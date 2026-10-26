6 Kebiasaan “Antisosial” yang Sebenarnya Merupakan Tanda Kecerdasan Menurut Psikologi

seseorang yang sebenarnya cerdas / foto: Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Di tengah budaya yang semakin menekankan pentingnya bersosialisasi, memiliki banyak teman, aktif dalam komunitas, dan selalu terlihat “ramah”, seseorang yang lebih suka menyendiri sering kali dianggap aneh.

Tidak ikut dalam obrolan panjang dianggap tidak ramah. Menolak ajakan nongkrong dianggap sombong. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian dianggap tidak punya kehidupan sosial. Bahkan, orang yang tidak terlalu tertarik mengikuti percakapan kelompok terkadang langsung dicap sebagai “antisosial”.



Padahal, psikologi melihat persoalan ini jauh lebih kompleks.



Senang menyendiri bukan berarti antisosial.



Dalam istilah psikologi, antisocial sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih serius daripada sekadar tidak suka bersosialisasi. Gangguan Kepribadian Antisosial, misalnya, berkaitan dengan pola perilaku yang mengabaikan atau melanggar hak orang lain. Sementara itu, seseorang yang memilih mengurangi interaksi sosial bisa saja hanya memiliki kepribadian introver, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan energi, atau memang lebih selektif dalam memilih hubungan.



Menariknya, beberapa kebiasaan yang dari luar terlihat seperti “tidak suka bersosialisasi” justru dapat berkaitan dengan kualitas psikologis yang positif—seperti kemampuan berpikir mandiri, refleksi diri, pengendalian diri, dan keterbukaan terhadap gagasan baru.



Tentu saja, tidak ada satu pun kebiasaan berikut yang secara otomatis membuktikan seseorang cerdas. Kecerdasan merupakan konsep yang jauh lebih luas. Namun, penelitian psikologi tentang kepribadian, kreativitas, kemampuan kognitif, dan perilaku sosial memberikan alasan untuk melihat beberapa kebiasaan ini dengan perspektif yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/10), terdapat enam di antaranya.



1. Sering Memilih Menghabiskan Waktu Sendirian



Salah satu kebiasaan yang paling mudah disalahpahami adalah menikmati kesendirian.



Ketika seseorang lebih sering menghabiskan waktu sendirian, orang lain mungkin bertanya:



“Kok sendirian terus?”



Namun, bagi sebagian orang, kesendirian bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Justru sebaliknya, kesendirian dapat menjadi ruang untuk berpikir.



Orang yang nyaman sendirian memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa harus terus menyesuaikan diri dengan keinginan kelompok. Mereka dapat membaca, mempelajari sesuatu, mengerjakan proyek pribadi, menulis, mendengarkan musik, berjalan-jalan, atau sekadar membiarkan pikirannya bekerja.



Dalam konteks psikologi, kemampuan menikmati waktu sendiri dapat berbeda dengan isolasi sosial.



Isolasi terjadi ketika seseorang kehilangan atau menghindari hubungan sosial yang sebenarnya ia butuhkan. Sementara itu, solitude adalah kondisi ketika seseorang secara sadar memilih waktu sendirian dan tetap mampu membangun hubungan yang sehat ketika menginginkannya.



Perbedaannya sangat penting.



Seseorang yang mampu menikmati kesendirian tidak selalu kesepian.



Bahkan, waktu sendiri dapat memberikan ruang untuk melakukan refleksi: Apa yang sebenarnya saya inginkan? Mengapa saya melakukan ini? Apakah keputusan ini benar-benar milik saya, atau hanya karena tekanan lingkungan?



Di sinilah kesendirian dapat menjadi sesuatu yang produktif.



Orang yang tidak selalu membutuhkan stimulasi sosial juga mungkin memiliki kesempatan lebih besar untuk berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan perhatian mendalam. Misalnya, membaca buku yang kompleks, memecahkan masalah, menulis, melakukan riset, atau mempelajari keterampilan baru.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Jangan menganggap semakin seseorang menyendiri, semakin tinggi kecerdasannya.



