Sering Disalahkan Saat Berdebat? Kenali 6 Kalimat Manipulatif dan Cara Menghadapinya

Gambar Ilustrasi Manipulatif (magnific)
JawaPos.com - Perdebatan di sebuah hubungan seharusnya menjadi kesempatan untuk saling memahami dan mencari solusi. Namun, konflik bisa terasa melelahkan ketika salah satu pihak terus merendahkan, memutarbalikkan fakta, atau menolak bertanggung jawab atas tindakannya.
Situasi ini dapat membuat seseorang merasa bersalah, meragukan diri sendiri, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap penilaiannya.
Menurut artikel Simply Psychology, yang ditulis Anna Drescher dan ditinjau oleh Saul McLeod, PhD, serta Julia Simkus, sejumlah pola komunikasi manipulatif dapat muncul dalam pertengkaran dengan orang yang memiliki kecenderungan narsistik.
Meski demikian, satu atau dua ucapan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik.
1. Merendahkan dan Mempermalukan Lawan Bicara
Salah satu pola yang dapat muncul adalah menggunakan kata-kata yang menyerang harga diri, bukan membahas persoalan yang sedang terjadi.
Kalimat seperti “Kamu tidak pernah bisa melakukan apa pun dengan benar” atau “Tidak ada orang lain yang mau bertahan denganmu” dapat membuat lawan bicara merasa tidak berharga.
Jika berlangsung berulang kali, perilaku ini berpotensi mengikis rasa percaya diri dan membuat seseorang takut menyampaikan pendapatnya.
2. Melakukan Gaslighting
Gaslighting merupakan pola manipulasi yang dapat membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri. Contohnya adalah ucapan seperti “Kamu terlalu sensitif”, “Itu tidak pernah terjadi”, atau “Kamu hanya mengada-ada”.
Kalimat tersebut perlu dilihat berdasarkan konteks dan pola perilakunya. Perbedaan ingatan dalam sebuah konflik tidak otomatis berarti gaslighting, tetapi penyangkalan dan pemutarbalikan fakta yang berulang untuk melemahkan kepercayaan seseorang terhadap dirinya patut diwaspadai.
3. Membawa Orang Lain ke Dalam Pertengkaran
Taktik ini dikenal sebagai triangulation, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk menekan atau memengaruhi lawan bicara. Misalnya, seseorang berkata, “Semua orang juga menganggap kamu berlebihan” atau “Temanku saja setuju kalau kamu yang salah”.
Dengan membawa pendapat orang lain, pembicaraan dapat bergeser dari persoalan utama menjadi upaya membuat satu pihak merasa terkucilkan atau tidak dipercaya.
4. Mengalihkan Kesalahan dan Melakukan Proyeksi
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