8 Alasan Mengapa Kolektor Melanggar Hukum demi Benda-Benda Indah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang melanggar hukum demi benda-benda indah / foto: Magnific/artyomstock89

JawaPos.com - Mengapa seseorang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk mendapatkan sebuah benda yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan? Mengapa ada orang yang rela mengejar benda langka dari satu tempat ke tempat lain, bahkan mengambil risiko reputasi, kehilangan uang, atau berhadapan dengan hukum?

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika objek yang diburu bukan sekadar barang mahal, melainkan benda yang dianggap indah, langka, bersejarah, unik, atau memiliki nilai simbolis.



Pada sebagian kecil kasus, hasrat mengoleksi bahkan dapat mendorong seseorang melewati batas. Mereka mungkin membeli benda yang asal-usulnya tidak jelas, menyembunyikan informasi tentang suatu objek, memalsukan dokumen, mengambil barang yang bukan miliknya, atau melakukan pelanggaran lain demi mendapatkan koleksi yang diinginkan.



Tentu saja, mayoritas kolektor bukanlah pelanggar hukum. Mengoleksi jam tangan, lukisan, perangko, mobil klasik, batu, buku langka, action figure, atau benda antik merupakan aktivitas yang sepenuhnya normal. Masalah muncul ketika nilai psikologis sebuah benda menjadi begitu besar sehingga pertimbangan moral dan hukum mulai kalah oleh keinginan untuk memilikinya.



Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seseorang?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat delapan alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut.



1. Kelangkaan membuat benda terasa jauh lebih berharga



Salah satu mekanisme psikologis paling kuat dalam dunia koleksi adalah scarcity effect, yaitu kecenderungan manusia menganggap sesuatu lebih bernilai ketika benda tersebut langka atau sulit diperoleh.



Sebuah benda yang diproduksi jutaan unit mungkin tidak terlalu menarik. Namun ketika seseorang mengetahui bahwa hanya tersisa beberapa buah di dunia, persepsinya dapat berubah secara drastis.



Benda tersebut tidak lagi sekadar menjadi objek.



Ia menjadi kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali.



Pikiran seperti:



"Kalau saya tidak mengambilnya sekarang, mungkin saya tidak akan pernah mendapatkannya lagi."



dapat menciptakan tekanan psikologis.



Dalam keadaan normal, seseorang mungkin akan mempertimbangkan harga, legalitas, asal-usul, dan konsekuensi pembelian. Tetapi kelangkaan dapat membuat perhatian seseorang menyempit hanya pada satu tujuan: mendapatkan benda tersebut sebelum orang lain mendapatkannya.



Inilah salah satu alasan mengapa benda langka dapat menjadi jauh lebih menggoda dibandingkan benda yang sebenarnya lebih berguna.



Dalam konteks ekstrem, rasa takut kehilangan kesempatan tersebut dapat mengalahkan pertimbangan rasional.



Bukan berarti orang tersebut tidak memahami bahwa tindakannya salah. Ia bisa saja memahami risikonya, tetapi otaknya memberikan bobot yang jauh lebih besar terhadap kemungkinan mendapatkan objek yang diinginkan.



Dengan kata lain, benda langka tidak hanya memiliki nilai ekonomi.



Ia memiliki nilai psikologis karena sulit diperoleh.



2. Koleksi dapat menjadi bagian dari identitas diri



Bagi sebagian kolektor, benda yang dikumpulkan bukan sekadar benda.



Koleksi adalah bagian dari jawaban atas pertanyaan:



"Siapa saya?"



Seseorang mungkin melihat dirinya sebagai kolektor jam vintage, penggemar sejarah, pencinta seni, penggemar mobil klasik, atau penjaga benda-benda tertentu yang dianggap memiliki nilai budaya.



Ketika koleksi sudah menjadi bagian dari identitas, kehilangan sebuah benda dapat terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan barang biasa.



Hal yang sama berlaku ketika seseorang berhasil memperoleh benda yang sangat diinginkannya.



Keberhasilan tersebut dapat memberikan perasaan:



kompeten,



unik,



berpengetahuan,



berhasil,



dihormati,



atau berbeda dari orang lain.



Akibatnya, objek koleksi tidak lagi hanya memiliki nilai intrinsik.



Ia menjadi simbol diri.



Di sinilah potensi masalah dapat muncul. Jika seseorang mulai berpikir bahwa dirinya harus memiliki benda tertentu agar identitasnya terasa lengkap, keinginan tersebut dapat berubah menjadi kebutuhan psikologis.



