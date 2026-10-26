7 Alasan Mengapa Perasaan Kamu Dapat Terasa Jauh atau Terlalu Meluap-luap Menurut Psikologi

seseorang yang perasaannya terlalu meluap-luap / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa seperti tidak benar-benar merasakan apa pun?

Di satu waktu, kamu mungkin menjalani hari seperti biasa. Kamu tertawa, berbicara dengan orang lain, bekerja, belajar, bahkan melakukan berbagai aktivitas yang kamu sukai. Namun, di dalam diri ada sesuatu yang terasa kosong. Kamu tahu seharusnya kamu merasa sedih, marah, kecewa, atau bahagia, tetapi perasaan itu seperti berada sangat jauh.



Di waktu lain, hal yang terjadi justru sebaliknya.



Satu komentar kecil bisa membuatmu sangat tersinggung. Pesan yang tidak kunjung dibalas dapat membuat pikiranmu berputar-putar. Masalah sederhana terasa seperti sesuatu yang sangat besar. Bahkan emosi yang sebenarnya wajar dapat terasa begitu kuat sampai sulit dikendalikan.



Menariknya, kedua pengalaman tersebut tidak selalu bertentangan.



Dalam psikologi, pengalaman emosional manusia memang dapat bergerak pada spektrum yang sangat luas. Seseorang dapat merasa terputus dari emosinya pada suatu periode, kemudian mengalami emosi yang sangat intens pada periode lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh cara otak memproses pengalaman, kondisi tubuh, pola hubungan, stres, pengalaman masa lalu, hingga cara seseorang belajar menghadapi emosinya.



Jadi, jika akhir-akhir ini perasaanmu terasa terlalu jauh atau justru terlalu meluap-luap, itu tidak otomatis berarti ada sesuatu yang "salah" dengan dirimu.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), ada beberapa kemungkinan psikologis yang dapat membantu menjelaskan pengalaman tersebut.



1. Kamu mungkin terlalu lama menekan atau menghindari emosi



Salah satu alasan mengapa seseorang dapat merasa jauh dari emosinya adalah karena ia terbiasa menekan perasaan.



Sejak kecil, banyak orang secara tidak sadar belajar bahwa emosi tertentu tidak boleh ditunjukkan.



"Jangan cengeng."



"Jangan marah."



"Harus kuat."



"Masalah kecil begitu saja jangan dipikirkan."



"Sudahlah, jangan terlalu sensitif."



Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun, jika seseorang terus-menerus mendapat pesan bahwa emosi tertentu tidak dapat diterima, ia dapat belajar untuk menjauh dari perasaannya sendiri.



Alih-alih bertanya, "Apa yang sebenarnya aku rasakan?", seseorang mungkin langsung berpikir, "Sudahlah, tidak apa-apa."



Masalahnya, mengabaikan emosi tidak selalu membuat emosi tersebut menghilang.



Kadang-kadang emosi hanya menjadi sesuatu yang tidak disadari.



Seseorang mungkin tidak merasa sedih, tetapi kehilangan energi. Tidak merasa marah, tetapi menjadi mudah kesal. Tidak merasa kecewa, tetapi mulai menarik diri dari orang lain.



Inilah mengapa terkadang tubuh dan perilaku justru memberikan petunjuk tentang emosi yang sedang kita hindari.



Sebaliknya, ketika emosi yang lama ditekan akhirnya muncul, rasanya dapat sangat kuat.



Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi sedikit demi sedikit. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, ketika ruangnya hampir penuh, tambahan kecil saja dapat membuat air meluap.



Begitu pula dengan emosi.



Ledakan emosi terhadap suatu kejadian kecil terkadang bukan hanya tentang kejadian tersebut. Bisa jadi ada banyak pengalaman sebelumnya yang belum benar-benar diproses.



Karena itu, belajar mengenali emosi bukan berarti membiarkan diri dikuasai emosi. Justru sebaliknya, kemampuan mengenali emosi merupakan salah satu bagian penting dari regulasi emosi.



