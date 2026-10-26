8 Praktik Kepemimpinan yang Nyatanya Memperlambat Burnout Tim Menurut Psikologi

seseorang yang memperlambat burnout tim / foto: Magnific/Frolopiaton Palm

JawaPos.com - Burnout sering kali dibicarakan seolah-olah semata-mata masalah individu.

Karyawan dianggap kurang pandai mengatur waktu. Kurang mampu berkata “tidak”. Kurang tahan terhadap tekanan. Atau mungkin kurang pintar menjaga work-life balance.



Padahal, psikologi kerja menunjukkan bahwa burnout tidak muncul hanya karena seseorang bekerja terlalu banyak. Burnout juga berkaitan dengan bagaimana pekerjaan dirancang, seberapa besar kontrol seseorang terhadap pekerjaannya, kualitas hubungan di tempat kerja, rasa keadilan, dukungan sosial, serta apakah tuntutan pekerjaan terus-menerus lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.



Di sinilah kepemimpinan memainkan peran yang sangat besar.



Seorang pemimpin mungkin tidak bisa menghilangkan semua tekanan pekerjaan. Deadline tetap ada. Target tetap harus dicapai. Pelanggan tetap memiliki ekspektasi. Bahkan organisasi yang sehat pun akan mengalami periode sibuk.



Namun, cara seorang pemimpin mengelola tekanan dapat menentukan apakah tekanan tersebut menjadi tantangan yang masih bisa ditanggung atau berubah menjadi kelelahan kronis.



Menariknya, praktik kepemimpinan yang membantu mengurangi burnout tidak selalu berupa program besar, seminar kesehatan mental, atau fasilitas tambahan. Sering kali justru berupa kebiasaan kecil yang dilakukan pemimpin setiap hari.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat delapan praktik kepemimpinan yang secara psikologis dapat membantu memperlambat atau mencegah berkembangnya burnout dalam tim.



1. Berhenti Menganggap Semua Hal sebagai Prioritas

Salah satu sumber kelelahan yang sering tidak disadari adalah terlalu banyak prioritas sekaligus.



Dalam banyak organisasi, masalahnya bukan hanya volume pekerjaan. Masalahnya adalah setiap pekerjaan diberi label “penting”.



Proyek A penting.



Permintaan klien penting.



Rapat penting.



Laporan mingguan penting.



Respons cepat terhadap chat juga penting.



Kemudian muncul proyek baru dan kembali disebut sebagai “prioritas utama”.



Dari sudut pandang pemimpin, mungkin semuanya memang penting. Tetapi dari sudut pandang psikologis, manusia memiliki kapasitas perhatian dan energi mental yang terbatas.



Ketika seseorang terus-menerus harus berpindah fokus dari satu tuntutan ke tuntutan lainnya, beban kognitif meningkat. Pekerjaan juga terasa lebih melelahkan karena energi tidak hanya digunakan untuk mengerjakan tugas, tetapi juga untuk menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.



Pemimpin yang membantu tim bukan hanya mengatakan apa yang harus dilakukan.

Ia juga mengatakan apa yang tidak perlu dilakukan sekarang.



Ini merupakan perbedaan penting.



Pemimpin yang buruk dapat berkata:



“Semuanya penting. Kita harus bisa mengerjakan semuanya.”



Pemimpin yang lebih sehat mengatakan:



“Ini tiga hal yang paling penting minggu ini. Sisanya kita tunda sampai tiga hal ini selesai.”



Kalimat kedua sebenarnya bukan tanda kurang ambisius.



Justru sebaliknya.



Pemimpin sedang mengurangi ambiguitas dan membantu tim mengalokasikan energi secara realistis.



Praktiknya

Setiap awal minggu, pemimpin dapat meminta tim menjawab tiga pertanyaan:



Apa tiga hasil terpenting minggu ini?



Apa yang boleh ditunda?



Apa yang harus dihentikan atau didelegasikan?



Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengubah pekerjaan dari kumpulan tuntutan tanpa batas menjadi serangkaian prioritas yang lebih jelas.



Karena terkadang yang membuat orang burnout bukan karena terlalu banyak pekerjaan.



Melainkan karena mereka merasa semua pekerjaan harus dikerjakan sekaligus.