Itu bukan kesimpulan yang dapat dibuat dari psikologi.



Yang lebih masuk akal adalah: kemampuan merasa nyaman dengan diri sendiri dapat menjadi salah satu bentuk kemandirian psikologis. Dan kemandirian tersebut dapat membantu seseorang menggunakan waktunya untuk berpikir, belajar, dan berkembang.



2. Tidak Terlalu Tertarik pada Basa-Basi



Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan penuh orang, tetapi merasa percakapan yang berlangsung terasa melelahkan?



Misalnya:



“Lagi sibuk?”



“Enggak.”



“Kerja di mana sekarang?”



“Di kantor.”



“Oh, di sana masih lama?”



Percakapan seperti ini sebenarnya memiliki fungsi sosial. Basa-basi membantu manusia membangun hubungan, mencairkan suasana, dan menciptakan rasa kedekatan.



Jadi, tidak ada yang salah dengan small talk.



Namun, sebagian orang memang lebih menikmati percakapan yang memiliki kedalaman.



Mereka mungkin lebih tertarik membicarakan:



mengapa seseorang mengambil keputusan tertentu,



bagaimana sebuah teknologi mengubah kehidupan manusia,



mengapa masyarakat memiliki kebiasaan tertentu,



ide bisnis baru,



buku yang baru mereka baca,



masalah filosofis,



atau sekadar pertanyaan “mengapa”.



Akibatnya, mereka terkadang terlihat pendiam ketika berada dalam kelompok yang percakapannya tidak terlalu menarik bagi mereka.



Ini bukan berarti mereka merasa lebih pintar daripada orang lain.



Bisa jadi mereka hanya memiliki preferensi terhadap stimulasi intelektual tertentu.



Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi cenderung menikmati eksplorasi ide. Mereka tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi.



Misalnya, daripada hanya mengetahui bahwa seseorang sukses, mereka mungkin tertarik pada proses di balik kesuksesan tersebut.



Daripada hanya mengetahui sebuah teknologi populer, mereka ingin memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja.



Daripada sekadar menerima sebuah pendapat, mereka ingin mengetahui alasan yang mendasarinya.



Kebiasaan semacam ini dapat menjadi aset dalam pembelajaran dan pemecahan masalah.



Tetapi sekali lagi, jangan membuat kesimpulan sederhana bahwa “tidak suka basa-basi = IQ tinggi”.



Tidak ada rumus seperti itu.



Yang lebih tepat adalah bahwa rasa ingin tahu, kebutuhan terhadap kedalaman informasi, dan kecenderungan mengeksplorasi ide dapat menjadi karakteristik yang mendukung kemampuan intelektual.



3. Sering Mengatakan “Tidak” pada Ajakan Sosial



Ada orang yang hampir selalu menerima undangan.



Diajak nongkrong, ikut.



Diajak acara, ikut.



Diajak pergi mendadak, ikut.



Sementara itu, ada orang yang terkadang menjawab:



“Maaf, kali ini aku tidak ikut.”



Dari luar, orang seperti ini mungkin terlihat kurang bersosialisasi.



Namun, kemampuan mengatakan “tidak” sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan batas pribadi.



Manusia memiliki sumber daya yang terbatas: waktu, energi, perhatian, dan kemampuan emosional.



Jika semuanya diberikan kepada orang lain, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri.



Orang yang mampu menolak ajakan tidak selalu tidak peduli terhadap orang lain. Bisa jadi mereka memahami bahwa setiap pilihan memiliki biaya.



Jika malam ini digunakan untuk nongkrong, misalnya, berarti ada kemungkinan waktu tersebut tidak dapat digunakan untuk membaca, tidur, bekerja, belajar, berolahraga, atau mengerjakan proyek pribadi.



Kemampuan memprioritaskan sesuatu membutuhkan pengendalian diri.



Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan tidak hanya terlihat dari kemampuan menjawab soal sulit. Ia juga terlihat dari kemampuan membuat keputusan yang masuk akal ketika pilihan yang tersedia saling bertentangan.



Apakah saya perlu pergi?



Apakah saya sebenarnya ingin pergi?



Apakah saya pergi karena memang ingin, atau karena takut dianggap tidak enak?



Pertanyaan seperti ini menunjukkan kesadaran terhadap motivasi diri.



Orang yang mampu mengatakan “tidak” tanpa merasa harus memberikan seribu alasan juga biasanya lebih mampu menjaga batasannya.



Namun, ada perbedaan penting antara asertif dan egois.



Asertif berarti mampu menyampaikan kebutuhan dan batasan dengan tetap menghormati orang lain.



Egois berarti mengutamakan diri sendiri dengan mengabaikan kebutuhan atau hak orang lain.



Jadi, mengatakan “tidak” bukan otomatis tanda kecerdasan. Tetapi kemampuan menetapkan prioritas dan batasan secara sehat adalah keterampilan psikologis yang sangat berharga.



4. Tidak Terlalu Peduli dengan Penilaian Orang Lain



Bayangkan seseorang membeli pakaian yang ia sukai meskipun tidak sedang menjadi tren.



Ia memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya.



Ia tidak mengikuti semua tren media sosial.



Ia tidak merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Bagi sebagian orang, perilaku seperti ini bisa terlihat “cuek”.



Namun, ada perbedaan antara tidak peduli sama sekali terhadap orang lain dan tidak membiarkan penilaian orang lain mengendalikan hidup kita.



Yang kedua justru dapat menunjukkan tingkat kemandirian psikologis yang lebih sehat.



Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, pendapat orang lain secara alami memengaruhi kita.



Masalah muncul ketika kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan menjadi terlalu kuat.



Seseorang mungkin membeli barang bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat sukses.



Ia mungkin mengambil pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai karena takut dianggap gagal.



Ia mungkin mengikuti gaya hidup tertentu karena semua orang di lingkungannya melakukan hal yang sama.



Dalam kondisi seperti ini, keputusan seseorang lebih banyak ditentukan oleh tekanan sosial daripada pertimbangan pribadi.



Kemampuan berpikir mandiri berarti mampu berhenti sejenak dan bertanya:



“Apakah saya benar-benar menginginkan ini?”



Pertanyaan sederhana tersebut memiliki dampak besar.



Orang yang terbiasa mengevaluasi keputusan berdasarkan alasan dan nilai pribadinya cenderung lebih sulit terbawa arus kelompok.



Dalam psikologi sosial, fenomena mengikuti perilaku kelompok dikenal sebagai conformity.



Konformitas sendiri bukan sesuatu yang selalu buruk. Dalam banyak situasi, menyesuaikan diri dengan kelompok justru membantu kehidupan sosial.



Namun, kemampuan mempertanyakan norma kelompok ketika diperlukan merupakan bagian penting dari pemikiran kritis.



Karena itu, seseorang yang tidak selalu mengikuti tren bukan berarti anti-sosial.



Bisa jadi ia hanya memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan.



5. Lebih Suka Memiliki Sedikit Teman tetapi Hubungannya Dalam



Ada anggapan bahwa orang yang memiliki banyak teman berarti lebih populer, lebih disukai, dan mungkin lebih bahagia.



Padahal, jumlah teman bukan satu-satunya ukuran kualitas kehidupan sosial.



Sebagian orang justru merasa lebih nyaman memiliki lingkaran pertemanan yang kecil.



Mereka mungkin hanya memiliki dua atau tiga orang yang benar-benar dekat.



Tetapi dengan orang-orang tersebut, mereka dapat berbicara mengenai hal-hal pribadi, berbagi masalah, berdiskusi, dan saling mendukung.



Dalam hubungan sosial, kualitas dapat lebih penting daripada kuantitas.