Cobalah mengganti pertanyaan "Kenapa aku begini?" dengan:



"Apa sebenarnya yang sedang aku rasakan?"



Kemudian tanyakan lagi:



"Apa yang mungkin membuat perasaan ini muncul?"



Dua pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi awal untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.



2. Sistem sarafmu mungkin sedang berada dalam kondisi kewalahan



Perasaan tidak hanya terjadi di dalam pikiran. Emosi juga berkaitan erat dengan tubuh dan sistem saraf.



Ketika seseorang menghadapi tekanan terus-menerus, tubuh dapat berada dalam kondisi siaga dalam waktu yang lama. Pekerjaan, konflik, masalah hubungan, kurang tidur, tuntutan hidup, ketidakpastian, dan berbagai sumber stres dapat membuat tubuh merasa seolah-olah harus terus bersiap menghadapi sesuatu.



Dalam kondisi seperti ini, respons emosional seseorang dapat berubah.



Sebagian orang menjadi lebih mudah tersinggung, cemas, atau panik.



Sebagian lainnya justru merasa mati rasa.



Keduanya dapat menjadi respons terhadap beban psikologis yang terlalu besar.



Ketika seseorang terlalu kewalahan, otak tidak selalu memiliki kapasitas yang sama untuk memproses setiap pengalaman secara mendalam. Akibatnya, seseorang mungkin merasa seperti berjalan dengan mode otomatis.



Bangun.



Bekerja.



Makan.



Bertemu orang.



Pulang.



Tidur.



Besok mengulanginya lagi.



Semuanya berjalan, tetapi terasa seperti tidak benar-benar "hadir" di dalam kehidupan sendiri.



Sebaliknya, ketika sistem tubuh berada dalam kondisi sangat aktif, stimulus kecil dapat terasa jauh lebih besar. Suara tertentu, pesan tertentu, atau situasi tertentu dapat memicu reaksi emosional yang sangat kuat.



Itulah sebabnya memahami kondisi tubuh juga penting ketika mencoba memahami perasaan.



Terkadang pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Kenapa aku terlalu emosional?"



Melainkan:



"Seberapa lama tubuh dan pikiranku sudah berada di bawah tekanan?"



Kurang tidur, kelelahan, stres berkepanjangan, dan kurangnya waktu pemulihan dapat memengaruhi cara kita merasakan dan merespons berbagai peristiwa.



3. Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara kamu merasakan sesuatu hari ini



Kita tidak memasuki setiap pengalaman baru dengan pikiran yang benar-benar kosong.



Pengalaman sebelumnya ikut membentuk cara kita memahami dunia.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami penolakan mungkin menjadi sangat sensitif terhadap tanda-tanda penolakan. Ketika seseorang yang penting baginya tidak membalas pesan, situasi tersebut mungkin terasa jauh lebih mengancam dibandingkan bagi orang lain.



Bukan karena orang tersebut sengaja "berlebihan".



Otak manusia memang menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi berikutnya.



Jika sebelumnya sebuah situasi pernah berakhir menyakitkan, otak dapat menjadi lebih waspada ketika menemukan sesuatu yang terlihat mirip.



Hal ini dapat menjelaskan mengapa dua orang dapat mengalami kejadian yang sama tetapi merasakan intensitas emosi yang berbeda.



Seseorang mungkin berpikir:



"Dia belum membalas pesan. Mungkin sedang sibuk."



Orang lain mungkin langsung berpikir:



"Dia mulai menjauh. Aku pasti melakukan kesalahan."



Perbedaannya bukan semata-mata pada kejadian yang terjadi sekarang, tetapi juga pada makna yang diberikan kepada kejadian tersebut.



Pengalaman masa lalu dapat membuat situasi tertentu terasa lebih aman atau lebih mengancam.



Namun, ini juga berarti bahwa reaksi emosional kita tidak selalu merupakan gambaran objektif tentang apa yang sedang terjadi.



Perasaan itu nyata.



