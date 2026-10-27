Jika Kamu Ingin Mengurangi Kecemasan secara Signifikan, Pelajari 6 Teori Psikologi Ini

seseorang yang mengurangi kecemasan / foto: Magnific/ruslangaliullin

JawaPos.com - Kecemasan sering kali terasa seperti sesuatu yang harus segera dihilangkan.

Ketika pikiran mulai berlari ke berbagai kemungkinan buruk, tubuh menegang, dada terasa sesak, sulit berkonsentrasi, dan muncul dorongan untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, kita biasanya ingin satu hal: berhenti merasa cemas.



Namun, ada sebuah paradoks penting dalam memahami kecemasan.



Semakin keras kita memaksa diri untuk “jangan cemas”, terkadang kecemasan justru semakin kuat.



Mengapa?



Karena kecemasan bukan sekadar pikiran negatif. Ia merupakan sistem psikologis yang kompleks. Di dalamnya terdapat cara kita menafsirkan kejadian, memperkirakan ancaman, mengingat pengalaman masa lalu, menghindari sesuatu yang menakutkan, bahkan memperlakukan pikiran kita sendiri.



Itulah sebabnya memahami psikologi kecemasan dapat menjadi langkah yang sangat berguna.



Kamu tidak hanya belajar cara menenangkan diri, tetapi juga mulai memahami mengapa pikiranmu bereaksi seperti itu.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat enam teori dan konsep psikologi yang dapat membantu kita melihat kecemasan dari sudut pandang yang lebih dalam.



1. Teori Penilaian Kognitif: Bukan Kejadiannya Saja, tetapi Cara Kita Menafsirkannya



Bayangkan dua orang mendapatkan pesan dari atasannya:



“Besok kita perlu membicarakan sesuatu.”



Orang pertama langsung berpikir:



“Mungkin ada masalah dengan pekerjaanku.”



Orang kedua berpikir:



“Mungkin ada proyek baru.”



Pesannya sama.



Situasinya sama.



Tetapi respons emosionalnya bisa sangat berbeda.



Inilah salah satu gagasan penting dalam pendekatan cognitive appraisal atau penilaian kognitif.



Dalam psikologi, emosi tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh bagaimana kita menilai atau memaknai apa yang terjadi.



Ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti, otak akan mencoba menjawab pertanyaan seperti:



Apakah ini berbahaya?



Apakah saya mampu menghadapinya?



Seberapa besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi?



Apa konsekuensinya jika hal itu benar-benar terjadi?



Apakah saya memiliki kendali?



Kecemasan dapat meningkat ketika sebuah situasi dinilai sebagai ancaman yang besar, sementara kemampuan kita untuk menghadapinya dinilai rendah.



Misalnya:



“Kalau presentasi saya gagal, karier saya akan hancur.”



Perhatikan bahwa kecemasan tidak hanya berasal dari presentasi.



Kecemasan berasal dari makna yang diberikan kepada presentasi tersebut.



Presentasi berubah menjadi simbol dari keamanan karier, harga diri, penerimaan sosial, dan masa depan.



Akibatnya, sebuah kesalahan kecil terasa seperti bencana besar.



Mengapa teori ini penting?



Karena ia memberi kita satu titik intervensi yang sangat kuat:



kita dapat memeriksa kembali penilaian kita.



Ketika cemas, cobalah bertanya:



“Apa sebenarnya yang terjadi?”



Kemudian pisahkan dari:



“Apa yang saya prediksi akan terjadi?”



Misalnya:



Fakta:

“Bos meminta saya bertemu besok.”



Prediksi:

“Bos pasti kecewa dan mungkin akan memecat saya.”



Keduanya terasa sama ketika kita sedang cemas.



Padahal keduanya berbeda.



Fakta adalah sesuatu yang sudah diketahui.



Prediksi adalah konstruksi mental mengenai masa depan.



Perbedaan sederhana ini dapat membantu kita menciptakan jarak antara realitas dan ketakutan.



Pertanyaan yang bisa digunakan



Ketika kecemasan muncul, tanyakan:



Apa faktanya?



