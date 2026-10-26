7 Batasan yang Dibutuhkan Setiap Hubungan agar Saling Menghormati Menurut Psikologi

seseorang yang membuat batasan pada hubungan / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti dua orang harus selalu bersama, selalu sepakat, atau mengetahui segala sesuatu tentang satu sama lain. Justru, hubungan yang sehat membutuhkan ruang bagi masing-masing individu untuk tetap menjadi dirinya sendiri.



Dalam psikologi, konsep ini berkaitan erat dengan personal boundaries atau batasan pribadi. Batasan membantu seseorang menjelaskan apa yang nyaman dan tidak nyaman baginya, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, serta bagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain.



Batasan bukanlah tembok untuk menjauhkan seseorang. Batasan adalah cara untuk menciptakan hubungan yang lebih aman, jelas, dan saling menghormati.



Tanpa batasan yang sehat, hubungan dapat perlahan berubah menjadi hubungan yang penuh tuntutan, kontrol, rasa bersalah, atau bahkan ketergantungan. Sebaliknya, ketika batasan dikomunikasikan dan dihormati, kedua pihak memiliki kesempatan untuk merasa aman tanpa kehilangan kebebasan pribadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat tujuh batasan yang penting dalam hampir setiap hubungan, baik hubungan romantis, persahabatan, keluarga, maupun hubungan profesional.



1. Batasan Waktu dan Ruang Pribadi



Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam hubungan adalah anggapan bahwa kedekatan berarti harus selalu tersedia.



Padahal, setiap orang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, bertemu teman, bekerja, belajar, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Kebutuhan tersebut tidak otomatis berarti ia tidak peduli kepada pasangannya atau orang-orang terdekatnya.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang dapat mengatakan:



"Aku ingin menghabiskan waktu sendiri malam ini."



Kalimat tersebut seharusnya tidak langsung diterjemahkan sebagai:



"Aku sudah tidak menyayangimu."



Perbedaan antara kedekatan emosional dan kehilangan ruang pribadi penting untuk dipahami.



Hubungan yang terlalu melebur dapat membuat identitas seseorang perlahan bergantung pada hubungan tersebut. Akibatnya, ketika pasangan atau orang terdekat membutuhkan ruang, pihak lain bisa merasa ditolak, cemas, atau bahkan marah.



Batasan waktu dan ruang pribadi membantu kedua orang mempertahankan kehidupan individual mereka.



Contoh batasan yang sehat:



Tidak harus membalas pesan setiap saat.



Memiliki waktu untuk melakukan hobi sendiri.



Tetap boleh bertemu teman tanpa pasangan.



Tidak harus selalu menghabiskan akhir pekan bersama.



Menghormati kebutuhan pasangan untuk beristirahat.



Tidak memaksa seseorang berbicara ketika ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.



Namun, batasan juga harus dibedakan dari pengabaian.



Menghilang tanpa penjelasan selama berhari-hari bukan contoh batasan yang sehat. Batasan idealnya disampaikan dengan jelas.



Misalnya:



"Aku sedang butuh waktu untuk menenangkan diri. Nanti malam kita bisa membicarakannya."



Ada perbedaan besar antara meminta ruang dan menggunakan diam sebagai hukuman.



2. Batasan Komunikasi dan Cara Bertengkar



Konflik merupakan bagian normal dari hubungan. Yang menentukan sehat atau tidaknya hubungan bukanlah apakah konflik terjadi, tetapi bagaimana konflik tersebut dikelola.



Setiap hubungan membutuhkan batasan mengenai cara berkomunikasi, terutama ketika sedang marah.



Perasaan marah memang valid. Namun, marah tidak memberikan seseorang izin untuk menghina, merendahkan, mengancam, atau melakukan kekerasan.



Batasan komunikasi dapat mencakup hal-hal seperti:



Tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan.



Tidak berteriak atau mengintimidasi.



Tidak mengungkit semua kesalahan masa lalu untuk memenangkan pertengkaran.



