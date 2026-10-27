8 Kebiasaan Positif Orang Tumbuh di Kota Kecil yang Jarang Dimiliki Orang dari Kota Besar

Kebiasaan positif orang tumbuh di kota kecil yang jarang dimiliki orang dari kota besar menurut psikologi./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Dalam psikologi, kebiasaan positif sejak masa kecil di kota kecil sering luput dari perhatian karena pedesaan dianggap kurang berkelas.
Padahal, tumbuh di lingkungan kecil membekali seseorang dengan banyak keterampilan hidup yang belum tentu dikuasai orang dari kota besar.
Rasa bebas dan kebersamaan di lingkungan tersebut membuat pengalaman tumbuh mereka jauh lebih beragam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (27/10), berikut delapan kebiasaan positif masa kecil di kota kecil yang dikuasai sejak dini tetapi tidak dimiliki orang kota besar.
1. Berani mengakui kesalahan karena selalu diawasi
Di lingkungan kecil semua orang saling mengenal, sehingga identitas seseorang beserta keluarganya hampir mustahil disembunyikan dari warga di sekitarnya.
Kabar tentang kesalahan sekecil apa pun biasanya menyebar dalam hitungan hari, sehingga anak terdorong belajar bersikap jujur sejak dini.
Prinsip bahwa dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan anak benar-benar terasa, walau kadang membuat tidak nyaman ketika ketahuan melanggar aturan.
Dari situ rasa tanggung jawab tumbuh cepat, dan selalu ada orang yang siap membantu maupun mendengarkan ketika sedang diperlukan.
2. Pandai menghibur diri sendiri
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