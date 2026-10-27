8 Kebiasaan Harian Orang yang Butuh Tidur Siang dan Waktu Tenang Untuk Isi Energi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam psikologi, kebiasaan harian orang yang membutuhkan tidur siang dan waktu tenang menarik dibahas karena berkaitan erat dengan pengelolaan energi.

Kelelahan memang dialami semua orang, tetapi sebagian orang pulih dengan cepat sementara yang lain terkuras habis setelah bekerja atau bersosialisasi.

Kelompok kedua biasanya membangun kebiasaan harian tertentu, mulai dari tidur siang hingga waktu tenang, agar tenaga mereka terisi kembali.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (27/10), berikut delapan kebiasaan yang umum dalam psikologi dan keseharian mereka yang bergantung pada tidur siang serta waktu tenang untuk berfungsi.

1. Menjadwalkan waktu istirahat di tengah hari yang padat

Orang yang mudah lelah tanpa istirahat cukup perlu menjadikan jeda sebagai prioritas utama dalam rutinitas hariannya yang sangat sibuk.

Jeda itu bisa sesederhana memejamkan mata beberapa menit di dalam mobil sebelum berpindah ke kewajiban sosial berikutnya yang menunggu.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa istirahat dari jadwal padat dapat memperbaiki suasana hati sekaligus meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan nantinya.

Mereka yang rutin menjadwalkan jeda dan waktu tenang sedang melakukan langkah tepat untuk menghindari kelelahan berkepanjangan atau burnout total.