7 Alasan Mengapa Keberagaman Harus Berakar pada Alam Bukan Teknologi, Menurut Psikologi

seseorang yang kembali ke alam / foto: Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, manusia memiliki kemampuan yang belum pernah dimiliki generasi sebelumnya untuk berkomunikasi, membentuk identitas, mencari informasi, dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Teknologi memungkinkan keberagaman hadir dalam ruang digital dengan skala yang sangat besar.

Namun, muncul sebuah pertanyaan penting: apakah keberagaman yang sehat dapat dibangun hanya melalui teknologi?



Dari sudut pandang psikologi, jawabannya tidak sesederhana itu.



Keberagaman bukan hanya persoalan berapa banyak identitas yang dapat ditampilkan di layar, berapa banyak kelompok yang dapat terhubung melalui media sosial, atau seberapa luas seseorang dapat menemukan komunitas yang memiliki pandangan serupa. Keberagaman pada dasarnya berhubungan dengan manusia sebagai makhluk biologis dan sosial: manusia memiliki kebutuhan akan rasa aman, keterhubungan, pengakuan, identitas, empati, serta hubungan nyata dengan lingkungan.



Karena itu, teknologi sebaiknya dipandang sebagai alat untuk memperluas keberagaman, bukan sebagai akar keberagaman itu sendiri.



Alam menyediakan fondasi yang jauh lebih mendasar. Alam dalam konteks ini bukan sekadar hutan, sungai, atau ekosistem, tetapi keseluruhan kondisi nyata tempat manusia hidup: tubuh, lingkungan fisik, komunitas, interaksi langsung, pengalaman sensorik, dan keterbatasan biologis yang dimiliki manusia.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa keberagaman perlu berakar pada alam dan kehidupan nyata, sementara teknologi sebaiknya berfungsi sebagai pendukung.



1. Manusia pada dasarnya adalah makhluk biologis dan sosial



Sebelum memiliki smartphone, media sosial, kecerdasan buatan, atau internet, manusia telah hidup sebagai makhluk sosial selama ribuan tahun.



Manusia berkembang melalui hubungan dengan keluarga, kelompok, lingkungan, dan alam. Sistem psikologis manusia juga terbentuk dalam konteks tersebut.



Kita membutuhkan kontak sosial, rasa memiliki, pengakuan, perlindungan, dan interaksi langsung. Kebutuhan tersebut tidak muncul karena teknologi modern. Justru teknologi hadir kemudian sebagai alat untuk memenuhi atau memodifikasi kebutuhan yang sudah ada.



Inilah alasan pertama mengapa keberagaman tidak seharusnya berakar sepenuhnya pada teknologi.



Jika keberagaman hanya didefinisikan melalui ruang digital, kita berisiko menyamakan representasi manusia dengan pengalaman manusia yang sebenarnya.



Seseorang di internet dapat menampilkan sebagian kecil dari dirinya. Ia dapat memilih foto, kata-kata, identitas, komunitas, dan pendapat yang ingin ditampilkan. Sementara dalam kehidupan nyata, manusia jauh lebih kompleks.



Kita memiliki tubuh, emosi, sejarah keluarga, lingkungan sosial, budaya, pekerjaan, kondisi ekonomi, pengalaman masa kecil, serta hubungan dengan lingkungan tempat tinggal.



Psikologi melihat manusia sebagai sistem yang kompleks. Identitas tidak terbentuk hanya dari label yang dipilih secara sadar, tetapi juga dari pengalaman hidup yang berlangsung terus-menerus.



Karena itu, keberagaman yang sehat perlu berakar pada realitas manusia, bukan hanya pada kategori yang muncul di dalam sistem teknologi.



Teknologi dapat membantu seseorang mengenal pengalaman orang lain. Namun, fondasi keberagaman tetap berasal dari kenyataan bahwa manusia memiliki kehidupan yang berbeda-beda.



2. Alam dan lingkungan nyata membentuk psikologi manusia



Lingkungan bukan sekadar latar belakang kehidupan manusia. Lingkungan ikut memengaruhi bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku.



Dalam psikologi lingkungan, hubungan antara manusia dan lingkungan menjadi perhatian penting. Ruang tempat seseorang tumbuh dapat memengaruhi stres, perhatian, hubungan sosial, rasa aman, serta kesejahteraan psikologis.



Seorang anak yang tumbuh di daerah pedesaan akan memperoleh pengalaman yang berbeda dengan anak yang tumbuh di pusat kota. Seseorang yang hidup dekat laut memiliki pengalaman lingkungan yang berbeda dengan seseorang yang tumbuh di daerah pegunungan. Begitu pula orang yang tumbuh dalam keluarga besar akan memiliki pengalaman sosial yang berbeda dari seseorang yang tumbuh dalam keluarga kecil.