Seseorang mungkin tidak lagi berpikir:



"Apakah saya seharusnya membeli benda ini?"



melainkan:



"Bagaimana mungkin saya menjadi kolektor sejati kalau saya tidak memiliki benda ini?"



Perubahan cara berpikir tersebut sangat penting.



Karena ketika kepemilikan dianggap sebagai bagian dari identitas, hambatan terhadap kepemilikan dapat terasa seperti ancaman terhadap diri sendiri.



Dalam kondisi ekstrem, aturan dapat dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi seseorang menjadi "dirinya sendiri".



3. Sensasi berburu dapat menjadi lebih menarik daripada benda itu sendiri



Mengoleksi bukan hanya tentang memiliki.



Ada pula sensasi mencari.



Mencari benda langka, menemukan penjual, menelusuri katalog lama, mengunjungi pasar, menemukan objek yang tidak diketahui orang lain, dan akhirnya berhasil mendapatkannya dapat menciptakan pengalaman psikologis yang sangat memuaskan.



Proses tersebut sering disebut sebagai thrill of the hunt.



Bayangkan seseorang sudah memiliki puluhan benda indah.



Secara logis, benda ke-51 seharusnya tidak memberikan kebutuhan praktis yang jauh berbeda dari benda-benda sebelumnya.



Namun justru proses menemukan benda ke-51 itulah yang dapat memberikan kegembiraan.



Ada unsur:



tantangan → ketidakpastian → pencarian → penemuan → kemenangan.



Jika seseorang sangat menikmati sensasi tersebut, proses mengoleksi dapat berubah menjadi pencarian rangsangan.



Pada titik tertentu, benda yang mudah diperoleh mungkin justru terasa membosankan.



Yang menarik adalah sesuatu yang:



langka,



sulit ditemukan,



hampir mustahil didapat,



diperebutkan orang lain,



atau membutuhkan usaha luar biasa.



Karena itu, semakin sulit sebuah benda diperoleh, semakin besar pula sensasi keberhasilannya.



Dalam kasus ekstrem, seseorang bisa mulai melihat larangan atau hambatan bukan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai tantangan yang membuat pencarian semakin menarik.



Di sinilah perilaku berisiko dapat muncul.



4. Otak dapat memberikan penghargaan besar terhadap proses "berhasil mendapatkan"



Sistem penghargaan otak berperan penting dalam berbagai perilaku pencarian.



Ketika seseorang mengantisipasi sesuatu yang sangat diinginkan, perhatian dan motivasinya dapat meningkat. Ketika objek tersebut akhirnya berhasil diperoleh, pengalaman tersebut dapat terasa sangat memuaskan.



Dalam konteks koleksi, seseorang mungkin mengalami pola:



melihat benda → menginginkannya → membayangkan memilikinya → mencari → menemukan → mendapatkan → merasa puas.



Masalahnya, kepuasan tersebut sering kali tidak berlangsung selamanya.



Setelah beberapa waktu, benda yang sebelumnya terasa luar biasa dapat berubah menjadi bagian biasa dari koleksi.



Kemudian muncul objek berikutnya.



Dan siklus tersebut dimulai lagi.



Karena itu, koleksi dapat berkembang dari:



"Saya menyukai benda ini."



menjadi:



"Saya membutuhkan pengalaman mendapatkan benda berikutnya."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis cukup penting.



Dalam keadaan ekstrem, seseorang mungkin mengejar sensasi keberhasilan tersebut meskipun konsekuensinya semakin besar.



Ia mengetahui bahwa tindakannya berisiko, tetapi otaknya lebih terfokus pada hadiah yang berada di depan mata daripada hukuman yang masih berada di masa depan.



Fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk lebih terpengaruh oleh hadiah yang segera dibandingkan konsekuensi yang masih jauh.



5. Rasionalisasi membuat tindakan salah terasa masuk akal



Salah satu mekanisme psikologis yang menarik adalah rationalization.



Manusia tidak selalu nyaman ketika tindakan mereka bertentangan dengan nilai yang mereka yakini.



Jika seseorang menganggap dirinya sebagai orang baik, tetapi melakukan sesuatu yang salah demi mendapatkan sebuah benda, akan muncul konflik psikologis.



Untuk mengurangi konflik tersebut, pikiran dapat menciptakan pembenaran.



Misalnya:



"Benda ini akan lebih aman kalau saya yang menyimpannya."



"Orang lain juga melakukan hal yang sama."



"Pemilik sebelumnya tidak menghargainya."



"Saya bukan mencuri, saya menyelamatkannya."



