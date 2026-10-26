Jika Seseorang Menunjukkan 6 Perilaku Ini Kepadamu, Mereka Sangat Menghargaimu Menurut Psikologi

seseorang yang sangat menghormati pasangannya / foto: Magnific/Wavebreak Media

JawaPos.com - Tidak semua orang yang menghargai kita akan mengatakannya secara langsung.

Ada orang yang mungkin jarang berkata, “Aku menghargaimu,” tetapi sikapnya menunjukkan hal itu setiap hari. Mereka mengingat hal-hal kecil tentangmu, menghormati batasanmu, mendengarkan ketika kamu berbicara, dan tetap memperlakukanmu dengan baik bahkan ketika tidak ada yang melihat.



Dalam psikologi, penghargaan terhadap seseorang tidak hanya dapat dilihat dari kata-kata, tetapi juga dari pola perilaku yang konsisten. Cara seseorang memberikan perhatian, menghormati pilihan, merespons perasaan, dan memperlakukan keberadaan kita dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar mereka menghargai kita.



Menariknya, penghargaan yang tulus biasanya tidak selalu terlihat dramatis. Justru sering kali muncul melalui tindakan-tindakan sederhana yang mungkin mudah kita abaikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), jika seseorang menunjukkan enam perilaku berikut kepadamu, ada kemungkinan besar bahwa mereka benar-benar menghargai keberadaanmu.



1. Mereka Benar-Benar Mendengarkan Ketika Kamu Berbicara



Mendengarkan terdengar seperti sesuatu yang sederhana. Namun, dalam hubungan antarmanusia, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan merupakan bentuk perhatian yang sangat penting.



Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan.



Mendengar berarti seseorang menerima suara yang keluar dari mulutmu. Sementara itu, mendengarkan berarti mereka berusaha memahami apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan.



Orang yang menghargaimu biasanya tidak selalu terburu-buru memberikan nasihat atau mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri.



Ketika kamu bercerita tentang sesuatu yang penting bagimu, mereka memberikan perhatian. Mereka mungkin mengajukan pertanyaan, mengingat detail dari ceritamu, atau kembali menyinggungnya di kemudian hari.



Misalnya, beberapa minggu lalu kamu pernah mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi sesuatu yang membuatmu khawatir. Kemudian suatu hari mereka bertanya,



"Bagaimana kabarmu sekarang? Masalah yang kemarin sudah lebih baik?"



Pertanyaan sederhana seperti itu sebenarnya memiliki makna yang cukup dalam.



Itu menunjukkan bahwa percakapan denganmu tidak dianggap sebagai sesuatu yang lewat begitu saja.



Mereka memperhatikan.



Mereka mengingat.



Dan mereka menganggap apa yang kamu ceritakan cukup penting untuk disimpan dalam ingatan mereka.



Orang yang menghargaimu tidak harus selalu setuju dengan pendapatmu. Mereka juga tidak harus memiliki solusi untuk semua masalahmu. Terkadang, bentuk penghargaan yang paling sederhana adalah memberikan ruang agar kamu bisa berbicara tanpa merasa dihakimi.



Karena ketika seseorang benar-benar menghargai kita, mereka tidak hanya tertarik pada apa yang bisa kita berikan kepada mereka.



Mereka juga tertarik memahami siapa diri kita.



2. Mereka Menghormati Batasan yang Kamu Miliki



Salah satu tanda penghargaan yang paling kuat adalah kemampuan seseorang untuk menghormati batasan.



Setiap manusia memiliki batasan.



Ada saat ketika kita ingin sendiri. Ada hal-hal yang tidak ingin kita ceritakan. Ada keputusan yang ingin kita ambil sendiri. Ada waktu ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan orang lain.



Orang yang menghargai kita memahami bahwa kedekatan tidak berarti memiliki hak atas seluruh kehidupan kita.



Jika kamu mengatakan, “Aku sedang butuh waktu sendiri,” mereka tidak langsung menganggapnya sebagai penolakan pribadi.



Jika kamu mengatakan, “Aku tidak nyaman membicarakan hal itu,” mereka tidak terus memaksamu.



Jika kamu menolak sesuatu, mereka mungkin kecewa, tetapi mereka tetap menghormati keputusanmu.



Ini penting karena penghargaan yang sehat berbeda dari kontrol.



