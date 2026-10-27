6 Alasan Mengapa Seseorang Menjadi Rajin Menulis Puisi Setelah Patah Hati Menurut Psikologi

seseorang yang rajin menulis puisi / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Patah hati sering kali membuat seseorang berubah. Ada yang menjadi lebih pendiam, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, atau tiba-tiba memiliki kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Salah satu perubahan yang cukup menarik adalah munculnya keinginan untuk menulis—terutama menulis puisi.

Seseorang yang sebelumnya bahkan jarang menyentuh buku catatan bisa tiba-tiba menulis berlembar-lembar tentang perasaan, kenangan, kehilangan, kerinduan, kemarahan, atau seseorang yang telah pergi dari hidupnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), kebiasaan tidak selalu sekadar bentuk pelampiasan emosi. Dari sudut pandang psikologi, menulis dapat menjadi salah satu cara seseorang memahami pengalaman emosional yang sulit, memberi makna pada peristiwa yang terjadi, serta mengatur kembali pikirannya setelah mengalami kehilangan.



Lalu, mengapa patah hati justru bisa membuat seseorang menjadi rajin menulis puisi?



1. Karena Menulis Menjadi Cara untuk Meluapkan Emosi



Patah hati menghasilkan berbagai macam emosi sekaligus. Seseorang bisa merasa sedih, kecewa, marah, rindu, bingung, bersalah, bahkan masih menyimpan harapan.



Masalahnya, tidak semua orang mampu mengungkapkan emosi tersebut secara langsung.



Ada orang yang tidak nyaman bercerita kepada teman. Ada pula yang merasa terlalu gengsi untuk mengakui bahwa dirinya masih menangis karena seseorang. Sebagian lainnya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan.



Di sinilah puisi bisa menjadi ruang yang aman.



Melalui tulisan, seseorang dapat mengatakan hal-hal yang mungkin terlalu sulit untuk diucapkan secara langsung.



Ia bisa menulis:



"Aku tidak membencimu karena pergi,

aku hanya belum terbiasa

dengan dunia yang tidak lagi memiliki namamu."



Kalimat seperti itu mungkin terasa terlalu emosional jika disampaikan kepada orang lain. Namun ketika dituangkan ke dalam tulisan pribadi, seseorang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi.



Dalam psikologi, kemampuan mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi. Menuliskan emosi dapat membantu seseorang memberi bentuk pada perasaan yang sebelumnya terasa kacau.



Ketika emosi hanya berada di dalam kepala, semuanya bisa terasa bercampur. Sedih bercampur rindu. Marah bercampur cinta. Kecewa bercampur harapan.



Tetapi ketika semuanya ditulis, perasaan tersebut mulai memiliki nama dan bentuk.



"Ini ternyata bukan sekadar rindu."



"Ini ternyata rasa kehilangan."



"Ini ternyata kemarahan karena merasa tidak dihargai."



Proses tersebut dapat membantu seseorang memahami dirinya sendiri.



Itulah sebabnya seseorang yang patah hati kadang justru menjadi sangat produktif dalam menulis. Bukan karena ia tiba-tiba berubah menjadi penyair, tetapi karena ia sedang mencari saluran untuk mengeluarkan sesuatu yang terlalu penuh di dalam dirinya.



2. Karena Patah Hati Membuat Pikiran Menjadi Lebih Reflektif



Setelah hubungan berakhir, seseorang sering menghabiskan banyak waktu untuk berpikir.



Ia mengingat percakapan terakhir.



Mengingat pertemuan pertama.



Mengingat janji-janji yang pernah dibuat.



Mengingat kesalahan yang pernah dilakukan.



Bahkan mengulang kembali kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya dianggap tidak penting.



Pertanyaan seperti berikut dapat terus muncul:



"Di mana semuanya mulai berubah?"



"Apakah aku melakukan kesalahan?"



"Kenapa dia bisa berubah?"



"Apakah hubungan ini sebenarnya masih bisa diselamatkan?"



"Kenapa aku masih memikirkannya?"



Proses memikirkan kembali pengalaman tersebut dapat menjadi bentuk refleksi diri.



Ketika seseorang menulis puisi, proses refleksi itu sering berubah menjadi bahasa yang lebih simbolis. Kenangan tidak hanya ditulis sebagai kejadian, tetapi diubah menjadi metafora.



Mantan kekasih mungkin digambarkan sebagai "rumah yang tidak bisa lagi ditinggali".



Perpisahan bisa menjadi "kereta yang terlambat dikejar".



Kenangan bisa menjadi "aroma hujan yang datang tanpa diundang".



Puisi memberikan ruang bagi seseorang untuk tidak hanya mengingat apa yang terjadi, tetapi juga menafsirkan apa arti pengalaman tersebut bagi dirinya.



Dan semakin seseorang mencoba memahami sebuah pengalaman emosional, semakin banyak pula hal yang ingin ia tuliskan.



Karena itu, tidak mengherankan jika setelah patah hati seseorang bisa menghasilkan puluhan puisi hanya dari satu hubungan.



