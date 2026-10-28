4 Ungkapan yang Dapat Merusak Kepercayaan Hubungan dalam Hitungan Detik Menurut Psikologi

seseorang yang merusak kepercayaan hubungan / foto: Magnific/Camandona

JawaPos.com - Kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, seseorang biasanya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, mengungkapkan perasaan, menyampaikan kekhawatiran, bahkan mengakui kesalahan tanpa takut langsung ditolak.

Namun, kepercayaan tidak selalu rusak karena sebuah pengkhianatan besar.



Terkadang, justru kalimat pendek yang keluar ketika emosi sedang memuncak dapat meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari.



Satu ungkapan mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi dampaknya bisa bertahan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mengubah cara seseorang memandang pasangannya.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi bukan sekadar pertukaran kata. Cara seseorang berbicara dapat memberi sinyal mengenai rasa aman, penghargaan, penerimaan, dan komitmen dalam hubungan. Karena itu, beberapa ungkapan tertentu dapat membuat pasangan merasa diremehkan, ditolak, disalahkan, atau bahkan tidak lagi aman secara emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat empat ungkapan yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi merusak kepercayaan dalam hubungan dalam waktu yang sangat singkat.



1. “Aku sudah tidak percaya sama kamu.”



Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki bobot emosional yang sangat besar.



Kepercayaan merupakan sesuatu yang dibangun secara perlahan melalui konsistensi. Seseorang menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya melalui tindakan yang berulang: menepati janji, berkata jujur, menjaga batasan, dan hadir ketika dibutuhkan.



Karena dibangun perlahan, kepercayaan juga dapat terasa sangat rapuh ketika seseorang secara langsung mengatakan bahwa kepercayaan tersebut sudah hilang.



Masalahnya bukan hanya pada kata “percaya”.



Kalimat seperti “Aku sudah tidak percaya sama kamu” dapat membuat pasangan merasa bahwa seluruh tindakan baik yang pernah dilakukan tidak lagi memiliki nilai. Dalam situasi konflik, kalimat tersebut juga dapat mengubah pembicaraan dari masalah tertentu menjadi penilaian terhadap karakter seseorang secara keseluruhan.



Misalnya, pasangan terlambat memberi kabar dan hal tersebut membuat kita kecewa.



Daripada membicarakan perilaku spesifiknya, seseorang mungkin langsung berkata:



“Aku sudah tidak percaya sama kamu.”



Padahal, masalah sebenarnya mungkin hanya tentang komunikasi yang buruk pada hari itu.



Ketika perilaku tertentu berubah menjadi tuduhan terhadap karakter, pasangan dapat merasa tidak punya ruang untuk memperbaiki keadaan. Ia mungkin berpikir, “Kalau aku memang sudah dianggap tidak bisa dipercaya, apa pun yang kulakukan tidak akan pernah cukup?”



Inilah yang dapat membuat hubungan menjadi semakin defensif.



Apa yang sebenarnya ingin disampaikan?



Sering kali, kalimat “Aku sudah tidak percaya sama kamu” sebenarnya merupakan bentuk lain dari:



“Aku takut kejadian ini terulang.”



“Aku merasa tidak aman.”



“Aku membutuhkan kejelasan.”



“Aku ingin melihat bahwa kamu serius memperbaiki keadaan.”



Jika maksud sebenarnya adalah kebutuhan akan rasa aman, menyampaikannya secara langsung akan jauh lebih konstruktif.



Misalnya:



“Ketika kamu melakukan itu, aku jadi merasa tidak aman. Aku membutuhkan kejelasan supaya bisa kembali merasa percaya.”



Kalimat tersebut tetap menyampaikan rasa sakit, tetapi tidak langsung memberikan label permanen kepada pasangan.



Perbedaannya terlihat kecil.



Namun secara psikologis, dampaknya bisa sangat berbeda.



Satu kalimat menyerang identitas seseorang. Kalimat lainnya menjelaskan pengalaman emosional dan kebutuhan.