Apa interpretasi saya?



Bukti apa yang mendukung interpretasi tersebut?



Apakah ada penjelasan lain?



Jika kemungkinan terburuk terjadi, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan?



Tujuannya bukan berpikir positif secara paksa.



Tujuannya adalah berpikir lebih akurat.



2. Teori Kognitif: Kecemasan Sering Dipertahankan oleh Pola Pikir yang Berulang



Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi kognitif adalah Aaron Beck.



Pendekatan kognitif memandang bahwa pikiran, emosi, dan perilaku saling berhubungan.



Sederhananya:



situasi → pikiran → emosi → perilaku → konsekuensi



Contohnya:



Kamu mengirim pesan kepada seseorang.



Orang tersebut tidak membalas selama beberapa jam.



Kemudian muncul pikiran:



“Dia pasti marah kepada saya.”



Pikiran itu memicu kecemasan.



Kamu kemudian mengecek ponsel berkali-kali.



Karena tidak ada balasan, pikiranmu semakin kuat:



“Benar. Pasti ada sesuatu yang salah.”



Kamu lalu mengirim pesan tambahan untuk memastikan semuanya baik-baik saja.



Setelah itu, kamu mungkin merasa lega sebentar.



Tetapi siklus tersebut dapat memperkuat kebiasaan untuk terus mencari kepastian.



Inilah salah satu alasan mengapa kecemasan bisa terasa seperti lingkaran tanpa akhir.



Masalahnya bukan hanya pikiran negatif



Banyak orang mencoba mengatasi kecemasan dengan mengatakan:



“Jangan berpikir negatif.”



Masalahnya, otak tidak selalu dapat diperintah seperti itu.



Ketika kamu mengatakan:



“Saya tidak boleh memikirkan sesuatu yang buruk.”



Otak justru harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan “sesuatu yang buruk.”



Yang lebih berguna adalah memeriksa pikiran tersebut.



Misalnya:



“Apakah benar dia marah?”



Ubah menjadi:



“Saya belum tahu mengapa dia belum membalas.”



Perubahannya kecil.



Tetapi secara psikologis sangat berbeda.



Pernyataan pertama mengubah dugaan menjadi fakta.



Pernyataan kedua mempertahankan ketidakpastian sebagai ketidakpastian.



Belajar mengenali distorsi kognitif



Kecemasan sering disertai pola seperti:



Catastrophizing



“Kalau saya gagal, semuanya akan hancur.”



Mind reading



“Dia pasti menganggap saya bodoh.”



Fortune telling



“Saya tahu sesuatu yang buruk akan terjadi.”



All-or-nothing thinking



“Kalau tidak sempurna, berarti saya gagal.”



Overgeneralization



“Sekali gagal berarti saya memang tidak mampu.”



Mengenali pola-pola ini tidak otomatis membuat kecemasan hilang.



Namun, kamu mulai memiliki kemampuan penting:



kamu tidak lagi harus mempercayai setiap pikiran yang muncul.



3. Teori Belajar dan Penguatan: Mengapa Menghindari Ketakutan Justru Bisa Membuatnya Semakin Kuat



Ini mungkin salah satu konsep paling penting untuk memahami kecemasan.



Bayangkan seseorang takut berbicara di depan banyak orang.



Ketika diminta presentasi, ia merasa:



jantung berdebar,



tangan berkeringat,



pikiran kosong,



tubuh tegang.



Kemudian ia memutuskan untuk tidak presentasi.



Apa yang terjadi?



Kecemasan turun.



Ia merasa lega.



Dan justru di sinilah masalahnya.



Otak dapat belajar:



“Menghindari presentasi membuat saya aman.”



Lain kali ada presentasi, kecemasan mungkin muncul lebih cepat.



Ia menghindarinya lagi.



Kecemasan kembali turun.



Siklus tersebut terus diperkuat.



Dalam psikologi perilaku, pengurangan rasa tidak nyaman setelah melakukan suatu tindakan dapat menjadi bentuk negative reinforcement.



Bukan berarti tindakan tersebut “buruk” secara moral.



Artinya, tindakan itu mendapatkan penguatan karena berhasil menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan.



