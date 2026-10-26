4 Anggapan Keliru tentang Ekstrovert yang Dinilai Selalu Banyak Bicara

JawaPos.com - Kepribadian ekstrovert sering dikaitkan dengan perilaku yang terbuka, aktif, dan gemar berinteraksi dengan orang lain.

Namun, sejumlah anggapan mengenai kepribadian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan dan dapat menimbulkan penilaian yang keliru terhadap seseorang.

Berikut 4 hal yang sering dianggap keliru tentang ekstrovert untuk membantu masyarakat memahami karakter individu secara lebih tepat, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.

Baca Juga:5 Cara Mengenali Kecenderungan Kepribadian Introvert atau Ekstrovert pada Anak

1. Ekstrovert Dianggap Selalu Berisik

Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa orang ekstrover selalu berbicara dengan lantang, aktif dalam percakapan, dan menjadi pusat perhatian.

Padahal, kecenderungan ekstroversi lebih berkaitan dengan ketertarikan terhadap interaksi sosial dan rangsangan dari lingkungan daripada keharusan untuk selalu banyak bicara. Orang ekstrover juga dapat bersikap tenang, mendengarkan orang lain, dan menyesuaikan perilakunya dengan situasi yang dihadapi.

2. Ekstrovert Dianggap Tidak Menyukai Kesendirian

Orang ekstrovert kerap dianggap selalu membutuhkan teman dan tidak nyaman ketika menghabiskan waktu sendirian. Kenyataannya, mereka juga dapat menikmati kesendirian untuk beristirahat, melakukan hobi, atau menenangkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas sosial.