Apa Itu Omnivert? Kenali 4 Tanda Seseorang yang Memiliki Kepribadian Fleksibilitas

JawaPos.com - Omnivert merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dapat menunjukkan perilaku sangat ekstrovert atau sangat introvert, bergantung pada situasi yang dihadapinya.

Berbeda dengan ambiver yang cenderung berada di antara kedua karakteristik tersebut, omnivert dapat memperlihatkan perubahan perilaku yang cukup kontras dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Berikut 4 tanda seseorang yang memiliki kepribadian omnivert, seperti dilansir dari laman Simply Psychology.

1. Beralih dari Satu Sikap Ekstrem ke Sikap Lainnya

Seseorang dengan kecenderungan omnivert dapat bersikap sangat ramah, aktif berbicara, dan percaya diri dalam suatu situasi, tetapi menjadi pendiam dan menghindari interaksi sosial dalam situasi lainnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi, sehingga orang di sekitarnya terkadang kesulitan memperkirakan perilakunya.

2. Menunjukkan Sifat Berbeda kepada Setiap Orang yang Berbeda

Omnivert dapat memperlihatkan karakter yang berbeda bergantung pada siapa yang sedang berinteraksi dengannya dan bagaimana suasana lingkungannya.

Ketika berada bersama orang-orang yang pendiam, mereka mungkin lebih aktif memulai percakapan, tetapi saat berada di tengah kelompok yang ramai, mereka justru dapat merasa kewalahan dan memilih menyendiri.