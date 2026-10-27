7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Mendapat Manfaat dengan Memperbesar Hal-Hal Kecil Menurut Psikologi

seseorang yang mendapat manfaat dari memperbesar hal-hal kecil / foto: Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Ada orang yang mampu merasa bahagia hanya karena secangkir kopi yang dibuat dengan baik, percakapan singkat yang menyenangkan, udara pagi yang sejuk, atau pesan sederhana dari seseorang yang mereka sayangi.



Bagi sebagian orang, hal-hal seperti itu mungkin terlihat terlalu kecil untuk dipikirkan. Mereka merasa bahwa hidup seharusnya diisi dengan pencapaian besar, perubahan besar, dan peristiwa luar biasa agar layak disebut bermakna.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa pengalaman manusia tidak selalu bekerja seperti itu.



Hal-hal kecil dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kesejahteraan psikologis daripada yang kita sadari. Bahkan, sebagian orang justru mendapatkan manfaat ketika mereka "memperbesar" hal-hal kecil—bukan dalam arti melebih-lebihkan kenyataan secara tidak sehat, melainkan memberikan perhatian, makna, dan apresiasi yang lebih besar terhadap pengalaman sederhana.



Memperbesar hal kecil berarti memberi ruang bagi sesuatu yang sebenarnya sederhana untuk dirasakan sepenuhnya.



Sebuah senyuman menjadi momen kehangatan. Jalan kaki selama sepuluh menit menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran. Pekerjaan kecil yang berhasil diselesaikan menjadi bukti bahwa seseorang masih mampu bergerak maju.



Mengapa cara seperti ini bisa bermanfaat?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat tujuh alasannya menurut berbagai konsep dalam psikologi.



1. Otak manusia cenderung lebih mudah menangkap hal-hal negatif



Salah satu alasan mengapa kita perlu sengaja memperhatikan hal-hal kecil yang positif adalah karena pikiran manusia tidak sepenuhnya netral.



Manusia memiliki kecenderungan memperhatikan ancaman, kesalahan, masalah, dan pengalaman negatif dengan lebih cepat. Dalam psikologi, kecenderungan ini sering disebut negativity bias.



Secara sederhana, satu komentar buruk dapat terus teringat sepanjang hari, sementara beberapa pujian mungkin segera dilupakan.



Seseorang bisa mendapatkan sepuluh komentar positif di media sosial, tetapi justru menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan satu komentar negatif.



Seseorang bisa menjalani hari dengan baik, menyelesaikan banyak pekerjaan, berbicara dengan orang yang disukai, dan menikmati makan malam. Namun, satu kesalahan kecil di tempat kerja dapat membuatnya merasa bahwa seluruh harinya buruk.



Di sinilah memperbesar hal-hal kecil yang positif dapat menjadi semacam penyeimbang.



Misalnya, daripada hanya mengingat bahwa hari ini melelahkan, seseorang sengaja memperhatikan bahwa:



ia berhasil menyelesaikan satu tugas penting;



ada orang yang membantunya;



makan siangnya terasa enak;



perjalanan pulang berjalan lancar;



ia sempat tertawa;



atau ia mendapatkan waktu sepuluh menit untuk beristirahat.



Hal-hal tersebut mungkin tidak menghapus masalah.



Namun, perhatian kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh masalah.



Ini penting karena apa yang sering kita perhatikan akan lebih mudah menjadi bagian dari pengalaman subjektif kita terhadap kehidupan.



Dengan kata lain, memperbesar hal-hal kecil yang positif bukan berarti berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Ini adalah usaha untuk memastikan bahwa masalah bukan satu-satunya hal yang mendapatkan perhatian.



2. Hal kecil dapat menjadi sumber emosi positif yang berulang



Kebahagiaan tidak selalu muncul dari peristiwa besar.



Justru, kehidupan sehari-hari lebih banyak terdiri dari pengalaman kecil yang berulang.



Kita mungkin hanya mengalami beberapa peristiwa luar biasa dalam setahun. Tetapi setiap hari kita mengalami puluhan atau bahkan ratusan momen kecil.



