Hindari 5 Pertanyaan Ini yang Bisa Merusak Hubungan yang Sehat Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merusak hubungan sehat / foto: Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dari rasa cinta. Ia juga membutuhkan rasa aman, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, serta kemampuan untuk menghargai batasan satu sama lain.

Dalam sebuah hubungan, bertanya sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar. Kita bertanya karena ingin memahami pasangan, mengetahui apa yang sedang ia rasakan, atau mencari kepastian ketika muncul keraguan.



Namun, tidak semua pertanyaan memiliki dampak yang sama.



Ada pertanyaan yang membuat pasangan merasa semakin dekat. Ada pula pertanyaan yang secara perlahan membuat seseorang merasa dihakimi, dikendalikan, dibandingkan, atau tidak cukup baik.



Masalahnya bukan selalu pada kata-kata yang digunakan, tetapi pada niat, konteks, frekuensi, dan cara pertanyaan tersebut disampaikan.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pola komunikasi yang penuh kritik, defensif, tekanan, penghinaan, atau kontrol dapat merusak kualitas hubungan dalam jangka panjang. Karena itu, penting untuk mengenali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya dapat menciptakan jarak emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat lima jenis pertanyaan yang sebaiknya dihindari atau diubah cara penyampaiannya jika kita ingin mempertahankan hubungan yang sehat.



1. “Kenapa kamu nggak bisa seperti dia?”



Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang sedang membandingkan pasangannya dengan orang lain.



“Kenapa kamu nggak romantis seperti pasangan temanmu?”



“Kenapa kamu nggak bisa sukses seperti suaminya?”



“Kenapa kamu nggak perhatian seperti mantannya?”



Sekilas, pertanyaan tersebut mungkin dimaksudkan untuk menyampaikan harapan. Namun, bagi orang yang menerimanya, pesan yang terdengar bisa sangat berbeda:



“Kamu tidak cukup baik.”



Perbandingan terus-menerus dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya sedang mengikuti sebuah kompetisi yang tidak pernah bisa dimenangkan.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan seharusnya tidak merasa harus menjadi orang lain agar layak dicintai.



Mengapa pertanyaan ini berbahaya?



Setiap orang memiliki kepribadian, pengalaman, kemampuan, gaya komunikasi, dan cara menunjukkan kasih sayang yang berbeda.



Ketika pasangan terus dibandingkan, pembicaraan tentang kebutuhan yang sebenarnya dapat berubah menjadi serangan terhadap identitas seseorang.



Misalnya, mungkin sebenarnya Anda membutuhkan lebih banyak perhatian.



Daripada berkata:



“Kenapa kamu nggak bisa perhatian seperti pacar orang lain?”



Anda bisa mengatakan:



“Aku merasa lebih dicintai ketika kamu meluangkan waktu khusus untuk kita. Bisa nggak kita lebih sering melakukan itu?”



Perbedaannya sangat besar.



Kalimat pertama membandingkan dan menyerang.



Kalimat kedua menjelaskan kebutuhan.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mengungkapkan kebutuhan tanpa menyalahkan pasangan merupakan bagian penting dari komunikasi yang konstruktif.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Jika Anda merasa pasangan kurang melakukan sesuatu, fokuslah pada perilakunya, bukan nilai dirinya.



Bukan:



“Kamu memang nggak pernah peduli.”



Melainkan:



“Aku merasa akhir-akhir ini kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku ingin kita punya waktu berdua lagi.”



Dengan begitu, pasangan tidak dipaksa mempertahankan harga dirinya. Ia justru mendapat informasi yang lebih jelas mengenai apa yang Anda butuhkan.



2. “Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu nggak mau...?”



Ini merupakan salah satu bentuk pertanyaan yang terlihat romantis, tetapi bisa berubah menjadi tekanan emosional.



Contohnya:



“Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu nggak kasih aku password-mu?”



“Kalau kamu sayang aku, kenapa kamu nggak mau menuruti keinginanku?”



“Kalau kamu cinta, kenapa kamu masih butuh waktu sendiri?”



Masalah utama dari pertanyaan seperti ini adalah adanya asumsi bahwa cinta harus dibuktikan dengan memenuhi keinginan pasangan.



Padahal, cinta dan batasan pribadi bisa berjalan bersamaan.



Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus memiliki privasi.



Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus mengatakan tidak.



Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus membutuhkan waktu sendiri.



Cinta bukan alat untuk memaksa



Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa bersalah hanya karena memiliki batasan.



