Memahami Ambivert dan Omnivert dengan 5 Perbedaan terhadap Cara Bersikap di Lingkungan Sosial

Ilustrasi dua orang dengan kepribadian omnivert (Magnific)
JawaPos.com - Ambivert dan omnivert merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menunjukkan sifat introvert dan ekstrovert.
Meski memiliki sejumlah persamaan, keduanya digambarkan berbeda dalam kestabilan perilaku, cara menyesuaikan diri, serta intensitas perubahan sikap ketika menghadapi situasi sosial.
Berikut 5 perbedaan ambivert dan omnivert yang menunjukkan kestabilan perilaku seseorang dengan lingkungan sosial, seperti dilansir dari laman Simply Psychology.
1. Kestabilan Perilaku
Ambivert cenderung menunjukkan perilaku yang lebih seimbang karena dapat memadukan sifat introvert dan ekstrovert tanpa harus berpindah secara ekstrem. Sementara itu, omnivert digambarkan dapat berubah dari sangat terbuka dan aktif menjadi sangat pendiam, bergantung pada situasi yang dihadapi.
2. Intensitas Perubahan Sikap
Perubahan sikap pada ambivert umumnya berlangsung secara bertahap dengan tetap mempertahankan perpaduan karakter introvert dan ekstrovert. Sebaliknya, omnivert dapat menunjukkan perubahan yang lebih kontras, misalnya sangat percaya diri ketika berbicara di depan umum pada suatu waktu, tetapi menghindari percakapan sosial pada kesempatan lain.
3. Cara Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan
Ambivert cenderung menyesuaikan perilaku dengan lingkungan tanpa sepenuhnya meninggalkan karakter dasarnya. Omnivert, di sisi lain, dapat menunjukkan karakter yang sangat berbeda bergantung pada orang yang ditemui dan situasi sosial yang sedang berlangsung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022