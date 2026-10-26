4 Mitos Introvert yang Sering Disalahpahami Masyarakat dalam Kehidupan Sosial

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian introvert (Magnific)
JawaPos.com - Kepribadian introvert kerap dikaitkan dengan berbagai anggapan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kesalahpahaman ini dapat membuat seseorang dinilai kurang mampu bersosialisasi, padahal introversi berkaitan dengan cara individu mengelola energi dan merespons lingkungan.
Berikut 4 mitos tentang kepribadian introvert yang perlu dipahami agar masyarakat dapat melihat perbedaan karakter secara lebih tepat, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.
1. Introvert Dianggap Pemalu dan Tidak Percaya Diri
Salah satu mitos yang sering beredar adalah anggapan bahwa orang introver selalu pemalu dan tidak berani berbicara di depan umum. Padahal, introversi berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk menikmati waktu sendiri dan memproses pikiran secara mendalam, bukan selalu menunjukkan rasa takut atau kurang percaya diri.
Orang introvert tetap dapat berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dengan orang lain sesuai kenyamanan serta pengalamannya.
2. Introvert Dianggap Tidak Menyukai Interaksi Sosial
Orang introvert sering dianggap antisosial karena lebih memilih percakapan dalam kelompok kecil atau menghabiskan waktu sendiri. Kenyataannya, mereka tetap dapat menikmati pertemanan dan hubungan sosial, tetapi mungkin lebih menyukai interaksi yang mendalam daripada pertemuan dalam kelompok besar.
Kebutuhan untuk menyendiri tidak berarti seseorang menolak hubungan sosial atau tidak membutuhkan dukungan dari orang lain.
3. Introvert Dianggap Mengalami Kecemasan Sosial
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