2. Memberikan Otonomi, Bukan Sekadar Instruksi

Ada perbedaan besar antara memiliki banyak pekerjaan dan merasa tidak memiliki kendali atas pekerjaan tersebut.



Dalam psikologi kerja, rasa memiliki kontrol atau otonomi merupakan salah satu faktor penting dalam pengalaman kerja.



Bayangkan dua orang mendapat tugas yang sama.



Orang pertama diberi target yang jelas tetapi diberi kebebasan menentukan cara mencapainya.



Orang kedua setiap langkahnya diatur: kapan harus mengerjakan, bagaimana formatnya, kapan harus melapor, bahkan bagaimana menyelesaikan detail kecil.



Secara objektif, volume pekerjaannya mungkin sama.



Namun secara psikologis, pengalaman keduanya bisa sangat berbeda.



Otonomi memberikan rasa bahwa seseorang masih memiliki kendali atas pekerjaannya. Sebaliknya, micromanagement dapat membuat pekerjaan terasa lebih menguras energi karena seseorang terus-menerus harus menyesuaikan diri dengan keputusan orang lain.



Pemimpin tidak harus mengontrol setiap proses.

Yang perlu dikontrol adalah arah dan hasil yang penting.



Misalnya, daripada berkata:



“Buat laporan ini dengan format seperti ini, mulai jam 9, kirim draft jam 11, lalu revisi bagian kedua dengan cara ini.”



Pemimpin bisa mengatakan:



“Kita membutuhkan laporan ini untuk keputusan meeting Jumat. Pastikan tiga informasi utama tersedia. Silakan tentukan cara terbaik untuk menyusunnya.”



Perbedaannya terlihat kecil.



Namun pesan psikologisnya berbeda:



“Saya percaya kamu mampu mengerjakannya.”



Rasa dipercaya dapat menjadi sumber energi psikologis.



Tentu saja, otonomi bukan berarti membiarkan karyawan bekerja tanpa arah.

Pemimpin tetap perlu memberikan:



tujuan yang jelas,



standar keberhasilan,



batas waktu yang realistis,



sumber daya yang dibutuhkan,



dan dukungan ketika muncul hambatan.



Setelah itu, berikan ruang.



Pemimpin yang sehat tidak selalu menjadi orang yang paling banyak memberi instruksi.



Kadang-kadang, ia justru menjadi orang yang paling banyak memberikan kepercayaan.



3. Berhenti Menggunakan Urgensi sebagai Gaya Komunikasi

Ada pemimpin yang hampir selalu menggunakan bahasa darurat.



“Secepatnya.”



“Urgent.”



“ASAP.”



“Ini harus selesai hari ini.”



“Kenapa belum selesai?”



“Ini sangat penting.”



Jika semua hal dikomunikasikan sebagai keadaan darurat, otak karyawan lama-kelamaan hidup dalam mode siaga.



Masalahnya, manusia tidak dirancang untuk berada dalam keadaan siaga terus-menerus.



Tekanan akut dalam periode tertentu mungkin membantu seseorang meningkatkan fokus. Tetapi ketika rasa mendesak menjadi kondisi normal, tekanan tersebut dapat berubah menjadi sumber kelelahan.



Lebih buruk lagi, jika karyawan tidak lagi dapat membedakan antara tugas yang benar-benar kritis dan tugas yang sebenarnya hanya ingin diselesaikan lebih cepat.



Pemimpin perlu belajar membedakan “penting” dan “mendesak”.

Tidak semua tugas penting harus dilakukan sekarang.



Ketika memberikan tugas, pemimpin dapat menggunakan bahasa yang lebih spesifik:



“Ini perlu selesai Jumat karena akan digunakan dalam meeting.”



lebih baik daripada:



“Tolong cepat ya, ini urgent.”



Informasi pertama memberikan konteks.



Informasi kedua hanya memberikan tekanan.



Konteks membantu seseorang memahami alasan di balik tuntutan pekerjaan. Sementara tekanan tanpa konteks dapat membuat seseorang hanya merasa dikejar.



Bahkan pemimpin dapat membuat kategori urgensi.

Misalnya:



Level 1 — Darurat: harus ditangani hari ini.



Level 2 — Penting: harus selesai dalam minggu ini.



Level 3 — Prioritas normal: dapat masuk ke antrean pekerjaan.



Dengan sistem sederhana seperti ini, tim tidak perlu terus-menerus menebak seberapa panik mereka seharusnya.



