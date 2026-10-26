7 Alasan Mengapa Kecemasan akan Bencana Alam Mungkin Menghambat Kita secara Diam-Diam

seseorang yang terhambat karena kecemasan / foto: Magnific/Bizon

JawaPos.com - Bencana alam adalah sesuatu yang nyata dan tidak selalu dapat diprediksi. Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, hingga cuaca ekstrem dapat terjadi tanpa banyak peringatan. Karena itu, merasa khawatir terhadap kemungkinan bencana sebenarnya merupakan respons manusia yang wajar.

Dalam batas tertentu, rasa takut bahkan memiliki fungsi penting. Ketakutan dapat membuat kita lebih waspada, mendorong kita mempersiapkan tas darurat, mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor penting, atau mengikuti informasi resmi ketika terjadi ancaman.



Namun, masalah dapat muncul ketika kewaspadaan berubah menjadi kecemasan yang terus-menerus.



Seseorang mungkin tidak sedang menghadapi bencana, tetapi pikirannya terus memutar kemungkinan buruk: Bagaimana kalau gempa terjadi malam ini? Bagaimana kalau saya sedang sendirian? Bagaimana kalau keluarga saya tidak selamat? Bagaimana kalau saya tidak sempat menyelamatkan diri?



Yang menarik, kecemasan semacam ini tidak selalu terlihat dari luar. Kita mungkin tetap bekerja, belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Tetapi di dalam diri, sebagian besar energi mental sudah digunakan untuk mengantisipasi sesuatu yang belum tentu terjadi.



Dalam psikologi, kecemasan pada dasarnya berkaitan dengan respons terhadap ancaman yang dirasakan. Ketika ancaman berada di masa depan dan belum terjadi, pikiran dapat bekerja keras untuk memprediksi berbagai kemungkinan.



Lalu, bagaimana kecemasan terhadap bencana alam dapat menghambat kehidupan kita secara diam-diam?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Pikiran Terus Berada dalam Mode "Bagaimana Kalau?"



Salah satu karakteristik kecemasan adalah kecenderungan untuk memikirkan kemungkinan buruk di masa depan.



Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana:



"Bagaimana kalau terjadi gempa?"



Kemudian pikiran berkembang:



"Bagaimana kalau gempa terjadi saat saya sedang tidur?"



Lalu:



"Bagaimana kalau bangunannya runtuh?"



Kemudian:



"Bagaimana kalau keluarga saya berada di tempat yang berbeda?"



Dan akhirnya:



"Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan mereka?"



Tidak ada batas yang jelas bagi rangkaian pertanyaan tersebut.



Inilah salah satu alasan kecemasan dapat menguras energi mental. Otak terus melakukan simulasi terhadap masa depan seolah-olah sedang mencoba menemukan skenario yang paling aman.



Padahal, tidak semua kemungkinan dapat dikendalikan.



Psikologi mengenal kecenderungan manusia untuk memikirkan berbagai skenario masa depan sebagai bagian dari proses antisipasi. Dalam kondisi sehat, proses ini membantu kita mempersiapkan diri. Tetapi jika berlangsung berlebihan, antisipasi dapat berubah menjadi kekhawatiran yang berulang.



Kita akhirnya bukan sedang mempersiapkan diri menghadapi bencana.



Kita sedang mengalami bencana berkali-kali di dalam pikiran.



Ironisnya, bencana tersebut belum tentu terjadi.



Ketika persiapan berubah menjadi kekhawatiran



Mempersiapkan tas darurat adalah tindakan yang konkret.



Mengetahui jalur evakuasi adalah tindakan yang konkret.



Mempelajari prosedur keselamatan adalah tindakan yang konkret.



Tetapi menghabiskan berjam-jam membayangkan semua kemungkinan buruk tanpa menghasilkan tindakan baru dapat menjadi sesuatu yang berbeda.



Pertanyaannya bukan hanya:



"Apakah saya khawatir?"



Tetapi:



"Apakah kekhawatiran ini membantu saya melakukan sesuatu yang berguna?"



Jika jawabannya tidak, mungkin sebagian energi mental kita sudah terjebak dalam siklus kecemasan.



2. Kecemasan Dapat Membuat Kita Terlalu Waspada terhadap Tanda Bahaya



Ketika seseorang merasa terancam, perhatian dapat menjadi lebih sensitif terhadap informasi yang berkaitan dengan ancaman.



