Jika Kamu Ingin Membuat Diri Kita Berkembang dengan Cepat, Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berkembang dengan cepat / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sudah berusaha keras, tetapi perkembangan diri terasa begitu lambat.

Kita ingin menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih tenang, lebih pintar mengambil keputusan, lebih mampu mengendalikan emosi, dan lebih berani menghadapi kehidupan. Namun, setelah berbulan-bulan berlalu, kita justru merasa masih menjadi orang yang sama.



Masalahnya, perkembangan diri tidak selalu terjadi karena kita berusaha lebih keras.



Sering kali, yang lebih penting adalah apakah kita menggunakan cara yang tepat.



Dalam psikologi, perubahan perilaku dan perkembangan pribadi banyak berkaitan dengan bagaimana seseorang belajar dari pengalaman, menghadapi ketidaknyamanan, membentuk kebiasaan, mengevaluasi dirinya, serta berinteraksi dengan lingkungan.



Artinya, jika kita ingin berkembang lebih cepat, kita tidak harus mengubah seluruh hidup dalam satu malam.



Kita hanya perlu mulai melakukan beberapa hal penting secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat lima cara yang dapat membantu mempercepat perkembangan diri.



1. Sengaja Lakukan Hal yang Membuatmu Sedikit Tidak Nyaman



Salah satu alasan seseorang sulit berkembang adalah karena terlalu lama berada di dalam zona nyaman.



Zona nyaman memang terasa aman. Kita mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang bisa kita harapkan.



Tetapi ada masalah.



Tidak banyak kemampuan baru yang bisa berkembang jika kita selalu melakukan hal yang sama.



Bayangkan seseorang yang ingin menjadi lebih percaya diri tetapi selalu menghindari berbicara di depan orang lain.



Setiap kali ada kesempatan presentasi, ia mencari alasan untuk menolak.



Setiap kali ingin menyampaikan pendapat, ia memilih diam.



Setiap kali ingin bertemu orang baru, ia mengurungkan diri.



Akibatnya, otaknya tidak mendapatkan cukup pengalaman bahwa situasi tersebut sebenarnya dapat dihadapi.



Dalam psikologi, proses belajar sering kali terjadi ketika kita menghadapi tantangan yang masih bisa kita toleransi.



Bukan berarti kita harus memaksakan diri melakukan sesuatu yang sangat menakutkan.



Justru, cara yang lebih efektif adalah menaikkan tingkat kesulitan secara bertahap.



Misalnya:



Hari pertama, berani menyampaikan satu pendapat dalam sebuah diskusi.



Minggu berikutnya, mencoba berbicara dengan orang baru.



Kemudian mencoba presentasi di depan kelompok kecil.



Setelah itu, berbicara di depan kelompok yang lebih besar.



Perkembangan terjadi karena kita terus memperluas batas kemampuan sedikit demi sedikit.



Jangan menunggu percaya diri untuk bertindak



Banyak orang berpikir:



"Kalau sudah percaya diri, baru saya berani."



Padahal sering kali prosesnya justru sebaliknya.



Kita menjadi percaya diri karena sudah berani mencoba berkali-kali.



Kepercayaan diri bukan selalu sesuatu yang harus kita miliki terlebih dahulu.



Ia sering kali merupakan hasil dari pengalaman bahwa kita ternyata mampu menghadapi sesuatu yang sebelumnya kita takutkan.



Jadi, mulai sekarang, tanyakan kepada diri sendiri:



"Hal kecil apa yang selama ini saya hindari karena membuat saya tidak nyaman?"



Lalu lakukan versi terkecilnya.



Tidak perlu ekstrem.



Yang penting, jangan terus-menerus melarikan diri.



2. Minta Feedback, Bukan Hanya Pujian



Ada satu kebiasaan yang bisa mempercepat perkembangan seseorang secara signifikan:



bersedia mengetahui kekurangan diri sendiri.



Sayangnya, banyak orang hanya mencari validasi.



Mereka ingin mendengar:



"Kamu sudah hebat."



"Kamu sudah cukup baik."