Tidak mengancam putus setiap kali terjadi konflik.



Tidak menyebarkan masalah pribadi kepada orang lain untuk mempermalukan pasangan.



Tidak memaksa seseorang menyelesaikan konflik ketika emosinya sedang terlalu tinggi.



Salah satu keterampilan penting dalam hubungan adalah kemampuan untuk melakukan time-out ketika konflik mulai tidak produktif.



Misalnya:



"Aku ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang aku terlalu emosi. Kita berhenti sebentar dan lanjutkan pembicaraan setelah kita lebih tenang."



Ini berbeda dengan memberikan silent treatment.



Dalam silent treatment, diam dapat digunakan untuk menghukum atau mengontrol orang lain. Dalam time-out, seseorang mengambil jarak sementara dengan tujuan kembali ke percakapan dalam kondisi yang lebih tenang.



Batasan komunikasi pada akhirnya membantu menciptakan prinsip sederhana:



Kita boleh tidak setuju tanpa harus saling merendahkan.



3. Batasan Privasi



Kedekatan bukan berarti hilangnya privasi.



Banyak orang menganggap bahwa jika dua orang sudah sangat dekat, mereka seharusnya tidak memiliki rahasia apa pun. Pemikiran seperti ini dapat menjadi problematis ketika diterjemahkan menjadi tuntutan untuk memeriksa ponsel, membaca pesan pribadi, mengetahui semua kata sandi, atau mengawasi aktivitas pasangan.



Privasi dan kejujuran merupakan dua hal yang berbeda.



Seseorang dapat memiliki privasi tanpa menyembunyikan perselingkuhan atau kebohongan.



Misalnya, memiliki percakapan pribadi dengan teman bukan berarti seseorang sedang melakukan sesuatu yang salah. Menulis jurnal pribadi juga bukan berarti sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangan.



Batasan privasi dapat berupa:



Tidak membuka ponsel pasangan tanpa izin.



Tidak membaca percakapan pribadi orang lain.



Tidak menyebarkan foto atau cerita pribadi tanpa persetujuan.



Tidak membagikan informasi sensitif pasangan kepada teman atau keluarga tanpa alasan yang tepat.



Tidak memaksa seseorang memberikan semua kata sandi sebagai bukti cinta.



Tentu saja, setiap hubungan dapat memiliki kesepakatan yang berbeda. Ada pasangan yang nyaman berbagi perangkat atau akun tertentu. Yang terpenting adalah persetujuan, bukan paksaan.



Hubungan yang sehat tidak membutuhkan pengawasan terus-menerus untuk mempertahankan kepercayaan.



Kepercayaan justru tumbuh ketika seseorang merasa bahwa privasinya dihormati.



4. Batasan Emosional



Dalam hubungan dekat, kita tentu saling mendukung secara emosional. Namun, mendukung seseorang berbeda dengan merasa bertanggung jawab penuh atas semua emosinya.



Ini adalah salah satu batasan yang sering terlupakan.



Misalnya, pasangan sedang kecewa. Kita dapat mendengarkan, memberikan dukungan, dan menunjukkan empati. Tetapi kita tidak selalu dapat menghilangkan rasa kecewa tersebut.



Begitu pula, seseorang tidak seharusnya merasa bahwa ia harus selalu membuat pasangannya bahagia agar hubungan tetap aman.



Batasan emosional berarti memahami bahwa:



Perasaan seseorang penting, tetapi setiap individu tetap bertanggung jawab terhadap cara ia mengelola perasaannya.



Contohnya:



"Aku memahami bahwa kamu sedang kecewa. Aku bersedia mendengarkan, tetapi aku tidak bisa terus berbicara jika aku terus dihina."



Atau:



"Aku sayang kamu, tetapi aku tidak bisa menjadi satu-satunya tempat kamu mendapatkan seluruh dukungan emosional."



Batasan seperti ini bukan bentuk ketidakpedulian.



