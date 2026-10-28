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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Merasa Burnout Akibat Emotional Caretaking? Kenali Apa Bedanya dengan Empati

Ilustrasi sepasang kekasih. (Pexels) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Pexels)

JawaPos.com - Empati merupakan anugerah yang dimiliki oleh manusia. Rasa empati terhubung secara alami melalui pengalaman emosional setiap orang.

Rasa empati dapat diwujudkan dengan bentuk bantuan. Termasuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan.

Namun, keinginan untuk terus membantu orang lain dapat menguras energi serta membuat anda mengabaikan kesejahteraan emosional diri sendiri.

Kondisi ini bisa membuat anda terjebak dalam emotional caretaking. Meski batas keduanya cukup tipis, namun ada beberapa cara yang dapat anda lakukan untuk meyakinkan diri, bahwa anda tidak terus menerus harus menyelesaikan masalah orang lain, terutama saat burnout.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut yang harus anda perhatikan sebelum empati anda berubah menjadi emotional caretaking

Saat anda tumbuh dalam lingkungan parentification, anda mungkin terbiasa menjadi pemecah masalah dalam setiap kelompok. Oleh sebab itu, cobalah lebih memperhatikan reaksi saat seseorang menceritakan masalahnya. 

Jika anda langsung merasa wajib menyelesaikan masalah tersebut, sampai tidak bisa beristirahat, cobalah mengambil jarak sejenak. Anda tetap bisa menunjukkan empati tanpa harus bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

Burnout bisa membuat anda terkena penyakit autoimun. Salah satunya terjadi saat anda terus mengambil alih kesulitan orang lain. Padahal, anda tidak harus melakukan hal tersebut. Berhenti saat  sudah merasa lelah adalah salah satu bentuk self-love dan tanggungjawab terhadap diri sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
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