Tetapi interpretasi terhadap penyebab perasaan tersebut masih dapat diperiksa kembali.



Ketika emosi terasa sangat kuat, cobalah bertanya:



"Apakah aku sedang bereaksi terhadap apa yang terjadi sekarang, atau ada pengalaman lama yang ikut terbawa?"



Pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan masa lalu.



Justru untuk menyadari bahwa terkadang luka lama masih ikut berbicara melalui situasi baru.



4. Cara kamu memaknai sebuah kejadian dapat memperbesar atau mengecilkan emosi



Dalam psikologi, emosi tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesan selama beberapa jam.



Fakta sederhananya adalah:



Pesan belum dibalas.



Namun, pikiran dapat menambahkan banyak cerita.



"Dia marah kepadaku."



"Dia sudah bosan."



"Aku tidak penting."



"Dia pasti lebih memilih orang lain."



"Aku akan ditinggalkan."



Semakin jauh pikiran berkembang, semakin kuat emosi yang muncul.



Di sinilah kita perlu membedakan antara peristiwa dan interpretasi.



Peristiwa adalah sesuatu yang terjadi.



Interpretasi adalah cerita yang kita bangun mengenai apa arti peristiwa tersebut.



Keduanya sering terasa seperti hal yang sama, padahal tidak.



Hal serupa dapat terjadi pada emosi positif.



Sebuah keberhasilan dapat membuat seseorang merasa sangat bahagia jika keberhasilan tersebut dimaknai sebagai bukti bahwa dirinya mampu.



Namun, orang lain mungkin justru merasa cemas setelah mendapatkan keberhasilan karena berpikir:



"Bagaimana kalau aku tidak bisa mempertahankan ini?"



Dengan kata lain, pengalaman emosional sangat berkaitan dengan makna yang kita berikan.



Karena itu, ketika emosi terasa terlalu besar, jangan hanya bertanya:



"Kenapa aku merasa seperti ini?"



Tambahkan:



"Cerita apa yang sedang dikatakan pikiranku tentang situasi ini?"



Kadang-kadang kita tidak dapat mengubah peristiwanya.



Tetapi kita dapat belajar memeriksa kembali cerita yang kita bangun di sekitarnya.



5. Kamu mungkin memiliki pola keterikatan tertentu dalam hubungan



Hubungan dengan orang lain juga dapat memengaruhi bagaimana kita mengalami emosi.



Dalam psikologi, konsep attachment atau keterikatan digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman hubungan, terutama pengalaman awal dengan pengasuh dan hubungan penting lainnya, dapat berhubungan dengan cara seseorang membangun kedekatan, mencari keamanan, dan merespons jarak dalam hubungan.



Pada sebagian orang, kedekatan dengan orang lain dapat terasa sangat penting sehingga perubahan kecil dalam hubungan terasa sangat besar.



Pesan yang lebih singkat dapat terasa seperti penolakan.



Jarak yang sedikit dapat terasa seperti ancaman kehilangan.



Sebaliknya, ada pula orang yang ketika hubungan mulai terasa terlalu dekat justru merasa ingin mundur.



Ketika seseorang terlalu dekat, ia merasa tidak nyaman.



Ketika seseorang menjauh, ia mungkin merasa lega.



Namun setelah hubungan benar-benar jauh, ia bisa merasa kehilangan.



Pola seperti ini menunjukkan bahwa hubungan manusia memang kompleks.



Kita dapat sekaligus menginginkan kedekatan dan takut terhadap kedekatan.



Kita dapat ingin dicintai tetapi takut menjadi terlalu bergantung.



Kita dapat takut ditinggalkan tetapi juga merasa takut kehilangan kebebasan.



Karena itu, jika emosi terasa sangat intens dalam konteks hubungan, ada baiknya memperhatikan polanya.



Bukan hanya:



"Apa yang dilakukan orang itu kepadaku?"