Justru, batasan emosional dapat membuat hubungan lebih realistis. Seseorang tetap dapat menjadi sumber dukungan tanpa harus menjadi "penyelamat" bagi pasangannya.



Hubungan yang sehat memungkinkan seseorang berkata:



"Aku mendukungmu."



Tanpa harus mengatakan:



"Aku bertanggung jawab untuk membuat hidupmu selalu baik."



5. Batasan Fisik dan Sentuhan



Batasan fisik merupakan bagian penting dari rasa hormat, baik dalam hubungan romantis maupun hubungan sosial.



Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap sentuhan fisik.



Ada orang yang senang dipeluk. Ada yang membutuhkan waktu sebelum merasa nyaman. Ada pula yang tidak menyukai jenis sentuhan tertentu.



Karena itu, kedekatan tidak boleh dianggap sebagai izin otomatis.



Persetujuan tetap penting.



Batasan fisik dapat mencakup:



Tidak menyentuh seseorang tanpa persetujuan.



Menghormati ketika seseorang mengatakan tidak.



Tidak memaksa pelukan atau ciuman.



Menghormati batasan seksual.



Tidak menggunakan kekuatan fisik ketika sedang marah.



Tidak menganggap hubungan atau status pernikahan sebagai izin otomatis untuk melakukan sesuatu terhadap tubuh pasangan.



Dalam hubungan romantis, pembicaraan mengenai batasan fisik dan seksual mungkin terasa canggung. Namun, justru komunikasi yang jelas dapat membuat hubungan menjadi lebih aman.



Seseorang berhak mengatakan "tidak" bahkan kepada orang yang sangat ia cintai.



Dan orang yang mencintainya seharusnya mampu menghormati jawaban tersebut.



6. Batasan Keuangan dan Kepemilikan



Uang sering menjadi salah satu sumber konflik terbesar dalam hubungan.



Karena itu, batasan finansial juga penting.



Hubungan yang sehat tidak mengharuskan seseorang kehilangan kendali atas seluruh uang, aset, atau keputusan ekonominya.



Terutama dalam hubungan romantis, pasangan perlu membicarakan hal-hal seperti:



Apakah pengeluaran tertentu perlu didiskusikan bersama?



Bagaimana pembagian biaya?



Apakah ada rekening bersama?



Berapa banyak uang yang tetap menjadi tanggung jawab pribadi?



Apakah meminjam uang memerlukan kesepakatan?



Bagaimana jika salah satu pasangan memiliki utang?



Sejauh mana keluarga besar boleh terlibat dalam keputusan finansial?



Masalah muncul ketika uang digunakan sebagai alat untuk mengontrol.



Contohnya adalah seseorang melarang pasangannya memiliki uang sendiri, mengontrol seluruh pengeluaran tanpa kesepakatan, menggunakan kebutuhan finansial untuk mengancam, atau membuat pasangan merasa tidak memiliki hak atas sumber daya yang seharusnya juga menjadi miliknya.



Batasan finansial bukan berarti hubungan harus menjadi seperti kontrak bisnis.



Sebaliknya, batasan membantu menghindari asumsi.



Kalimat sederhana seperti:



"Untuk pengeluaran sebesar ini, aku ingin kita membicarakannya terlebih dahulu."



dapat mencegah banyak konflik di kemudian hari.



7. Batasan terhadap Rasa Tidak Hormat



Ini mungkin merupakan batasan paling penting.



Setiap hubungan membutuhkan standar mengenai bagaimana seseorang ingin diperlakukan.



Cinta, persahabatan, atau hubungan keluarga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menerima penghinaan terus-menerus.



Batasan terhadap perilaku tidak hormat dapat mencakup:



Tidak menerima penghinaan.



Tidak menerima ancaman.



Tidak menerima manipulasi.



Tidak menerima intimidasi.



Tidak menerima kekerasan.



Tidak menerima penghinaan di depan orang lain.



Tidak menerima perilaku yang sengaja merendahkan harga diri.



