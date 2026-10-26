Apa Itu Omnivert? Kenali 4 Tanda Seseorang yang Memiliki Kepribadian Fleksibilitas

Ilustrasi beberapa orang dengan kepribadian omnivert (Magnific)
JawaPos.com - Omnivert merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dapat menunjukkan perilaku sangat ekstrovert atau sangat introvert, bergantung pada situasi yang dihadapinya.
Berbeda dengan ambiver yang cenderung berada di antara kedua karakteristik tersebut, omnivert dapat memperlihatkan perubahan perilaku yang cukup kontras dalam lingkungan sosial yang berbeda.
Berikut 4 tanda seseorang yang memiliki kepribadian omnivert, seperti dilansir dari laman Simply Psychology.
1. Beralih dari Satu Sikap Ekstrem ke Sikap Lainnya
Seseorang dengan kecenderungan omnivert dapat bersikap sangat ramah, aktif berbicara, dan percaya diri dalam suatu situasi, tetapi menjadi pendiam dan menghindari interaksi sosial dalam situasi lainnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi, sehingga orang di sekitarnya terkadang kesulitan memperkirakan perilakunya.
2. Menunjukkan Sifat Berbeda kepada Setiap Orang yang Berbeda
Omnivert dapat memperlihatkan karakter yang berbeda bergantung pada siapa yang sedang berinteraksi dengannya dan bagaimana suasana lingkungannya.
Ketika berada bersama orang-orang yang pendiam, mereka mungkin lebih aktif memulai percakapan, tetapi saat berada di tengah kelompok yang ramai, mereka justru dapat merasa kewalahan dan memilih menyendiri.
3. Mengalami Perubahan Suasana Hati dan Energi Sosial secara Drastis
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022