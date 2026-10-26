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Risma Azzah Fatin
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.04 WIB

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Ekstrovert Menurut Penelitian Ilmiah

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian extrovert (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian extrovert (Magnific)

JawaPos.com - Kepribadian ekstrovert tidak hanya berkaitan dengan kegemaran seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor biologis.

Struktur otak, zat kimia dalam otak, faktor genetik, serta lingkungan memiliki peran dalam membentuk cara seseorang mencari pengalaman, merespons emosi, dan menikmati kehidupan sosial.

Berikut 4 faktor yang dapat membantu menjelaskan terbentuknya kecenderungan kepribadian ekstrovert, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.

1. Aktivitas Otak dalam Merespons Rangsangan

Kepribadian ekstrover berkaitan dengan aktivitas sejumlah bagian otak yang berperan dalam memproses informasi dari lingkungan. Salah satu bagian yang penting adalah amigdala, yang membantu otak memproses emosi, serta nukleus akumbens, yang berperan dalam merasakan penghargaan dan motivasi. 

Aktivitas sistem otak tersebut dapat memengaruhi cara seseorang merespons pengalaman menyenangkan dan tertarik pada kegiatan sosial, meskipun tidak menjadi penentu tunggal kepribadian ekstrover.

2. Peran Dopamin dalam Mencari Pengalaman Menyenangkan

Dopamin merupakan zat kimia dalam otak yang berperan dalam motivasi, pembelajaran, dan respons terhadap hal-hal yang dianggap menyenangkan. Sistem dopamin berkontribusi terhadap kecenderungan sebagian orang untuk mencari pengalaman baru, tantangan, serta interaksi sosial yang memberikan perasaan positif. 

Namun, hubungan antara dopamin dan kepribadian ekstrover cukup kompleks sehingga tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan jumlah reseptor atau tingkat aktivitas dopamin.

Editor: Candra Mega Sari
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