Yang penting untuk dipahami adalah bahwa batasan bukan hanya tentang mengatakan kepada orang lain apa yang tidak boleh mereka lakukan.



Batasan juga harus menjelaskan apa yang akan kita lakukan jika batasan tersebut dilanggar.



Misalnya:



"Kalau percakapan berubah menjadi penghinaan, aku akan menghentikan percakapan dan melanjutkannya ketika kita sudah bisa berbicara dengan lebih tenang."



Ini lebih jelas daripada:



"Kamu tidak boleh marah."



Kita tidak selalu dapat mengontrol perilaku orang lain. Tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita merespons perilaku tersebut dan situasi seperti apa yang bersedia kita ikuti.



Mengapa Batasan Justru Dapat Membuat Hubungan Lebih Dekat?



Pada awalnya, batasan mungkin terasa seperti sesuatu yang membuat hubungan menjadi berjarak.



Namun, justru sebaliknya.



Batasan yang sehat dapat meningkatkan rasa aman karena masing-masing orang mengetahui apa yang diharapkan.



Bayangkan seseorang hidup dalam hubungan di mana ia tidak pernah tahu kapan pasangannya akan marah, kapan privasinya akan diperiksa, atau apakah mengatakan "tidak" akan menimbulkan konflik.



Dalam kondisi seperti itu, seseorang mungkin mulai berjalan di atas kulit telur—selalu berhati-hati agar tidak memicu reaksi orang lain.



Sebaliknya, hubungan dengan batasan yang jelas memberikan prediktabilitas.



Seseorang tahu:



"Aku boleh mengatakan tidak."



"Aku boleh meminta waktu sendiri."



"Aku boleh mengungkapkan ketidaksetujuan."



"Aku boleh menjaga privasiku."



"Aku akan tetap dihormati meskipun pendapatku berbeda."



Rasa aman seperti inilah yang memungkinkan kedekatan emosional berkembang.



Batasan Bukan Berarti Mengontrol Orang Lain



Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan ketika membicarakan boundaries.



Batasan bukan aturan untuk mengontrol orang lain.



Misalnya:



"Kamu tidak boleh berteman dengan siapa pun yang berbeda jenis kelamin."



Ini lebih dekat dengan kontrol daripada batasan pribadi.



Sebaliknya:



"Aku tidak nyaman berada dalam hubungan yang melibatkan perselingkuhan. Jika itu terjadi, aku akan mempertimbangkan kembali hubungan ini."



Kalimat kedua berbicara tentang nilai, kebutuhan, dan tindakan diri sendiri.



Perbedaannya sangat penting.



Batasan yang sehat berbunyi:



"Ini yang dapat dan tidak dapat aku terima, dan ini yang akan aku lakukan untuk menjaga diriku."



Kontrol berbunyi:



"Kamu harus melakukan apa yang aku inginkan agar aku merasa aman."



Keduanya dapat terdengar mirip di permukaan, tetapi secara psikologis memiliki dinamika yang sangat berbeda.



Bagaimana Cara Menyampaikan Batasan dengan Sehat?



Batasan yang baik tidak harus disampaikan dengan marah.



Salah satu cara sederhana adalah menggunakan struktur:



Situasi + kebutuhan + batasan + konsekuensi yang realistis.



Contohnya:



"Aku ingin kita bisa membicarakan masalah ini. Tapi kalau kita mulai saling menghina, aku akan menghentikan percakapan dan kita lanjutkan setelah lebih tenang."



Atau:



"Aku senang menghabiskan waktu bersamamu, tetapi aku juga membutuhkan waktu sendiri beberapa kali dalam seminggu."



Atau:



"Aku bersedia membicarakan masalah keuangan, tetapi aku tidak nyaman jika rekening atau uang pribadiku diperiksa tanpa persetujuanku."



Bahasa seperti ini lebih efektif karena tidak langsung menyerang karakter orang lain.



