7 Alasan Mengapa Salah Satu Anak Kembar Lebih Disukai Dibandingkan yang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang dibandingkan dengan kembarannya / foto: Magnific/pressmaster

JawaPos.com - Memiliki anak kembar sering dianggap sebagai pengalaman yang istimewa. Dua anak lahir pada waktu yang hampir bersamaan, tumbuh dalam rumah yang sama, mendapatkan orang tua yang sama, bahkan sering kali memiliki wajah dan karakter yang sangat mirip. Namun, di balik kedekatan tersebut, ada sebuah fenomena yang mungkin sulit dibicarakan: orang tua bisa saja merasa lebih dekat dengan salah satu anak kembar dibandingkan dengan anak lainnya.

Favoritisme terhadap salah satu anak bukan selalu berarti orang tua tidak mencintai anak yang lain. Dalam banyak kasus, preferensi tersebut dapat muncul secara tidak sadar. Orang tua mungkin merasa lebih mudah berkomunikasi dengan salah satu anak, lebih memahami emosinya, atau merasa memiliki lebih banyak kesamaan dengannya.



Masalahnya muncul ketika perbedaan perasaan tersebut berubah menjadi perlakuan yang berbeda secara konsisten. Anak yang kurang disukai dapat merasakan bahwa dirinya selalu berada di posisi kedua, bahkan ketika orang tua tidak pernah mengatakannya secara langsung.



Dalam psikologi keluarga, hubungan antara orang tua dan anak sangat dipengaruhi oleh kepribadian, pola interaksi, persepsi, pengalaman hidup, serta dinamika keluarga. Pada anak kembar, situasinya bisa menjadi lebih kompleks karena keduanya sering dibandingkan secara langsung.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa salah satu anak kembar mungkin lebih disukai dibandingkan yang lain.



1. Kepribadian Anak Lebih Cocok dengan Kepribadian Orang Tua



Salah satu alasan paling sederhana adalah kecocokan temperamen dan kepribadian.



Meskipun kembar identik memiliki materi genetik yang sangat mirip, mereka tetap dapat berkembang menjadi individu dengan karakter yang berbeda. Salah satu anak mungkin lebih tenang, mudah diajak berbicara, dan lebih ekspresif dalam menunjukkan kasih sayang. Sementara saudara kembarnya mungkin lebih keras kepala, sensitif, tertutup, atau membutuhkan lebih banyak bantuan emosional.



Orang tua biasanya lebih mudah merasa dekat dengan anak yang gaya komunikasinya mirip dengan mereka.



Misalnya, seorang ayah yang memiliki karakter tenang dan menyukai keteraturan mungkin merasa lebih nyaman dengan anak yang juga teratur dan tidak banyak menuntut. Sebaliknya, anak yang lebih spontan, keras, atau emosional mungkin membuat ayah tersebut lebih sering merasa kewalahan.



Bukan berarti anak kedua "lebih buruk".



Yang terjadi adalah adanya fit atau kecocokan interpersonal.



Dalam hubungan manusia secara umum, kita memang cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang memiliki pola komunikasi dan karakter yang sesuai dengan kita. Prinsip yang sama dapat terjadi dalam hubungan orang tua-anak.



Masalahnya, orang tua mungkin tidak menyadari bahwa rasa nyaman tersebut perlahan berubah menjadi perlakuan yang berbeda.



Anak yang lebih cocok kemudian lebih sering diajak berbicara, lebih mudah mendapatkan pujian, atau lebih sering dijadikan teman melakukan berbagai aktivitas. Sementara anak lainnya semakin merasa tersisih.



Pada akhirnya terbentuk sebuah lingkaran:



lebih cocok → lebih banyak interaksi positif → hubungan semakin dekat → semakin disukai.



Sebaliknya:



kurang cocok → lebih banyak konflik → interaksi menjadi negatif → hubungan semakin renggang.



2. Salah Satu Anak Lebih Sering Memberikan Respons Positif kepada Orang Tua



Anak bukan hanya menerima pengaruh dari orang tua. Mereka juga memberikan respons yang memengaruhi perilaku orang tua.



Bayangkan dua anak kembar.



Anak pertama mungkin sering memeluk orang tua, mengucapkan terima kasih, bertanya tentang hari orang tuanya, atau menunjukkan antusiasme ketika diajak melakukan sesuatu.



Anak kedua mungkin lebih pendiam dan jarang menunjukkan kasih sayang secara terbuka.



Orang tua bisa kemudian merasa, secara emosional, bahwa anak pertama "lebih dekat".



Padahal belum tentu anak kedua tidak menyayangi orang tuanya. Bisa jadi cara menunjukkan kasih sayangnya berbeda.



Ini penting karena manusia cenderung mengulangi interaksi yang memberikan pengalaman emosional positif.