Seseorang yang menghargaimu tidak akan berpikir bahwa karena mereka dekat denganmu, mereka berhak menentukan semua pilihanmu.



Mereka memahami bahwa kamu tetap memiliki kehidupan, pikiran, kebutuhan, dan keputusanmu sendiri.



Dalam hubungan yang sehat, batasan bukanlah tembok untuk menjauhkan seseorang.



Batasan justru membantu hubungan tetap aman dan sehat.



Karena itu, perhatikan bagaimana seseorang merespons ketika kamu berkata “tidak.”



Bukan hanya bagaimana mereka memperlakukanmu ketika kamu memenuhi keinginan mereka.



Seseorang yang hanya baik ketika mendapatkan apa yang mereka inginkan mungkin bukan sedang menghargaimu.



Sebaliknya, orang yang tetap menghormati kamu meskipun kamu tidak bisa memenuhi keinginannya menunjukkan bentuk penghargaan yang jauh lebih matang.



3. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Dirimu



Kita cenderung mengingat sesuatu yang dianggap penting oleh pikiran kita.



Itulah sebabnya ketika seseorang mengingat detail kecil tentang kehidupanmu, hal tersebut sering kali menunjukkan bahwa mereka memberikan perhatian.



Mungkin kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak suka makanan tertentu.



Mungkin kamu pernah bercerita tentang sebuah impian yang ingin kamu capai.



Mungkin kamu pernah mengatakan bahwa hari tertentu dalam seminggu biasanya terasa berat bagimu.



Atau mungkin kamu pernah bercerita tentang sesuatu yang kamu sukai ketika masih kecil.



Beberapa waktu kemudian, mereka masih mengingatnya.



"Bukannya kamu tidak terlalu suka makanan itu?"



"Kemarin kamu bilang ingin mencoba hal ini, kan?"



"Bukankah minggu ini kamu punya sesuatu yang penting?"



Kalimat-kalimat kecil seperti itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak sekadar hadir secara fisik ketika bersamamu.



Mereka memperhatikan.



Penghargaan sering kali terlihat melalui perhatian terhadap detail yang tidak memiliki keuntungan langsung bagi seseorang.



Mereka tidak mengingatnya karena akan mendapatkan sesuatu.



Mereka mengingatnya karena mereka peduli.



Tentu saja, manusia memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda. Jadi jangan menjadikan satu kejadian sebagai ukuran mutlak.



Yang lebih penting adalah polanya.



Jika seseorang secara konsisten menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupanmu dan mengingat hal-hal yang menurutmu penting, kemungkinan besar keberadaanmu memang memiliki tempat khusus dalam pikirannya.



4. Mereka Tidak Merendahkanmu untuk Membuat Dirinya Terlihat Lebih Tinggi



Orang yang benar-benar menghargaimu tidak membutuhkanmu menjadi kecil agar dirinya terlihat besar.



Ini adalah salah satu tanda yang sering kali tidak kita sadari.



Dalam hubungan yang tidak sehat, seseorang mungkin terus-menerus membandingkan dirinya denganmu. Mereka merasa perlu memenangkan setiap percakapan. Mereka mengecilkan pencapaianmu, menjadikan kelemahanmu sebagai bahan lelucon, atau merasa terancam ketika kamu berkembang.



Sebaliknya, orang yang menghargaimu mampu merasa senang ketika kamu berhasil.



Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang baik, mereka tidak buru-buru mencari alasan mengapa pencapaianmu sebenarnya tidak istimewa.



Ketika kamu berkembang, mereka tidak merasa harus menjatuhkanmu.



Ketika kamu melakukan sesuatu dengan baik, mereka dapat memberikan apresiasi tanpa menjadikannya kompetisi.



Tentu saja, seseorang yang menghargaimu juga bukan berarti harus selalu memujimu.



Justru hubungan yang sehat memungkinkan seseorang memberikan kritik dengan cara yang tetap menjaga martabatmu.



Ada perbedaan besar antara:



"Menurutku keputusanmu kurang tepat karena alasan ini. Mungkin kita bisa mempertimbangkan pilihan lain."



dan:



"Kamu memang selalu membuat keputusan bodoh."



Keduanya sama-sama bisa menyampaikan ketidaksetujuan.



Namun, cara penyampaiannya berbeda.



Orang yang menghargaimu dapat mengatakan bahwa kamu salah tanpa membuatmu merasa tidak berharga.