Bayangkan seseorang yang sangat takut gempa.



Ia mungkin menjadi sangat peka terhadap:



suara benda bergerak,



pintu yang bergetar,



kendaraan besar yang lewat,



suara bangunan,



getaran kecil,



berita tentang aktivitas seismik,



bahkan sensasi tubuh tertentu.



Hal yang sebelumnya mungkin tidak diperhatikan menjadi sangat menonjol.



Masalahnya, semakin kita mencari tanda bahaya, semakin banyak hal yang terlihat seperti tanda bahaya.



Ini dapat menciptakan sebuah lingkaran:



Takut → mencari tanda bahaya → menemukan sesuatu → menafsirkannya sebagai ancaman → semakin takut → semakin mencari tanda bahaya.



Akibatnya, seseorang bisa merasa seolah-olah dunia selalu berada dalam keadaan darurat.



Padahal lingkungan sebenarnya belum tentu lebih berbahaya dibanding sebelumnya.



Mengapa ini bisa melelahkan?



Karena perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas.



Jika sebagian besar perhatian digunakan untuk memantau kemungkinan ancaman, lebih sedikit sumber daya mental yang tersedia untuk pekerjaan, percakapan, belajar, kreativitas, atau menikmati aktivitas sehari-hari.



Inilah salah satu cara kecemasan dapat menghambat kita tanpa terlihat jelas.



Kita mungkin tidak berhenti melakukan aktivitas.



Tetapi kualitas kehadiran kita dalam aktivitas tersebut menurun.



Tubuh berada di kantor.



Namun pikiran berada di kemungkinan gempa.



Tubuh sedang makan bersama keluarga.



Namun pikiran sibuk membayangkan jalur evakuasi.



Tubuh sedang beristirahat.



Namun pikiran terus memantau suara di sekitar.



3. Kecemasan Dapat Mengganggu Konsentrasi dan Produktivitas



Kekhawatiran membutuhkan perhatian.



Ketika pikiran terus mengulang kemungkinan bencana, sebagian kapasitas mental kita digunakan untuk memproses ancaman tersebut.



Akibatnya, aktivitas lain dapat menjadi lebih sulit.



Misalnya, seseorang sedang membaca dokumen penting. Baru beberapa menit membaca, pikirannya tiba-tiba muncul:



"Kalau terjadi gempa sekarang, apa yang harus saya lakukan?"



Ia mencoba kembali membaca.



Beberapa menit kemudian:



"Apakah bangunan tempat saya bekerja aman?"



Ia kembali membuka ponsel.



Kemudian mencari berita.



Kemudian membaca komentar orang lain.



Kemudian melihat informasi mengenai gempa sebelumnya.



Tanpa disadari, 30 menit berlalu.



Tidak ada bencana.



Tetapi waktu dan perhatian sudah terpakai.



Bukan hanya soal waktu



Gangguan konsentrasi juga dapat memengaruhi kualitas pekerjaan.



Seseorang mungkin:



lebih mudah kehilangan fokus,



lebih sering memeriksa informasi,



lebih sulit menyelesaikan tugas,



membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan,



atau merasa pikirannya "penuh".



Ini menunjukkan bahwa kecemasan tidak harus membuat seseorang sepenuhnya berhenti beraktivitas untuk menjadi penghambat.



Kadang-kadang, ia hanya membuat segala sesuatu terasa lebih berat.



Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam satu jam membutuhkan dua jam.



Percakapan yang seharusnya sederhana terasa sulit diikuti.



Waktu istirahat tidak benar-benar menjadi istirahat.



Dan pada akhirnya, seseorang bisa merasa lelah meskipun secara fisik tidak melakukan sesuatu yang berat.



4. Kecemasan Dapat Membuat Kita Menghindari Kehidupan yang Sebenarnya Ingin Kita Jalani



Salah satu dampak kecemasan yang paling halus adalah penghindaran.



Awalnya, penghindaran mungkin terlihat masuk akal.



"Saya tidak mau pergi ke tempat itu karena takut gempa."



Kemudian:



"Saya lebih baik tidak bepergian jauh."



Lalu:



"Saya tidak nyaman tinggal di gedung tinggi."



Kemudian:



"Saya tidak ingin berada di tempat ramai karena kalau terjadi bencana saya sulit keluar."



