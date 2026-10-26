10 Ras Anjing Peliharaan yang Sempurna untuk Menemani Introvert, Punya Peringai Tenang, Hati Lembut

Ilustrasi, ras anjing peliharaan yang sempurna untuk menemani introvert. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi seorang introvert, menjalin persahabatan sejati dengan hewan peliharaan memberikan keajaiban sunyi dari kehadiran yang tenang dan setia serta berbagi ruang perlindungan pribadi.



Salah satu hewan peliharaan yang sering dijadikan sahabat manusia adalah anjing.



Dilansir JawaPos.com dari worldanimalfoundation pada Senin (26/10), anjing peliharaan yang sempurna untuk introvert adalah yang bisa mendampingi dengan tenang, berhati lembut yang memahami keindahan dalam keheningan bersama, serta mampu mengubah ruangan biasa menjadi sebuah tempat yang damai dan nyaman.



Hanya ras anjing peliharaan tertentu yang sangat piawai dalam hal itu.



Mereka mengisi rumah dengan kehangatan yang tak terucap tanpa pernah mengusik ketenangan Anda.



Berikut ini sepuluh ras anjing peliharaan yang sempurna untuk menemani introvert.



1. Cavalier King Charles Spaniel



Ciri khas dari anjing peliharaan ras ini adalah diam-diam mengawasi tuannya dari atas sofa dengan sepasang mata cokelat besar dan rasa penuh penasaran.



Anjing jenis Cavalier berasal dari Inggris dan dikenal sebagai anjing pangkuan kesayangan sekaligus pendamping mungil para bangsawan.



Selain itu, berkat sifatnya yang lembut, selalu ingin menyenangkan pemiliknya, dan mampu membaca energi orang-orang di sekitarnya, anjing ini sering kali dijadikan pilihan utama untuk kegiatan terapi di rumah sakit



Bulu mereka halus bak sutra sehingga tidak terlalu memerlukan pemangkasan, namun tetap penting untuk menyisirnya setiap minggu supaya tidak kusut.



Anjing jenis ini tidak suka ditinggal sendirian dalam waktu lama.



Oleh sebab itu, mereka pilihan yang sempurna untuk introvert yang lebih banyak menghabiskan waktu bersantai di rumah, demikian penjelasan dari PetMD.



Meski anjing jenis Cavalier King Charles Spaniel senang diajak berjalan-jalan, tapi mereka juga sama bahagianya untuk duduk diam menemani Anda layaknya bantalan penghangat hidup sementara Anda asyik membaca.



2. Basset Hound



Pada awalnya, anjing Basset Hound dikembangbiakkan di Prancis sebagai anjing pelacak bertumbuh rendah dengan telinga terkulai dan tingkat kewaspadaan sangat tajam.



Namun, mereka tidak agresif, hanya gonggongannya saja yang lantang sehingga layak dijadikan anjing penjaga yang efektif dan sigap yang selalu memberi tahu jika ada seseorang yang mendekati pintu.



Di sisi lain, mereka memiliki sifat yang sangat santai seolah-olah setiap tenggat waktu bisa ditawar sesuka hati.



Mereka juga mudah bergaul dan dapat hidup berdampingan dengan hewan peliharaan lain.



Anjing ras jenis ini adalah pilihan yang sempurna untuk introvert, karena Basset Hound sudah merasa puas hanya dengan mengendus-endus di halaman tanpa menuntut untuk terus-menerus diajak bermain lempar-tangkap.



Anda cukup perhatikan berat badan dan kesehatan telinganya yang panjang jika ingin memelihara mereka.



3. Greyhound



Jangan salah, anjing yang dikenal sebagai 'hewan pemalas di atas sofa' ini mampu berlari hingga 64 km per jam saat berada di luar ruangan.



Greyhound bisa mengubah perilakunya secara drastis.



Saat berada di dalam ruangan, mereka akan menjadi sosok yang lembut, tenang, dan santai.



Tapi, saat di lapangan, mereka berubah menjadi roket yang dirancang dengan kecepatan luar biasa.



Mereka jarang menggonggong, membuat suasana dalam rumah damai dan tenang seperti di dalam perpustakaan.



Jika Anda introvert yang menyukai kebersihan, anjing jenis ini pilihan yang tepat karena secara alami Greyhound tidak mengeluarkan bau khas anjing.



4. Saint Bernard



Anjing jenis ini dikembangbiakkan oleh para biarawan di rumah singgah untuk tugas penyelamatan di pegunungan.



Mereka juga berperan sebagai anjing penjaga yang tampak tangguh dan waspada.



Bagaimana tidak, ukuran tubuhnya yang besar akan menciutkan nyali tamu yang tidak diinginkan.

Anda pun bisa merasa tenang dan nyaman saat berada di rumah.



Meski tubuhnya besar, kesadaran anjing jenis ras ini sangat halus sehingga jarang melakukan gerakan tiba-tiba atau sembrono di dalam rumah, apalagi saat berada di dekat anggota keluarga yang lebih kecil.