Contoh lain



Seseorang takut terkena penyakit.



Ia mulai merasa khawatir.



Kemudian ia mencari gejala di internet selama satu jam.



Setelah menemukan informasi yang meyakinkan, kecemasannya turun.



Otak belajar:



“Kalau saya cemas, saya harus mencari informasi.”



Beberapa hari kemudian muncul sensasi tubuh kecil.



Kecemasan kembali.



Ia mencari informasi lagi.



Dengan demikian, perilaku yang awalnya terlihat seperti solusi justru dapat menjadi bagian dari siklus kecemasan.



Ini bukan berarti kita harus mengabaikan bahaya



Tentu saja tidak.



Jika ada masalah nyata, tindakan yang masuk akal tetap diperlukan.



Tetapi penting membedakan:



respons terhadap ancaman nyata



dengan



perilaku yang hanya dilakukan untuk mendapatkan kepastian berulang kali.



Pertanyaan yang berguna:



“Apakah saya melakukan ini karena memang diperlukan, atau karena saya ingin menghilangkan rasa cemas secepat mungkin?”



Pertanyaan tersebut dapat mengubah cara kita memahami perilaku kita sendiri.



4. Teori Paparan: Otak Dapat Belajar bahwa Sesuatu yang Ditakuti Tidak Selalu Berbahaya



Konsep berikutnya berkaitan erat dengan teori belajar.



Jika penghindaran dapat mempertahankan kecemasan, maka salah satu cara psikologis yang digunakan untuk mengatasinya adalah exposure atau paparan.



Prinsip dasarnya sederhana:



secara bertahap menghadapi sesuatu yang ditakuti tanpa terus-menerus melakukan perilaku pengaman yang mempertahankan ketakutan.



Misalnya seseorang takut berbicara dengan orang baru.



Ia tidak harus langsung menghadiri pesta besar dan berbicara dengan puluhan orang.



Ia dapat memulai dari langkah yang lebih kecil:



melakukan kontak mata,



tersenyum kepada orang lain,



mengatakan “hai”,



mengajukan pertanyaan sederhana,



berbicara selama beberapa menit,



kemudian menghadapi situasi sosial yang lebih menantang.



Tujuannya bukan:



“Saya harus membuat kecemasan menjadi nol.”



Justru sebaliknya.



Tujuannya adalah belajar:



“Saya bisa mengalami kecemasan dan tetap menjalani situasi ini.”



Ini merupakan perubahan yang sangat penting.



Karena jika tujuan kita selalu menghilangkan kecemasan sebelum bertindak, kita mungkin menjadi semakin bergantung pada rasa aman.



Sedangkan jika kita belajar bertindak meskipun cemas, kita mengembangkan self-efficacy atau keyakinan bahwa kita mampu menghadapi situasi sulit.



Kecemasan tidak harus hilang terlebih dahulu



Ini adalah salah satu pelajaran terbesar.



Banyak orang berpikir:



“Saya akan melakukan X ketika saya sudah percaya diri.”



Padahal sering kali urutannya justru:



bertindak → mengalami pengalaman baru → belajar mampu menghadapinya → kepercayaan diri meningkat.



Bukan:



percaya diri → bertindak.



Karena itu, keberanian bukan selalu berarti tidak takut.



Kadang keberanian berarti:



“Saya takut, tetapi saya tetap mengambil langkah yang masuk akal.”



5. Teori Intoleransi terhadap Ketidakpastian: Kita Tidak Selalu Takut pada Bahaya, tetapi pada Tidak Tahu Apa yang Akan Terjadi



Ada sesuatu yang sangat menarik tentang kecemasan.



Sering kali yang membuat kita menderita bukan fakta bahwa sesuatu buruk sedang terjadi.



Melainkan kemungkinan bahwa sesuatu buruk mungkin terjadi.



Misalnya:



“Bagaimana kalau saya gagal?”



“Bagaimana kalau dia meninggalkan saya?”



“Bagaimana kalau saya sakit?”



“Bagaimana kalau keputusan saya salah?”