"Kamu tidak salah."



Pujian memang menyenangkan.



Tetapi pujian tidak selalu membuat kita berkembang.



Kadang-kadang, justru kritik yang tepatlah yang membantu kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat sendiri.



Bayangkan seorang pemain sepak bola yang terus berlatih sendirian.



Ia merasa tekniknya sudah bagus.



Tetapi tidak ada pelatih yang mengoreksi gerakannya.



Ia mungkin mengulang kesalahan yang sama selama bertahun-tahun.



Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan.



Kita mungkin merasa sudah menjadi pendengar yang baik, tetapi orang lain sebenarnya sering merasa tidak didengarkan.



Kita mungkin merasa sudah bekerja dengan baik, tetapi sebenarnya sering terlambat menyelesaikan pekerjaan.



Kita mungkin merasa sudah berkomunikasi dengan jelas, tetapi orang lain justru sering salah memahami maksud kita.



Tanpa feedback, kita bisa memiliki blind spot—bagian dari diri kita yang sulit kita lihat sendiri.



Namun, tidak semua kritik harus dipercaya



Meminta feedback bukan berarti menerima semua pendapat orang sebagai kebenaran.



Kita tetap perlu menyaringnya.



Feedback yang berguna biasanya spesifik.



Bukan:



"Kamu buruk."



Tetapi:



"Ketika menjelaskan sesuatu, kamu sering berbicara terlalu cepat sehingga sulit diikuti."



Feedback seperti ini memberi kita sesuatu yang dapat diperbaiki.



Karena itu, sesekali tanyakan kepada orang yang kita percaya:



"Menurutmu, satu hal apa yang perlu saya perbaiki dari cara saya bekerja atau berkomunikasi?"



Lalu jangan langsung membela diri.



Dengarkan.



Pikirkan.



Ambil bagian yang memang masuk akal.



Kemudian coba perbaiki.



Orang yang berkembang cepat bukanlah orang yang tidak memiliki kekurangan.



Mereka adalah orang yang lebih cepat mengetahui kekurangannya dan mau memperbaikinya.



3. Ubah Kegagalan Menjadi Data



Salah satu penghambat terbesar perkembangan diri adalah cara kita memandang kegagalan.



Bagi sebagian orang, kegagalan berarti:



"Aku bodoh."



"Aku tidak berbakat."



"Aku memang tidak bisa."



"Aku selalu gagal."



Akibatnya, satu kegagalan berubah menjadi kesimpulan tentang identitas diri.



Padahal satu hasil buruk tidak otomatis menggambarkan kemampuan seseorang secara keseluruhan.



Cara berpikir yang lebih membantu adalah melihat kegagalan sebagai informasi.



Misalnya kamu mencoba membangun kebiasaan membaca setiap hari, tetapi hanya bertahan selama lima hari.



Daripada berkata:



"Aku memang tidak disiplin."



Cobalah bertanya:



"Apa yang membuat sistem ini gagal?"



Mungkin targetnya terlalu besar.



Mungkin kamu memilih waktu yang tidak tepat.



Mungkin ponsel terlalu mudah mengganggu.



Mungkin lingkungan tidak mendukung.



Mungkin kamu membuat aturan yang terlalu kaku.



Dengan cara ini, kegagalan berubah menjadi eksperimen.



Kita tidak lagi bertanya:



"Apa yang salah dengan diriku?"



Tetapi:



"Apa yang bisa kupelajari dari hasil ini?"



Perubahan pertanyaan tersebut sangat penting.



Karena ketika kegagalan dianggap sebagai data, kita lebih mudah mencoba lagi.



Gunakan prinsip eksperimen kecil



Daripada membuat perubahan besar sekaligus, lakukan eksperimen kecil.



Misalnya kamu ingin menjadi lebih produktif.



Jangan langsung membuat jadwal 12 jam sehari.



Coba:



selama satu minggu, bekerja tanpa media sosial selama 30 menit;



kemudian evaluasi;



jika berhasil, naikkan menjadi 45 menit;



perhatikan apa yang membuatmu terganggu;



ubah sistem;



coba lagi.