Jika setiap penolakan dibalas dengan:



“Berarti kamu nggak cinta.”



Lama-kelamaan seseorang dapat belajar bahwa untuk mempertahankan hubungan, ia harus selalu mengorbankan dirinya.



Hal tersebut bukanlah bentuk kedekatan emosional yang sehat.



Kedekatan seharusnya membuat seseorang merasa aman untuk mengatakan apa yang ia pikirkan, termasuk ketika jawabannya adalah “tidak”.



Bagaimana mengubah pertanyaannya?



Daripada menggunakan cinta sebagai alat pembuktian, cobalah menjelaskan perasaan dan kebutuhan Anda.



Misalnya:



“Aku sebenarnya merasa tidak aman ketika kamu menyembunyikan hal itu dariku. Bisa kita bicarakan kenapa kamu merasa perlu menjaga privasi tersebut?”



Pembicaraan seperti ini membuka ruang untuk memahami.



Bukan memaksa.



Perbedaan ini sangat penting.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa batasan. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang dapat memiliki batasan tanpa harus takut kehilangan kasih sayang.



3. “Kamu sebenarnya masih sayang sama mantanmu?”



Pertanyaan mengenai mantan tidak selalu buruk.



Dalam situasi tertentu, membicarakan hubungan masa lalu justru bisa membantu pasangan memahami pengalaman, luka, atau pola hubungan seseorang.



Yang menjadi masalah adalah ketika pertanyaan tentang mantan berubah menjadi pemeriksaan berulang terhadap masa lalu.



Misalnya:



“Kamu masih kepikiran mantan?”



“Kalau dibandingkan aku, siapa yang lebih baik?”



“Kamu lebih bahagia sama dia atau sama aku?”



“Kalau dia tiba-tiba kembali, kamu bakal pilih siapa?”



Pertanyaan seperti ini sering muncul karena rasa takut kehilangan.



Ironisnya, jika dilakukan terus-menerus, pertanyaan tersebut justru dapat memperbesar kecemasan dalam hubungan.



Mengapa kita suka bertanya seperti ini?



Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan manusia terhadap kepastian.



Ketika merasa tidak aman, kita ingin mendapatkan jawaban yang bisa membuat kita tenang.



Masalahnya, reassurance atau penegasan dari pasangan sering kali hanya memberikan rasa lega sementara.



Hari ini pasangan menjawab:



“Aku cuma sayang sama kamu.”



Besok kecemasan mungkin muncul lagi.



Lalu pertanyaan yang sama diulang.



Siklus seperti ini dapat membuat hubungan menjadi melelahkan bagi kedua belah pihak.



Pasangan yang terus ditanya merasa tidak dipercaya.



Sementara orang yang terus bertanya semakin bergantung pada jawaban pasangan untuk merasa aman.



Lebih baik membicarakan rasa takutnya



Daripada bertanya:



“Kamu masih cinta mantanmu?”



Cobalah berkata:



“Aku menyadari akhir-akhir ini aku sering merasa tidak aman ketika membicarakan masa lalumu. Aku ingin memahami kenapa perasaan itu muncul.”



Kalimat tersebut mengubah fokus.



Bukan lagi menginterogasi pasangan.



Tetapi memahami diri sendiri.



Ini merupakan langkah yang jauh lebih sehat.



Masa lalu seseorang memang bagian dari kehidupannya, tetapi hubungan yang sedang dijalani terjadi di masa sekarang.



Yang perlu dinilai bukan hanya siapa yang pernah hadir sebelumnya, melainkan bagaimana pasangan memperlakukan Anda sekarang.



4. “Kenapa kamu selalu begini?”



Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi kata “selalu” dapat membuat konflik menjadi jauh lebih besar.



Misalnya:



“Kamu selalu egois.”



“Kamu selalu bikin masalah.”



“Kamu selalu mengabaikanku.”



“Kamu selalu salah paham.”



Ketika kata “selalu” digunakan, pembicaraan tentang satu masalah tertentu berubah menjadi penilaian terhadap seluruh karakter seseorang.



Akibatnya, pasangan mungkin berhenti mendengarkan masalah yang sebenarnya dan mulai membela dirinya.



“Memangnya aku selalu begitu?”



“Aku kan nggak selalu melakukan itu.”



“Kamu juga sering begitu.”



Akhirnya, konflik berubah menjadi pertandingan untuk menentukan siapa yang paling salah.