Ada suara musik yang kita sukai.



Ada makanan yang terasa nyaman.



Ada percakapan singkat.



Ada cahaya matahari pagi.



Ada tempat yang membuat kita merasa tenang.



Ada keberhasilan kecil.



Ada lelucon yang membuat kita tertawa.



Ada pesan dari seseorang yang membuat kita merasa diingat.



Jika semua pengalaman tersebut dianggap tidak penting karena terlalu kecil, kita kehilangan banyak kesempatan untuk merasakan emosi positif.



Sebaliknya, orang yang mampu menghargai pengalaman sederhana dapat memperoleh banyak "titik kebahagiaan" sepanjang hari.



Misalnya, seseorang mungkin tidak sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Namun, ia menikmati sarapan, mendengarkan lagu favorit, menyelesaikan pekerjaannya, berbincang dengan teman, dan berjalan santai sebelum tidur.



Tidak ada satu pun yang spektakuler.



Tetapi ketika digabungkan, semuanya dapat membentuk pengalaman hari yang terasa lebih menyenangkan.



Dalam perspektif psikologi positif, emosi positif tidak harus selalu intens untuk memiliki nilai. Pengalaman positif yang sederhana tetapi sering muncul juga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan seseorang.



Karena itu, memperbesar hal kecil pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengatakan:



"Ini memang sederhana, tetapi bukan berarti tidak berarti."



3. Memberi makna pada hal kecil dapat membuat kehidupan terasa lebih bermakna



Manusia bukan hanya makhluk yang mengalami peristiwa. Kita juga merupakan makhluk yang memberikan makna terhadap peristiwa.



Dua orang dapat mengalami kejadian yang sama tetapi memberikan arti yang berbeda.



Misalnya, seseorang berjalan kaki pulang setelah bekerja.



Orang pertama berpikir:



"Saya terpaksa berjalan karena kendaraan saya bermasalah."



Orang kedua berpikir:



"Akhirnya saya punya kesempatan berjalan sebentar setelah seharian duduk."



Kejadiannya sama.



Namun, pengalaman psikologisnya berbeda.



Inilah kekuatan interpretasi.



Memperbesar hal kecil sering kali bukan tentang mengubah ukuran peristiwa, melainkan mengubah seberapa besar makna yang kita berikan kepadanya.



Secangkir teh dapat menjadi sekadar minuman.



Tetapi bagi seseorang yang menggunakannya sebagai ritual untuk berhenti sejenak setelah hari yang panjang, secangkir teh dapat menjadi simbol ketenangan.



Sebuah foto lama mungkin hanya selembar gambar.



Namun bagi seseorang, foto itu dapat menjadi pengingat tentang hubungan, keluarga, perjuangan, atau fase kehidupan yang sudah dilewati.



Hal kecil menjadi penting ketika ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.



Itulah sebabnya manusia sering kali tidak membutuhkan kehidupan yang selalu spektakuler untuk merasa bahwa hidupnya bermakna.



Mereka hanya perlu mampu melihat makna yang sudah terdapat dalam pengalaman sehari-hari.



4. Memperhatikan hal kecil melatih kemampuan untuk hadir di masa sekarang



Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya secara mental di tempat lain.



Tubuh mereka berada di satu tempat, tetapi pikiran mereka berada di masa lalu atau masa depan.



Mereka memikirkan kesalahan kemarin.



Membayangkan apa yang mungkin terjadi besok.



Mencemaskan percakapan yang belum terjadi.



Mengulang kejadian yang sudah berlalu.



Akibatnya, pengalaman saat ini sering kali dilewati begitu saja.



Memperbesar hal kecil dapat membantu seseorang kembali memperhatikan apa yang sedang terjadi sekarang.



Misalnya, ketika minum kopi, seseorang benar-benar memperhatikan aromanya.



Ketika berjalan, ia memperhatikan langkah kakinya.



Ketika berbicara dengan orang lain, ia benar-benar mendengarkan.



Ketika matahari terbenam, ia berhenti beberapa menit untuk melihatnya.