Tetapi juga:



"Apa yang biasanya terjadi dalam diriku ketika seseorang mendekat?"



dan



"Apa yang biasanya terjadi dalam diriku ketika seseorang menjauh?"



Mengenali pola tersebut dapat membantu seseorang memahami dirinya dengan lebih baik tanpa harus langsung memberikan label tertentu kepada dirinya sendiri.



6. Kamu mungkin sedang mengalami emotional overload



Ada kalanya masalahnya bukan satu emosi tertentu.



Masalahnya adalah terlalu banyak emosi sekaligus.



Kamu mungkin sedang menghadapi pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga, konflik dengan seseorang, kekhawatiran tentang masa depan, tekanan finansial, kurang tidur, dan berbagai persoalan kecil lainnya.



Masing-masing mungkin terlihat dapat ditangani.



Tetapi ketika semuanya terjadi bersamaan, kapasitas psikologis seseorang dapat terasa penuh.



Pada titik tertentu, hal kecil dapat menjadi pemicu terakhir.



Seseorang bertanya:



"Kamu kenapa?"



Lalu tiba-tiba ingin menangis.



Seseorang melakukan kesalahan kecil.



Tiba-tiba muncul kemarahan besar.



Atau justru sebaliknya.



Kamu merasa tidak mampu merasakan apa pun.



Semua terasa datar.



Kondisi seperti ini dapat membuat seseorang bertanya-tanya:



"Kenapa aku jadi seperti ini?"



Padahal mungkin tubuh dan pikiran sedang mengatakan:



"Aku sudah terlalu penuh."



Dalam kondisi seperti itu, memaksa diri untuk terus produktif tidak selalu menjadi solusi.



Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah mengurangi beban, beristirahat, tidur cukup, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, atau memberi ruang untuk memproses apa yang selama ini ditahan.



Tidak semua masalah harus diselesaikan dalam satu malam.



Tidak semua emosi harus langsung mendapatkan jawaban.



Terkadang langkah pertama hanyalah mengakui:



"Aku sedang kewalahan."



Dan pengakuan itu bukan kelemahan.



Itu adalah informasi penting mengenai kondisi diri.



7. Kamu mungkin belum terbiasa mengenali dan memberi nama pada emosi



Ada perbedaan antara merasakan emosi dan memahami emosi.



Seseorang dapat merasakan sesuatu yang sangat kuat tetapi tidak tahu apa namanya.



"Aku tidak tahu kenapa aku begini."



"Aku cuma merasa tidak enak."



"Aku kesal, tapi sebenarnya bukan marah."



"Aku ingin menangis, tetapi tidak tahu kenapa."



Kemampuan untuk mengenali dan membedakan emosi merupakan bagian penting dari kesadaran emosional.



Kadang-kadang kita hanya menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan hampir semua keadaan:



sedih,



marah,



senang,



takut.



Padahal pengalaman emosional manusia jauh lebih beragam.



Kamu bisa merasa kecewa tanpa benar-benar marah.



Bisa merasa kesepian meskipun sedang bersama banyak orang.



Bisa merasa malu tetapi mengekspresikannya sebagai kemarahan.



Bisa merasa takut tetapi terlihat seperti menghindar.



Bisa merasa kehilangan tetapi menganggapnya hanya sebagai "bad mood".



Semakin tepat seseorang mengenali emosinya, semakin mudah baginya memahami kebutuhan yang berada di balik emosi tersebut.



Misalnya:



"Aku marah."



mungkin sebenarnya berarti:



"Aku merasa tidak dihargai."



"Aku sedih."



mungkin sebenarnya:



"Aku merasa kehilangan sesuatu yang penting."



"Aku cemas."



mungkin sebenarnya:



"Aku takut sesuatu yang penting bagiku akan berubah."



Karena itu, ketika perasaan terasa membingungkan, cobalah memperluas kosakata emosimu.



Tanyakan:



Apa yang kurasakan?



Di bagian tubuh mana aku merasakannya?



Apa yang terjadi sebelum perasaan ini muncul?