Hindari kalimat seperti:



"Kamu memang orang yang posesif."



Lebih baik:



"Aku merasa tidak nyaman ketika privasiku diperiksa tanpa izin."



Fokus pada perilaku dan kebutuhan, bukan label terhadap kepribadian.



Apa yang Terjadi Jika Batasan Tidak Dihormati?



Satu kali pelanggaran batasan belum tentu berarti sebuah hubungan harus langsung berakhir.



Manusia bisa salah memahami, lupa, atau melakukan kesalahan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola.



Apakah orang tersebut mau mendengarkan ketika batasan dijelaskan?



Apakah ia meminta maaf?



Apakah ia berusaha memperbaiki perilakunya?



Atau justru ia mengejek batasan tersebut, menyalahkan kita, membuat kita merasa bersalah, atau sengaja mengulang perilaku yang sama?



Respons seseorang terhadap batasan sering kali memberikan informasi penting mengenai kualitas hubungan.



Orang yang menghormati kita mungkin tidak selalu menyukai batasan yang kita buat.



Tetapi ia tetap dapat menghormatinya.



Inilah perbedaan antara:



"Aku tidak suka batasanmu."



dan



"Karena aku tidak suka, aku akan mengabaikannya."



Hubungan yang sehat tidak membutuhkan dua orang yang selalu setuju.



Yang dibutuhkan adalah dua orang yang mampu menghormati perbedaan.



Batasan yang Sehat Bersifat Dua Arah



Batasan tidak hanya berlaku untuk pasangan, teman, atau keluarga.



Kita juga harus bersedia menghormati batasan orang lain.



Jika kita ingin pasangan menghormati waktu pribadi kita, kita juga harus menghormati waktu pribadinya.



Jika kita ingin privasi kita dihormati, kita juga harus menghormati privasinya.



Jika kita ingin didengarkan ketika mengatakan "tidak", kita juga harus mampu menerima "tidak" dari orang lain.



Dengan demikian, batasan bukan sekadar alat untuk melindungi diri.



Batasan merupakan bagian dari hubungan yang timbal balik.



Kita berkata:



"Aku menghormati batasanmu, dan aku berharap kamu juga menghormati batasanku."



Kesimpulan



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa batas.



Justru, hubungan yang sehat biasanya memiliki batasan yang cukup jelas.



Tujuh batasan yang penting untuk dibangun adalah:



Batasan waktu dan ruang pribadi — setiap orang membutuhkan kehidupan dan waktu untuk dirinya sendiri.



Batasan komunikasi — konflik boleh terjadi, tetapi penghinaan dan intimidasi bukan cara yang sehat untuk menyelesaikannya.



Batasan privasi — kedekatan tidak menghapus hak seseorang atas ruang pribadi.



Batasan emosional — kita dapat mendukung orang lain tanpa menjadi satu-satunya penanggung jawab atas emosinya.



Batasan fisik — setiap orang berhak menentukan apa yang nyaman dan tidak nyaman bagi tubuhnya.



Batasan keuangan — uang membutuhkan komunikasi, kesepakatan, dan rasa saling menghormati.



Batasan terhadap perilaku tidak hormat — cinta bukan alasan untuk menerima penghinaan, manipulasi, ancaman, atau kekerasan.



Pada akhirnya, batasan bukanlah tanda bahwa seseorang kurang mencintai kita.



Batasan justru dapat menjadi cara untuk mengatakan:



"Aku ingin hubungan ini tetap dekat, tetapi aku juga ingin kita tetap menjadi dua individu yang memiliki hak, kebutuhan, dan martabat."



Hubungan yang sehat bukan tentang menemukan seseorang yang tidak pernah melanggar batasan kita.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua orang bersedia mendengarkan, bernegosiasi, memperbaiki kesalahan, dan menghormati batasan satu sama lain.





Karena rasa sayang membuat seseorang ingin dekat, tetapi rasa hormatlah yang membuat kedekatan tersebut tetap sehat.***