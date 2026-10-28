Tipe Cowok Green Flag Masing-Masing Generasi: Milenial dan Gen Z Satu Suara

JawaPos.com - Lingkungan dan zaman yang berkembang saat Anda tumbuh memengaruhi pandangan Anda tentang berbagai hal, termasuk tipe laki-laki, pria, atau cowok yang baik itu seperti apa, mungkin kini lebih dikenal dengan istilah 'green flag'.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (28/10), ini tipe cowok green flag masing-masing generasi yang ternyata Milenial dan Gen Z punya tipe yang sama. Simak.



Generasi Baby Boomer

Lahir diantara tahun 1946 – 1964 membuat Generasi Baby Boomer cenderung menghargai maskulinitas tradisional.

Generasi ini meyakini bahwa seorang laki-laki seharusnya menjadi pelindung dan penyokong kebutuhan keluarga.

Alhasil, mereka menganggap laki-laki atau cowok green flag adalah yang pekerja keras.

Seorang laki-laki yang baik juga harus mengutamakan keluarganya tanpa perlu mengharapkan pujian dari siapa pun.

Mereka pun harus memiliki kemandirian, jarang meminta bantuan, apalagi bergantung pada orang lain.

Tapi, sayangnya, tipe cowok green flag seperti ini dipandang kuno atau kontroversial oleh banyak generasi muda.



Generasi X (Gen X)

Generasi ini memandang maskulinitas lebih seimbang.

Maksudnya, mereka masih memegang teguh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dari Generasi Baby Boomer, seperti etos kerja dan kemandirian.

Tapi, disaat yang sama, orang yang lahir tahun 1965 – 1980 juga menghargai gagasan-gagasan yang lebih fleksibel dan tidak konvensional dari anak-anak mereka yang Milenial maupun Gen Z.

Jadi, Gen X menganggap sosok laki-laki yang baik adalah yang mampu menanggapi tanggung jawab dengan serius, mandiri, dan tidak drama.

Selain itu, tahu cara mengekspresikan diri dan memiliki kompetensi serta banyak akal juga turut menjadi tipe cowok green flag bagi generasi ini.



Generasi Milenial dan Gen Z

Kedua generasi ini memiliki ketersediaan secara emosional dan tidak mengikuti arus sehingga mendefinisikan laki-laki yang baik dengan cara berbeda.