Ini berdekatan dengan prinsip mindfulness, yaitu kemampuan memberikan perhatian pada pengalaman saat ini dengan kesadaran dan tanpa terlalu cepat menghakiminya.



Hal yang menarik adalah bahwa momen yang sebenarnya biasa dapat terasa lebih kaya ketika kita benar-benar hadir di dalamnya.



Secara objektif, secangkir kopi tetaplah secangkir kopi.



Tetapi pengalaman subjektif seseorang dapat berubah ketika ia benar-benar memperhatikannya.



Karena itu, orang yang tampak "terlalu menikmati hal-hal kecil" belum tentu sedang berlebihan.



Mungkin mereka hanya lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari.



5. Hal-hal kecil dapat menciptakan rasa kemajuan



Tidak semua orang membutuhkan pencapaian besar untuk merasakan bahwa dirinya bergerak maju.



Bagi banyak orang, kemajuan psikologis justru lebih mudah dirasakan melalui langkah-langkah kecil.



Misalnya, seseorang yang sedang belajar sesuatu mungkin merasa frustrasi karena belum mencapai tujuan akhirnya.



Namun, jika ia memperhatikan perubahan kecil—memahami satu konsep baru, menyelesaikan satu halaman, berlatih selama lima belas menit—ia mulai melihat bukti bahwa dirinya berkembang.



Hal yang sama terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.



Seseorang yang ingin menjadi lebih teratur mungkin tidak langsung memiliki kehidupan yang sempurna. Tetapi ketika ia berhasil merapikan meja kerja, mencuci pakaian tepat waktu, atau menyelesaikan satu tugas yang tertunda, ia memperoleh bukti kecil bahwa dirinya mampu berubah.



Bukti-bukti kecil ini dapat memperkuat self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu dan menghadapi tantangan.



Masalahnya, manusia sering kali menunggu hasil akhir untuk mengakui kemajuan.



Kita berpikir:



"Saya akan merasa berhasil kalau sudah mencapai tujuan."



Padahal perjalanan menuju tujuan dapat berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun.



Jika kebahagiaan hanya boleh dirasakan di garis akhir, sebagian besar perjalanan akan terasa seperti kegagalan.



Memperbesar hal kecil memungkinkan seseorang menghargai proses.



Satu langkah tetaplah satu langkah.



Tidak membawa seseorang langsung ke tujuan, tetapi menunjukkan bahwa ia sedang bergerak.



6. Menghargai hal kecil dapat memperkuat rasa syukur



Rasa syukur sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengenali dan menghargai hal-hal yang bernilai dalam hidupnya.



Namun, rasa syukur tidak selalu harus diarahkan kepada sesuatu yang besar.



Justru, semakin seseorang mampu melihat nilai dalam hal sederhana, semakin banyak objek yang dapat menjadi sumber apresiasi.



Misalnya:



"Saya bersyukur masih bisa tidur dengan tenang malam ini."



"Saya bersyukur ada seseorang yang menanyakan kabar saya."



"Saya bersyukur hari ini punya waktu untuk makan tanpa terburu-buru."



"Saya bersyukur tubuh saya masih memungkinkan saya berjalan."



Kalimat-kalimat tersebut terlihat sederhana.



Tetapi kebiasaan memperhatikan hal-hal seperti ini dapat mengubah fokus mental seseorang.



Alih-alih terus bertanya:



"Apa yang belum saya punya?"



ia mulai bertanya:



"Apa yang sebenarnya sudah ada dalam hidup saya?"



Perubahan fokus tersebut dapat membuat pengalaman hidup terasa berbeda.



Ini bukan berarti seseorang harus berhenti memiliki ambisi.



Rasa syukur dan ambisi dapat berjalan bersama.



Seseorang bisa tetap ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sambil menghargai pekerjaan yang sedang dimilikinya.



Ia bisa tetap ingin memiliki rumah yang lebih besar sambil menghargai tempat tinggalnya saat ini.



Ia bisa tetap ingin mencapai tujuan besar sambil menikmati langkah-langkah kecil menuju ke sana.



