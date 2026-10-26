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Risma Azzah Fatin
Senin, 26 Oktober 2026 | 21.01 WIB

Mengenal Asal Mula Ambivert, Kepribadian di Antara Introvert dan Ekstrovert

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian ambivert (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian ambivert (Magnific)

JawaPos.com - Konsep kepribadian ambivert berkembang dari pemahaman mengenai introversi dan ekstroversi dalam psikologi kepribadian.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki kecenderungan berada di antara dua orientasi tersebut, yaitu menikmati interaksi sosial sekaligus membutuhkan waktu untuk menyendiri.

Perkembangan konsep ambivert menunjukkan bahwa kepribadian manusia tidak selalu dapat dikelompokkan secara mutlak ke dalam dua kategori yang berlawanan,

Berikut 4 fakta yang menjelaskan kemunculan ambivert, seperti dilansir dari laman Desperate Minds.

1. Teori Introversi dan Ekstroversi Carl Jung

Pada 1921, psikolog Swiss Carl Gustav Jung memperkenalkan pembahasan mengenai introversi dan ekstroversi melalui bukunya yang berjudul Psychological Types. Jung menjelaskan perbedaan orientasi individu dalam mengarahkan perhatian pada dunia batin dan lingkungan luar sebagai bagian dari pemahaman kepribadian manusia.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi perkembangan kajian berikutnya mengenai variasi kepribadian yang bukan hanya terdiri dari introvert dan ekstrovert saja. 

2. Perkembangan Istilah Ambivert

Konsep ambiver mulai dikenal dalam kajian psikologi pada awal 1920-an untuk menggambarkan individu yang berada di antara kecenderungan introversi dan ekstroversi.

Editor: Candra Mega Sari
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