Kritik terhadap perilaku berbeda dengan serangan terhadap karakter



Ini merupakan perbedaan penting dalam komunikasi hubungan.



Bayangkan pasangan terlambat datang tanpa memberi kabar.



Anda bisa mengatakan:



“Kamu selalu nggak menghargai waktuku.”



Atau:



“Aku kecewa karena tadi kamu terlambat dan aku nggak mendapat kabar. Ke depannya, kalau kamu terlambat, tolong beri tahu aku.”



Masalahnya sama.



Namun cara menyampaikannya berbeda.



Kalimat kedua memberikan informasi yang lebih spesifik:



Apa yang terjadi.



Bagaimana perasaan Anda.



Apa dampaknya.



Apa yang Anda harapkan ke depannya.



Pasangan juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa merasa bahwa seluruh dirinya sedang diserang.



Hindari kata-kata absolut



Dalam konflik, kata seperti:



“selalu”



“tidak pernah”



“semua”



“nggak ada gunanya”



“memang kamu begitu”



sering membuat pembicaraan semakin defensif.



Cobalah menggantinya dengan:



“akhir-akhir ini...”



“tadi aku merasa...”



“beberapa kali aku mengalami...”



“aku berharap ke depannya...”



Bahasa yang lebih spesifik membantu konflik tetap berada pada masalah yang bisa diselesaikan.



5. “Kalau aku pergi, kamu bakal sadar nggak?”



Pertanyaan ini sering digunakan ketika seseorang merasa tidak dihargai.



Di baliknya mungkin terdapat kebutuhan yang sebenarnya sangat manusiawi:



“Aku ingin kamu menghargai keberadaanku.”



“Aku takut kamu tidak peduli.”



“Aku ingin tahu apakah aku penting bagimu.”



Namun ketika kebutuhan tersebut disampaikan dalam bentuk ancaman kehilangan, hubungan bisa berubah menjadi permainan ketakutan.



Misalnya:



“Kalau aku meninggalkan kamu, baru kamu sadar?”



“Kalau aku pergi sekarang, kamu bakal cari aku nggak?”



“Kalau aku nggak menghubungi kamu, kamu bakal peduli?”



Jika dilakukan berulang kali, pasangan dapat belajar bahwa konflik selalu diikuti ancaman putus atau pergi.



Pada akhirnya, rasa aman dalam hubungan dapat menurun.



Ancaman kehilangan bukan komunikasi kebutuhan



Jika Anda merasa tidak dihargai, sampaikan secara langsung.



Misalnya:



“Aku merasa akhir-akhir ini usahaku dalam hubungan ini kurang dihargai. Aku ingin kita membicarakan apa yang sebenarnya terjadi.”



Jika masalahnya serius dan hubungan memang sudah tidak sehat, membicarakan kemungkinan berpisah tentu sah.



Tetapi keputusan untuk mengakhiri hubungan sebaiknya menjadi keputusan yang sungguh-sungguh, bukan alat untuk menguji seberapa besar pasangan takut kehilangan kita.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku mengancammu supaya kamu berubah.”



dan



“Aku menjelaskan batasanku dan konsekuensi yang akan kuambil jika pola ini terus terjadi.”



Yang pertama cenderung manipulatif.



Yang kedua merupakan bentuk penetapan batasan.



Pertanyaan Bukan Musuh dalam Hubungan



Penting untuk dipahami bahwa bukan berarti kita tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit.



Justru hubungan yang sehat membutuhkan percakapan yang jujur.



Kita perlu bertanya:



“Apa yang membuat kamu tidak nyaman?”



“Apa yang kamu butuhkan dariku?”



“Apakah ada sesuatu yang belum kita selesaikan?”



“Bagaimana menurutmu tentang hubungan kita?”



“Apakah kamu merasa didengarkan?”



Pertanyaan seperti ini dapat memperkuat hubungan karena tujuannya adalah memahami, bukan mengendalikan.



Jadi, masalahnya bukan pada bertanya.



Masalahnya adalah ketika pertanyaan digunakan untuk:



mengontrol pasangan,



menguji cinta,



membuat pasangan merasa bersalah,



membandingkan,



menginterogasi,



mempermalukan,



atau memaksa seseorang memberikan jawaban tertentu.



Pertanyaan yang sehat membuka percakapan.



Pertanyaan yang tidak sehat sering kali sudah memiliki hukuman di baliknya.



Bagaimana Mengetahui Apakah Cara Kita Bertanya Sudah Tidak Sehat?



