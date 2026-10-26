5 Persamaan Ambivert dan Omnivert yang Dinilai Adaptif dalam Menghadapi Setiap Kondisi Sosial

Ilustrasi dua orang dengan kepribadian omnivert (Magnific)
JawaPos.com - Ambivert dan omnivert merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan kepribadian seseorang dalam spektrum introversi dan ekstraversi.
Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam cara menunjukkan perilaku, terdapat sejumlah persamaan, seperti kemampuan beradaptasi, penggunaan karakteristik introver dan ekstrover, serta penyesuaian sikap berdasarkan situasi sosial.
Berikut 5 persamaan dari kondisi seseorang dengan kepribadian ambivert dan omnivert, seperti dilansir dari laman Simply Psychology.
1. Tidak Sepenuhnya Introvert atau Ekstrovert
Ambivert dan omnivert sama-sama digambarkan tidak selalu menunjukkan kecenderungan introver atau ekstrover secara konsisten dalam berbagai situasi. Keduanya dapat memperlihatkan perilaku yang berbeda bergantung pada lingkungan dan kondisi yang sedang dihadapi.
2. Memiliki Kemampuan Beradaptasi
Kedua kecenderungan kepribadian ini dapat membantu seseorang menyesuaikan diri dengan kebutuhan situasi yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dapat bersikap tenang dan penuh pertimbangan ketika mengerjakan ujian, tetapi menunjukkan sikap lebih aktif ketika harus memimpin sebuah kelompok.
3. Menunjukkan Karakteristik Introvert dan Ekstrovert
Ambivert dan omnivert sama-sama dapat memperlihatkan karakteristik yang berkaitan dengan introversi maupun ekstraversi. Keduanya dapat bersikap ramah dan aktif dalam interaksi sosial, tetapi juga membutuhkan waktu untuk menyendiri atau menenangkan pikiran.
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