Memiliki ratusan kontak tidak otomatis berarti seseorang memiliki dukungan sosial yang kuat.



Sebaliknya, memiliki beberapa hubungan yang aman dan bermakna dapat memberikan manfaat psikologis yang besar.



Orang yang selektif dalam memilih teman juga mungkin lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap kehidupan pribadinya.



Mereka tidak selalu merasa harus berteman dengan semua orang.



Ini bukan berarti mereka menganggap orang lain tidak layak.



Mereka hanya memahami bahwa kedekatan membutuhkan waktu, kepercayaan, dan energi.



Ada pula alasan praktis.



Semakin banyak hubungan yang harus dipelihara secara intensif, semakin banyak pula waktu dan perhatian yang dibutuhkan.



Karena itu, sebagian orang memilih lingkaran sosial yang lebih kecil agar dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada hubungan yang benar-benar mereka anggap penting.



Kebiasaan ini bisa menjadi tanda selektivitas sosial, bukan ketidakmampuan bersosialisasi.



Tentu saja, jika seseorang sama sekali tidak mampu membangun hubungan, terus-menerus menghindari manusia, atau mengalami penderitaan karena isolasi, situasinya berbeda dan perlu dilihat secara lebih serius.



6. Sering Mempertanyakan Hal yang Dianggap “Sudah Jelas”



Ini mungkin kebiasaan yang paling sering membuat seseorang terlihat menyebalkan.



Ketika semua orang berkata:



“Memang dari dulu seperti itu.”



Dia bertanya:



“Kenapa harus seperti itu?”



Ketika semua orang percaya sebuah informasi:



“Kamu yakin itu benar?”



Ketika sebuah aturan diterapkan:



“Apa alasan aturan tersebut dibuat?”



Pertanyaan seperti ini kadang dianggap sebagai bentuk pembangkangan.



Padahal, mempertanyakan asumsi adalah salah satu fondasi berpikir kritis.



Otak manusia cenderung menggunakan jalan pintas.



Kita tidak mungkin memeriksa ulang setiap informasi yang kita temui. Karena itu, manusia menggunakan pengalaman sebelumnya, pola yang sudah dikenal, pendapat kelompok, dan berbagai heuristik untuk mengambil keputusan dengan cepat.



Strategi tersebut sangat berguna.



Tetapi terkadang dapat membuat kita menerima sesuatu hanya karena sesuatu tersebut sudah biasa.



Orang yang terbiasa bertanya “mengapa?” memiliki peluang lebih besar untuk menemukan asumsi yang tersembunyi.



Misalnya:



“Semua orang melakukan ini.”



Mengapa?



“Cara ini selalu berhasil.”



Benarkah?



“Tidak ada pilihan lain.”



Apakah memang tidak ada?



Pertanyaan semacam itu tidak otomatis membuat seseorang benar.



Bahkan, orang yang terlalu suka mempertanyakan segala sesuatu juga bisa terjebak dalam skeptisisme berlebihan.



Namun, kemampuan untuk menguji informasi sebelum mempercayainya merupakan bagian penting dari berpikir kritis.



Dan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan yang sangat berguna dalam dunia yang dipenuhi informasi.



Jadi, Apakah Orang yang “Antisosial” Lebih Cerdas?



Jawabannya: tidak sesederhana itu.



Tidak ada aturan psikologi yang mengatakan:



“Semakin sedikit teman seseorang, semakin tinggi kecerdasannya.”



Atau:



“Orang yang suka menyendiri pasti lebih pintar.”



Kesimpulan seperti itu terlalu jauh.



Kepribadian manusia sangat kompleks.



Seseorang bisa sangat introver sekaligus tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, seseorang bisa sangat ekstrover dan memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa.



Bahkan, orang yang sangat sosial dapat memperoleh keuntungan kognitif dari interaksi dengan orang lain karena diskusi, kerja sama, dan pertukaran perspektif dapat memperluas cara berpikir.



Jadi, masalahnya bukan sendiri versus bersosialisasi.