"Benda ini terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja."



"Kalau bukan saya yang mengambilnya, orang lain juga akan melakukannya."



Perhatikan perubahan yang terjadi.



Tindakan yang secara objektif mungkin bermasalah mulai diberi narasi moral.



Pelaku tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang mengambil sesuatu secara ilegal.



Ia dapat melihat dirinya sebagai:



penyelamat, penjaga, pengagum, kolektor, atau orang yang lebih menghargai benda tersebut.



Rasionalisasi sangat berbahaya karena memungkinkan seseorang mempertahankan citra dirinya sebagai orang baik sambil melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.



Semakin kuat keterikatan emosional terhadap benda, semakin mudah pembenaran tersebut terasa masuk akal.



6. Kompetisi dengan kolektor lain dapat mengubah koleksi menjadi arena status



Mengoleksi juga memiliki dimensi sosial.



Dalam komunitas tertentu, kolektor dapat mengetahui bahwa orang lain memiliki benda yang lebih langka, lebih tua, lebih mahal, atau lebih sulit diperoleh.



Kemudian muncul perbandingan sosial.



Seseorang mungkin mulai berpikir:



"Dia punya itu. Saya juga harus punya."



Pada tahap tertentu, koleksi tidak lagi hanya digunakan untuk kepuasan pribadi.



Ia menjadi simbol status.



Benda tertentu dapat memberikan:



prestise,



pengakuan,



rasa superior,



reputasi,



atau posisi dalam komunitas.



Dalam kondisi seperti ini, kolektor dapat masuk ke dalam perlombaan tidak resmi.



Siapa yang memiliki benda paling langka?



Siapa yang pertama mendapatkannya?



Siapa yang memiliki versi paling tua?



Siapa yang memiliki koleksi paling lengkap?



Kompetisi seperti ini sebenarnya tidak selalu buruk. Kompetisi dapat membuat seseorang lebih rajin belajar, mencari informasi, merawat koleksi, dan membangun jaringan.



Namun jika status sosial terlalu bergantung pada kepemilikan, tekanan untuk memperoleh benda tertentu dapat meningkat.



Benda tersebut tidak lagi hanya bernilai karena keindahannya.



Ia menjadi alat untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Ketika kebutuhan akan status semakin kuat, batas moral dapat lebih mudah dinegosiasikan.



7. Keterikatan emosional dapat mengalahkan pertimbangan rasional



Tidak semua koleksi dibangun berdasarkan nilai ekonomi.



Banyak benda memiliki nilai emosional.



Sebuah jam mungkin mengingatkan seseorang pada masa lalu.



Sebuah lukisan mungkin mengingatkan pada seseorang yang telah meninggal.



Sebuah buku mungkin mewakili periode penting dalam hidup.



Sebuah benda antik mungkin dianggap sebagai bagian dari sejarah yang harus dilestarikan.



Ketika benda memiliki makna emosional yang sangat kuat, manusia cenderung tidak memperlakukannya seperti objek biasa.



Nilainya menjadi subjektif.



Benda tersebut terasa tak tergantikan.



Akibatnya, seseorang mungkin rela melakukan lebih banyak hal untuk mendapatkannya dibandingkan benda lain dengan harga yang sama.



Misalnya, kehilangan sebuah barang biasa mungkin hanya menimbulkan rasa kecewa.



Tetapi kehilangan benda yang dianggap memiliki hubungan dengan identitas atau masa lalu dapat menimbulkan rasa kehilangan yang jauh lebih besar.



Dalam kondisi ekstrem, seseorang dapat mulai berpikir bahwa mendapatkan kembali benda tersebut adalah sesuatu yang "harus" dilakukan.



Logika berubah menjadi emosi:



"Saya tidak bisa membiarkan benda itu hilang."



Dan ketika emosi menjadi sangat kuat, kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dapat menurun.



8. Keinginan memiliki dapat berubah menjadi obsesi



Alasan terakhir adalah yang paling ekstrem: ketika koleksi tidak lagi menjadi aktivitas, tetapi menjadi pusat kehidupan seseorang.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya senang mengoleksi."



dan:



"Saya harus mendapatkan benda ini."



Pada kondisi pertama, seseorang masih dapat menikmati hobinya tanpa kehilangan kendali.



Pada kondisi kedua, pikirannya mulai didominasi oleh objek tersebut.



Ia mungkin:



terus memikirkan benda yang belum dimiliki,



sulit berkonsentrasi pada hal lain,



merasa gelisah jika gagal mendapatkannya,



terus mencari objek baru,



menghabiskan sumber daya secara berlebihan,



atau mengabaikan konsekuensi dari tindakannya.



