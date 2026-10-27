5 Tanda Pikiran Kamu Terjebak dalam Perenungan Berlebihan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terjebak dalam perenungan / foto: Magnific/SkelDry

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sebuah kejadian sebenarnya sudah berlalu, tetapi pikiranmu terus kembali ke sana?

Kamu mengingat percakapan dengan seseorang, lalu mulai bertanya-tanya apakah ada kata-kata yang salah. Kamu mengingat keputusan yang pernah dibuat dan membayangkan bagaimana seandainya kamu memilih jalan yang berbeda. Atau mungkin sebelum tidur, ketika suasana mulai tenang, justru pikiran terasa semakin ramai.



“Kenapa tadi aku ngomong seperti itu?”



“Seharusnya aku melakukan apa?”



“Bagaimana kalau ternyata dia sebenarnya kecewa?”



“Kalau waktu itu aku mengambil keputusan yang berbeda, apakah hidupku akan lebih baik?”



Sekilas, aktivitas seperti ini terlihat seperti proses berpikir biasa. Bukankah manusia memang perlu mengevaluasi pengalaman dan memikirkan masa depan?



Masalahnya muncul ketika berpikir berubah menjadi perenungan berlebihan, atau yang dalam psikologi sering disebut rumination. Pikiran terus berputar pada masalah yang sama tanpa menghasilkan pemahaman atau solusi yang berarti.



Perenungan bukan sekadar “banyak berpikir”. Yang membedakannya adalah pola berpikir yang berulang, sulit dihentikan, cenderung berfokus pada hal negatif, dan sering kali tidak membawa seseorang lebih dekat pada tindakan yang konstruktif.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat lima tanda yang dapat membantu kamu mengenali apakah pikiranmu sedang terjebak dalam pola tersebut.



1. Kamu terus memikirkan masalah yang sama tanpa menemukan jalan keluar



Salah satu tanda paling jelas dari perenungan berlebihan adalah munculnya pikiran yang berulang.



Kamu mungkin sudah memikirkan suatu masalah selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun, setiap kali memikirkannya, kamu merasa seperti kembali ke titik awal.



Misalnya, kamu melakukan kesalahan di tempat kerja.



Pada awalnya, memikirkan kejadian tersebut sebenarnya bisa bermanfaat. Kamu bisa bertanya:



“Apa yang sebenarnya terjadi?”



“Apa yang bisa aku pelajari?”



“Apa yang dapat kulakukan agar tidak mengulanginya?”



Pertanyaan seperti ini membantu seseorang melakukan evaluasi.



Namun, perenungan berlebihan biasanya bergerak ke arah yang berbeda:



“Kenapa aku bisa sebodoh itu?”



“Kenapa aku selalu melakukan kesalahan?”



“Bagaimana orang lain melihatku sekarang?”



“Jangan-jangan mereka menganggap aku tidak kompeten.”



“Apa yang akan terjadi kalau kesalahan itu membuat semuanya berantakan?”



Pikiran tersebut bisa terus berputar tanpa menghasilkan langkah konkret.



Inilah salah satu perbedaan penting antara refleksi dan ruminasi.



Refleksi cenderung menghasilkan pemahaman.



Ruminasi cenderung menghasilkan pengulangan.



Kamu merasa sedang mencari jawaban, tetapi sebenarnya hanya mengulang pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pola dan menyelesaikan masalah yang dianggap penting. Ketika menghadapi sesuatu yang belum selesai secara emosional, pikiran dapat terus kembali ke persoalan tersebut.



Ironisnya, semakin seseorang berusaha keras “memaksa” pikirannya menemukan kepastian, semakin sulit pula ia melepaskan diri dari siklus tersebut.



Karena itu, jika kamu menyadari bahwa kamu telah memikirkan persoalan yang sama berkali-kali tetapi tidak mendapatkan informasi baru, mungkin masalahnya bukan kurangnya pemikiran.



Mungkin kamu sudah terlalu lama berada di dalam lingkaran pikiran itu.



2. Kamu lebih sering bertanya “kenapa” daripada “apa yang bisa dilakukan?”



Tanda kedua adalah jenis pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu.



Perenungan berlebihan sering dipenuhi pertanyaan yang berorientasi pada masa lalu dan sulit mendapatkan jawaban pasti.



Contohnya:



“Kenapa dia melakukan itu kepadaku?”



“Kenapa aku tidak menyadarinya sejak awal?”



“Kenapa aku selalu seperti ini?”



“Kenapa hidupku tidak berjalan seperti yang kuharapkan?”



“Kenapa aku tidak bisa mengontrol pikiranku?”



Pertanyaan semacam ini tidak selalu buruk. Dalam konteks tertentu, pertanyaan “mengapa” memang dapat membantu seseorang memahami sebuah situasi.



