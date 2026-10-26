7 Alasan Mengapa Momentum Lebih Penting daripada Motivasi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menemukan momentum untuk sukses / foto: Magnific/cookie_studio

JawaPos.com - Kita sering menganggap bahwa perubahan hidup dimulai dari satu hal: motivasi.

Kita menunggu merasa bersemangat sebelum mulai berolahraga. Menunggu mood yang tepat sebelum mengerjakan pekerjaan penting. Menunggu inspirasi sebelum belajar. Bahkan, kita sering berkata kepada diri sendiri, “Kalau motivasi saya sudah kembali, saya pasti bisa mulai lagi.”



Masalahnya, motivasi manusia tidak selalu stabil.



Ada hari ketika kita merasa sangat bersemangat. Kita membuat daftar target, membeli buku baru, menyusun jadwal, dan berjanji bahwa mulai besok semuanya akan berubah.



Namun beberapa hari kemudian, energi itu menurun. Rutinitas mulai terasa berat. Kita melewatkan satu hari. Kemudian dua hari. Setelah itu, muncul perasaan bersalah dan kita kembali menunggu motivasi berikutnya.



Di sinilah konsep momentum menjadi penting.



Dalam psikologi perilaku, kita dapat melihat bahwa tindakan tidak selalu harus menunggu munculnya motivasi. Justru, tindakan yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan pengalaman keberhasilan, mengurangi hambatan untuk memulai, dan membuat perilaku berikutnya menjadi lebih mudah.



Dengan kata lain:



Kita tidak selalu bertindak karena termotivasi. Sering kali, kita justru menjadi termotivasi setelah mulai bertindak.



Momentum bukan berarti bekerja keras tanpa berhenti. Momentum adalah kondisi ketika sebuah perilaku sudah memiliki kesinambungan sehingga tindakan berikutnya terasa lebih mudah dibandingkan tindakan pertama.



Lalu, mengapa momentum bisa lebih penting daripada motivasi?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Motivasi Bersifat Naik Turun, Sedangkan Momentum Dibangun dari Kebiasaan



Salah satu kelemahan terbesar motivasi adalah sifatnya yang fluktuatif.



Hari ini kita bisa sangat bersemangat. Besok mungkin biasa saja. Lusa kita bisa merasa lelah, kecewa, bosan, atau bahkan tidak ingin melakukan apa pun.



Ini normal.



Motivasi dipengaruhi banyak faktor: kualitas tidur, stres, suasana hati, lingkungan, pengalaman keberhasilan atau kegagalan, serta kondisi fisik. Karena itu, menjadikan motivasi sebagai satu-satunya bahan bakar untuk mencapai tujuan adalah strategi yang rapuh.



Bayangkan seseorang ingin mulai berlari.



Pada hari pertama, ia menonton video tentang manfaat olahraga. Ia merasa sangat termotivasi. Ia membeli sepatu, membuat playlist, dan berlari lima kilometer.



Tetapi hari ketiga hujan.



Hari keempat ia sibuk bekerja.



Hari kelima tubuhnya terasa lelah.



Jika ia percaya bahwa olahraga hanya bisa dilakukan ketika sedang termotivasi, kemungkinan besar rutinitas tersebut akan berhenti.



Sebaliknya, jika ia membangun momentum dengan target kecil—misalnya berjalan selama 15 menit setiap pagi—maka olahraga mulai menjadi bagian dari rutinitas.



Perbedaannya sangat penting.



Motivasi bertanya:



“Apakah saya ingin melakukannya hari ini?”



Momentum bertanya:



“Apa langkah kecil berikutnya yang bisa saya lakukan?”



Pertanyaan kedua jauh lebih berguna ketika motivasi sedang rendah.



Inilah salah satu alasan mengapa kebiasaan sangat penting dalam perubahan perilaku. Ketika suatu tindakan sudah menjadi bagian dari rutinitas, kita tidak perlu bernegosiasi dengan diri sendiri setiap kali ingin melakukannya.



Kita tidak harus merasa bersemangat untuk menyikat gigi.