Dengan cara ini, perkembangan menjadi proses belajar.



Bukan ujian yang menentukan apakah kita "berhasil" atau "gagal" sebagai manusia.



Kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah orang yang sedang belajar dari kegagalan tersebut.



4. Bangun Kebiasaan yang Mengalahkan Motivasi



Banyak orang ingin berubah, tetapi terlalu bergantung pada motivasi.



Hari ini semangat.



Besok mulai olahraga.



Lusa membaca buku.



Minggu depan ingin bangun pagi.



Namun setelah beberapa hari, motivasi turun.



Akhirnya semuanya kembali seperti semula.



Masalahnya bukan karena orang tersebut malas.



Masalahnya adalah ia mengandalkan sesuatu yang memang tidak selalu stabil: motivasi.



Motivasi naik dan turun.



Kita tidak selalu merasa bersemangat.



Karena itu, perkembangan jangka panjang lebih baik dibangun melalui sistem dan kebiasaan.



Misalnya kamu ingin membaca lebih banyak buku.



Daripada berkata:



"Aku harus membaca 50 halaman setiap hari."



Buat aturan yang lebih mudah:



"Setiap malam sebelum tidur, saya membaca minimal 5 halaman."



Lima halaman mungkin terasa terlalu kecil.



Tetapi justru itu kekuatannya.



Target kecil lebih mudah dilakukan.



Dan ketika dilakukan berulang kali, ia membentuk pola perilaku.



Jangan hanya bertanya "Apa yang ingin saya capai?"



Tanyakan:



"Orang seperti apa yang ingin saya menjadi?"



Misalnya:



"Aku ingin membaca 20 buku tahun ini."



Itu adalah tujuan.



Tetapi:



"Aku ingin menjadi orang yang gemar belajar."



Itu adalah identitas.



Perbedaannya penting.



Ketika kita mulai melihat diri sebagai seseorang yang memang suka belajar, membaca tidak lagi terasa seperti tugas.



Hal yang sama berlaku untuk olahraga.



Daripada:



"Aku harus turun berat badan."



Kita bisa berpikir:



"Aku adalah orang yang menjaga tubuhku."



Kemudian perilaku kecil menjadi lebih mudah dipertahankan.



Berolahraga.



Tidur cukup.



Memilih makanan dengan lebih sadar.



Berjalan kaki.



Semua itu menjadi bagian dari identitas.



Ingat:



Perubahan besar sering kali merupakan hasil dari tindakan kecil yang dilakukan berkali-kali.



Jangan meremehkan kebiasaan kecil hanya karena hasilnya tidak terlihat dalam satu hari.



Satu halaman tidak membuatmu menjadi pembaca.



Satu latihan tidak membuatmu menjadi atlet.



Satu hari disiplin tidak membuatmu menjadi orang yang disiplin.



Tetapi pengulangan menciptakan pola.



Dan pola yang bertahan lama dapat mengubah kehidupan.



5. Biasakan Refleksi Diri Secara Jujur



Cara terakhir mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar:



luangkan waktu untuk melihat kembali kehidupanmu.



Banyak orang menjalani hari demi hari tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya:



"Apakah cara hidup saya sekarang membawa saya ke arah yang saya inginkan?"



Kita bangun.



Bekerja.



Menggunakan ponsel.



Bertemu orang.



Menyelesaikan tugas.



Tidur.



Kemudian mengulangi semuanya.



Hari berganti minggu.



Minggu berganti bulan.



Tanpa refleksi, kita bisa sangat sibuk tetapi tidak benar-benar berkembang.



Refleksi membuat kita berhenti sejenak dan melihat pola.



Misalnya setiap minggu kamu bisa bertanya:



Apa yang saya lakukan dengan baik minggu ini?



Apa yang tidak berjalan dengan baik?



Apa yang membuat saya kehilangan energi?



Kapan saya merasa paling produktif?



Apa yang saya hindari?



Kesalahan apa yang terus saya ulangi?



Apa satu hal yang ingin saya lakukan lebih baik minggu depan?