Secara psikologis, menghindari sesuatu yang menakutkan dapat memberikan rasa lega dalam jangka pendek.



Masalahnya, rasa lega tersebut justru dapat memperkuat perilaku menghindar.



Otak belajar:



"Saya merasa lebih aman karena saya tidak pergi."



Akibatnya, pada kesempatan berikutnya, kecemasan dapat menjadi semakin kuat.



Siklusnya kira-kira seperti ini:



Takut → menghindar → merasa lega → otak belajar bahwa menghindar membuat aman → ketakutan semakin sulit ditoleransi → menghindar lagi.



Dalam jangka panjang, dunia seseorang bisa menjadi semakin sempit.



Bukan karena dunia benar-benar semakin berbahaya, tetapi karena semakin banyak hal yang dianggap terlalu berisiko untuk dilakukan.



Ketika kehati-hatian berubah menjadi pembatasan



Tentu saja, menghindari situasi tertentu bisa menjadi keputusan yang masuk akal jika memang ada risiko nyata.



Persoalannya adalah ketika rasa takut mulai menentukan hampir semua keputusan hidup.



Misalnya, seseorang sebenarnya ingin bepergian, mengikuti acara keluarga, mengambil pekerjaan tertentu, atau tinggal di tempat baru. Namun setiap keputusan selalu berakhir pada satu pertanyaan:



"Bagaimana kalau terjadi bencana?"



Jika semua kemungkinan risiko harus mencapai nol sebelum kita berani menjalani hidup, kita mungkin akan sangat sulit bergerak.



Sebab, kehidupan tidak pernah menawarkan jaminan risiko nol.



5. Kecemasan Dapat Membuat Otak Sulit Membedakan Persiapan dengan Kontrol



Ini adalah bagian yang cukup penting.



Ketika menghadapi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, manusia sering mencoba menciptakan rasa kontrol.



Mempersiapkan diri memang dapat meningkatkan rasa aman.



Tetapi ada titik ketika persiapan berubah menjadi upaya untuk mendapatkan kepastian absolut.



Misalnya:



"Saya harus membaca semua berita supaya tahu kalau sesuatu akan terjadi."



"Saya harus terus memeriksa aplikasi gempa."



"Saya harus tahu semua kemungkinan bencana."



"Saya harus memastikan keluarga saya selalu bisa dihubungi."



Masalahnya, tidak ada jumlah informasi yang dapat memberikan kepastian sempurna mengenai masa depan.



Semakin seseorang mencoba mendapatkan kepastian absolut, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul.



Informasi yang awalnya dimaksudkan untuk menenangkan justru menjadi bahan untuk mencari informasi berikutnya.



Paradoks kepastian



Kecemasan sering berkata:



"Kalau saya tahu cukup banyak, saya akhirnya akan merasa aman."



Tetapi kenyataannya bisa menjadi:



"Semakin banyak saya mencari, semakin banyak kemungkinan yang saya temukan."



Setiap informasi baru dapat membuka kemungkinan baru.



Setiap kemungkinan baru menghasilkan pertanyaan baru.



Dan pertanyaan baru menghasilkan pencarian informasi baru.



Siklus ini dapat berlangsung tanpa akhir.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam menghadapi kecemasan adalah belajar membedakan:



Apa yang bisa saya kendalikan?



dan



Apa yang memang tidak bisa saya kendalikan?



Kita dapat mengendalikan persiapan tertentu.



Kita tidak dapat mengendalikan seluruh alam.



Kita dapat mengetahui prosedur evakuasi.



Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan bencana berikutnya akan terjadi.



Kita dapat memiliki rencana.



Kita tidak dapat menjamin bahwa semua hal akan berjalan sesuai rencana.



Menerima batas kendali bukan berarti pasrah.



Justru, itu dapat membantu kita menggunakan energi pada hal-hal yang benar-benar dapat dilakukan.



6. Paparan Berita dan Konten Bencana Dapat Memperkuat Rasa Takut



Di era media sosial, bencana alam tidak hanya kita dengar ketika terjadi di sekitar kita.



Kita dapat melihatnya secara real time dari berbagai tempat di dunia.



Video bangunan runtuh.



Rekaman orang panik.



Foto kerusakan.



Cerita korban.



Pemberitahuan gempa.



Berita tentang potensi tsunami.



Komentar pengguna lain.



Semua itu dapat muncul di layar ponsel dalam hitungan detik.