Kita melakukannya karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Semakin sering suatu perilaku dilakukan dalam konteks yang relatif konsisten, semakin sedikit energi mental yang dibutuhkan untuk memulainya.



Momentum mengubah tindakan dari sesuatu yang harus diputuskan menjadi sesuatu yang lebih otomatis.



2. Tindakan Kecil Mengurangi Hambatan untuk Memulai



Sering kali masalah terbesar bukanlah menyelesaikan pekerjaan.



Masalahnya adalah memulainya.



Ini dikenal dalam psikologi perilaku sebagai persoalan activation energy atau energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu tindakan.



Misalnya, Anda ingin menulis artikel 2.000 kata.



Jika Anda mengatakan:



“Hari ini saya harus menyelesaikan artikel 2.000 kata.”



Tugas tersebut bisa terasa sangat besar.



Otak melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang membutuhkan waktu, konsentrasi, dan usaha.



Akibatnya, muncul dorongan untuk menunda.



Namun bagaimana jika targetnya diubah menjadi:



“Saya hanya akan membuka dokumen dan menulis satu paragraf.”



Tugas tersebut terasa jauh lebih ringan.



Begitu paragraf pertama selesai, hambatan untuk menulis paragraf kedua biasanya menjadi lebih rendah.



Kemudian paragraf ketiga.



Lalu tanpa terasa, Anda sudah menulis 500 kata.



Di sinilah momentum bekerja.



Tindakan pertama tidak harus besar. Ia hanya harus cukup kecil untuk dilakukan.



Ini menjelaskan mengapa prinsip starting small begitu berguna dalam pembentukan kebiasaan.



Seseorang yang ingin membaca 50 halaman setiap hari mungkin gagal karena targetnya terlalu besar. Tetapi jika ia memulai dengan lima halaman, hambatan psikologis menjadi lebih kecil.



Setelah membaca lima halaman, ia mungkin memutuskan membaca sepuluh halaman.



Besok, membaca menjadi lebih familiar.



Lama-kelamaan, lima puluh halaman tidak lagi terasa seperti sesuatu yang luar biasa.



Momentum tumbuh dari friksi yang rendah.



Karena itu, jika Anda merasa tidak termotivasi, jangan selalu bertanya:



“Bagaimana supaya saya lebih termotivasi?”



Coba bertanya:



“Bagaimana saya bisa membuat langkah pertama menjadi lebih mudah?”



Kadang-kadang solusi terbaik bukan meningkatkan motivasi.



Solusinya adalah mengurangi hambatan.



3. Keberhasilan Kecil Menciptakan Rasa Mampu



Ada konsep penting dalam psikologi yang disebut self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan suatu tindakan atau menghadapi suatu tugas.



Self-efficacy berbeda dengan sekadar berpikir positif.



Seseorang bisa mengatakan:



“Saya pasti bisa.”



Tetapi jika ia tidak pernah mengalami keberhasilan nyata, keyakinan tersebut mudah runtuh ketika menghadapi kesulitan.



Sebaliknya, keberhasilan kecil memberikan bukti nyata.



Misalnya seseorang ingin berhenti menunda pekerjaan.



Pada hari pertama, ia berhasil bekerja fokus selama 15 menit.



Kelihatannya kecil.



Tetapi secara psikologis, pengalaman tersebut memberikan informasi:



“Ternyata saya mampu memulai.”



Hari berikutnya ia melakukannya lagi.



Kemudian selama 20 menit.



Lalu 30 menit.



Setiap keberhasilan kecil memperkuat keyakinan bahwa perilaku tersebut mungkin dilakukan.



Di sinilah momentum dan kepercayaan diri saling memperkuat.



Tindakan menghasilkan keberhasilan kecil. Keberhasilan kecil meningkatkan rasa mampu. Rasa mampu membuat tindakan berikutnya lebih mudah.



Terbentuklah sebuah lingkaran positif.



Sebaliknya, jika seseorang terus menunggu motivasi sempurna sebelum bertindak, ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keberhasilan tersebut.



Karena itu, momentum bukan hanya menghasilkan lebih banyak tindakan.



Momentum juga membangun identitas psikologis baru.



