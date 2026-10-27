Baju Hitam Selalu Jadi Pilihan, Padahal Ingin Tampil Berwarna? Ini Alasan Psikologisnya

Ilustrasi seseorang yang gemar mengenakan pakaian hitam sebagai pilihan gaya sehari-hari / Foto: (CNA)
JawaPos.com — Baju hitam menjadi salah satu pilihan favorit karena mudah dipadukan, cocok untuk berbagai acara, dan memberikan kesan elegan. Namun, di balik kebiasaan mengenakan warna ini, ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan rasa percaya diri, citra diri, dan cara seseorang ingin dilihat oleh orang lain.
Sebagian orang memilih hitam karena merasa warna tersebut membuat penampilan lebih rapi. Ada pula yang menyukainya karena tidak terlalu mencolok atau mudah disesuaikan dengan pakaian lain. Pilihan tersebut memunculkan pertanyaan menarik: apakah kebiasaan memakai baju hitam juga mencerminkan ciri kepribadian seseorang?
Dilansir dari CNA, Selasa (27/10/2026), pakaian hitam bahkan mendominasi penjualan sejumlah merek fesyen di Singapura. Warna ini dinilai praktis, mampu menyamarkan noda dan kerutan, serta memberikan kepastian ketika konsumen mempertimbangkan apakah suatu pakaian layak dibeli.
Di merek pakaian perempuan Rock Daisy, misalnya, hitam menyumbang 32 persen dari total penjualan, hampir tiga kali lipat dibandingkan hijau yang mencapai 11 persen. Data tersebut menunjukkan kuatnya daya tarik warna hitam, meskipun tidak menjelaskan secara langsung kepribadian orang yang membelinya.
Hubungan Baju Hitam dengan Psikologi Kepribadian
Hubungan antara pakaian dan kepribadian telah diteliti dalam psikologi sosial. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Computational Social Science pada 2021 oleh Hannes Rosenbusch dan rekan-rekannya meneliti bagaimana orang menyimpulkan karakter seseorang berdasarkan pakaian yang dikenakan.
Penelitian tersebut menemukan bahwa orang kerap menggunakan pakaian untuk menilai berbagai karakteristik, termasuk kepercayaan diri, kecerdasan, kebahagiaan, dan tingkat kepercayaan. Akan tetapi, kesimpulan itu tidak selalu akurat. Persepsi orang yang mengamati pakaian justru berpengaruh besar terhadap penilaian yang mereka buat.
Artinya, seseorang yang mengenakan pakaian hitam mungkin dipandang serius, percaya diri, atau profesional. Namun, kesan tersebut belum tentu menggambarkan karakter aslinya. Untuk penelitian selengkapnya dapat dibaca melalui jurnal ilmiah Springer Nature.
Apakah Penyuka Baju Hitam Cenderung Tertutup?
Anggapan bahwa orang yang sering mengenakan pakaian hitam cenderung tertutup atau tidak suka menjadi pusat perhatian perlu dipahami secara hati-hati.
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