Informasi seperti ini tentu memiliki manfaat. Dalam situasi darurat, informasi yang akurat dan cepat dapat menyelamatkan orang.



Namun, paparan berlebihan terhadap konten bencana juga dapat memengaruhi persepsi kita mengenai ancaman.



Ada perbedaan antara:



"Bencana memang terjadi."



dan



"Bencana terjadi di mana-mana sepanjang waktu."



Media digital dapat membuat kedua hal tersebut terasa hampir sama.



Kita melihat banyak kejadian karena kita terhubung dengan banyak tempat, bukan karena semua tempat mengalami bencana secara bersamaan.



Otak tidak selalu memproses frekuensi dengan sempurna



Ketika sebuah peristiwa dramatis sering muncul di hadapan kita, peristiwa tersebut dapat terasa lebih mungkin atau lebih dekat daripada yang sebenarnya kita pahami secara statistik.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa merasa:



"Akhir-akhir ini bencana terjadi terus."



Padahal persepsi tersebut sebagian dapat dipengaruhi oleh seberapa sering informasi tentang bencana muncul di layar.



Bukan berarti kita harus mengabaikan berita.



Yang lebih sehat adalah mengembangkan kebiasaan konsumsi informasi yang proporsional.



Cari informasi dari sumber yang dapat dipercaya.



Perhatikan peringatan resmi ketika memang ada ancaman.



Tetapi tidak selalu perlu memantau berita bencana sepanjang hari.



Informasi yang berguna seharusnya membantu kita mengambil keputusan.



Jika informasi yang sama hanya membuat kita semakin takut tanpa menghasilkan tindakan yang berbeda, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak.



7. Kecemasan yang Terus-Menerus Dapat Mengurangi Kemampuan Kita Menikmati Saat Ini



Mungkin ini adalah dampak yang paling menyedihkan.



Ketika pikiran terlalu sibuk mempersiapkan masa depan, kita dapat kehilangan pengalaman di masa sekarang.



Seseorang sedang menikmati kopi pagi.



Namun pikirannya berada pada kemungkinan bencana.



Sedang bermain dengan anak.



Tetapi pikirannya memikirkan apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa.



Sedang bepergian.



Tetapi terus memeriksa berita.



Sedang berkumpul dengan orang yang dicintai.



Namun pikirannya dipenuhi skenario kehilangan.



Pada akhirnya, kehidupan yang sebenarnya sedang berlangsung menjadi terasa kurang nyata dibandingkan kemungkinan buruk yang belum terjadi.



Kecemasan membuat seseorang hidup dalam mode:



"Nanti kalau..."



Padahal hidup berlangsung di:



"Sekarang."



Tentu saja, manusia perlu memikirkan masa depan. Perencanaan adalah bagian penting dari kehidupan.



Tetapi masa depan seharusnya tidak mengambil seluruh ruang psikologis dari masa kini.



Persiapan yang sehat memiliki titik berhenti



Kita bisa menyiapkan tas darurat.



Kita bisa menyimpan dokumen penting.



Kita bisa mengetahui jalur evakuasi.



Kita bisa berdiskusi dengan keluarga mengenai titik pertemuan.



Setelah itu, ada sesuatu yang juga perlu dilakukan:



kembali menjalani kehidupan.



Makan.



Bekerja.



Belajar.



Berolahraga.



Bertemu teman.



Menghabiskan waktu bersama keluarga.



Tidur.



Tertawa.



Membuat rencana.



Membangun sesuatu.



Karena tujuan persiapan bukanlah membuat kita terus memikirkan bencana.



Tujuan persiapan adalah memberi kita kesempatan untuk tetap menjalani kehidupan dengan lebih tenang ketika tidak ada keadaan darurat.



Jadi, Apakah Takut terhadap Bencana Itu Buruk?



Tidak.



Takut terhadap bencana alam bukan sesuatu yang otomatis menunjukkan masalah psikologis.



Rasa takut adalah bagian dari sistem perlindungan manusia.



Tanpa rasa takut, kita mungkin tidak akan terdorong untuk memperhatikan peringatan, mempersiapkan diri, atau mencari tempat aman.



Yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar kecemasan tersebut mengendalikan kehidupan kita.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya terus memikirkan bencana meskipun tidak ada ancaman nyata?