Namun, masalah muncul ketika pertanyaan tersebut menjadi tidak produktif dan terus berulang.



Kamu tidak sedang mencari informasi baru. Kamu sedang mencari jawaban yang mungkin memang tidak tersedia.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesanmu.



Kamu bisa mencoba memahami situasi secara realistis:



“Mungkin dia sedang sibuk.”



“Atau mungkin memang belum sempat membalas.”



Jika ada informasi yang cukup, kamu bisa mengambil tindakan yang relevan.



Tetapi dalam kondisi ruminasi, pikiran bisa membuat puluhan kemungkinan:



“Mungkin dia marah.”



“Mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah.”



“Mungkin dia sudah bosan denganku.”



“Mungkin dia sengaja mengabaikanku.”



“Mungkin hubungan kami sebenarnya sudah berubah.”



Kemudian setiap kemungkinan menghasilkan kemungkinan baru.



Akhirnya, satu pesan yang belum dibalas berubah menjadi cerita panjang di kepala.



Padahal, sebagian besar cerita tersebut belum tentu memiliki bukti.



Dari berpikir menuju tindakan



Salah satu cara untuk memutus pola ini adalah mengubah pertanyaan.



Daripada terus bertanya:



“Kenapa ini terjadi?”



cobalah bertanya:



“Apa yang sebenarnya aku ketahui?”



Kemudian:



“Apa yang tidak bisa aku ketahui sekarang?”



Dan terakhir:



“Apa satu hal yang masih bisa aku lakukan?”



Pertanyaan terakhir mengembalikan perhatian pada sesuatu yang berada dalam kendalimu.



3. Pikiranmu terus mengulang kesalahan atau kejadian masa lalu



Pernahkah kamu tiba-tiba mengingat kejadian memalukan yang terjadi bertahun-tahun lalu?



Mungkin ketika sekolah kamu pernah salah menjawab pertanyaan di depan kelas.



Atau pernah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikatakan.



Atau pernah membuat keputusan yang sekarang kamu sesali.



Anehnya, meskipun orang lain mungkin sudah melupakannya, pikiranmu masih bisa memutar ulang kejadian tersebut.



“Kenapa aku melakukan itu?”



“Seharusnya aku diam saja.”



“Kalau saja aku bisa kembali ke masa itu.”



Perenungan berlebihan sering membuat masa lalu terasa seperti sedang terjadi kembali.



Kamu tidak hanya mengingat sebuah peristiwa. Kamu kembali masuk ke dalamnya secara mental.



Hal ini dapat membuat emosi lama ikut muncul kembali: malu, bersalah, kecewa, marah, atau sedih.



Masa lalu memang bisa menjadi guru, tetapi bukan tempat tinggal



Memikirkan masa lalu tidak selalu berarti buruk.



Justru, kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman merupakan bagian penting dari perkembangan diri.



Masalahnya adalah ketika evaluasi berubah menjadi penghukuman diri.



Ada perbedaan antara:



“Aku melakukan kesalahan. Apa yang bisa kupelajari?”



dan:



“Aku melakukan kesalahan. Berarti aku memang orang yang buruk.”



Kalimat pertama berfokus pada perilaku.



Kalimat kedua menyerang identitas diri.



Ketika seseorang terus menghubungkan satu kesalahan dengan nilai dirinya secara keseluruhan, perenungan bisa menjadi semakin berat.



Karena itu, ketika masa lalu kembali muncul dalam pikiran, cobalah bertanya:



“Apakah aku sedang belajar dari pengalaman ini, atau sedang menghukum diriku sendiri atas sesuatu yang sudah tidak bisa diubah?”



Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi dapat membantu membedakan refleksi dari ruminasi.



4. Kamu sulit menikmati saat ini karena pikiran sibuk dengan “bagaimana jika”



Perenungan tidak selalu berkaitan dengan masa lalu.



Kadang-kadang pikiran justru terjebak pada masa depan.



Bagaimana jika nanti gagal?



Bagaimana jika keputusan ini salah?



Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi?



Bagaimana jika orang lain tidak menyukaiku?



Bagaimana jika rencana yang sudah dibuat ternyata tidak berjalan?



Memikirkan kemungkinan masa depan sebenarnya merupakan kemampuan yang berguna. Kita perlu memperkirakan risiko agar bisa membuat keputusan yang lebih baik.



Namun, ketika pikiran terus menghasilkan skenario buruk tanpa batas, kemampuan tersebut dapat berubah menjadi beban.



Kamu sedang duduk bersama teman, tetapi pikiranmu memikirkan pekerjaan besok.



Kamu sedang makan, tetapi membayangkan kemungkinan buruk minggu depan.



Kamu sedang berlibur, tetapi otakmu sibuk memikirkan masalah yang belum terjadi.