4. Membuat “Batas Berhenti” yang Nyata

Ada paradoks dalam dunia kerja modern.



Banyak organisasi berbicara tentang keseimbangan kehidupan kerja, tetapi secara tidak langsung memberi penghargaan kepada orang yang selalu tersedia.



Pesan yang diterima karyawan akhirnya menjadi:



“Secara resmi, kamu boleh istirahat.”



“Namun, kalau ada pesan malam hari, sebaiknya tetap merespons.”



Di sinilah norma organisasi menjadi lebih kuat daripada kebijakan formal.



Pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap norma tersebut.



Jika atasan rutin mengirim pesan tengah malam, karyawan mungkin merasa perlu melakukan hal yang sama.



Jika atasan selalu bekerja pada akhir pekan dan membicarakannya sebagai sesuatu yang membanggakan, tim dapat menangkap pesan bahwa bekerja tanpa batas adalah perilaku yang dihargai.



Karena itu, salah satu praktik kepemimpinan yang paling sederhana untuk mengurangi burnout adalah menciptakan batas berhenti yang nyata.



Misalnya:



tidak mengharuskan respons di luar jam kerja,



menggunakan fitur scheduled send untuk pesan yang tidak mendesak,



tidak menjadikan lembur sebagai ukuran loyalitas,



menghormati cuti,



dan membedakan keadaan darurat dengan pekerjaan biasa.



Yang lebih penting: pemimpin harus memberi contoh.

Sulit meminta tim menjaga batas kerja jika pemimpinnya sendiri tidak pernah berhenti.



Kalimat seperti:



“Tidak perlu dibalas malam ini. Saya mengirimnya sekarang karena sedang menyelesaikannya, bukan karena saya mengharapkan kamu bekerja.”



dapat mengubah persepsi karyawan secara signifikan.



Pemimpin sebenarnya sedang memberi izin psikologis untuk berhenti.



Dan kemampuan untuk berhenti adalah bagian penting dari pemulihan energi.



5. Memberikan Feedback yang Jelas, Bukan Membiarkan Orang Menebak-nebak

Burnout tidak selalu muncul dari pekerjaan yang berat.



Ketidakpastian juga dapat melelahkan.



Bayangkan seorang karyawan menyelesaikan sebuah proyek.



Kemudian atasannya berkata:



“Kurang bagus.”



Karyawan bertanya:



“Bagian mana yang perlu diperbaiki?”



Jawabannya:



“Pokoknya belum sesuai ekspektasi.”



Sekarang karyawan harus melakukan pekerjaan tambahan sekaligus memecahkan teka-teki.



Apa yang salah?



Apa yang diinginkan atasan?



Seberapa bagus sebenarnya hasil yang dianggap cukup?



Apakah pekerjaan saya aman?



Apakah saya mengecewakan tim?



Ketidakjelasan semacam ini menciptakan beban mental tambahan.



Karena itu, feedback yang baik seharusnya spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan terkait dengan tujuan.



Daripada:



“Presentasinya kurang kuat.”



Lebih baik:



“Argumen utamanya sudah jelas, tetapi data pendukung untuk bagian kedua masih kurang. Tambahkan dua sumber utama dan kurangi tiga slide yang mengulang poin sebelumnya.”



Feedback kedua jauh lebih berguna.



Karyawan tahu apa yang harus dilakukan.



Pemimpin juga perlu menjelaskan ekspektasi sebelum pekerjaan dimulai.

Pertanyaan sederhana seperti:



“Hasil akhirnya seperti apa?”



“Apa yang paling penting?”



“Bagian mana yang tidak perlu terlalu detail?”



“Apa definisi selesai untuk tugas ini?”



dapat mengurangi pekerjaan ulang dan ketidakpastian.



Dengan kata lain, pemimpin dapat mengurangi burnout bukan hanya dengan mengurangi jumlah pekerjaan, tetapi dengan mengurangi pekerjaan yang sia-sia.



6. Membangun Psychological Safety agar Masalah Muncul Lebih Cepat

Salah satu situasi yang sangat melelahkan bagi karyawan adalah ketika mereka tahu ada masalah, tetapi merasa tidak aman untuk mengatakannya.



Misalnya:



Deadline tidak realistis.



Beban kerja sudah terlalu tinggi.



Ada konflik dalam tim.



