5 Fakta Tersembunyi INFJ dalam Menjalani Kehidupan dengan Penuh Pertimbangan

JawaPos.com - Tipe kepribadian INFJ merupakan singkatan dari Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging, yang menggambarkan individu yang memperoleh energi dari waktu menyendiri, berfokus pada pemahaman ide dan konsep, serta mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan intuisi.

Meski kerap terlihat antisosial karena cenderung memiliki lingkaran pertemanan yang kecil, individu INFJ sebenarnya menghargai hubungan yang mendalam dan kedekatan emosional dengan teman dekat maupun keluarga.

Selain itu, individu INFJ dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan keyakinan bahwa dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik.

Dilansir dari laman Truity, berikut 5 kebaikan seorang INFJ dalam memberikan keuntungan untuk orang disekitarnya.

1. Mempertanyakan Setiap Intuisi

INFJ memiliki naluri yang luar biasa, tetapi terkadang intuisi mereka mengkhianati mereka saat berhadapan dengan orang lain. Saat ada sesuatu yang mengganggu mereka, INFJ sering kali akan menarik diri ke dalam keamanan pikiran mereka sendiri daripada berbicara secara terbuka tentang apa yang mereka rasakan;

sebaliknya, mereka jarang mengungkapkan perasaan cinta, kasih sayang, dan penghargaan mereka secara langsung seperti yang diharapkan mengingat kedalaman emosi yang mereka alami. Untuk meningkatkan kebiasaan komunikasi mereka, INFJ harus berusaha keras untuk berbagi perasaan mereka baik dan buruk dengan orang lain terlepas dari betapa tidak nyamannya perasaan itu bagi mereka.

2. Memberikan Orang Lain Keuntungan dari Keraguan