Bahkan ketika tidak ada masalah nyata pada saat itu, pikiran seolah-olah terus mencari sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Akibatnya, tubuh berada di satu tempat, tetapi perhatianmu berada di tempat lain.



Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan



Salah satu alasan pikiran sulit berhenti adalah keinginan manusia untuk mendapatkan kepastian.



Kita ingin tahu apakah keputusan kita benar.



Kita ingin tahu apakah orang lain menyukai kita.



Kita ingin tahu apakah masa depan akan baik-baik saja.



Namun, kehidupan hampir tidak pernah memberikan kepastian seratus persen.



Jika kamu menunggu sampai semua kemungkinan negatif hilang sebelum merasa tenang, kamu mungkin akan menunggu sangat lama.



Karena itu, keterampilan yang penting bukan hanya kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi juga kemampuan untuk mengatakan:



“Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku bisa menghadapi apa pun yang muncul nanti.”



5. Kamu merasa lelah setelah berpikir, tetapi tetap sulit menghentikannya



Tanda terakhir sering kali justru terasa paling jelas: kelelahan mental.



Kamu sudah memikirkan sesuatu berulang kali.



Kamu sudah mencoba melihatnya dari berbagai sudut.



Kamu sudah membuat berbagai skenario.



Namun setelah semua itu, kamu tidak merasa lebih tenang.



Sebaliknya, kamu merasa semakin lelah.



Kepalamu terasa penuh.



Sulit berkonsentrasi.



Sulit menikmati aktivitas sederhana.



Bahkan ketika ingin beristirahat, pikiran kembali bekerja.



Ini bisa menciptakan siklus:



masalah → berpikir → tidak menemukan kepastian → semakin cemas → berpikir lebih banyak → semakin lelah → kembali berpikir.



Yang menarik, orang yang mengalami pola ini sering kali merasa bahwa berhenti berpikir berarti menyerah.



Padahal, tidak semua masalah membutuhkan lebih banyak pemikiran.



Ada masalah yang membutuhkan tindakan.



Ada yang membutuhkan percakapan.



Ada yang membutuhkan waktu.



Dan ada pula yang memang berada di luar kendali kita.



Mengetahui kapan harus berhenti menganalisis merupakan bagian dari kesehatan psikologis.



Mengapa Perenungan Berlebihan Bisa Terasa Begitu Sulit Dihentikan?



Salah satu kesalahpahaman tentang overthinking adalah anggapan bahwa seseorang bisa menghentikannya hanya dengan berkata:



“Sudahlah, jangan dipikirkan.”



Sayangnya, pikiran manusia tidak bekerja sesederhana itu.



Ketika kamu mencoba memaksa diri untuk tidak memikirkan sesuatu, perhatianmu justru bisa semakin tertuju pada hal tersebut.



Bayangkan seseorang berkata:



“Jangan pikirkan gajah berwarna merah.”



Apa yang muncul di pikiranmu?



Kemungkinan besar justru gambaran gajah merah.



Hal serupa dapat terjadi pada pikiran yang mengganggu.



Semakin keras kamu mencoba memastikan bahwa kamu tidak boleh memikirkan suatu hal, semakin besar perhatian yang diberikan otak kepadanya.



Karena itu, tujuan yang lebih realistis bukan selalu “menghilangkan pikiran”, melainkan mengubah hubungan kita dengan pikiran tersebut.



Kamu bisa menyadari:



“Aku sedang memikirkan hal ini lagi.”



Lalu tidak harus mengikuti setiap pikiran sampai ke ujungnya.



Tidak Semua Banyak Berpikir Berarti Overthinking



Ini juga penting.



Memikirkan suatu masalah secara mendalam tidak otomatis berarti kamu mengalami perenungan berlebihan.



Ada kalanya berpikir panjang memang diperlukan.



Misalnya ketika:



mengambil keputusan penting,



menyelesaikan masalah pekerjaan,



mengevaluasi kesalahan,



mempersiapkan sesuatu,



merencanakan masa depan,



atau mencoba memahami emosi sendiri.



Yang menjadi perhatian adalah pola dan dampaknya.



Coba perhatikan:



Apakah pemikiran tersebut menghasilkan pemahaman baru?



Apakah kamu menjadi lebih siap mengambil tindakan?



Apakah setelah memikirkannya kamu merasa lebih jelas?



Atau justru kamu hanya mengulang pertanyaan yang sama dan semakin merasa buruk?



Jika pemikiran berulang tidak membawa pemahaman atau tindakan baru, mungkin kamu tidak lagi sedang memecahkan masalah.



Kamu mungkin sedang berputar di tempat.



Bagaimana Cara Keluar dari Siklus Perenungan?



Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang. Namun, beberapa strategi sederhana dapat membantu.



1. Beri nama pada apa yang sedang terjadi



Alih-alih berkata:



“Aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang.”