Proyek mulai keluar jalur.



Seseorang membutuhkan bantuan.



Tetapi tidak ada yang berani berbicara.



Akibatnya, masalah kecil dibiarkan tumbuh menjadi masalah besar.



Dalam konteks psikologi organisasi, konsep psychological safety berkaitan dengan persepsi bahwa seseorang dapat berbicara, bertanya, mengakui kesalahan, atau menyampaikan kekhawatiran tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara interpersonal.



Pemimpin memainkan peran besar dalam menciptakan kondisi tersebut.



Salah satu cara paling efektif adalah bagaimana pemimpin merespons kabar buruk.



Jika seseorang mengatakan:



“Menurut saya deadline ini tidak realistis.”



Pemimpin bisa menjawab:



“Kenapa kamu bilang begitu? Kamu harus lebih cepat.”



Atau:



“Oke. Mari kita lihat bagian mana yang membuat timeline ini tidak realistis.”



Respons kedua membuka percakapan.



Pemimpin tidak harus selalu menyetujui.

Psychological safety bukan berarti semua pendapat harus diterima.



Pemimpin tetap boleh berkata tidak.



Tetapi orang harus merasa aman untuk menyampaikan informasi yang tidak nyaman.



Karena informasi buruk yang diketahui lebih awal jauh lebih murah daripada masalah besar yang baru diketahui ketika semuanya sudah terlambat.



Dalam konteks burnout, hal ini sangat penting.



Karyawan yang dapat mengatakan:



“Saya mulai kewalahan.”



jauh lebih mudah dibantu daripada karyawan yang sudah kehabisan energi tetapi tetap mengatakan:



“Saya baik-baik saja.”



7. Menghargai Pemulihan, Bukan Hanya Performa

Banyak organisasi memiliki sistem untuk mengukur produktivitas.



Berapa target yang tercapai?



Berapa proyek selesai?



Berapa penjualan?



Berapa jam bekerja?



Namun, sangat sedikit organisasi yang benar-benar memikirkan pemulihan energi.



Padahal seseorang tidak bisa terus-menerus mengeluarkan energi tanpa mengisi ulang.



Pemulihan bukan berarti kemalasan.



Istirahat, tidur, waktu bersama keluarga, aktivitas fisik, interaksi sosial, dan aktivitas nonkerja dapat membantu seseorang memulihkan sumber daya psikologis yang terkuras oleh pekerjaan.



Pemimpin dapat membantu dengan menciptakan budaya yang tidak menganggap istirahat sebagai tanda kurang berkomitmen.



Misalnya:



“Kalau sudah selesai untuk hari ini, pulanglah.”



atau:



“Ambil cuti. Jangan menunggu sampai benar-benar habis energi.”



Pesan tersebut sederhana, tetapi memiliki dampak budaya.



Hati-hati dengan budaya “hero”.

Di banyak tempat kerja, orang yang bekerja paling lama justru dipuji.



“Dia selalu online.”



“Dia tidak pernah menolak.”



“Dia sampai tengah malam masih kerja.”



Jika perilaku seperti ini terus mendapatkan penghargaan, anggota tim lain akan belajar bahwa cara mendapatkan pengakuan adalah dengan mengorbankan pemulihan.



Dalam jangka pendek, mungkin terlihat produktif.



Dalam jangka panjang, budaya seperti ini dapat menjadi jebakan.



Pemimpin seharusnya lebih banyak memberi penghargaan kepada hasil yang sehat dan berkelanjutan, bukan pengorbanan tanpa batas.



8. Menunjukkan Empati Tanpa Berusaha Menjadi “Penyelamat”

Praktik terakhir mungkin terdengar sederhana: dengarkan orang.



Tetapi mendengarkan dengan benar merupakan keterampilan kepemimpinan yang sering diremehkan.



Ketika seorang karyawan mengatakan:



“Akhir-akhir ini saya merasa sangat kewalahan.”



Pemimpin tidak selalu perlu langsung memberikan solusi.



Tidak semua masalah membutuhkan nasihat.



Kadang-kadang orang membutuhkan ruang untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.



Pemimpin dapat memulai dengan pertanyaan:



“Bagian mana yang paling menguras energi?”



atau:



“Apa yang paling sulit dari situasi ini?”



atau:



“Apa yang menurutmu bisa kita ubah?”