Perbedaan tersebut merupakan bagian dari keberagaman manusia.



Teknologi memang dapat mempertemukan orang-orang dari berbagai tempat, tetapi teknologi tidak sepenuhnya dapat menggantikan pengalaman berada di tempat tertentu.



Kita dapat melihat gambar hutan, tetapi melihat gambar hutan tidak sama dengan berjalan di antara pepohonan.



Kita dapat melakukan video call dengan seseorang dari negara lain, tetapi percakapan melalui layar tidak sepenuhnya sama dengan hidup berdampingan dalam komunitas yang sama.



Kita dapat membaca tentang budaya tertentu, tetapi pengalaman hidup bersama orang dari budaya tersebut memberikan bentuk pembelajaran sosial yang jauh lebih kaya.



Artinya, teknologi dapat menghubungkan, tetapi lingkungan nyata membantu membentuk.



Karena itu, jika keberagaman ingin menghasilkan manusia yang benar-benar mampu memahami perbedaan, keberagaman harus memiliki akar dalam kehidupan nyata.



3. Keberagaman membutuhkan empati, dan empati berkembang melalui hubungan manusia



Keberagaman tanpa empati dapat berubah menjadi sekadar klasifikasi.



Kita bisa mengetahui bahwa orang lain berbeda dari kita tanpa benar-benar memahami mereka.



Psikologi menunjukkan pentingnya pengalaman sosial dalam perkembangan kemampuan memahami perspektif orang lain. Ketika manusia berinteraksi secara langsung, mereka tidak hanya bertukar kata-kata. Mereka juga membaca ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, situasi, dan konteks emosional.



Komunikasi manusia sangat kaya akan informasi nonverbal.



Di dunia digital, sebagian besar informasi tersebut dapat hilang.



Pesan teks, misalnya, dapat membuat seseorang sulit mengetahui apakah orang lain sedang bercanda, marah, takut, atau sedih. Akibatnya, salah tafsir lebih mudah terjadi.



Ini bukan berarti komunikasi digital selalu buruk. Teknologi justru dapat membantu orang-orang yang sebelumnya sulit berkomunikasi untuk menemukan komunitas dan dukungan.



Masalahnya muncul ketika teknologi dianggap sebagai pengganti seluruh bentuk hubungan manusia.



Keberagaman yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengatakan:



"Saya berbeda dengan kamu, tetapi saya masih dapat memahami bahwa kamu adalah manusia dengan kebutuhan, ketakutan, harapan, dan pengalaman."



Kemampuan seperti ini berkembang melalui interaksi sosial yang nyata.



Oleh karena itu, keberagaman harus tetap memiliki akar pada hubungan manusia yang konkret. Teknologi dapat memperluas jaringan tersebut, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya tempat manusia belajar memahami manusia lain.



4. Alam mengingatkan manusia bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan



Teknologi sering memberikan ilusi bahwa manusia dapat mengendalikan hampir segala sesuatu.



Kita dapat mengedit foto, menghapus komentar, memilih siapa yang ingin kita ikuti, memblokir orang, menyaring informasi, dan membangun lingkungan digital yang sangat sesuai dengan preferensi pribadi.



Kemampuan tersebut memiliki manfaat.



Namun, dari sudut pandang psikologi, hidup dalam lingkungan yang terlalu mudah dikendalikan juga dapat membuat manusia kurang terbiasa menghadapi ketidakpastian dan perbedaan.



Alam bekerja dengan cara berbeda.



Kita tidak dapat memerintahkan hujan turun sesuai keinginan. Kita tidak dapat mengendalikan perubahan musim. Kita tidak dapat membuat semua orang memiliki karakter yang sama. Kita juga tidak dapat menghilangkan seluruh ketidakpastian dari kehidupan.



Justru keterbatasan tersebut menjadi bagian dari pengalaman manusia.



Keberagaman memiliki karakter yang sama.



Orang lain tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Mereka memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mereka dapat membuat keputusan yang tidak kita sukai.



Jika seseorang terbiasa hanya berada di lingkungan digital yang dapat disaring sesuai preferensi, ia berpotensi semakin sulit menghadapi perbedaan yang tidak dapat difilter dalam kehidupan nyata.



Karena itu, alam mengajarkan prinsip psikologis yang penting:



perbedaan tidak selalu harus dihilangkan; sebagian perbedaan harus dipelajari untuk diterima dan dikelola.



Keberagaman yang matang bukan berarti menciptakan dunia tanpa konflik. Keberagaman yang matang berarti membangun kemampuan psikologis untuk hidup bersama perbedaan.