Mereka memisahkan antara “kamu melakukan kesalahan” dan “kamu adalah orang yang tidak berharga.”



Itulah bentuk penghargaan yang matang.



5. Mereka Tetap Memperlakukanmu dengan Baik Ketika Tidak Ada yang Mereka Butuhkan Darimu



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting.



Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika mereka tidak membutuhkan bantuanmu.



Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mungkin mereka sangat perhatian.



Mereka bertanya kabarmu.



Mereka menghubungimu.



Mereka bersikap ramah.



Tetapi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, semuanya berubah.



Komunikasi menjadi dingin. Perhatian menghilang. Mereka hanya muncul kembali ketika membutuhkan sesuatu.



Jika pola seperti ini terjadi berulang kali, hubungan tersebut mungkin lebih banyak didorong oleh kepentingan daripada penghargaan.



Sebaliknya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak hanya hadir ketika ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan darimu.



Mereka tetap bertanya kabar.



Mereka tetap menjaga komunikasi.



Mereka tetap menghargai waktumu.



Mereka tetap memperlakukanmu sebagai manusia yang penting, bukan sekadar sebagai seseorang yang berguna.



Penghargaan yang tulus tidak selalu membutuhkan imbalan.



Seseorang dapat hadir untukmu tanpa selalu memiliki agenda tertentu.



Dan terkadang, justru ketika tidak ada keuntungan apa pun bagi mereka, karakter seseorang menjadi paling terlihat.



Karena sangat mudah bersikap baik kepada seseorang ketika kita menginginkan sesuatu.



Yang jauh lebih bermakna adalah tetap bersikap baik ketika tidak ada apa pun yang bisa kita dapatkan.



6. Mereka Memberimu Ruang untuk Menjadi Dirimu Sendiri



Mungkin ini adalah salah satu bentuk penghargaan yang paling indah.



Ketika seseorang benar-benar menghargaimu, kamu tidak selalu merasa harus berpura-pura ketika berada di dekat mereka.



Kamu tidak terus-menerus memikirkan:



"Apakah aku terlalu banyak bicara?"



"Apakah dia akan menertawakanku?"



"Apakah aku harus menjadi orang lain supaya dia menyukaiku?"



Sebaliknya, ada rasa aman untuk menjadi dirimu sendiri.



Kamu bisa memiliki pendapat berbeda.



Kamu bisa memiliki hobi yang berbeda.



Kamu bisa sesekali tidak setuju.



Kamu bisa mengakui bahwa kamu tidak tahu sesuatu.



Kamu bahkan bisa menunjukkan sisi dirimu yang tidak sempurna tanpa merasa bahwa hubungan tersebut akan langsung berakhir.



Orang yang menghargaimu tidak berusaha membentukmu menjadi versi yang sesuai dengan keinginannya.



Mereka mungkin memberikan masukan. Mereka mungkin mengingatkan ketika kamu melakukan kesalahan. Tetapi mereka tetap memberikan ruang bagi identitas dan pilihanmu.



Ini bukan berarti mereka menerima semua perilakumu tanpa batas.



Penghargaan yang sehat tetap memiliki batas.



Namun, mereka tidak mencoba menghapus kepribadianmu hanya agar kamu lebih mudah dikendalikan.



Mereka menyukai keberadaanmu, bukan sekadar versi dirimu yang paling nyaman bagi mereka.



Mengapa Perilaku-Perilaku Kecil Ini Begitu Bermakna?



Sering kali kita mencari bukti penghargaan dalam sesuatu yang besar.



Kita menunggu seseorang mengatakan kalimat romantis.



Kita menunggu hadiah.



Kita menunggu pesan panjang.



Kita menunggu tindakan spektakuler.



Padahal, dalam hubungan sehari-hari, penghargaan lebih sering terlihat dalam pola kecil yang dilakukan berulang kali.



Seseorang yang menghargaimu mungkin tidak pernah membuat pengumuman besar tentang betapa pentingnya dirimu.



Namun mereka mungkin:



mendengarkan ketika kamu berbicara,



menghormati ketika kamu berkata tidak,



mengingat sesuatu yang pernah kamu ceritakan,



mendukung pertumbuhanmu,



tidak mempermalukanmu,



dan memberikan ruang agar kamu tetap menjadi dirimu sendiri.