2. “Terserah kamu. Aku sudah tidak peduli.”



Ungkapan ini sering muncul ketika seseorang merasa sangat kecewa.



Sekilas, kalimat tersebut mungkin terdengar seperti bentuk ketidakpedulian. Namun dalam banyak konflik hubungan, “aku sudah tidak peduli” justru dapat menjadi sinyal bahwa seseorang sudah sangat terluka.



Masalahnya, pasangan tidak selalu mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik kalimat tersebut.



Ia hanya mendengar bahwa perasaannya, hubungan mereka, atau usaha untuk menyelesaikan masalah seolah-olah sudah tidak berarti.



Kalimat seperti “terserah kamu” juga dapat menciptakan kebuntuan komunikasi.



Jika seseorang berkata, “Terserah kamu,” tetapi sebenarnya berharap pasangannya memahami apa yang ia rasakan, pasangan bisa kesulitan mengetahui respons yang tepat.



Apakah harus memberi ruang?



Haruskah meminta maaf?



Haruskah terus bertanya?



Atau justru berhenti berbicara?



Ketidakjelasan seperti ini dapat membuat konflik semakin panjang.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan idealnya tidak dipaksa menebak-nebak kebutuhan emosional satu sama lain.



Jika sebenarnya kita masih peduli, lebih baik mengatakan hal tersebut secara jujur.



Misalnya:



“Aku sedang sangat kecewa dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi aku tetap ingin kita membicarakan ini nanti.”



Kalimat ini jauh lebih sehat daripada “Aku sudah tidak peduli.”



Mengapa?



Karena kalimat tersebut memberikan dua informasi penting: kondisi emosional saat ini dan komitmen terhadap hubungan.



Pasangan tidak dibiarkan dalam ketidakpastian.



Ia tahu bahwa kita sedang membutuhkan jarak, tetapi bukan berarti hubungan sudah ditinggalkan.



3. “Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti akan…”



Ini adalah salah satu bentuk kalimat yang terlihat romantis, tetapi dapat berubah menjadi tekanan emosional.



Ungkapan tersebut biasanya muncul dalam berbagai bentuk:



“Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu pasti mengerti.”



“Kalau kamu sayang, kamu pasti mau melakukan ini.”



“Kalau aku penting buat kamu, kamu tidak akan menolak.”



Sekilas, kalimat tersebut tampak seperti cara untuk menguji seberapa besar cinta pasangan.



Namun cinta tidak selalu dapat diukur dari kesediaan seseorang memenuhi setiap keinginan kita.



Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus memiliki batasan, kebutuhan, pendapat, atau keputusan yang berbeda.



Ketika cinta dijadikan alat untuk menekan seseorang agar melakukan sesuatu, hubungan dapat perlahan berubah dari tempat yang aman menjadi tempat seseorang merasa harus terus membuktikan cintanya.



Lama-kelamaan, pasangan mungkin mulai takut mengatakan “tidak”.



Bukan karena ia setuju, melainkan karena ia khawatir penolakannya akan dianggap sebagai bukti bahwa ia tidak mencintai.



Di sinilah kepercayaan dapat terganggu.



Kepercayaan bukan hanya tentang percaya bahwa pasangan tidak akan berkhianat.



Kepercayaan juga berarti percaya bahwa kita boleh berkata jujur tanpa kehilangan kasih sayang.



Hubungan yang sehat seharusnya menyediakan ruang bagi dua orang untuk memiliki kebutuhan yang berbeda.



Daripada berkata:



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti mau.”



Cobalah mengatakan:



“Hal ini penting buatku. Aku ingin tahu apakah kita bisa mencari jalan tengah yang membuat kita berdua nyaman.”



Perbedaannya sangat penting.



Kalimat pertama membuat cinta menjadi syarat.



Kalimat kedua mengajak pasangan bekerja sama.



4. “Kamu memang selalu seperti itu.”