“Bagaimana kalau masa depan tidak berjalan seperti yang saya harapkan?”



Semua pertanyaan tersebut memiliki satu kesamaan:



ketidakpastian.



Manusia memiliki dorongan alami untuk memahami dan memprediksi dunia.



Ketika informasi tidak lengkap, otak berusaha mengisi kekosongan.



Masalah muncul ketika kita merasa bahwa kita harus mendapatkan kepastian sebelum dapat merasa tenang.



Padahal dalam kehidupan nyata, kepastian mutlak hampir tidak pernah tersedia.



Kita tidak dapat mengetahui:



bagaimana orang lain akan bereaksi,



apakah keputusan kita akan berhasil,



apa yang terjadi enam bulan dari sekarang,



apakah rencana kita akan berjalan sempurna,



apakah sesuatu yang tidak terduga akan muncul.



Jika ketenangan kita bergantung pada kepastian, maka hidup akan terasa sangat melelahkan.



Belajar hidup dengan “mungkin”



Salah satu keterampilan psikologis yang penting adalah kemampuan mengatakan:



“Saya tidak tahu.”



Bukan sebagai bentuk menyerah.



Tetapi sebagai pengakuan terhadap realitas.



Misalnya:



“Saya tidak tahu apakah wawancara ini akan berhasil.”



Lalu dilanjutkan dengan:



“Tetapi saya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.”



Atau:



“Saya tidak tahu apakah keputusan ini akan sempurna.”



Lalu:



“Tetapi saya bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang.”



Perhatikan pergeserannya.



Kita berhenti mencoba mengontrol masa depan.



Kita mulai berfokus pada apa yang dapat dilakukan sekarang.



6. Teori Metakognitif: Masalahnya Kadang Bukan Isi Pikiran, tetapi Hubungan Kita dengan Pikiran



Ini adalah konsep yang sangat menarik.



Bayangkan pikiran:



“Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?”



Pikiran tersebut muncul.



Kemudian kita mulai berpikir:



“Kenapa saya memikirkan ini?”



“Berarti ada sesuatu yang salah dengan saya.”



“Saya harus menghilangkan pikiran ini.”



“Jangan sampai saya terus memikirkan ini.”



Akhirnya, kita tidak hanya memikirkan masalah pertama.



Kita mulai memikirkan pikiran tentang pikiran.



Inilah wilayah metakognisi.



Metakognisi secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyadari dan memikirkan proses berpikir kita sendiri.



Dalam konteks kecemasan, seseorang mungkin memiliki keyakinan seperti:



“Kalau saya terus memikirkan masalah ini, saya mungkin menemukan solusinya.”



Atau:



“Kalau saya berhenti mengkhawatirkannya, saya akan lengah.”



Atau:



“Saya harus memastikan semuanya aman sebelum saya bisa tenang.”



Keyakinan seperti ini dapat membuat kekhawatiran terus berlangsung.



Pikiran bukan perintah



Salah satu keterampilan yang sangat berguna adalah belajar melihat pikiran sebagai peristiwa mental, bukan sebagai perintah atau fakta.



Misalnya:



Bukan:



“Saya akan gagal.”



Tetapi:



“Saya sedang memiliki pikiran bahwa saya mungkin gagal.”



Perbedaannya terlihat kecil.



Tetapi kalimat kedua menciptakan jarak psikologis.



Kita mulai menyadari:



“Oh, ini adalah pikiran yang sedang muncul.”



Bukan:



“Ini adalah kenyataan.”



Kamu tidak harus menyelesaikan semua pikiran



Ini penting.



Otak manusia menghasilkan ribuan pikiran.



Tidak semuanya membutuhkan jawaban.



Tidak semua pertanyaan perlu diselesaikan.



Tidak semua kemungkinan harus dianalisis.



Kadang-kadang respons paling sehat terhadap sebuah pikiran adalah:



“Saya menyadari pikiran itu. Saya tidak perlu menyelesaikannya sekarang.”



Kemudian kembali melakukan aktivitas yang sedang dijalani.