Anda mulai melihat diri sendiri bukan sebagai:



“Orang yang ingin rajin membaca.”



Tetapi:



“Orang yang membaca setiap hari.”



Bukan:



“Orang yang ingin berolahraga.”



Tetapi:



“Orang yang rutin berolahraga.”



Perubahan identitas semacam ini dapat memperkuat konsistensi.



4. Momentum Mengurangi Ketergantungan pada Kemauan



Banyak orang terlalu mengandalkan willpower atau kemauan.



Mereka berpikir:



“Saya hanya perlu lebih disiplin.”



Tetapi disiplin yang terus-menerus membutuhkan pengambilan keputusan dan pengendalian diri.



Setiap pagi kita harus memutuskan:



Apakah saya akan berolahraga?



Apakah saya akan belajar?



Apakah saya akan mengerjakan tugas?



Apakah saya akan membuka media sosial?



Apakah saya akan membaca?



Apakah saya akan menunda?



Semakin sering kita harus membuat keputusan, semakin banyak beban mental yang harus dikelola.



Karena itu, membangun sistem dan rutinitas sering kali lebih efektif daripada terus memaksa diri.



Misalnya seseorang ingin belajar bahasa Inggris.



Jika setiap hari ia bertanya:



“Hari ini saya mau belajar bahasa Inggris atau tidak?”



Maka jawabannya sangat mudah berubah berdasarkan suasana hati.



Tetapi jika ia menetapkan:



“Setelah sarapan, saya belajar bahasa Inggris selama 20 menit.”



Maka keputusan tersebut sudah dibuat sebelumnya.



Ia tidak perlu bernegosiasi lagi.



Inilah kekuatan momentum.



Momentum menciptakan kontinuitas perilaku, sementara rutinitas mengurangi kebutuhan untuk mengambil keputusan berulang.



Semakin sedikit energi mental yang dibutuhkan untuk memulai, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut bertahan.



Karena itu, orang yang tampak sangat disiplin belum tentu memiliki kemauan yang jauh lebih kuat daripada orang lain.



Bisa jadi mereka hanya memiliki sistem yang lebih baik.



Mereka mengatur lingkungan, waktu, pemicu, dan rutinitas sehingga perilaku yang diinginkan menjadi lebih mudah dilakukan.



5. Momentum Membuat Tugas Berat Terasa Lebih Ringan



Ada fenomena psikologis yang sering kita alami tetapi jarang kita sadari:



sesuatu terasa lebih berat sebelum dimulai daripada setelah kita mulai.



Bayangkan Anda memiliki pekerjaan rumah yang tertunda selama satu minggu.



Setiap kali memikirkannya, Anda merasa terbebani.



Namun ketika akhirnya Anda mulai mengerjakan selama 10 menit, ternyata tugas tersebut tidak seburuk yang dibayangkan.



Mengapa?



Karena sebelum memulai, kita menghadapi ketidakpastian.



Kita belum tahu seberapa sulit tugas itu.



Kita membayangkan seluruh proses sekaligus.



Akibatnya, beban mental terasa besar.



Begitu mulai, tugas tersebut berubah dari sesuatu yang abstrak menjadi serangkaian langkah konkret.



Misalnya:



“Menulis laporan” berubah menjadi:



Membuka dokumen.



Menulis judul.



Membuat struktur.



Mengumpulkan data.



Menulis bagian pertama.



Memeriksa hasilnya.



Tugas yang awalnya tampak seperti satu gunung besar ternyata terdiri dari banyak langkah kecil.



Momentum membantu kita bergerak dari berpikir tentang tindakan menjadi melakukan tindakan.



Dan setelah bergerak, langkah berikutnya biasanya menjadi lebih jelas.



Itulah sebabnya seseorang yang sudah bekerja selama satu jam sering merasa lebih mudah melanjutkan pekerjaan dibandingkan orang yang baru duduk di depan komputer selama satu menit.



Bukan karena tugasnya berubah.



Hubungan psikologis kita terhadap tugas tersebut yang berubah.