Apa yang sebenarnya kubutuhkan sekarang?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mengubah emosi yang awalnya terasa seperti sesuatu yang kacau menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.



Jadi, Mengapa Perasaan Bisa Terasa Jauh atau Terlalu Meluap-luap?



Jika disederhanakan, ada beberapa kemungkinan besar.



Perasaan dapat terasa jauh ketika seseorang terlalu lama menekan emosi, mengalami kelelahan psikologis, atau berada dalam kondisi kewalahan sehingga dirinya terasa terputus dari pengalaman emosional.



Sebaliknya, perasaan dapat terasa terlalu meluap-luap ketika sistem tubuh sedang sangat aktif, stres menumpuk, pengalaman masa lalu ikut terpicu, atau sebuah kejadian diberi makna yang sangat mengancam.



Dan terkadang kedua kondisi tersebut dapat muncul pada orang yang sama.



Hari ini mati rasa.



Besok menangis tanpa henti.



Hari berikutnya merasa baik-baik saja.



Lalu tiba-tiba marah karena hal kecil.



Pengalaman seperti itu tidak otomatis berarti kamu tidak stabil atau "terlalu sensitif". Emosi manusia memang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi.



Yang lebih penting adalah mulai memperhatikan pola.



Kapan perasaan terasa jauh?



Kapan perasaan terasa terlalu kuat?



Apa yang biasanya terjadi sebelumnya?



Dengan siapa kamu sedang berinteraksi?



Bagaimana kondisi tubuhmu saat itu?



Apa yang sedang kamu pikirkan?



Semakin kamu mengenali pola tersebut, semakin mudah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirimu.



Perasaan bukan musuh yang harus dikalahkan



Mungkin kita sering membayangkan bahwa menjadi sehat secara emosional berarti selalu tenang.



Padahal bukan itu ukurannya.



Menjadi sehat secara emosional bukan berarti tidak pernah sedih.



Bukan berarti tidak pernah marah.



Bukan berarti selalu bisa mengendalikan tangisan.



Dan bukan berarti setiap masalah harus bisa dihadapi dengan kepala dingin.



Kesehatan emosional lebih dekat dengan kemampuan untuk menyadari apa yang sedang dirasakan, memahami kemungkinan penyebabnya, menerima bahwa emosi tersebut ada, dan memilih bagaimana meresponsnya dengan cara yang tidak merusak diri sendiri maupun orang lain.



Kamu tidak harus selalu nyaman dengan emosimu untuk bisa menerimanya.



Kadang-kadang perasaan memang tidak menyenangkan.



Namun, emosi biasanya membawa informasi.



Kecemasan mungkin memberi tahu bahwa ada sesuatu yang dianggap mengancam.



Kesedihan mungkin menunjukkan adanya kehilangan.



Kemarahan dapat muncul ketika batas atau nilai penting terasa dilanggar.



Kesepian dapat menunjukkan kebutuhan akan koneksi.



Dan rasa kosong mungkin menjadi tanda bahwa ada sesuatu dalam hidup yang membutuhkan perhatian.



Jadi, ketika perasaanmu terasa terlalu jauh, jangan langsung memaksa diri untuk "merasakan sesuatu".



Dan ketika perasaan terasa terlalu besar, jangan langsung menyalahkan diri sendiri karena "terlalu emosional".



Cobalah berhenti sejenak.



Tarik napas.



Perhatikan apa yang sedang terjadi.



Kemudian katakan kepada diri sendiri:



"Ada sesuatu yang sedang kurasakan. Aku mungkin belum memahami sepenuhnya apa itu, tetapi aku bisa mulai mendengarkannya."



Mungkin kamu tidak langsung menemukan jawabannya.



Tidak apa-apa.



Memahami diri sendiri bukan proses sekali jadi.



Kadang-kadang, mengenali perasaan adalah langkah pertama sebelum kita akhirnya memahami kebutuhan yang selama ini berusaha disampaikan oleh diri kita sendiri.



Catatan penting