Satu kenangan bisa melahirkan satu puisi.



Satu percakapan bisa melahirkan puisi lain.



Satu lagu bisa menghidupkan kembali kenangan dan menghasilkan tulisan baru.



Pada akhirnya, pengalaman emosional yang sama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.



3. Karena Menulis Membantu Memberi Jarak terhadap Rasa Sakit



Ketika seseorang sedang mengalami patah hati, ia sering merasa seolah-olah dirinya tenggelam di dalam emosi tersebut.



"Aku sedih."



"Aku hancur."



"Aku tidak bisa melupakan dia."



"Aku tidak tahu harus bagaimana."



Namun ketika pengalaman tersebut dituangkan ke dalam tulisan, terjadi perubahan posisi yang menarik.



Seseorang tidak lagi hanya menjadi orang yang mengalami emosi, tetapi juga menjadi pengamat dari emosinya sendiri.



Misalnya, daripada hanya berpikir:



"Aku sangat kehilangan dia."



Ia mulai menulis:



"Ada seseorang yang pernah menjadi rumah,

lalu pergi meninggalkan pintu

yang masih terbuka."



Ada jarak antara orang yang merasakan kehilangan dengan kalimat yang menggambarkan kehilangan tersebut.



Jarak itu bisa membantu seseorang melihat emosinya dengan lebih tenang.



Inilah salah satu alasan mengapa menulis sering terasa melegakan.



Perasaan yang awalnya hanya berputar-putar di kepala dipindahkan ke sebuah halaman. Setelah berada di halaman, seseorang dapat membaca kembali emosinya dari sudut pandang yang berbeda.



Bahkan terkadang ia bisa menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak disadari.



"Jadi selama ini aku bukan hanya kehilangan dia. Aku kehilangan gambaran masa depan yang pernah kubayangkan bersamanya."



Kesadaran seperti itu bisa menjadi bagian dari proses memahami dan menerima perpisahan.



Menulis, dengan demikian, bukan selalu tentang melupakan seseorang. Terkadang menulis adalah cara untuk memahami mengapa seseorang begitu sulit dilupakan.



4. Karena Puisi Memberikan Makna pada Pengalaman yang Menyakitkan



Manusia pada dasarnya tidak hanya ingin mengalami sesuatu. Kita juga cenderung ingin memahami arti dari sesuatu yang kita alami.



Patah hati bisa terasa sangat menyakitkan ketika seseorang menganggap semua yang telah terjadi tidak memiliki makna.



Hubungan berakhir.



Rencana masa depan gagal.



Harapan runtuh.



Waktu yang telah diberikan terasa sia-sia.



Kemudian muncul pertanyaan:



"Untuk apa semua itu terjadi?"



Menulis dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kembali makna.



Seseorang mungkin mulai melihat bahwa hubungan tersebut mengajarinya tentang batasan.



Tentang komunikasi.



Tentang kebutuhan emosional.



Tentang harga diri.



Tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dari sebuah hubungan.



Atau bahkan tentang bagaimana ia ingin diperlakukan di masa depan.



Puisi kemudian tidak lagi hanya menjadi tulisan tentang seseorang yang pergi. Ia dapat berubah menjadi catatan perjalanan tentang seseorang yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri.



Misalnya, tulisan yang awalnya berbunyi:



"Aku menunggumu pulang."



Lambat laun berubah menjadi:



"Aku akhirnya mengerti,

tidak semua yang kita tunggu

ditakdirkan untuk kembali."



Ada perubahan psikologis yang menarik di sana.



Pada awalnya, seseorang masih berorientasi pada kehilangan. Namun seiring waktu, ia mulai membangun pemaknaan baru.



Pengalaman yang awalnya hanya menyakitkan mulai ditempatkan dalam sebuah cerita yang lebih besar tentang kehidupannya.



Dan ketika seseorang menemukan makna, pengalaman tersebut sering kali terasa lebih mudah untuk diterima.



5. Karena Kesedihan Membuat Seseorang Lebih Banyak Menghabiskan Waktu dengan Dirinya Sendiri



Patah hati sering mengubah rutinitas sosial.



Orang yang sebelumnya selalu keluar bersama pasangan mungkin tiba-tiba memiliki banyak waktu luang.



Malam yang sebelumnya digunakan untuk mengobrol kini terasa kosong.



Notifikasi ponsel berkurang.



Tidak ada lagi seseorang yang ditunggu untuk membalas pesan.



Kesunyian tersebut bisa terasa menyakitkan.



Namun kesunyian juga memberikan ruang untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.



Salah satunya adalah menulis.



Dalam keadaan tenang dan sendirian, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendengarkan pikirannya sendiri.



Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya diabaikan.



Perasaan yang sebelumnya ditutupi oleh kesibukan mulai muncul ke permukaan.



Dan dari sana, tulisan bisa lahir.



Tidak jarang seseorang justru menulis pada malam hari karena suasana malam memberikan kondisi yang lebih tenang dan minim gangguan.