Yang lebih penting adalah apakah seseorang mampu memilih kapan harus bersosialisasi dan kapan membutuhkan waktu sendiri.



Apakah ia mampu mengatakan “tidak” tanpa merendahkan orang lain?



Apakah ia mampu berpikir mandiri tanpa menjadi keras kepala?



Apakah ia mampu mempertanyakan sesuatu tanpa merasa dirinya selalu paling benar?



Apakah ia mampu menikmati kesendirian tetapi tetap membangun hubungan yang sehat?



Jika jawabannya ya, maka kebiasaan tersebut bisa menjadi bagian dari pola kehidupan yang sehat.



“Antisosial” Tidak Selalu Berarti Buruk



Kita hidup dalam budaya yang sering mengukur kehidupan sosial secara kuantitatif.



Berapa banyak teman yang dimiliki?



Berapa banyak pengikut?



Berapa banyak undangan?



Berapa sering seseorang keluar rumah?



Berapa banyak orang yang mengenalnya?



Padahal, kehidupan psikologis manusia tidak dapat direduksi menjadi angka.



Ada orang yang membutuhkan banyak interaksi sosial untuk merasa hidup.



Ada pula yang membutuhkan ruang pribadi yang cukup besar.



Ada orang yang menikmati pesta.



Ada yang lebih senang duduk di rumah sambil membaca.



Ada yang memperoleh energi dari percakapan.



Ada yang memperoleh energi dari keheningan.



Tidak ada satu gaya hidup yang cocok untuk semua orang.



Yang perlu diperhatikan adalah fungsi di balik perilaku tersebut.



Seseorang yang memilih sendiri karena menikmati ketenangan berada dalam situasi yang berbeda dengan seseorang yang menghindari semua orang karena merasa tidak berharga.



Seseorang yang menolak ajakan karena ingin menyelesaikan pekerjaan berbeda dengan seseorang yang menghindari interaksi karena ketakutan yang tidak terkendali.



Seseorang yang memiliki sedikit teman karena selektif berbeda dengan seseorang yang ingin memiliki hubungan tetapi tidak mampu mempertahankannya.



Dari luar, perilakunya mungkin terlihat sama.



Namun, secara psikologis, maknanya bisa sangat berbeda.



Kesimpulan



Beberapa kebiasaan yang terlihat “antisosial” sebenarnya bisa memiliki sisi positif.



Menikmati kesendirian dapat memberikan ruang untuk refleksi.



Tidak terlalu menikmati basa-basi dapat berjalan bersama rasa ingin tahu terhadap percakapan yang lebih mendalam.



Mampu mengatakan tidak dapat menunjukkan kemampuan menetapkan batasan dan prioritas.



Tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain dapat mencerminkan kemandirian dalam mengambil keputusan.



Memiliki sedikit teman tetapi dekat dapat menunjukkan bahwa seseorang lebih menghargai kualitas hubungan daripada jumlahnya.



Dan sering mempertanyakan sesuatu yang dianggap sudah jelas dapat menjadi bagian dari pola berpikir kritis.



Namun, semua ini harus dipahami secara proporsional.



Kesendirian bukan bukti kecerdasan. Pendiam bukan berarti pintar. Banyak teman bukan berarti bodoh. Dan suka bersosialisasi bukan berarti seseorang kurang berpikir.



Kecerdasan tidak ditentukan oleh seberapa sering seseorang berada di tengah keramaian.



Pada akhirnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar, memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan secara sadar, dan berhubungan dengan orang lain secara sehat.



Jadi, jika Anda sesekali memilih mematikan notifikasi, menolak ajakan nongkrong, duduk sendirian sambil membaca, atau menghabiskan waktu memikirkan sebuah pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh orang lain, Anda tidak perlu buru-buru menganggap diri Anda “antisosial”.



Mungkin Anda hanya sedang menggunakan sesuatu yang sering terlupakan di tengah dunia yang terlalu ramai:



