Sering Mengalah dan Mengorbankan Diri? 6 Frasa Suka Diucapkan Para Empati Saat Disakiti Orang Lain

6 Frasa yang Suka Diucapkan Para Empati Saat Disakiti Orang Lain Menurut Psikologi: Mulai dari Mencari Alasan Hingga Menyalahkan Diri Sendiri./ (freepik)
JawaPos.com - Bagi seorang empati, mengutamakan kenyamanan dan perasaan orang lain sering kali terjadi secara alami, bahkan hingga mengorbankan energi serta batas emosional diri sendiri.
Ketika diperlakukan buruk atau disakiti, mereka yang terjebak dalam pola menyabotase diri (self-sabotaging empaths) cenderung merasionalisasi kesalahan orang lain dan mencari pembenaran atas perbuatan tidak adil yang mereka terima.
Menurut ulasan psikologi relasi dari YourTango yang ditulis oleh Sophie Bagheri, kecenderungan membela perilaku buruk orang lain ini justru membahayakan kesejahteraan batin mereka sendiri.
Sebagaimana dijelaskan oleh psikiater Dr. Judith Orloff, kepekaan emosional yang tinggi membuat para empati rentan menjadi sasaran empuk vampir emosional—pihak-pihak yang memanfaatkan kebaikan dan kesabaran mereka tanpa memberikan rasa hormat yang setara.
Berikut enam frasa khas yang sering diucapkan oleh para empati yang suka merusak diri sendiri saat disakiti oleh orang lain.
1. 'Itulah cara mereka dibesarkan'
Penting untuk menyadari bahwa memiliki pemahaman atas masa lalu atau pola asuh seseorang bukan berarti memberikan izin bagi mereka untuk memperlakukan kita secara buruk.
Ketika seorang empati terus-menerus memaklumi tindakan kasar atas nama trauma masa lalu pelaku, mereka tanpa sadar membuka pintu untuk terus dimanfaatkan.
2. 'Mereka hanya sibuk'
Sebelum membela perasaan sendiri yang terluka, para empati ini memilih untuk membela ketidakhadiran atau pengabaian dari orang lain.
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