Ketika orang tua merasa dihargai oleh salah satu anak, mereka mungkin secara tidak sadar lebih sering mencari kedekatan dengan anak tersebut. Anak itu kemudian mendapatkan lebih banyak perhatian, percakapan, dan validasi.



Sementara anak yang kurang ekspresif mungkin tidak mendapatkan respons yang sama.



Dalam jangka panjang, anak yang pendiam bisa semakin menarik diri karena merasa tidak mendapatkan tempat yang sama dalam hubungan keluarga.



Ironisnya, perilaku menarik diri tersebut kemudian dapat dianggap sebagai bukti bahwa anak tersebut memang "lebih sulit didekati".



Padahal, bisa jadi perilaku itu merupakan respons terhadap hubungan yang sudah terasa tidak seimbang.



3. Orang Tua Melihat Salah Satu Anak sebagai "Versi Dirinya"



Alasan lain yang cukup kuat adalah identifikasi diri.



Orang tua terkadang merasa lebih terhubung dengan anak yang memiliki sifat, minat, pengalaman, atau cara berpikir yang mengingatkan mereka pada diri sendiri.



Misalnya, seorang ibu yang sejak kecil suka membaca mungkin merasa sangat dekat dengan anak yang juga gemar membaca. Seorang ayah yang menyukai olahraga mungkin merasa lebih bersemangat ketika salah satu anak menunjukkan minat yang sama.



Kesamaan tersebut dapat menciptakan perasaan:



"Dia seperti saya ketika masih kecil."



Perasaan tersebut sebenarnya tidak selalu buruk.



Kesamaan bisa membantu orang tua memahami anak dengan lebih mudah. Orang tua mungkin merasa lebih tahu apa yang dipikirkan anak karena pernah mengalami hal serupa.



Namun, kesamaan juga dapat menciptakan bias.



Anak yang tidak memiliki kesamaan tersebut mungkin dianggap kurang menarik atau lebih sulit dipahami.



Pada anak kembar, fenomena ini bisa semakin terlihat karena orang tua memiliki dua anak dengan usia yang sama dan tumbuh dalam lingkungan yang hampir sama. Perbedaan kecil dalam minat dan kepribadian dapat menjadi sangat menonjol.



Salah satu anak menjadi "anak yang mirip saya", sedangkan yang lain menjadi "anak yang sulit saya mengerti".



Padahal, seorang anak tidak seharusnya harus menyerupai orang tuanya untuk mendapatkan kedekatan emosional.



4. Salah Satu Anak Memiliki Karakter yang Lebih Mudah Diasuh



Mengasuh anak membutuhkan energi mental yang besar.



Ada anak yang relatif mudah diarahkan. Ketika diberi aturan, ia mengikuti. Ketika diminta tidur, ia tidur. Ketika mendapatkan teguran, ia relatif cepat menerima.



Ada pula anak yang lebih sensitif, keras kepala, aktif, mudah frustrasi, atau membutuhkan penjelasan berkali-kali.



Jika dua karakter tersebut muncul pada anak kembar, orang tua mungkin secara alami merasa lebih nyaman bersama anak yang lebih mudah diasuh.



Inilah salah satu alasan mengapa favoritisme terkadang muncul bukan karena orang tua sengaja memilih satu anak, melainkan karena beban interaksi dengan masing-masing anak terasa berbeda.



Anak yang lebih mudah diasuh memberikan lebih banyak pengalaman positif dan lebih sedikit konflik.



Anak yang lebih menantang memberikan lebih banyak pengalaman yang menguras energi.



Jika tidak disadari, orang tua dapat mulai memberikan label:



"Kakak memang gampang."



"Adiknya selalu bikin masalah."



Label tersebut kemudian memengaruhi cara orang tua memandang perilaku anak.



Ketika anak yang dianggap "sulit" melakukan kesalahan kecil, kesalahan tersebut bisa terlihat lebih besar karena orang tua sudah memiliki ekspektasi negatif.



Sebaliknya, perilaku yang sama dari anak yang dianggap "baik" mungkin lebih mudah dimaafkan.



Inilah mengapa label dalam keluarga dapat menjadi sangat berbahaya.



Anak akhirnya bukan hanya mengalami perlakuan berbeda, tetapi juga mulai membangun identitas berdasarkan label tersebut.



5. Urutan Kelahiran dan Peran yang Terbentuk Sejak Kecil



Meskipun lahir hampir bersamaan, anak kembar tetap dapat memperoleh peran yang berbeda dalam keluarga.



Salah satu mungkin dianggap lebih "dewasa", sementara yang lain dianggap lebih "manja".



Salah satu mungkin diposisikan sebagai pemimpin, sementara yang lain dianggap sebagai pengikut.



Pada awalnya, peran tersebut bisa muncul dari hal-hal kecil.



Misalnya, salah satu anak lebih cepat berbicara atau lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Orang tua kemudian mulai menganggapnya sebagai "yang paling mandiri".



Anak yang lain mungkin lebih pemalu sehingga lebih sering dibantu.