Cobalah:



“Sepertinya pikiranku sedang masuk ke pola pengulangan.”



Memberi nama pada pola dapat menciptakan sedikit jarak antara dirimu dan pikiranmu.



Kamu bukan pikiranmu.



Kamu adalah orang yang menyadari bahwa pikiran tersebut sedang muncul.



2. Pisahkan fakta dari asumsi



Ambil selembar kertas dan buat dua kolom.



Fakta yang aku tahu



dan



Hal yang sedang aku asumsikan



Misalnya:



Fakta:

“Dia belum membalas pesan selama dua hari.”



Asumsi:

“Dia pasti marah kepadaku.”



Keduanya terasa nyata ketika berada di dalam kepala, tetapi sebenarnya berbeda.



Latihan ini dapat membantu pikiran kembali berpijak pada informasi yang benar-benar tersedia.



3. Tanyakan apakah ada tindakan yang bisa dilakukan



Jika ada sesuatu yang masih bisa kamu lakukan, tentukan satu langkah kecil.



Misalnya:



mengirim pesan klarifikasi,



membuat daftar pekerjaan,



meminta informasi,



memperbaiki kesalahan,



membuat rencana,



atau menjadwalkan waktu untuk menyelesaikan masalah.



Jika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan saat ini, kamu mungkin perlu berlatih menerima bahwa persoalan tersebut belum memiliki jawaban.



Tidak semua ketidakpastian harus diselesaikan hari ini.



4. Batasi waktu untuk memikirkan masalah



Jika pikiran terus kembali pada satu masalah, kamu bisa mencoba membuat waktu khusus untuk memikirkannya.



Misalnya 20–30 menit.



Selama waktu tersebut, tuliskan apa yang mengganggu pikiranmu.



Setelah selesai, kembali ke aktivitas lain.



Tujuannya bukan untuk memaksa pikiran berhenti, tetapi memberi pikiran sebuah batas.



Dengan begitu, seluruh hari tidak harus menjadi “waktu berpikir”.



5. Kembalikan perhatian ke aktivitas yang sedang dilakukan



Ketika pikiran mulai pergi ke masa lalu atau masa depan, coba kembali ke pengalaman saat ini.



Perhatikan apa yang sedang kamu lihat.



Apa yang sedang kamu dengar?



Apa yang dirasakan tubuhmu?



Apa yang sedang kamu kerjakan?



Ini bukan berarti masalahmu hilang.



Kamu hanya mengingatkan diri bahwa masalah tersebut tidak harus memenuhi seluruh ruang perhatianmu.



Kapan Perenungan Berlebihan Perlu Mendapatkan Bantuan Profesional?



Perenungan sesekali adalah pengalaman yang cukup umum.



Namun, jika pola berpikir tersebut menjadi sangat intens, berlangsung lama, mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, aktivitas sehari-hari, atau membuat kamu merasa semakin tertekan, ada baiknya mempertimbangkan berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental.



Terutama jika pikiran negatif terasa sulit dikendalikan dan mulai memengaruhi kualitas hidup secara signifikan.



Mencari bantuan bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu mengatasi masalah sendiri.



Justru, meminta bantuan dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Penutup: Pikiran Tidak Harus Selalu Mendapatkan Jawaban



Kadang-kadang kita mengira bahwa ketenangan akan datang setelah menemukan jawaban atas semua pertanyaan.



Namun, dalam kehidupan nyata, banyak hal memang tidak memiliki jawaban yang sempurna.



Kita tidak selalu tahu mengapa seseorang berubah.



Kita tidak selalu tahu apakah keputusan kita akan berakhir dengan baik.



Kita tidak bisa mengubah percakapan yang sudah terjadi.



Kita tidak dapat mengetahui seluruh masa depan.



Dan kita tidak mungkin mengontrol bagaimana semua orang memandang kita.



Mungkin kedewasaan emosional bukan tentang memiliki jawaban untuk semua hal.



Mungkin sebagian darinya adalah belajar berkata:



“Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Sekarang aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan, dan membiarkan hal-hal yang berada di luar kendaliku.”



Jadi, jika akhir-akhir ini pikiranmu terasa penuh, coba perhatikan lima tanda tadi.



Apakah kamu terus mengulang masalah yang sama?



Apakah kamu terus mengorek masa lalu?



Apakah kamu terlalu sering membuat skenario tentang masa depan?



Apakah kamu mencari kepastian yang sebenarnya tidak mungkin kamu dapatkan?



Atau apakah kamu sudah merasa lelah, tetapi pikiran tetap tidak mau berhenti?



Jika iya, mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak berpikir.



Mungkin kamu membutuhkan sedikit jarak dari pikiranmu sendiri.



Karena tidak setiap pikiran harus dipercaya.



Tidak setiap pertanyaan harus dijawab.