Dengan demikian, memperbesar hal-hal kecil tidak berarti menurunkan standar kehidupan.



Sebaliknya, itu dapat membantu seseorang menikmati kehidupan yang sedang berlangsung sambil tetap bergerak menuju kehidupan yang diinginkan.



7. Hal-hal kecil dapat menjadi jangkar psikologis ketika kehidupan terasa tidak pasti



Ada periode dalam hidup ketika seseorang tidak bisa mengendalikan banyak hal.



Rencana gagal.



Hubungan berubah.



Pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan.



Masa depan terasa tidak jelas.



Dalam situasi seperti itu, manusia sering mencoba mendapatkan kembali rasa kendali dengan memikirkan berbagai kemungkinan.



Sayangnya, semakin banyak yang dipikirkan, semakin besar pula kecemasan yang muncul.



Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah kembali kepada hal-hal yang benar-benar dapat dialami dan dilakukan saat ini.



Merapikan kamar.



Mandi dengan tenang.



Membuat makanan.



Berjalan sebentar.



Menghubungi seseorang.



Menyelesaikan satu tugas.



Tidur lebih teratur.



Membaca beberapa halaman buku.



Hal-hal ini tidak menyelesaikan seluruh persoalan hidup.



Namun, mereka dapat menjadi jangkar psikologis.



Jangkar tersebut mengingatkan seseorang bahwa meskipun banyak hal belum jelas, masih ada beberapa hal yang bisa ia lakukan sekarang.



Dalam kondisi penuh ketidakpastian, kemampuan menemukan struktur dan makna dalam aktivitas sederhana dapat terasa sangat berharga.



Itulah mengapa sebagian orang terlihat mampu bertahan melewati masa sulit dengan berpegang pada rutinitas kecil.



Mereka tidak selalu memiliki jawaban besar.



Mereka hanya tahu apa yang perlu dilakukan hari ini.



Dan terkadang, itu sudah cukup.



Memperbesar Hal Kecil Bukan Berarti Membesar-besarkan Masalah



Ada satu hal yang perlu dibedakan.



"Memperbesar hal-hal kecil" dalam konteks yang sehat bukan berarti membesar-besarkan masalah, mencari drama, atau menganggap setiap kejadian sebagai sesuatu yang luar biasa.



Yang dimaksud adalah memperbesar perhatian terhadap pengalaman kecil yang memiliki nilai.



Ada perbedaan antara:



"Saya harus membuat setiap hal menjadi dramatis."



dan:



"Saya tidak ingin melewatkan hal-hal baik hanya karena hal itu sederhana."



Yang pertama dapat membuat kehidupan melelahkan.



Yang kedua dapat membuat seseorang lebih sadar terhadap kehidupan.



Karena itu, kemampuan ini bukan tentang menjadi terlalu sensitif terhadap setiap kejadian.



Ini tentang memilih apa yang layak mendapatkan perhatian.



Jika satu pesan sederhana dari teman membuat Anda merasa dihargai, nikmatilah.



Jika berhasil menyelesaikan tugas kecil membuat Anda merasa bangga, akui.



Jika udara pagi membuat pikiran terasa lebih tenang, berhentilah sejenak dan rasakan.



Tidak semua hal harus menjadi pencapaian besar agar memiliki nilai psikologis.



Mengapa Kita Sering Mengabaikan Hal-Hal Kecil?



Salah satu penyebabnya adalah budaya yang sering mengagungkan hasil besar.



Kita melihat orang yang mendapatkan promosi.



Orang yang membeli rumah.



Orang yang menikah.



Orang yang bepergian ke tempat indah.



Orang yang memenangkan penghargaan.



Orang yang membangun bisnis.



Kita jarang melihat ribuan pengalaman kecil yang membentuk semua pencapaian tersebut.



Akibatnya, kita belajar bahwa hanya sesuatu yang besar yang layak dirayakan.



Padahal kehidupan sehari-hari tidak berjalan seperti itu.



Sebagian besar hidup justru terdiri dari momen biasa.



