaligus memiliki ketakutan besar terhadap penolakan dan ditinggalkan.



Jadi, perilaku "tidak berkencan" tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang tidak membutuhkan hubungan.



Kadang-kadang justru sebaliknya.



Semakin besar arti sebuah hubungan bagi seseorang, semakin besar pula risiko emosional yang ia rasakan ketika membayangkan kegagalannya.



Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?



Jika seseorang menyadari dirinya berada dalam pola seperti ini, solusinya bukan memaksa diri untuk segera mendapatkan pasangan.



Yang lebih penting adalah memahami hambatan di balik perilaku tersebut.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya benar-benar tidak tertarik berkencan, atau saya takut ditolak?



Apakah saya memang menikmati kehidupan lajang, atau saya hanya terbiasa dengannya?



Apakah standar saya realistis?



Apakah saya menunggu sampai merasa "sempurna" sebelum berani berkencan?



Apakah pengalaman masa lalu membuat saya sulit mempercayai orang baru?



Apakah saya terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk?



Apakah saya menginginkan hubungan, tetapi tidak menyukai proses untuk mendapatkannya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan antara tidak ingin berkencan dan ingin berkencan tetapi merasa terhambat untuk melakukannya.



Dan perbedaannya sangat penting.



Seseorang yang memang nyaman melajang tidak perlu dipaksa mencari pasangan.



Sebaliknya, seseorang yang sebenarnya menginginkan hubungan tetapi terus menghindarinya mungkin perlu memahami pola emosional dan pikirannya sendiri.



Dalam beberapa kasus, berbicara dengan psikolog juga dapat membantu, terutama jika ketakutan terhadap penolakan, pengalaman hubungan masa lalu, kecemasan sosial, atau pola keterikatan sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.



Kesimpulan



Semakin banyak orang yang terlihat "tidak berkencan" bukan berarti semakin banyak orang yang tidak membutuhkan cinta.



Sebagian memang memilih hidup sendiri dan merasa bahagia dengan pilihan tersebut.



Namun sebagian lainnya berada dalam situasi yang lebih kompleks: mereka menginginkan hubungan, tetapi berbagai hambatan psikologis membuat mereka tidak mengambil langkah untuk mencarinya.



Enam alasan yang paling mungkin adalah:



Takut ditolak lebih kuat daripada keinginan untuk dicintai.



Menunggu sampai merasa lebih baik atau lebih layak untuk berkencan.



Pengalaman masa lalu membuat mereka takut kembali terluka.



Terlalu banyak berpikir sehingga sulit mengambil tindakan.



Standar yang sangat tinggi menjadi cara untuk melindungi diri dari risiko emosional.



Menginginkan hubungan secara abstrak, tetapi tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menjalani proses berkencan.



Pada akhirnya, kehidupan romantis bukan sekadar persoalan "ada yang mau atau tidak".



Ada faktor psikologis yang jauh lebih kompleks: bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memandang penolakan, bagaimana ia mengalami kedekatan, apa yang pernah terjadi dalam hubungan sebelumnya, dan seberapa besar risiko emosional yang bersedia ia ambil.



Karena itu, ketika melihat seseorang yang lama melajang dan tidak berkencan, mungkin kita tidak perlu langsung berkata, "Dia terlalu pemilih," "dia tidak mau berusaha," atau "dia memang tidak membutuhkan pasangan."



Bisa jadi kenyataannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih manusiawi:



