6 Alasan Mengapa Orang Lain Tampak Tahu Siapa Diri Mereka Sebenarnya Menurut Psikologi

seseorang yang mengetahui dirinya dengan baik / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seseorang yang seolah-olah sudah tahu persis siapa dirinya?

Mereka terlihat yakin dengan apa yang mereka sukai. Mereka tahu pekerjaan seperti apa yang ingin dijalani. Mereka tampaknya tidak terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Ketika ditanya tentang masa depan, mereka bisa menjawab dengan tenang, seolah-olah hidup mereka sudah memiliki peta yang jelas.



Sementara itu, kamu mungkin masih sering bertanya:



"Sebenarnya aku ini orang seperti apa?"



"Apa yang benar-benar aku inginkan?"



"Kenapa aku mudah berubah pikiran?"



"Kenapa orang lain tampaknya sudah menemukan dirinya, sementara aku masih mencarinya?"



Perasaan seperti ini cukup umum. Dan yang menarik, psikologi menunjukkan bahwa kesan bahwa orang lain "sudah tahu siapa diri mereka" tidak selalu berarti mereka benar-benar memiliki jawaban yang lebih jelas daripada kita.



Sering kali, kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang, kebingungan, keraguan, dan perubahan yang mereka alami di belakang layar.



Identitas manusia bukan sesuatu yang selalu ditemukan seperti barang yang hilang. Identitas juga dapat dibentuk, diuji, dinegosiasikan, dan berubah seiring pengalaman hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat enam alasan mengapa orang lain bisa tampak jauh lebih mengenal dirinya sendiri.



1. Mereka lebih sering mengambil keputusan berdasarkan nilai, bukan sekadar perasaan



Salah satu hal yang membuat seseorang terlihat sangat mengenal dirinya adalah konsistensi dalam mengambil keputusan.



Misalnya, ada seseorang yang berkata:



"Aku memang tidak mengejar jabatan tinggi. Yang penting pekerjaanku memberi kebebasan dan waktu untuk keluarga."



Atau:



"Aku lebih memilih pekerjaan yang sederhana tetapi sesuai dengan prinsipku."



Dari luar, orang tersebut terlihat sangat yakin dengan dirinya.



Namun, kemungkinan besar bukan karena dia memiliki semua jawaban tentang kehidupan. Bisa jadi dia hanya memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai nilai-nilai yang dianggap penting.



Dalam psikologi, nilai dapat dipahami sebagai prinsip atau kualitas kehidupan yang dianggap bermakna bagi seseorang. Misalnya kebebasan, keamanan, kreativitas, keluarga, pencapaian, keadilan, pembelajaran, atau hubungan dengan orang lain.



Orang yang memahami nilai pribadinya cenderung lebih mudah membuat keputusan ketika menghadapi pilihan yang sulit.



Bayangkan dua orang mendapatkan tawaran pekerjaan.



Pekerjaan A menawarkan gaji lebih tinggi, tetapi jam kerja sangat panjang.



Pekerjaan B menawarkan gaji lebih rendah, tetapi memberikan fleksibilitas dan waktu luang.



Bagi seseorang yang sangat menghargai status dan pencapaian, pilihan A mungkin terasa masuk akal.



Bagi seseorang yang sangat menghargai kebebasan dan kehidupan keluarga, pilihan B mungkin jauh lebih menarik.



Keduanya tidak harus memiliki kepribadian yang "lebih baik".



Mereka hanya menggunakan kompas yang berbeda.



Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar bertanya apa yang penting bagi mereka.



Mereka lebih sering bertanya:



"Apa yang seharusnya aku lakukan?"



daripada:



"Kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin aku jalani?"



Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan ekspektasi keluarga, tekanan sosial, tren, atau perbandingan dengan teman.



Seseorang bisa terlihat kehilangan arah bukan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengenali dirinya, tetapi karena ia terlalu lama hidup berdasarkan standar orang lain.



Orang yang tampak mengenal dirinya mungkin bukan orang yang memiliki semua jawaban.



Mereka mungkin hanya lebih terbiasa bertanya:



"Apakah pilihan ini sesuai dengan apa yang penting bagiku?"



2. Mereka sudah melewati lebih banyak fase eksplorasi



Kita sering melihat seseorang yang sangat yakin dengan pilihan hidupnya dan berpikir bahwa keyakinan itu muncul secara alami.



Padahal, keyakinan sering kali merupakan hasil dari proses mencoba berbagai kemungkinan.



Seseorang yang sekarang terlihat sangat yakin menjadi desainer mungkin pernah mencoba bisnis, pekerjaan kantoran, membuat konten, belajar musik, atau bahkan beberapa kali merasa salah jurusan.



Seseorang yang terlihat sangat nyaman menjadi seorang introvert mungkin sebelumnya pernah memaksakan diri untuk selalu menjadi orang yang paling aktif dalam kelompok.



Seseorang yang tampak tahu bahwa dirinya tidak cocok bekerja dalam lingkungan tertentu mungkin mengetahuinya setelah mengalami beberapa pekerjaan yang membuatnya tidak bahagia.



Dengan kata lain:



Kejelasan sering muncul setelah eksplorasi.



Dalam perkembangan identitas, eksplorasi merupakan bagian penting dari proses seseorang menentukan bagaimana ia ingin menjalani kehidupannya.



Masalahnya, kita sering membandingkan:



proses eksplorasi kita



dengan



hasil eksplorasi orang lain.



Itulah perbandingan yang tidak adil.



Kamu mungkin sedang berada pada fase:



"Aku belum tahu apa yang cocok untukku."



Sementara temanmu sudah berada pada fase:



"Aku sudah mencoba beberapa hal dan akhirnya tahu apa yang tidak cocok untukku."



Dari luar, temanmu terlihat lebih mengenal dirinya.



Tetapi mungkin perbedaannya hanya pada jumlah pengalaman yang sudah dilewati.



Karena itu, kebingungan tidak selalu merupakan tanda bahwa kamu gagal menemukan diri sendiri.



Kadang-kadang kebingungan adalah bagian dari proses menemukan apa yang benar-benar cocok.



3. Mereka tidak selalu memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi—mereka hanya lebih nyaman dengan ketidakpastian



Ada kesalahpahaman bahwa orang yang mengenal dirinya sendiri pasti selalu yakin.



Tidak juga.



Seseorang bisa mengenal dirinya dengan cukup baik sekaligus masih memiliki banyak keraguan.



Misalnya:



"Aku tidak tahu apakah keputusan ini akan berhasil, tetapi aku tahu mengapa aku memilihnya."



Ini berbeda dengan:



"Aku harus benar-benar yakin sebelum mengambil keputusan."



Orang yang menunggu kepastian total mungkin justru lebih sulit bergerak.



Sebab kehidupan jarang memberikan informasi yang lengkap.



Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah sebuah pekerjaan akan menjadi pekerjaan terbaik selama sepuluh tahun ke depan.



Kita tidak tahu apakah sebuah hubungan akan bertahan selamanya.



Kita tidak tahu apakah keputusan pindah kota akan membuat hidup lebih baik.



Orang yang tampak mengenal dirinya mungkin bukan orang yang memiliki lebih sedikit ketidakpastian.



Mereka mungkin hanya lebih mampu berkata:



"Aku belum tahu semuanya, tetapi aku tahu cukup banyak untuk mengambil langkah berikutnya."



Ini berkaitan dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu menghadapi tugas atau situasi tertentu.



Self-efficacy bukan berarti berpikir:



"Aku pasti berhasil."



Melainkan lebih dekat dengan:



"Kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, aku percaya bisa menghadapinya."



Perbedaan kecil ini sangat penting.



Orang yang memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya tidak harus memiliki masa depan yang sempurna.



Mereka hanya lebih percaya bahwa mereka dapat beradaptasi ketika kehidupan berubah.



4. Mereka memiliki cerita tentang dirinya sendiri yang terasa masuk akal



Manusia tidak hanya mengingat pengalaman.



Kita juga menyusun pengalaman menjadi sebuah cerita.



Misalnya seseorang berkata:



"Sejak kecil aku memang suka membangun sesuatu. Dulu aku sering membongkar mainan, lalu tertarik pada komputer, dan akhirnya masuk ke bidang teknologi."



Cerita tersebut membuat kehidupannya terlihat sangat konsisten.



Seolah-olah sejak kecil ia sudah ditakdirkan menjadi dirinya yang sekarang.



Padahal kenyataannya mungkin jauh lebih berantakan.



Mungkin dia pernah ingin menjadi dokter.



Mungkin pernah gagal dalam ujian.



Mungkin pernah membenci komputer.



Mungkin pernah mengambil keputusan yang kemudian disesali.



Namun ketika manusia melihat kembali masa lalu, mereka cenderung menyusun berbagai pengalaman menjadi sebuah narasi identitas.



Inilah yang membuat seseorang bisa mengatakan:



"Sekarang aku mengerti mengapa aku menjadi seperti ini."



Narasi tersebut memberikan rasa kontinuitas.



Masa lalu terasa terhubung dengan masa kini.



Dan masa kini terasa memiliki arah menuju masa depan.



Orang yang memiliki cerita tentang dirinya sendiri biasanya terlihat lebih "utuh".



Sebaliknya, ketika kita belum memiliki narasi yang jelas, pengalaman hidup bisa terasa seperti kumpulan kejadian acak.



Kita mungkin berpikir:



"Kenapa aku melakukan semua ini?"



"Kenapa aku berubah-ubah?"



"Sebenarnya apa hubungannya semua pengalaman ini dengan diriku?"



Namun penting untuk diingat:



narasi bukan berarti seluruh cerita tersebut benar secara objektif.



Kita semua memilih pengalaman mana yang dianggap penting, bagaimana menafsirkannya, dan bagaimana menghubungkannya.



Artinya, mengenal diri juga berarti belajar memahami cerita yang kita buat tentang diri sendiri.



Dan cerita itu masih bisa ditulis ulang.



5. Kita melihat versi publik mereka, bukan seluruh kehidupan mereka



Ini mungkin alasan yang paling sering dilupakan.



Kita membandingkan kehidupan internal kita dengan kehidupan eksternal orang lain.



Kita tahu semua keraguan kita sendiri.



Kita tahu saat kita kehilangan motivasi.



Kita tahu berapa kali kita berubah pikiran.



Kita tahu ketakutan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapa pun.



Tetapi ketika melihat orang lain, kita biasanya hanya melihat apa yang mereka tunjukkan.



Kita melihat:



pekerjaan mereka,



hubungan mereka,



gaya hidup mereka,



keputusan mereka,



cara mereka berbicara,



keberanian mereka,



pencapaian mereka.



Kita tidak melihat semua percakapan dalam kepala mereka.



Seseorang yang tampak sangat percaya diri mungkin sebenarnya sering mempertanyakan dirinya.



Seseorang yang tampak memiliki karier sempurna mungkin masih bertanya-tanya apakah ia berada di jalan yang benar.



Seseorang yang terlihat sangat tenang mungkin sedang menghadapi kecemasan yang tidak pernah ia ceritakan.



Inilah salah satu jebakan dalam perbandingan sosial.



Kita membandingkan data lengkap tentang diri sendiri dengan data yang sangat terbatas tentang orang lain.



Hasilnya hampir selalu membuat orang lain terlihat lebih yakin, lebih sukses, dan lebih terarah.



Karena itu, ketika kamu berpikir:



"Semua orang sudah tahu siapa mereka kecuali aku,"



berhentilah sebentar.



Kamu sebenarnya tidak tahu apakah itu benar.



Kamu hanya mengetahui versi diri orang lain yang dapat kamu lihat.



6. Mereka memahami bahwa "menemukan diri" bukan tujuan akhir



Ironisnya, orang yang paling mengenal dirinya mungkin justru tidak terlalu terobsesi untuk menemukan identitas yang sempurna.



Mereka memahami bahwa manusia berubah.



Hal yang penting pada usia 20 tahun mungkin berbeda ketika seseorang berusia 30.



Pekerjaan yang dulu menjadi impian bisa kehilangan daya tarik.



Hubungan yang dulu terasa ideal bisa berubah.



Prioritas bisa bergeser.



Pengalaman baru dapat mengubah cara seseorang melihat dirinya.



Karena itu, identitas lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang terus berkembang daripada sebuah jawaban final.



Kamu tidak harus menemukan satu versi dirimu lalu mempertahankannya selamanya.



Kamu boleh berkata:



"Dulu aku menginginkan itu. Sekarang aku menginginkan sesuatu yang berbeda."



Kamu boleh mengubah karier.



Kamu boleh mengubah cara berpikir.



Kamu boleh menyadari bahwa sesuatu yang dahulu kamu kejar ternyata bukan milikmu.



Kamu bahkan boleh menyadari bahwa sebagian identitas yang selama ini kamu bangun sebenarnya berasal dari ekspektasi orang lain.



Itu bukan berarti kamu kehilangan diri.



Bisa jadi kamu sedang memperbarui pemahaman tentang dirimu.



Jadi, apakah ada orang yang benar-benar lebih mengenal dirinya?



Tentu saja ada.



Sebagian orang memang memiliki self-concept yang lebih jelas.



Mereka mungkin sudah banyak melakukan introspeksi, mengalami berbagai situasi, memahami nilai pribadi, dan memiliki pengalaman yang membantu mereka mengetahui apa yang cocok dan tidak cocok bagi mereka.



Namun ada perbedaan besar antara:



"Aku mengenal diriku."



dan



"Aku sudah menemukan versi diriku yang final."



Yang pertama mungkin realistis.



Yang kedua hampir tidak mungkin.



Manusia terus belajar.



Pengalaman baru dapat mengubah keyakinan.



Kegagalan dapat mengubah prioritas.



Hubungan dapat mengubah cara kita melihat diri.



Usia dapat mengubah kebutuhan.



Dan terkadang, sesuatu yang dulu kita pikir sangat penting ternyata tidak lagi memiliki arti yang sama.



Jadi, tujuan mengenal diri bukanlah menemukan satu jawaban permanen tentang siapa kita.



Tujuannya adalah menjadi cukup sadar untuk mengenali:



apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita anggap penting, mengapa kita mengambil keputusan tertentu, dan kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun.



Jika Kamu Masih Bingung dengan Dirimu, Itu Tidak Berarti Kamu Tertinggal



Mungkin inilah bagian terpentingnya.



Jika saat ini kamu masih sering bertanya:



"Aku sebenarnya siapa?"



jangan langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Bisa jadi kamu sedang berada dalam fase eksplorasi.



Dan fase tersebut tidak selalu nyaman.



Kamu mungkin mencoba berbagai hal.



Kamu mungkin mengubah keputusan.



Kamu mungkin menyadari bahwa pilihan yang dulu kamu inginkan ternyata tidak cocok.



Kamu mungkin merasa iri kepada orang yang terlihat lebih yakin.



Tetapi proses tersebut memiliki nilai.



Karena pada akhirnya, mengenal diri bukan tentang mampu menjawab pertanyaan:



"Siapa aku?"



dengan satu kalimat.



Mengenal diri lebih dekat dengan kemampuan untuk mengatakan:



"Aku tahu apa yang penting bagiku, aku tahu apa yang sedang kupelajari, aku tahu apa yang tidak lagi cocok untukku, dan aku bersedia mengenal diriku kembali ketika hidup berubah."



Mungkin orang lain tampak sudah menemukan dirinya.



Tetapi kamu tidak pernah benar-benar tahu berapa lama perjalanan yang mereka lalui sebelum sampai pada titik itu.



Dan kamu juga tidak perlu menjalani perjalanan yang sama.



Tidak ada jadwal universal kapan seseorang harus sudah tahu siapa dirinya.



Ada orang yang menemukannya melalui karier.



Ada yang menemukannya melalui kegagalan.



Ada yang menemukannya melalui hubungan.



Ada yang menemukannya setelah kehilangan sesuatu.



Dan ada pula yang baru mulai mengenal dirinya ketika menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi versi dirinya yang diharapkan orang lain.



Pada akhirnya, mengenal diri bukan perlombaan.