Ini mungkin salah satu ungkapan yang paling sering muncul ketika pertengkaran sudah memanas.



Pasangan melakukan satu kesalahan, kemudian kesalahan tersebut dikaitkan dengan semua kesalahan yang pernah terjadi.



“Kamu memang selalu seperti itu.”



“Kamu tidak pernah berubah.”



“Kamu dari dulu memang begini.”



Masalah utama dari kalimat seperti ini adalah kata-kata absolut seperti “selalu”, “tidak pernah”, atau “memang”.



Kata-kata tersebut mengubah satu peristiwa menjadi gambaran menyeluruh tentang karakter seseorang.



Contohnya, pasangan lupa melakukan sesuatu.



Masalah sebenarnya adalah:



“Kamu lupa melakukan hal yang sudah kita sepakati.”



Namun kalimat tersebut dapat berubah menjadi:



“Kamu memang selalu tidak bisa diandalkan.”



Dua kalimat tersebut memiliki makna yang sangat berbeda.



Kalimat pertama membicarakan perilaku.



Kalimat kedua menyerang identitas.



Ketika seseorang merasa identitasnya diserang, ia cenderung lebih sibuk membela dirinya daripada memahami masalah.



Akhirnya, percakapan berubah menjadi perlombaan untuk membuktikan siapa yang benar.



“Aku tidak selalu seperti itu.”



“Kamu memang selalu menyalahkanku.”



“Karena kamu memang tidak pernah mau mengerti.”



Konflik pun semakin jauh dari persoalan awal.



Fokus pada perilaku, bukan karakter



Salah satu cara memperbaiki pola komunikasi adalah mengubah kalimat yang bersifat menyeluruh menjadi kalimat yang spesifik.



Daripada:



“Kamu memang selalu mengabaikanku.”



Cobalah:



“Tadi ketika aku sedang berbicara dan kamu terus melihat ponsel, aku merasa tidak didengarkan.”



Dengan begitu, pasangan mengetahui perilaku mana yang menjadi masalah.



Ia juga memiliki kesempatan untuk memperbaikinya.



Mengapa kata-kata tertentu bisa begitu kuat?



Dalam hubungan dekat, pendapat pasangan memiliki pengaruh emosional yang besar.



Ketika orang yang kita cintai mengatakan bahwa kita tidak dapat dipercaya, tidak peduli, tidak cukup mencintai, atau memang memiliki karakter buruk, perkataan tersebut dapat terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan komentar dari orang yang tidak dekat dengan kita.



Hal ini terjadi karena hubungan dekat biasanya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia akan rasa aman, penerimaan, dan keterhubungan.



Karena itu, komunikasi dalam hubungan bukan hanya soal “apa yang dikatakan”, tetapi juga bagaimana seseorang merasa setelah mendengarnya.



Sebuah kalimat dapat membuat seseorang berpikir:



“Aku aman untuk jujur di sini.”



Tetapi kalimat lain dapat membuatnya berpikir:



“Aku harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan.”



Jika pola kedua terjadi terus-menerus, seseorang mungkin mulai menyembunyikan perasaan, menghindari percakapan, atau memilih diam daripada mengungkapkan apa yang sebenarnya ia pikirkan.



Pada titik tersebut, masalah hubungan bukan lagi sekadar pertengkaran.



Masalahnya adalah hilangnya rasa aman untuk berkomunikasi.



Bukan berarti pasangan tidak boleh marah



Penting untuk dipahami bahwa menjaga komunikasi bukan berarti seseorang harus selalu berbicara dengan tenang.



Marah adalah emosi yang normal.



Kecewa juga normal.



Merasa terluka, cemburu, takut, atau frustrasi juga merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana emosi tersebut diekspresikan.



Seseorang boleh berkata:



“Aku sangat marah dengan apa yang terjadi.”



Seseorang juga boleh mengatakan:



“Aku merasa sangat kecewa.”