6. Momentum Membentuk Lingkaran Umpan Balik yang Positif



Salah satu alasan momentum sangat kuat adalah karena ia dapat menciptakan positive feedback loop.



Polanya kurang lebih seperti ini:



Tindakan → hasil kecil → rasa mampu → motivasi meningkat → tindakan berikutnya → hasil berikutnya.



Perhatikan bahwa motivasi justru muncul di tengah proses, bukan selalu di awal.



Ini adalah perubahan cara berpikir yang penting.



Kita sering membayangkan urutannya seperti ini:



Motivasi → tindakan → hasil.



Padahal dalam kehidupan nyata, urutannya sering kali lebih mirip:



Tindakan → hasil kecil → motivasi → tindakan berikutnya.



Contohnya sangat sederhana.



Anda tidak ingin berolahraga.



Namun Anda memutuskan hanya berjalan selama 10 menit.



Setelah selesai, Anda merasa sedikit lebih baik.



Karena berhasil melakukan sesuatu, Anda merasa bangga.



Besok Anda lebih mudah mengulangi tindakan tersebut.



Seminggu kemudian, olahraga mulai terasa normal.



Sebulan kemudian, Anda mungkin merasa aneh jika tidak berolahraga.



Pada titik ini, perilaku tidak lagi bergantung sepenuhnya pada motivasi awal.



Anda telah menciptakan momentum.



Hal yang sama dapat terjadi dalam belajar, pekerjaan, membaca, menulis, membangun bisnis, atau mengembangkan keterampilan.



Momentum menciptakan bukti bahwa usaha Anda menghasilkan sesuatu.



Dan manusia sangat responsif terhadap pengalaman keberhasilan.



7. Momentum Membantu Kita Bertahan Ketika Motivasi Menghilang



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Motivasi sangat berguna untuk memulai.



Tetapi momentum sangat berguna untuk bertahan.



Pada awal sebuah tujuan, semuanya terasa menarik.



Hari pertama diet terasa penuh semangat.



Hari pertama belajar terasa menyenangkan.



Hari pertama memulai bisnis terasa penuh harapan.



Hari pertama olahraga terasa membangkitkan energi.



Tetapi setelah beberapa minggu, kebaruan tersebut mulai hilang.



Rutinitas menjadi biasa.



Kemajuan tidak selalu terlihat.



Hasil yang diharapkan mungkin belum muncul.



Pada fase inilah banyak orang berhenti.



Mereka mengira:



“Saya sudah tidak termotivasi lagi. Mungkin ini bukan untuk saya.”



Padahal kehilangan motivasi bukan selalu tanda bahwa tujuan tersebut salah.



Kadang-kadang itu hanya bagian normal dari proses.



Ketika motivasi menurun, momentum yang telah dibangun dapat menjadi jembatan.



Misalnya Anda sudah membaca setiap malam selama 30 hari.



Pada hari ke-31 Anda sedang lelah.



Anda tidak ingin membaca satu bab.



Namun karena kebiasaan sudah terbentuk, Anda mungkin tetap membaca dua halaman.



Dua halaman tersebut terlihat tidak berarti.



Tetapi secara psikologis, Anda mempertahankan kontinuitas.



Besok Anda bisa kembali membaca lebih banyak.



Inilah perbedaan antara kecepatan dan arah.



Tidak semua hari harus produktif maksimal.



Yang penting adalah menjaga arah agar tidak benar-benar berhenti.



Momentum bukan berarti Anda harus selalu bergerak cepat.



Kadang momentum berarti tetap bergerak meskipun sangat lambat.



Jadi, Apakah Motivasi Tidak Penting?



Tentu saja motivasi tetap penting.



Motivasi membantu kita menentukan apa yang ingin dicapai.



Motivasi bisa memberikan energi pada tahap awal.



Motivasi juga dapat membuat kita merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar.



Masalahnya adalah ketika motivasi dianggap sebagai syarat untuk bertindak.



Jika Anda hanya bertindak ketika termotivasi, maka perilaku Anda akan mengikuti naik turunnya emosi.



Sebaliknya, jika Anda membangun momentum, motivasi bisa menjadi bonus, bukan prasyarat.