Sebelum mengajukan pertanyaan kepada pasangan, coba berhenti sebentar dan tanyakan kepada diri sendiri:



“Aku bertanya karena ingin memahami, atau karena ingin mendapatkan jawaban tertentu?”



Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat penting.



Misalnya Anda bertanya:



“Kamu masih cinta mantanmu?”



Apakah Anda benar-benar ingin mendengar jawabannya?



Atau sebenarnya Anda hanya ingin mendengar:



“Tidak, aku cuma cinta kamu.”



Jika jawaban kedua yang Anda inginkan, mungkin yang sedang dibutuhkan bukan informasi, tetapi rasa aman.



Dan rasa aman tidak selalu bisa diperoleh dengan mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali.



Kadang kita perlu membicarakan rasa takut di balik pertanyaan tersebut.



Hubungan Sehat Tidak Berarti Tidak Pernah Bertengkar



Banyak orang memiliki gambaran yang keliru mengenai hubungan sehat.



Mereka mengira hubungan sehat berarti pasangan tidak pernah marah, tidak pernah berbeda pendapat, dan selalu sepakat.



Padahal, perbedaan adalah sesuatu yang normal.



Dua orang dengan latar belakang berbeda tentu akan memiliki kebutuhan dan perspektif yang berbeda.



Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menangani perbedaan tersebut.



Apakah konflik digunakan untuk saling memahami?



Atau digunakan untuk saling menghukum?



Apakah seseorang dapat mengatakan:



“Aku tidak setuju.”



tanpa langsung dicap tidak mencintai?



Apakah seseorang dapat mengatakan:



“Aku butuh waktu untuk sendiri.”



tanpa dituduh meninggalkan?



Apakah seseorang dapat mengungkapkan rasa kecewa tanpa takut dipermalukan?



Hal-hal seperti inilah yang membentuk rasa aman dalam sebuah hubungan.



Belajar Mengganti Pertanyaan yang Menyerang dengan Pertanyaan yang Menghubungkan



Salah satu cara paling sederhana untuk memperbaiki komunikasi adalah mengubah bentuk pertanyaan.



Daripada:



“Kenapa kamu selalu mengabaikanku?”



Coba:



“Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Bisa kita bicarakan apa yang sedang terjadi?”



Daripada:



“Kalau kamu cinta aku, kenapa kamu nggak mau?”



Coba:



“Aku ingin memahami apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan hal ini.”



Daripada:



“Kamu masih sayang mantanmu?”



Coba:



“Aku merasa insecure ketika membicarakan masa lalumu. Bisa kita membicarakannya?”



Daripada:



“Kenapa kamu nggak bisa seperti orang lain?”



Coba:



“Aku punya kebutuhan tertentu dalam hubungan ini. Boleh aku jelaskan?”



Daripada:



“Kalau aku pergi, kamu bakal sadar?”



Coba:



“Aku merasa keberadaanku kurang dihargai. Aku ingin kita membicarakan apakah kebutuhan kita dalam hubungan ini masih bisa dipenuhi.”



Perubahan kata-kata mungkin terlihat kecil.



Namun, perubahan tersebut dapat mengubah arah sebuah percakapan.



Pada Akhirnya, Hubungan Sehat Dibangun oleh Rasa Aman



Cinta memang penting.



Tetapi cinta tanpa rasa aman dapat berubah menjadi kecemasan.



Cinta tanpa kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan.



Cinta tanpa batasan dapat berubah menjadi kontrol.



Dan cinta tanpa komunikasi yang sehat dapat berubah menjadi kumpulan luka yang tidak pernah dibicarakan.



Karena itu, sebelum mengajukan pertanyaan kepada pasangan, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



“Apakah pertanyaanku akan membantu kami saling memahami, atau justru membuat pasangan merasa harus membela diri?”



Tidak ada pasangan yang selalu sempurna dalam berkomunikasi.



Kita semua sesekali mengatakan sesuatu karena sedang marah, takut, cemburu, atau kecewa.



Yang penting bukan menjadi sempurna.



Yang penting adalah bersedia memperbaiki cara berkomunikasi.



Sebab dalam hubungan yang sehat, tujuan percakapan bukan untuk memenangkan argumen.



Tujuannya adalah agar dua orang yang saling mencintai dapat merasa didengar, dihargai, aman, dan dipahami.



Dan terkadang, perubahan terbesar dalam sebuah hubungan tidak dimulai dari pertanyaan yang lebih banyak.