Pertanyaan seperti ini membantu kita menjadi lebih sadar terhadap perilaku sendiri.



Dan kesadaran adalah langkah penting sebelum perubahan.



Jangan menjadikan refleksi sebagai ajang menyalahkan diri



Ada perbedaan besar antara refleksi dan menghakimi diri sendiri.



Refleksi mengatakan:



"Saya melakukan kesalahan. Apa yang bisa saya pelajari?"



Menghakimi diri mengatakan:



"Saya melakukan kesalahan. Berarti saya orang yang buruk."



Yang pertama membantu pertumbuhan.



Yang kedua sering membuat kita terjebak dalam rasa bersalah.



Karena itu, ketika melakukan refleksi, perlakukan diri sendiri seperti seorang pelatih yang ingin membantu atletnya menjadi lebih baik.



Tegas, tetapi tidak menghancurkan.



Jujur, tetapi tidak kejam.



Perkembangan Diri Tidak Harus Terjadi Secara Drastis



Ada satu kesalahpahaman tentang perkembangan diri yang perlu kita tinggalkan.



Kita sering membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang dramatis.



Bangun pukul 5 pagi.



Olahraga setiap hari.



Membaca puluhan buku.



Bekerja tanpa henti.



Mengubah seluruh lingkungan pergaulan.



Padahal perkembangan yang sehat tidak selalu terlihat spektakuler.



Kadang-kadang perkembangan terlihat seperti:



Hari ini kamu lebih mampu mengatakan "tidak".



Hari ini kamu tidak langsung bereaksi ketika marah.



Hari ini kamu berani mengakui kesalahan.



Hari ini kamu menyelesaikan sesuatu meskipun tidak sedang termotivasi.



Hari ini kamu meminta feedback.



Hari ini kamu mencoba lagi setelah gagal.



Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain.



Tetapi jika dilakukan terus-menerus, semuanya dapat membentuk versi diri yang berbeda.



Jadi, Apa yang Harus Dilakukan Mulai Hari Ini?



Jika kamu ingin membuat perkembangan diri menjadi lebih cepat, jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus.



Mulailah dari lima prinsip ini:



1. Keluar sedikit dari zona nyaman.

Lakukan sesuatu yang menantang kemampuanmu secara bertahap.



2. Cari feedback.

Jangan hanya mencari pujian. Cari informasi yang bisa membuatmu menjadi lebih baik.



3. Anggap kegagalan sebagai data.

Jangan langsung mengubah kegagalan menjadi penilaian terhadap harga dirimu.



4. Bangun kebiasaan kecil.

Jangan terlalu bergantung pada motivasi. Ciptakan sistem yang membuat perilaku baik lebih mudah dilakukan.



5. Lakukan refleksi.

Berhenti sejenak dan periksa apakah perilaku dan keputusanmu membawa kehidupanmu ke arah yang kamu inginkan.



Pada akhirnya, perkembangan diri bukan tentang menjadi manusia yang sempurna.



Tidak ada orang yang selalu disiplin.



Tidak ada orang yang selalu percaya diri.



Tidak ada orang yang selalu mengambil keputusan yang benar.



Tidak ada orang yang tidak pernah gagal.



Tujuannya bukan menjadi sempurna.



Tujuannya adalah menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu yang kemarin.



Jika hari ini kamu mampu memahami dirimu sedikit lebih baik, mengendalikan satu reaksi dengan lebih baik, mencoba sesuatu yang sebelumnya kamu hindari, atau belajar dari satu kesalahan, sebenarnya kamu sudah berkembang.



Dan ketika perubahan kecil itu dilakukan berulang kali selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat besar.



Jadi jangan menunggu kehidupan berubah terlebih dahulu.



Mulailah dengan satu tindakan kecil.



Keluar dari zona nyaman.



Cari feedback.



Belajar dari kegagalan.



Bangun kebiasaan.



Dan refleksikan perjalananmu.



Karena sering kali, kehidupan yang berbeda tidak dimulai dari keputusan yang besar.