Sebuah lagu terdengar.



Kenangan muncul.



Kemudian tangan mulai mengetik.



Satu paragraf menjadi satu halaman.



Satu halaman menjadi beberapa puisi.



Lama-kelamaan, menulis menjadi ritual pribadi.



Pada titik tertentu, orang tersebut mungkin menyadari bahwa ia tidak lagi menulis hanya karena mantannya.



Ia menulis karena menulis membuatnya merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri.



6. Karena Patah Hati Bisa Mendorong Seseorang Menemukan Identitas Baru



Ada satu hal menarik yang sering terjadi setelah sebuah hubungan berakhir: seseorang harus belajar kembali menjadi "dirinya sendiri".



Ketika menjalin hubungan, identitas seseorang terkadang bercampur dengan identitas pasangannya.



Ada kebiasaan yang dilakukan bersama.



Tempat yang selalu dikunjungi bersama.



Lagu yang menjadi lagu berdua.



Rencana masa depan yang dibangun bersama.



Ketika hubungan berakhir, sebagian dari identitas tersebut ikut berubah.



Pada kondisi seperti itu, seseorang mungkin mulai bertanya:



"Siapa aku sekarang?"



"Apa yang sebenarnya aku sukai?"



"Apa yang ingin kulakukan?"



"Apa yang ingin kutinggalkan dari masa lalu?"



Menulis bisa menjadi bagian dari proses menemukan kembali identitas tersebut.



Awalnya ia mungkin menulis tentang mantan kekasih.



Kemudian mulai menulis tentang dirinya sendiri.



Tentang ketakutannya.



Tentang impiannya.



Tentang masa kecilnya.



Tentang kesepian.



Tentang kehidupan.



Tentang masa depan.



Dan tanpa disadari, topik puisinya mulai berubah.



Ia tidak lagi hanya menjadi "orang yang patah hati".



Ia menjadi seseorang yang memiliki suara, pemikiran, pengalaman, dan cara pandang sendiri.



Pada titik ini, menulis bukan lagi sekadar pelarian dari rasa sakit.



Menulis bisa berubah menjadi bagian dari identitas baru.



Seseorang yang awalnya menulis karena patah hati bisa akhirnya menjadi orang yang memang mencintai dunia kepenulisan.



Patah Hati Tidak Selalu Membuat Seseorang Lebih Lemah



Ada anggapan bahwa orang yang terlalu banyak menulis tentang patah hati berarti belum bisa move on.



Anggapan tersebut tidak selalu benar.



Menulis tentang seseorang yang pernah dicintai tidak otomatis berarti seseorang ingin kembali kepadanya.



Kadang seseorang menulis karena sedang mencoba memahami apa yang telah terjadi.



Kadang ia menulis karena ingin mengabadikan sebuah fase kehidupan.



Kadang ia menulis karena belum mampu mengatakan semuanya secara langsung.



Dan kadang ia menulis karena dari rasa sakit tersebut, ia menemukan bahasa yang sebelumnya tidak pernah ia miliki.



Tentu saja, menulis bukan obat ajaib untuk patah hati. Jika dilakukan terus-menerus hanya untuk mengulang kenangan dan memperkuat rasa sakit, tulisan juga dapat menjadi bagian dari pola rumination atau perenungan yang tidak produktif.



Perbedaannya terletak pada arah proses tersebut.



Jika menulis membuat seseorang semakin terjebak dalam pertanyaan yang sama tanpa menemukan perspektif baru, mungkin ia sedang berputar dalam kesedihan.



Namun jika menulis membantunya memahami emosi, menerima kenyataan, menemukan makna, dan perlahan membangun kehidupan baru, aktivitas tersebut dapat menjadi bentuk pengolahan pengalaman yang konstruktif.



Pada Akhirnya, Mungkin Bukan Patah Hatinya yang Membuat Seseorang Menjadi Penyair



Mungkin patah hati hanya membuka pintu yang sebelumnya tertutup.



Sebelum patah hati, seseorang mungkin terlalu sibuk untuk mendengarkan isi pikirannya sendiri.



Setelah kehilangan, kesunyian memaksanya berhenti sejenak.



Di dalam kesunyian itu, ia menemukan kata-kata.



Kata-kata tentang seseorang yang pergi.



Tentang kenangan yang tertinggal.



Tentang malam-malam panjang.



Tentang rasa rindu.



Tentang kemarahan.



Tentang penerimaan.



Dan pada akhirnya, tentang dirinya sendiri.



Barangkali itulah mengapa banyak tulisan tentang cinta justru lahir setelah cinta berakhir.



Ketika seseorang masih memilikinya, ia sibuk menjalani cerita.



Ketika cerita itu selesai, ia mulai menuliskannya.



Karena terkadang manusia baru benar-benar memahami sebuah perasaan setelah ia memiliki jarak untuk melihatnya.



Dan mungkin, puisi bukan selalu tentang seseorang yang kita kehilangan.