Ini menghasilkan prinsip sederhana:



Jangan menunggu motivasi untuk bergerak. Bergeraklah dengan cara yang cukup kecil sehingga Anda tidak membutuhkan banyak motivasi.



Setelah bergerak, momentum dapat membantu membawa Anda ke langkah berikutnya.



Cara Membangun Momentum dalam Kehidupan Sehari-hari



Lalu bagaimana cara menerapkannya?



Berikut beberapa strategi sederhana.



1. Mulai dengan versi terkecil



Jangan langsung menetapkan target ekstrem.



Jika ingin membaca, mulai dengan 5 halaman.



Jika ingin olahraga, mulai dengan 10 menit.



Jika ingin menulis, mulai dengan 100 kata.



Jika ingin belajar, mulai dengan 15 menit.



Tujuannya bukan menghasilkan pencapaian besar pada hari pertama.



Tujuannya adalah menciptakan kontinuitas.



2. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan



Satu hari yang buruk tidak menghancurkan momentum.



Yang berbahaya adalah pola:



gagal sekali → merasa bersalah → menyerah → berhenti lama → mulai lagi dari nol.



Lebih baik berpikir:



“Saya melewatkan hari ini. Besok saya kembali.”



Konsistensi tidak berarti tidak pernah gagal.



Konsistensi berarti kembali ke jalur setelah menyimpang.



3. Kurangi hambatan



Jika ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Jika ingin olahraga pagi, siapkan pakaian olahraga malam sebelumnya.



Jika ingin fokus bekerja, jauhkan gangguan yang tidak diperlukan.



Jika ingin belajar, siapkan materi sebelum waktu belajar dimulai.



Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri.



Desain lingkungan agar perilaku yang Anda inginkan menjadi lebih mudah.



4. Catat kemenangan kecil



Jangan hanya mengukur hasil akhir.



Catat juga proses.



Hari ini Anda belajar 20 menit?



Berhasil.



Hari ini Anda menulis 300 kata?



Berhasil.



Hari ini Anda berjalan 15 menit?



Berhasil.



Kemenangan kecil memberikan bukti bahwa Anda sedang bergerak.



Dan bukti tersebut dapat memperkuat rasa mampu.



5. Gunakan aturan “jangan berhenti dua kali”



Satu kali gagal adalah kejadian.



Dua kali berturut-turut mulai menjadi pola.



Jika hari ini Anda tidak berolahraga, tidak masalah.



Tetapi usahakan kembali besok.



Jika hari ini tidak belajar, kembali belajar besok.



Jika hari ini tidak menulis, tulislah sedikit keesokan harinya.



Tujuannya bukan menjaga rekor sempurna.



Tujuannya menjaga arah momentum.



Kesimpulan: Jangan Menunggu Merasa Siap



Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan diri adalah menunggu kondisi psikologis yang sempurna.



Kita menunggu motivasi.



Menunggu mood.



Menunggu waktu luang.



Menunggu inspirasi.



Menunggu merasa percaya diri.



Menunggu merasa siap.



Padahal sering kali, rasa siap datang setelah kita mulai, bukan sebelum kita mulai.



Momentum mengajarkan kita untuk berpikir berbeda.



Anda tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini.



Anda hanya perlu melakukan langkah berikutnya.



Satu halaman.



Satu paragraf.



Sepuluh menit.



Satu panggilan.



Satu latihan.



Satu keputusan kecil.



Kemudian ulangi.



Karena perubahan besar jarang terjadi melalui satu ledakan motivasi.



Perubahan lebih sering terjadi melalui tindakan kecil yang terus mendapatkan kesinambungan.



Motivasi mungkin membuat kita menyalakan mesin.



Tetapi momentum membantu mesin itu terus bergerak.



Dan pada akhirnya, orang yang berhasil bukan selalu orang yang paling termotivasi.



Sering kali mereka adalah orang yang mampu tetap bergerak ketika motivasi tidak ada.



Jangan bertanya, “Bagaimana saya bisa lebih termotivasi?”



Tanyakan, “Apa tindakan terkecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk menciptakan momentum?”