Apakah saya terlalu sering memeriksa berita atau informasi terkait bencana?



Apakah saya menghindari aktivitas yang sebenarnya ingin saya lakukan?



Apakah kecemasan mengganggu pekerjaan atau belajar?



Apakah saya sulit tidur karena membayangkan skenario bencana?



Apakah saya terus mencari kepastian meskipun sudah memiliki informasi yang cukup?



Apakah hidup saya terasa semakin sempit karena banyak hal dianggap terlalu berisiko?



Jika beberapa pertanyaan tersebut terasa sangat relevan, mungkin masalahnya bukan sekadar rasa takut terhadap bencana.



Mungkin yang sedang terjadi adalah hubungan kita dengan rasa takut itu sendiri.



Bagaimana Mengubah Kecemasan Menjadi Kesiapsiagaan yang Sehat?



Salah satu pendekatan yang lebih konstruktif adalah mengubah kecemasan menjadi tindakan yang konkret.



Daripada terus berpikir:



"Bagaimana kalau terjadi bencana?"



cobalah bertanya:



"Apa satu hal realistis yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kesiapan saya?"



Misalnya:



1. Buat rencana darurat



Diskusikan dengan keluarga mengenai:



tempat berkumpul,



kontak darurat,



jalur evakuasi,



kebutuhan anggota keluarga,



dan langkah dasar ketika terjadi bencana.



2. Siapkan perlengkapan penting



Buat perlengkapan darurat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tempat tinggal.



Setelah itu, Anda tidak harus memeriksanya setiap beberapa jam.



Cukup lakukan pemeriksaan secara berkala.



3. Batasi konsumsi berita



Tetapkan waktu tertentu untuk memeriksa informasi.



Tidak semua notifikasi harus dibuka.



Tidak semua video harus ditonton.



Tidak semua komentar perlu dibaca.



4. Bedakan fakta dengan skenario



Ketika pikiran berkata:



"Bagaimana kalau malam ini terjadi bencana besar?"



coba pisahkan:



Fakta: saat ini tidak ada peringatan resmi mengenai bencana tersebut.



Skenario: saya membayangkan kemungkinan bencana terjadi malam ini.



Keduanya bukan hal yang sama.



5. Kembali ke aktivitas sekarang



Setelah melakukan tindakan yang memang diperlukan, kembali ke kehidupan sehari-hari.



Anda tidak perlu terus-menerus berada dalam keadaan siaga.



Ketika Kecemasan Sudah Mengganggu Kehidupan



Ada kalanya kecemasan menjadi cukup kuat sehingga seseorang merasa kesulitan mengendalikannya sendiri.



Jika ketakutan terhadap bencana terus mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, aktivitas sehari-hari, atau membuat seseorang terus-menerus menghindari banyak situasi, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang bijaksana.



Mencari bantuan bukan berarti seseorang "lemah" atau "terlalu takut".



Justru, itu dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Pendekatan psikologis dapat membantu seseorang memahami pola pikir, respons tubuh, perilaku penghindaran, serta cara menghadapi ketidakpastian dengan lebih sehat.



Penutup: Kita Tidak Bisa Mengendalikan Alam, Tetapi Kita Bisa Belajar Mengelola Respons Kita



Bencana alam memang nyata.



Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan memiliki tempat yang penting dalam kehidupan.



Namun, ada perbedaan besar antara bersiap menghadapi kemungkinan bencana dan menjalani kehidupan seolah-olah bencana akan terjadi setiap saat.



Yang pertama dapat membantu kita.



Yang kedua dapat menguras kita.



Kita tidak dapat mengetahui seluruh masa depan.



Kita tidak dapat mengendalikan kapan alam berubah.



Kita tidak dapat memastikan bahwa semua orang yang kita cintai akan selalu aman.



Dan justru karena itulah, kemampuan untuk hidup dengan ketidakpastian menjadi penting.



Persiapan memberi kita sesuatu yang dapat dilakukan.



Penerimaan mengingatkan kita pada sesuatu yang tidak dapat dikendalikan.



Keduanya dapat berjalan bersama.



Mungkin tujuan akhirnya bukan menjadi orang yang sama sekali tidak takut.



Mungkin tujuan yang lebih realistis adalah:



tetap waspada tanpa hidup dalam ketakutan, tetap bersiap tanpa terobsesi, dan tetap menghargai hari ini meskipun kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi besok.