Pertanyaan tersebut membantu memindahkan percakapan dari asumsi menuju informasi.



Namun empati bukan berarti pemimpin harus menyelesaikan semua masalah pribadi karyawan.

Ini penting.



Pemimpin bukan psikolog pribadi tim.



Jika seseorang mengalami masalah kesehatan mental yang serius, organisasi perlu memiliki mekanisme dukungan yang tepat, termasuk akses ke profesional yang kompeten bila diperlukan.



Peran pemimpin adalah menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, memperhatikan tanda-tanda masalah, melakukan percakapan yang wajar, dan menghubungkan karyawan dengan sumber bantuan yang sesuai.



Empati yang sehat bukan:



“Saya akan menyelesaikan semua masalahmu.”



Melainkan:



“Saya mendengar kamu. Mari kita lihat bagian pekerjaan mana yang bisa kita perbaiki.”



Burnout Bukan Selalu Masalah Ketahanan Individu

Ada satu kesalahpahaman yang perlu dibongkar.



Ketika seorang anggota tim mengalami burnout, respons organisasi sering kali adalah mengajari individu tersebut agar lebih tahan terhadap stres.



Meditasi.



Time management.



Mindfulness.



Olahraga.



Pelatihan resilience.



Semua itu dapat memiliki manfaat.



Tetapi jika sumber masalahnya adalah desain pekerjaan yang buruk, intervensi individual saja tidak cukup.



Bayangkan seseorang terus-menerus membawa ember yang bocor.



Kita bisa mengajarinya teknik membawa ember dengan lebih efisien.



Namun jika kebocorannya tidak diperbaiki, masalah akan tetap ada.



Hal yang sama berlaku dalam organisasi.



Jika seseorang terus mendapat beban kerja berlebihan, prioritas yang berubah setiap hari, deadline yang tidak realistis, atasan yang micromanaging, dan budaya selalu online, maka menyuruhnya “lebih pandai mengelola stres” bukanlah solusi yang lengkap.



Kita perlu melihat sistem yang menghasilkan stres tersebut.



Jadi, Apa yang Sebenarnya Dilakukan Pemimpin untuk Mengurangi Burnout?

Jika delapan praktik di atas dirangkum, sebenarnya semuanya mengarah pada beberapa kebutuhan psikologis dasar:



Kejelasan.



Karyawan tahu apa yang penting dan apa yang tidak.



Kontrol.



Karyawan memiliki ruang untuk menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan.



Dukungan.



Karyawan tahu bahwa mereka tidak harus menghadapi masalah sendirian.



Batas.



Pekerjaan memiliki titik berhenti.



Pemulihan.



Istirahat tidak dianggap sebagai kegagalan.



Keamanan.



Orang dapat berbicara ketika ada masalah.



Keadilan.



Tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia lebih seimbang.



Dan mungkin yang paling penting:



rasa bahwa pekerjaan masih dapat dijalani secara manusiawi.



Penutup: Pemimpin Tidak Harus Menghilangkan Semua Tekanan

Tempat kerja yang sehat bukan tempat kerja tanpa tekanan.



Tekanan adalah bagian dari pekerjaan.



Ada proyek besar. Ada target. Ada pelanggan sulit. Ada perubahan strategi. Ada masa-masa sibuk.



Tujuan kepemimpinan bukan menciptakan lingkungan yang selalu nyaman.



Tujuannya adalah memastikan tekanan tersebut tidak berubah menjadi kondisi kronis yang menghabiskan manusia di dalamnya.



Pemimpin yang baik bukan orang yang selalu berhasil membuat tim bekerja lebih keras.



Kadang-kadang, pemimpin yang paling efektif justru orang yang tahu kapan harus berkata:



“Ini cukup.”



Kapan harus berkata:



“Yang ini kita prioritaskan. Yang lain tunggu dulu.”



Kapan harus berkata:



“Kamu tidak perlu membalas pesan ini malam ini.”



Dan kapan harus bertanya:



“Apa yang bisa saya ubah agar pekerjaan ini lebih masuk akal?”



Karena pada akhirnya, mencegah burnout bukan hanya tentang membuat orang lebih kuat menghadapi pekerjaan.



Ini juga tentang menciptakan pekerjaan yang tidak terus-menerus menuntut manusia untuk mengorbankan dirinya agar bisa bertahan.