Tetapi ada perbedaan antara mengungkapkan emosi dan merendahkan pasangan.



“Aku marah” menjelaskan perasaan.



“Kamu memang orang yang menyebalkan” menyerang karakter.



“Aku kecewa karena kamu tidak menepati janji” menjelaskan masalah.



“Kamu tidak pernah bisa diandalkan” memberikan label.



Perbedaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menentukan apakah sebuah konflik menjadi kesempatan untuk memahami satu sama lain atau justru menjadi sumber luka baru.



Bagaimana memperbaiki kalimat yang sudah terlanjur diucapkan?



Tidak ada hubungan yang sempurna.



Bahkan pasangan yang memiliki komunikasi baik pun bisa mengucapkan sesuatu yang disesali ketika emosi sedang tinggi.



Yang membedakan hubungan yang sehat bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kemampuan untuk memperbaiki kerusakan setelah kesalahan terjadi.



Jika terlanjur mengatakan:



“Aku sudah tidak percaya sama kamu.”



Kita bisa memperbaikinya dengan:



“Aku tadi bicara karena sedang sangat takut dan kecewa. Yang sebenarnya ingin kusampaikan adalah aku merasa tidak aman dengan kejadian itu dan ingin kita membicarakannya.”



Jika mengatakan:



“Aku sudah tidak peduli.”



Bisa diperbaiki dengan:



“Sebenarnya aku masih peduli. Aku hanya terlalu emosional dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.”



Jika mengatakan:



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti…”



Bisa diganti dengan:



“Aku mengatakan itu karena aku ingin merasa penting buatmu. Tapi aku sadar aku tidak seharusnya menjadikan cintamu sebagai syarat untuk melakukan sesuatu.”



Dan jika mengatakan:



“Kamu memang selalu seperti itu.”



Cobalah memperjelas:



“Aku terlalu menggeneralisasi tadi. Yang sebenarnya membuatku kesal adalah kejadian yang baru saja terjadi.”



Permintaan maaf yang spesifik seperti ini sering kali lebih bermakna daripada sekadar mengatakan “maaf”.



Karena kita bukan hanya meminta maaf atas konflik, tetapi menunjukkan bahwa kita memahami bagian mana yang melukai pasangan.



Pada akhirnya, kepercayaan dibangun dari percakapan kecil



Kepercayaan dalam hubungan jarang terbentuk karena satu momen besar.



Ia biasanya tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali.



Menepati janji.



Mengatakan kebenaran.



Mendengarkan ketika pasangan berbicara.



Mengakui kesalahan.



Menghormati batasan.



Dan yang tidak kalah penting, memilih kata-kata dengan hati-hati ketika sedang marah.



Empat ungkapan di atas bukan berarti setiap orang yang pernah mengucapkannya pasti memiliki hubungan yang tidak sehat. Satu kalimat yang buruk juga tidak otomatis menghancurkan sebuah hubungan.



Yang lebih penting adalah pola.



Apakah penghinaan terus berulang?



Apakah pasangan selalu dibuat merasa bersalah?



Apakah komunikasi dipenuhi ancaman ditinggalkan?



Apakah salah satu pihak harus terus membuktikan cintanya?



Atau apakah setelah konflik, keduanya mampu berhenti, mengakui kesalahan, dan memperbaiki cara berkomunikasi?



Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan hubungan tanpa konflik.



Hubungan yang kuat adalah hubungan di mana dua orang tetap merasa aman untuk berbicara bahkan ketika mereka sedang berbeda pendapat.



Kata-kata memang hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan.



Tetapi kepercayaan yang terluka mungkin membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk pulih.



Karena itu, sebelum mengatakan sesuatu ketika emosi sedang tinggi, ada satu pertanyaan sederhana yang layak dipikirkan:



“Apakah kalimat ini membantu pasangan memahami apa yang sedang kurasakan, atau hanya bertujuan membuatnya merasa bersalah?”