Dalam bentuk yang sangat ekstrem, keinginan memiliki dapat menjadi kompulsif.



Namun penting untuk berhati-hati dalam memberikan label psikologis. Tidak semua kolektor yang sangat bersemangat mengalami gangguan psikologis. Intensitas hobi saja tidak cukup untuk menentukan adanya gangguan.



Yang lebih penting adalah apakah seseorang masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilakunya dan mempertimbangkan konsekuensi.



Ketika kemampuan tersebut mulai hilang, koleksi dapat berubah dari sumber kesenangan menjadi sumber tekanan.



Mengapa Benda Indah Bisa Begitu Kuat Pengaruhnya?



Ada satu hal menarik yang menghubungkan kedelapan alasan di atas.



Manusia tidak menilai benda hanya berdasarkan fungsi.



Kita memberikan benda makna.



Sebuah batu bisa menjadi simbol perjalanan.



Sebuah lukisan bisa menjadi simbol status.



Sebuah mobil tua bisa menjadi simbol nostalgia.



Sebuah buku langka bisa menjadi simbol pengetahuan.



Sebuah perhiasan bisa menjadi simbol keberhasilan.



Dengan demikian, manusia sebenarnya tidak hanya mengoleksi benda.



Mereka juga mengoleksi cerita, identitas, kenangan, status, dan pengalaman.



Itulah sebabnya sebuah objek yang secara material mungkin hanya berupa benda mati dapat memiliki nilai psikologis yang sangat besar.



Ketika Keindahan Bertemu Kelangkaan



Keindahan dan kelangkaan merupakan kombinasi yang sangat kuat.



Benda yang indah menarik perhatian.



Benda yang langka meningkatkan rasa ingin memiliki.



Benda yang sulit diperoleh meningkatkan tantangan.



Benda yang memiliki sejarah menambah cerita.



Benda yang diakui komunitas meningkatkan status.



Ketika semuanya bertemu dalam satu objek, daya tarik psikologisnya dapat menjadi sangat besar.



Namun justru karena itulah kemampuan untuk mempertahankan batas menjadi penting.



Kolektor yang sehat tidak harus kehilangan passion-nya.



Sebaliknya, ia dapat menggunakan passion tersebut dengan cara yang bertanggung jawab: mempelajari asal-usul benda, memastikan legalitas, menghormati hak pemilik, menjaga dokumentasi, dan memahami aturan yang berlaku.



Dengan demikian, kepuasan terbesar bukan hanya berasal dari kalimat:



"Saya berhasil mendapatkannya."



tetapi juga:



"Saya mendapatkannya dengan cara yang benar."



Kesimpulan



Keinginan mengoleksi benda indah pada dasarnya merupakan perilaku manusia yang normal. Banyak kolektor justru memiliki pengetahuan mendalam, rasa apresiasi tinggi terhadap seni atau sejarah, serta kepedulian besar terhadap pelestarian benda.



Namun pada sebagian kecil individu, berbagai mekanisme psikologis dapat berinteraksi dan membuat batas antara passion dan obsesi menjadi semakin tipis.



Delapan faktor yang dapat berperan adalah:



Kelangkaan, yang membuat benda terasa semakin berharga.



Identitas, ketika koleksi menjadi bagian dari gambaran diri.



Sensasi berburu, yang membuat proses pencarian menjadi sangat menarik.



Sistem penghargaan, yang memperkuat kepuasan setelah berhasil memperoleh objek.



Rasionalisasi, yang membuat tindakan bermasalah terasa dapat dibenarkan.



Kompetisi dan status, yang membuat koleksi menjadi sarana memperoleh pengakuan.



Keterikatan emosional, yang membuat benda terasa jauh lebih berharga daripada nilai materialnya.



Obsesi, ketika keinginan memiliki mulai mengalahkan kendali diri dan pertimbangan konsekuensi.



Pada akhirnya, masalahnya bukan terletak pada benda indah itu sendiri.



Masalah muncul ketika nilai psikologis sebuah benda menjadi begitu besar sehingga manusia mulai menempatkan kepemilikan di atas prinsip, hubungan, keamanan, atau hukum.



Ironisnya, semakin seseorang merasa bahwa sebuah benda adalah "harta yang harus dimiliki dengan cara apa pun", semakin besar kemungkinan benda tersebut justru mengendalikan pemiliknya.



Koleksi seharusnya menjadi sesuatu yang kita miliki.