Tapi, Anda yang memutuskan memelihara anjing yang berasal dari Pegunungan Alpen Swiss ini perlu memastikan kondisi lingkungan anjing tetap sejuk supaya lapisan bulu ganda mereka tidak rontok.



5. Newfoundland



Mereka menghadirkan kenyamanan layaknya selimut besar yang empuk.



Hanya saja, mereka memiliki cakar raksasa, gemar berenang, dan terkadang mengeluarkan air liur.



Anjing ini cerdas, berwatak manis, dan dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, serta kesetiaannya yang begitu besar, layaknya seekor pengasuh.



Dikembangkan di pulau Newfoundland yang terjal di lepas pantai timur Kanada, anjing ras ini dibiakkan sebagai hewan penyelamat di air yang tangguh.



Mereka bahkan memiliki keistimewaan fisik yang luar biasa, seperti jari kaki berselaput dan lapisan bulu ganda yang tahan air yang dirancang khusus untuk aktivitas berenang berat di lingkungan perairan.



Temperamen yang tenang dan stabil membuat mereka jarang merasa gelisah akibat suara yang tiba-tiba di dalam rumah atau situasi yang riuh.



Bagi seorang introvert, merasakan makhluk berukuran besar dan gagah bersandar dengan lembut pada kaki dengan penuh kasih sayang adalah puncak kenyamanan di rumah.



6. Bulldog



Di balik wajah yang tampak sangat serius dan cemas, ada sosok pendamping yang santai dan penuh kasih sayang.



Berbeda dengan banyak ras anjing yang sangat energik, Bulldog jarang memiliki keinginan untuk mondar-mandir saat merasa bosan, sehingga mereka sangat mudah untuk diajak hidup bersama.



Mereka adalah pilihan sempurna bagi penyuka aktivitas dalam ruangan, yang lebih memilih menghabiskan malam dengan santai di rumah daripada melakukan pendakian sejauh lima mil.



ukuran tubuhnya yang ringkas pun membuat mereka sangat cocok untuk kehidupan apartemen yang santai.



Anda hanya perlu menjaga tubuhnya tetap sejuk supaya terhindar dari kelelahan akibat panas atau 'heat exhaustion'.



7. Clumber Spaniel



Clumber Spaniel tampak seolah-olah mereka tidak pernah merasa perlu untuk terburu-buru sepanjang hidup.



Ras anjing bertubuh kekar ini memandang dunia dengan kesabaran yang tenang dan tabah yang sangat selaras dengan gaya hidup kaum introvert yang santai.



Mereka dengan senang hati menemani Anda saat berjalan-jalan sendirian di alam, di mana Anda berdua tidak perlu berbicara kepada siapa pun.



Meski demikian, mereka senantiasa memancarkan wibawa yang tenang dan anggun kemanapun mereka pergi sehingga banyak digemari penguasa Inggris, Raja George V misalnya.



Mereka lebih menyukai langkah yang tenang dan teratur, baik saat sedang mengendus-endus di luar ruangan maupun saat tidur di dalam rumah.



8. Pekingese



Anjing Peking memiliki ukuran tubuh yang cukup kecil, namun berbulu lebat.



Anjing yang berasal dari Tiongkok kuno ini sangat dijunjung tinggi bahkan hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan karena kesetiaannya pada manusia favorit mereka.



Kebutuhan energi yang rendah membuat mereka tidak memerlukan petualangan panjang di luar ruangan untuk merasa puas.



Mereka lebih memilih jalan-jalan santai di sekitar lingkungan tempat tinggal saja.



Mereka anjing yang sangat waspada dan segera memberi peringatan jika ada orang asing yang menginjakkan kaki di rumah Anda.



9. Whippet



Seperti Greyhound, anjing Whippet juga bisa mengubah perilakunya dengan cepat.



Mode 'roket' saat berada di halaman, lalu berubah ke mode 'karpet' saat melangkah masuk kembali ke dalam rumah.



Mereka pun dikenal sebagai teman serumah yang sangat sopan.



Jarang sekali ras anjing ini membuat kebisingan atau kekacauan di dalam ruangan yang tenang.



Tubuhnya yang ramping membuat mereka secara aktif mencari tempat paling cerah di lantai atau langsung merangkak ke bawah selimut bersama Anda demi mencari kehangatan.



Kasih sayang yang mendalam terhadap pemiliknya ditunjukkan melalui sikap bersandar dengan lembut dan menyelipkan diri dengan tenang, bukan dengan menggonggong karena ingin diperhatikan.



10. Irish Wolfhound



Kehadiran mereka membuat ambang pintu biasa tampak seperti pintu masuk rumah boneka.



Dibiakkan secara historis untuk berburu hewan buruan besar dan menjaga perkebunan, anjing bertubuh sangat jangkung dengan bulu kasar ini kini dikenal luas karena temperamennya yang tenang, bermartabat, dan damai.



Meski berukuran sangat besar, Irish Wolfhound memiliki jiwa yang lembut, membuat mereka bergerak dengan kehati-hatian yang luar biasa di dalam rumah yang tenang.



Bulu mereka yang kasar dan kaku tidak memerlukan banyak perawatan, cukup disisir secara berkala supaya tampak seperti penjaga hutan yang agung.***