5. Teknologi dapat memperkuat bias, sedangkan alam memperlihatkan kompleksitas kehidupan



Salah satu paradoks teknologi adalah bahwa teknologi dapat membuat manusia merasa semakin terhubung sekaligus semakin terkotak-kotak.



Media sosial, misalnya, menggunakan sistem rekomendasi untuk menunjukkan konten yang dianggap relevan dengan minat pengguna. Dalam beberapa keadaan, hal ini dapat memperkuat pola konsumsi informasi yang sudah ada.



Manusia kemudian lebih sering melihat pendapat yang mirip dengan pendapatnya sendiri.



Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan sebelumnya. Kita juga cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang memiliki pandangan yang sama.



Jika mekanisme psikologis tersebut bertemu dengan sistem digital yang terus menyajikan konten sesuai preferensi, ruang sosial seseorang dapat menjadi semakin sempit.



Ironisnya, seseorang mungkin memiliki ribuan koneksi digital tetapi semakin sedikit berinteraksi dengan orang yang benar-benar berbeda darinya.



Kehidupan nyata lebih sulit diprediksi.



Di sekolah, tempat kerja, lingkungan rumah, atau komunitas, kita bertemu dengan orang yang tidak selalu dapat dipilih berdasarkan algoritma.



Kita belajar bahwa seseorang yang memiliki pandangan berbeda belum tentu menjadi musuh.



Kita juga menemukan bahwa manusia jauh lebih kompleks daripada opini yang mereka tuliskan di internet.



Inilah salah satu alasan keberagaman perlu berakar pada kehidupan nyata.



Lingkungan nyata memaksa kita menghadapi kompleksitas manusia.



Dan secara psikologis, menghadapi kompleksitas merupakan bagian penting dari perkembangan kedewasaan sosial.



6. Tubuh manusia memiliki kebutuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh dunia digital



Teknologi terutama bekerja melalui sistem informasi.



Namun, manusia bukan hanya otak yang menerima informasi.



Manusia memiliki tubuh.



Kita membutuhkan tidur, gerakan fisik, cahaya alami, interaksi sosial, lingkungan fisik yang nyaman, dan pengalaman sensorik.



Tubuh juga berperan dalam pengalaman emosional.



Ketika seseorang terlalu lama berada di depan layar, kehidupan fisiknya dapat menjadi semakin pasif. Padahal pengalaman manusia yang kaya tidak hanya berasal dari apa yang dilihat di layar.



Berjalan di alam, bekerja bersama orang lain, melakukan aktivitas fisik, berkumpul dengan komunitas, dan mengalami perubahan lingkungan secara langsung memberikan pengalaman yang melibatkan berbagai sistem psikologis sekaligus.



Dalam konteks keberagaman, hal ini penting karena keberagaman bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita hidup bersama.



Seseorang dapat membaca seribu artikel tentang budaya lain, tetapi kemampuan untuk hidup berdampingan membutuhkan keterampilan sosial yang berbeda.



Kita perlu belajar mendengarkan.



Kita perlu belajar menyesuaikan diri.



Kita perlu belajar menyelesaikan konflik.



Kita perlu belajar memahami batas orang lain.



Semua itu terjadi melalui tubuh dan hubungan sosial yang nyata.



Karena itu, teknologi sebaiknya menjadi jembatan, bukan habitat psikologis utama manusia.



7. Keberagaman yang sehat membutuhkan keseimbangan, bukan dominasi teknologi



Alasan terakhir mungkin merupakan yang paling penting.



Masalah sebenarnya bukanlah teknologi.



Teknologi dapat menjadi salah satu alat terbaik untuk memperluas pemahaman manusia terhadap keberagaman.



Seseorang yang tinggal di daerah terpencil dapat memperoleh akses terhadap pengetahuan global. Orang yang merasa sendirian dapat menemukan komunitas. Peneliti dapat berkolaborasi lintas negara. Orang-orang dengan pengalaman berbeda dapat saling menceritakan kisah hidup mereka.



Semua itu adalah manfaat besar.



Namun, teknologi menjadi bermasalah ketika manusia mulai menganggap bahwa kehidupan sosial dapat sepenuhnya dipindahkan ke ruang digital.



Keberagaman membutuhkan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata.



Teknologi dapat memperluas cakrawala.



Alam memberikan fondasi.



Teknologi dapat mempertemukan kita dengan orang yang berbeda.



Kehidupan nyata mengajarkan kita bagaimana hidup bersama mereka.



Teknologi dapat memberikan informasi tentang lingkungan.



Alam memberikan pengalaman langsung tentang lingkungan tersebut.



Teknologi dapat membantu kita menemukan komunitas.



