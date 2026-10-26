4 Anggapan Keliru tentang Ekstrovert yang Dinilai Selalu Banyak Bicara

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian ekstrovert (Magnific)
JawaPos.com - Kepribadian ekstrovert sering dikaitkan dengan perilaku yang terbuka, aktif, dan gemar berinteraksi dengan orang lain.
Namun, sejumlah anggapan mengenai kepribadian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan dan dapat menimbulkan penilaian yang keliru terhadap seseorang.
Berikut 4 hal yang sering dianggap keliru tentang ekstrovert untuk membantu masyarakat memahami karakter individu secara lebih tepat, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.
1. Ekstrovert Dianggap Selalu Berisik
Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa orang ekstrover selalu berbicara dengan lantang, aktif dalam percakapan, dan menjadi pusat perhatian.
Padahal, kecenderungan ekstroversi lebih berkaitan dengan ketertarikan terhadap interaksi sosial dan rangsangan dari lingkungan daripada keharusan untuk selalu banyak bicara. Orang ekstrover juga dapat bersikap tenang, mendengarkan orang lain, dan menyesuaikan perilakunya dengan situasi yang dihadapi.
2. Ekstrovert Dianggap Tidak Menyukai Kesendirian
Orang ekstrovert kerap dianggap selalu membutuhkan teman dan tidak nyaman ketika menghabiskan waktu sendirian. Kenyataannya, mereka juga dapat menikmati kesendirian untuk beristirahat, melakukan hobi, atau menenangkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas sosial.
Perbedaannya terletak pada kecenderungan umum dalam memperoleh energi dan menikmati interaksi, bukan pada kemampuan untuk merasa nyaman saat sendiri.
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