Jika kita hanya bahagia ketika sesuatu yang luar biasa terjadi, berarti sebagian besar waktu kita menunggu kehidupan dimulai.



Memperhatikan hal kecil menawarkan alternatif.



Kita tidak harus menunggu akhir pekan.



Tidak harus menunggu liburan.



Tidak harus menunggu kenaikan gaji.



Tidak harus menunggu semua masalah selesai.



Kita dapat menemukan sesuatu yang bernilai dalam hari yang biasa.



Cara Melatih Diri untuk Lebih Menghargai Hal-Hal Kecil



Kemampuan ini dapat dilatih secara sederhana.



1. Berhenti sejenak



Ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan, jangan langsung beralih ke hal berikutnya.



Berikan beberapa detik untuk benar-benar menyadarinya.



2. Beri nama pada pengalaman



Alih-alih hanya berpikir "lumayan", cobalah lebih spesifik.



"Saya merasa tenang ketika duduk di sini."



"Saya senang karena akhirnya tugas ini selesai."



Semakin jelas kita mengenali pengalaman, semakin mudah kita menghargainya.



3. Catat satu hal kecil setiap hari



Tidak perlu membuat jurnal panjang.



Cukup tuliskan satu hal sederhana yang terasa baik hari ini.



Dalam beberapa minggu, Anda akan memiliki kumpulan bukti bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari masalah.



4. Rayakan kemajuan kecil



Tidak perlu menunggu tujuan akhir.



Jika hari ini Anda melakukan sesuatu sedikit lebih baik daripada kemarin, akui kemajuan tersebut.



5. Jangan meremehkan rutinitas sederhana



Tidur cukup, makan dengan tenang, membersihkan kamar, berjalan, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau membaca buku mungkin terdengar biasa.



Namun, kehidupan yang stabil sering kali dibangun dari kebiasaan yang terlihat biasa.



6. Kurangi perbandingan



Hal-hal kecil terasa tidak berarti ketika kita terus membandingkannya dengan pencapaian besar orang lain.



Kehidupan seseorang di media sosial biasanya menampilkan hasil, bukan seluruh proses.



Jangan menggunakan potongan kehidupan orang lain untuk menilai keseluruhan kehidupan Anda sendiri.



Pada Akhirnya, Kehidupan Besar Dibangun dari Hal-Hal Kecil



Mungkin salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kebahagiaan adalah anggapan bahwa kita harus mendapatkan sesuatu yang besar terlebih dahulu sebelum kita berhak merasa bahagia.



Padahal kehidupan tidak hanya terdiri dari momen-momen besar.



Kehidupan dibangun dari pagi yang biasa, percakapan singkat, pekerjaan kecil, makanan sederhana, perjalanan pulang, tawa sebentar, kegagalan kecil, keberhasilan kecil, dan keputusan-keputusan yang hampir tidak terlihat.



Jika semua itu kita anggap tidak penting, kita mungkin melewatkan sebagian besar kehidupan kita sendiri.



Sebaliknya, ketika kita belajar memperbesar hal-hal kecil yang positif, kita mulai menyadari bahwa makna tidak selalu datang dengan suara keras.



Kadang-kadang ia datang dalam bentuk yang sangat sederhana.



Dalam secangkir kopi.



Dalam pesan singkat.



Dalam udara pagi.



Dalam tugas yang akhirnya selesai.



Dalam seseorang yang masih bertanya, "Bagaimana harimu?"



Dalam kemampuan untuk bangun dan mencoba lagi.



Hal-hal itu mungkin kecil jika dilihat dari luar.



Tetapi secara psikologis, sesuatu tidak harus besar untuk menjadi berarti.



Dan mungkin, salah satu bentuk kedewasaan adalah kemampuan untuk tidak lagi menunggu kehidupan menjadi luar biasa sebelum kita mulai menghargainya.



Sebab pada akhirnya, kehidupan yang terasa penuh sering kali bukan kehidupan yang dipenuhi peristiwa besar, melainkan kehidupan yang dijalani dengan cukup perhatian sehingga hal-hal kecil pun tidak lagi terasa kecil.