Hubungan nyata membuat komunitas tersebut memiliki kedalaman emosional.



Dengan kata lain, teknologi sebaiknya menjadi perpanjangan kemampuan manusia, bukan pengganti kehidupan manusia.



Keberagaman Bukan Sekadar Banyaknya Identitas



Ada kecenderungan dalam masyarakat modern untuk mengukur keberagaman berdasarkan jumlah kategori yang dapat kita identifikasi.



Padahal keberagaman yang bermakna jauh lebih luas.



Keberagaman mencakup pengalaman hidup, kepribadian, cara berpikir, lingkungan tempat tumbuh, kondisi sosial, budaya, generasi, kemampuan, nilai, dan berbagai aspek lain dari kehidupan manusia.



Yang lebih penting lagi, keberagaman tidak hanya berbicara tentang siapa yang berbeda, tetapi juga tentang bagaimana manusia yang berbeda dapat hidup bersama.



Di sinilah psikologi memiliki peran penting.



Keberagaman yang sehat membutuhkan rasa aman psikologis, kemampuan mendengarkan, toleransi terhadap ketidakpastian, empati, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kesediaan melihat manusia sebagai individu yang kompleks.



Teknologi dapat membantu menyediakan ruang untuk semua itu.



Tetapi teknologi tidak otomatis menghasilkan semua itu.



Sebuah platform digital dapat menghubungkan satu juta manusia. Namun, hubungan tersebut belum tentu menghasilkan pemahaman.



Sebaliknya, sebuah komunitas kecil yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang berbeda dapat menghasilkan pembelajaran sosial yang sangat mendalam karena mereka benar-benar hidup dan bekerja bersama.



Alam sebagai Fondasi, Teknologi sebagai Jembatan



Mungkin cara terbaik untuk memahami hubungan antara alam, keberagaman, dan teknologi adalah melalui sebuah metafora sederhana.



Alam adalah tanahnya. Manusia adalah tanamannya. Hubungan sosial adalah akarnya. Teknologi adalah alat yang membantu tanaman tersebut menjangkau tempat yang lebih jauh.



Jika alat tersebut digunakan dengan baik, manfaatnya besar.



Tetapi jika kita melupakan tanah dan akar, tanaman tidak akan menjadi sehat hanya karena memiliki alat yang semakin canggih.



Demikian pula manusia.



Kita dapat memiliki kecerdasan buatan yang semakin pintar, media sosial yang semakin cepat, perangkat komunikasi yang semakin canggih, dan dunia virtual yang semakin realistis.



Namun, manusia tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama: ingin dicintai, diterima, dipahami, merasa aman, memiliki hubungan, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.



Itulah sebabnya keberagaman harus memiliki akar pada kehidupan nyata.



Bukan karena teknologi harus ditolak.



Justru sebaliknya.



Teknologi akan menjadi jauh lebih bermanfaat apabila ia ditempatkan pada posisi yang tepat: sebagai alat untuk memperkuat hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan komunitas, dan manusia dengan lingkungan.



Penutup



Dari perspektif psikologi, keberagaman yang sehat tidak dapat dibangun hanya dengan menambahkan semakin banyak kategori ke dalam dunia digital.



Keberagaman membutuhkan fondasi biologis, sosial, ekologis, dan emosional.



Ada setidaknya tujuh alasan utama mengapa keberagaman perlu berakar pada alam dan kehidupan nyata:



Manusia adalah makhluk biologis dan sosial.



Lingkungan nyata ikut membentuk psikologi manusia.



Empati berkembang melalui hubungan sosial yang nyata.



Alam mengajarkan manusia menghadapi ketidakpastian dan perbedaan.



Teknologi dapat memperkuat bias dan menciptakan ruang sosial yang terlalu homogen.



Tubuh manusia memiliki kebutuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh dunia digital.



Keberagaman membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata.



Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah kita harus memilih alam atau teknologi.



Pertanyaan yang lebih tepat adalah:



Untuk apa teknologi digunakan?



Jika teknologi digunakan untuk membantu manusia mengenal orang lain, memperluas empati, menyebarkan pengetahuan, dan memperkuat hubungan nyata, maka teknologi dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi keberagaman.



Namun, jika teknologi menggantikan hubungan nyata, membuat manusia hanya berinteraksi dengan orang yang sepemikiran, dan membuat kehidupan sosial menjadi sekadar representasi digital, keberagaman dapat kehilangan fondasinya.



Karena manusia bukan sekadar pengguna teknologi.



Manusia adalah organisme yang hidup di dalam lingkungan, membangun hubungan, mengalami perbedaan, menghadapi ketidakpastian, dan mencari makna.