Keenam Teori Ini Sebenarnya Saling Berhubungan



Jika diperhatikan lebih dalam, keenam teori tadi bukanlah enam konsep yang berdiri sendiri.



Mereka membentuk sebuah gambaran yang cukup utuh tentang bagaimana kecemasan dapat muncul dan bertahan.



Misalnya:



1. Penilaian kognitif



Kamu menilai situasi sebagai ancaman besar.



↓



2. Pikiran kognitif



Muncul prediksi negatif seperti “Saya pasti gagal.”



↓



3. Intoleransi terhadap ketidakpastian



Kamu merasa harus mengetahui hasilnya sekarang.



↓



4. Perilaku penghindaran atau pencarian kepastian



Kamu menghindari situasi atau terus mencari reassurance.



↓



5. Penguatan



Kecemasan turun untuk sementara.



↓



6. Otak belajar



“Menghindar atau memastikan sesuatu membuat saya aman.”



↓



Kemudian ketika situasi serupa muncul...



Kecemasan kembali menjadi lebih kuat.



Memahami siklus ini sangat penting karena memberikan kita lebih banyak pilihan.



Jadi, Apa yang Bisa Kamu Lakukan Ketika Sedang Cemas?



Memahami teori saja tentu belum cukup.



Kita perlu mengubahnya menjadi praktik.



Berikut sebuah proses sederhana yang bisa digunakan.



Langkah 1: Berhenti dan identifikasi



Tanyakan:



“Apa sebenarnya yang sedang saya takutkan?”



Jangan hanya mengatakan:



“Saya cemas.”



Cobalah lebih spesifik.



Apakah kamu takut gagal?



Ditolak?



Dipermalukan?



Kehilangan kendali?



Sakit?



Tidak mengetahui masa depan?



Kesalahan?



Semakin spesifik masalahnya, semakin mudah kita melihat pola yang terjadi.



Langkah 2: Pisahkan fakta dari prediksi



Tulis dua kolom.



Yang saya tahu:



...



Yang saya takutkan akan terjadi:



...



Latihan ini sederhana tetapi sering kali sangat membantu.



Karena kecemasan dapat membuat prediksi terasa seperti fakta.



Langkah 3: Periksa interpretasi



Tanyakan:



“Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini?”



Tidak perlu mencari interpretasi yang sangat positif.



Cari interpretasi yang lebih seimbang dan realistis.



Misalnya:



“Saya mungkin gagal dalam wawancara.”



dapat berubah menjadi:



“Saya belum tahu hasilnya. Saya bisa mempersiapkan diri dan memberikan usaha terbaik.”



Langkah 4: Perhatikan perilaku pengaman



Tanyakan:



“Apa yang biasanya saya lakukan untuk membuat kecemasan hilang?”



Contohnya:



mengecek sesuatu berkali-kali,



meminta kepastian berulang kali,



menghindari situasi,



terus mencari informasi,



membatalkan rencana,



memeriksa tubuh secara berlebihan,



terus memikirkan skenario terburuk.



Perilaku tersebut mungkin memberikan kelegaan sementara.



Namun tanyakan:



“Apakah tindakan ini membantu saya dalam jangka panjang, atau hanya membuat saya merasa lebih baik selama beberapa menit?”



Langkah 5: Ambil satu tindakan kecil



Jangan menunggu sampai kecemasan menghilang.



Tanyakan:



“Apa satu tindakan kecil yang sesuai dengan nilai dan tujuan saya?”



Jika takut berbicara, mungkin mengirim satu pesan.



Jika takut mengerjakan tugas, mungkin membuka dokumen dan bekerja selama sepuluh menit.



Jika takut menghadapi percakapan, mungkin menyiapkan kalimat pertama.



Jika takut mengambil keputusan, mungkin menuliskan pilihan dan konsekuensinya.



Tujuannya bukan menyelesaikan seluruh masalah.



Tujuannya adalah mengajari otak bahwa kamu mampu bergerak meskipun merasa tidak nyaman.



Jangan Mengubah “Mengurangi Kecemasan” Menjadi Bentuk Kecemasan Baru



Ini bagian yang sering terlewat.



Seseorang membaca banyak buku tentang kecemasan.