Hal-hal tersebut mungkin terlihat biasa.



Tetapi justru konsistensi membuatnya berarti.



Jangan Hanya Melihat Satu Perilaku



Meski demikian, penting untuk tidak menggunakan enam tanda di atas sebagai semacam "tes" untuk menilai seseorang secara mutlak.



Manusia itu kompleks.



Seseorang mungkin sangat menghargaimu tetapi memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada orang yang tidak terlalu pandai mengingat detail, tetapi selalu berusaha menghormati batasanmu.



Ada pula orang yang sangat perhatian dalam satu aspek, tetapi kurang baik dalam aspek lainnya.



Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan satu tindakan tunggal.



Perhatikan pola perilakunya dari waktu ke waktu.



Apakah mereka konsisten?



Apakah mereka menghormatimu ketika sedang marah?



Apakah mereka tetap memperlakukanmu dengan baik ketika kamu tidak bisa membantu?



Apakah mereka menghargai keputusanmu?



Apakah kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri di sekitar mereka?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada hanya menghitung berapa banyak tanda yang mereka tunjukkan.



Penghargaan Tidak Selalu Berarti Persetujuan



Ada satu hal lagi yang sering disalahpahami.



Seseorang bisa menghargaimu tanpa selalu menyetujui pilihanmu.



Mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan keputusanmu.



Mereka bisa memberikan kritik.



Mereka bisa menunjukkan kesalahanmu.



Namun, mereka tetap memperlakukanmu dengan hormat.



Itulah perbedaan antara penghargaan dan persetujuan.



Jika seseorang selalu mengatakan “iya” kepadamu, itu belum tentu berarti mereka menghargaimu.



Kadang-kadang, orang yang paling menghargaimu justru adalah orang yang cukup peduli untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar—tetapi menyampaikannya dengan cara yang tidak merendahkanmu.



Penghargaan tidak berarti seseorang harus menganggapmu selalu benar.



Penghargaan berarti mereka tetap menganggapmu sebagai manusia yang layak diperlakukan dengan martabat, bahkan ketika kalian berbeda pandangan.



Pada Akhirnya, Perhatikan Bagaimana Kamu Merasa Setelah Bersama Mereka



Salah satu refleksi yang sederhana adalah memperhatikan keadaan emosimu setelah berinteraksi dengan seseorang.



Apakah kamu merasa didengarkan?



Apakah kamu merasa dihormati?



Apakah kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri?



Apakah kamu merasa bahwa pendapatmu memiliki tempat?



Apakah kamu merasa bahwa keberadaanmu dihargai, bukan hanya manfaat yang bisa kamu berikan?



Tentu saja, perasaan saja bukan satu-satunya ukuran. Tetapi pengalaman berulang dalam sebuah hubungan dapat memberikan informasi penting tentang kualitas hubungan tersebut.



Orang yang menghargaimu mungkin tidak selalu membuat hidupmu sempurna.



Mereka bisa saja membuat kesalahan.



Mereka bisa salah memahami sesuatu.



Mereka bisa lupa.



Namun, ketika menyadari kesalahan, mereka biasanya memiliki kemauan untuk memperbaikinya.



Karena penghargaan yang sebenarnya bukan tentang menjadi sempurna.



Penghargaan adalah tentang bagaimana seseorang memperlakukanmu secara konsisten.



Penutup



Jika seseorang mendengarkanmu dengan sungguh-sungguh, menghormati batasanmu, mengingat hal-hal kecil tentang dirimu, tidak merendahkanmu, tetap memperlakukanmu dengan baik ketika mereka tidak membutuhkan apa pun darimu, dan memberimu ruang untuk menjadi dirimu sendiri, jangan terlalu cepat menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa.



Bisa jadi, melalui perilaku sederhana itulah mereka sedang mengatakan sesuatu yang tidak mereka ucapkan dengan kata-kata:



“Aku menghargai keberadaanmu.”



Dan mungkin, salah satu bentuk penghargaan terbesar dalam sebuah hubungan bukanlah seseorang yang terus-menerus mengatakan betapa pentingnya dirimu.



Melainkan seseorang yang membuatmu merasakan bahwa kamu boleh menjadi dirimu sendiri tanpa harus kehilangan rasa aman, harga diri, dan kebebasanmu.



Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargai kita tidak hanya membuat kita merasa disukai.



