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Risma Azzah Fatin
Senin, 26 Oktober 2026 | 21.52 WIB

Memahami Ambivert dan Omnivert dengan 5 Perbedaan terhadap Cara Bersikap di Lingkungan Sosial

Ilustrasi dua orang dengan kepribadian omnivert (Magnific) - Image

Ilustrasi dua orang dengan kepribadian omnivert (Magnific)

JawaPos.com - Ambivert dan omnivert merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menunjukkan sifat introvert dan ekstrovert.

Meski memiliki sejumlah persamaan, keduanya digambarkan berbeda dalam kestabilan perilaku, cara menyesuaikan diri, serta intensitas perubahan sikap ketika menghadapi situasi sosial.

Berikut 5 perbedaan ambivert dan omnivert yang menunjukkan kestabilan perilaku seseorang dengan lingkungan sosial, seperti dilansir dari laman Simply Psychology.

1. Kestabilan Perilaku

Ambivert cenderung menunjukkan perilaku yang lebih seimbang karena dapat memadukan sifat introvert dan ekstrovert tanpa harus berpindah secara ekstrem. Sementara itu, omnivert digambarkan dapat berubah dari sangat terbuka dan aktif menjadi sangat pendiam, bergantung pada situasi yang dihadapi.

2. Intensitas Perubahan Sikap

Perubahan sikap pada ambivert umumnya berlangsung secara bertahap dengan tetap mempertahankan perpaduan karakter introvert dan ekstrovert. Sebaliknya, omnivert dapat menunjukkan perubahan yang lebih kontras, misalnya sangat percaya diri ketika berbicara di depan umum pada suatu waktu, tetapi menghindari percakapan sosial pada kesempatan lain.

3. Cara Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan

Ambivert cenderung menyesuaikan perilaku dengan lingkungan tanpa sepenuhnya meninggalkan karakter dasarnya. Omnivert, di sisi lain, dapat menunjukkan karakter yang sangat berbeda bergantung pada orang yang ditemui dan situasi sosial yang sedang berlangsung.

Editor: Candra Mega Sari
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