Belajar meditasi.



Mempelajari teknik pernapasan.



Mencoba berbagai metode.



Kemudian ketika kecemasan muncul, ia panik:



“Kenapa saya masih cemas? Bukankah saya sudah belajar semua teknik ini?”



Ironisnya, usaha untuk menghilangkan kecemasan secepat mungkin dapat menjadi sumber tekanan baru.



Karena itu, mungkin lebih membantu jika tujuan kita bukan:



“Saya harus berhenti cemas.”



Tetapi:



“Saya ingin memiliki hubungan yang lebih sehat dengan kecemasan.”



Ada perbedaan besar.



Kecemasan adalah bagian dari sistem pertahanan manusia.



Ia tidak selalu merupakan musuh.



Kadang kecemasan memberi sinyal bahwa sesuatu penting bagi kita.



Masalah muncul ketika sistem tersebut menjadi terlalu sensitif, terlalu sering aktif, atau mulai mengendalikan kehidupan kita.



Maka tujuan akhirnya bukan menjadi manusia yang tidak pernah takut.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang dapat mengatakan:



“Saya merasakan kecemasan, saya memahami apa yang sedang terjadi, dan saya tetap dapat memilih tindakan saya.”



Kecemasan Tidak Selalu Harus Dilawan



Mungkin ini adalah pelajaran paling penting dari keenam teori tersebut.



Kecemasan sering kali menjadi semakin kuat ketika kita memperlakukannya sebagai musuh yang harus dihancurkan.



Sebaliknya, kita dapat mulai melihatnya sebagai pengalaman psikologis yang perlu dipahami.



Ketika pikiran berkata:



“Sesuatu yang buruk akan terjadi.”



Kita dapat menjawab:



“Mungkin. Tetapi saya belum tahu.”



Ketika tubuh terasa tegang:



“Tubuh saya sedang mengaktifkan respons terhadap ancaman.”



Ketika muncul dorongan untuk menghindar:



“Saya sedang mencari rasa aman.”



Ketika pikiran terus berputar:



“Saya tidak harus menyelesaikan setiap kemungkinan.”



Dan ketika kita merasa takut:



“Saya tetap bisa melakukan satu langkah kecil.”



Itulah inti dari membangun ketahanan psikologis.



Bukan menghilangkan semua rasa takut.



Melainkan meningkatkan kemampuan untuk tetap hidup, memilih, dan bertindak meskipun rasa takut hadir.



Penutup: Memahami Kecemasan Membuat Kita Tidak Lagi Sepenuhnya Dikendalikan Olehnya



Kecemasan bisa terasa sangat meyakinkan.



Ia membuat kemungkinan terasa seperti kepastian.



Membuat ketidakpastian terasa seperti bahaya.



Membuat penghindaran terasa seperti solusi.



Dan membuat pikiran sendiri terasa seperti fakta.



Namun ketika kita memahami mekanisme di baliknya, sesuatu mulai berubah.



Kita mulai melihat:



“Oh, ini adalah penilaian kognitif.”



“Ini adalah prediksi, bukan fakta.”



“Saya sedang mencari kepastian.”



“Saya sedang melakukan penghindaran karena ingin merasa aman.”



“Pikiran ini tidak harus saya percaya.”



Kesadaran tersebut menciptakan ruang.



Dan di dalam ruang itulah pilihan muncul.



Kita mungkin masih merasa cemas.



Tetapi kita tidak lagi harus otomatis mengikuti setiap dorongan yang muncul dari kecemasan.



Jika kecemasan terasa sangat intens, berlangsung lama, mengganggu pekerjaan, hubungan, tidur, atau aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional kesehatan mental adalah langkah yang wajar dan dapat sangat membantu. Memahami psikologi dapat menjadi alat yang berguna, tetapi tidak menggantikan penilaian dan perawatan profesional ketika memang dibutuhkan.



Pada akhirnya, tujuan memahami kecemasan bukanlah menjadi seseorang yang tidak pernah takut.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang tidak harus menunggu rasa takut menghilang sebelum mulai menjalani hidup.