Lama-kelamaan peran tersebut menguat.



Anak yang dianggap mandiri diberi lebih banyak kebebasan. Anak yang dianggap lemah lebih sering dilindungi.



Dalam beberapa keluarga, perlindungan tersebut dapat berubah menjadi bentuk perhatian yang jauh lebih besar.



Sebaliknya, anak yang lebih mandiri bisa merasa diabaikan karena dianggap "tidak membutuhkan siapa-siapa".



Jadi, favoritisme tidak selalu berarti salah satu anak menerima lebih banyak kasih sayang.



Kadang-kadang bentuknya justru berupa perbedaan ekspektasi.



Satu anak diharapkan selalu berhasil.



Anak lainnya lebih sering dimaklumi.



Keduanya sama-sama dapat terluka, tetapi dengan cara yang berbeda.



6. Orang Tua Secara Tidak Sadar Membandingkan Kedua Anak



Anak kembar sering menjadi objek perbandingan.



"Yang ini lebih pintar."



"Yang itu lebih ramah."



"Yang satu lebih rajin."



"Yang satu lebih cantik."



"Yang ini lebih dekat dengan ayah."



Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus diulang, anak dapat mengembangkan kesadaran bahwa dirinya sedang bersaing dengan saudara kembarnya.



Masalah terbesar dari perbandingan adalah anak tidak lagi merasa dinilai sebagai individu.



Ia merasa dirinya dinilai berdasarkan posisi relatif terhadap saudara.



Dalam psikologi sosial, manusia memang sering memahami dirinya melalui perbandingan dengan orang lain. Pada anak kembar, sumber perbandingan tersebut berada sangat dekat: tinggal serumah, memiliki usia yang sama, bersekolah pada periode yang sama, dan sering melakukan aktivitas yang sama.



Akibatnya, kompetisi dapat berkembang tanpa pernah direncanakan oleh orang tua.



Anak yang lebih sering menang dalam perbandingan mendapatkan lebih banyak validasi.



Anak yang lebih sering kalah dapat mulai mengembangkan keyakinan:



"Apa pun yang saya lakukan, saya tetap bukan yang terbaik."



Pada titik tertentu, favoritisme bahkan dapat menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya.



Anak yang terus dianggap kurang mampu menjadi kurang percaya diri. Karena kurang percaya diri, prestasinya mungkin menurun. Orang tua kemudian menggunakan penurunan tersebut sebagai alasan untuk semakin mengkhawatirkannya atau membandingkannya.



Siklus pun berulang.



7. Pengalaman Emosional Orang Tua terhadap Masing-Masing Anak Berbeda



Alasan terakhir mungkin yang paling sulit disadari.



Kadang-kadang orang tua memiliki pengalaman emosional yang berbeda dengan masing-masing anak.



Salah satu anak mungkin lahir ketika orang tua sedang berada dalam masa kehidupan yang sangat bahagia. Anak lainnya mungkin lahir ketika keluarga sedang mengalami tekanan besar.



Walaupun anak tidak bertanggung jawab atas situasi tersebut, otak manusia dapat menghubungkan seseorang dengan periode tertentu dalam kehidupan.



Misalnya, salah satu anak selalu diasosiasikan dengan masa ketika keluarga mengalami banyak kebahagiaan.



Sebaliknya, anak lainnya mungkin secara tidak sadar diasosiasikan dengan masa penuh tekanan, konflik, masalah pekerjaan, atau perubahan besar dalam keluarga.



Hubungan tersebut tidak selalu disadari.



Orang tua bisa benar-benar mencintai kedua anak, tetapi memiliki respons emosional yang berbeda ketika berinteraksi dengan masing-masing anak.



Dalam kasus tertentu, pengalaman pribadi orang tua juga dapat memengaruhi cara mereka memperlakukan anak.



Seorang ibu mungkin merasa sangat protektif terhadap anak yang dianggap lebih rentan karena mengingat pengalaman masa kecilnya sendiri.



Seorang ayah mungkin lebih keras kepada anak yang dianggap memiliki karakter seperti dirinya karena ia ingin anak tersebut menghindari kesalahan yang pernah ia lakukan.



Dengan kata lain, hubungan orang tua-anak tidak hanya dipengaruhi oleh siapa anak itu, tetapi juga oleh sejarah emosional orang tua sendiri.



Apakah Ini Berarti Orang Tua Tidak Mencintai Anak yang Kurang Disukai?



Tidak selalu.



Ini adalah bagian yang sangat penting.



Perasaan lebih dekat dengan salah satu anak tidak otomatis berarti orang tua tidak mencintai anak lainnya.



Manusia bisa memiliki tingkat kedekatan emosional yang berbeda dengan orang-orang yang sama-sama mereka cintai.



Namun, persoalan menjadi serius ketika perbedaan perasaan tersebut berubah menjadi ketidakadilan yang terus-menerus.



Misalnya:



salah satu anak selalu mendapatkan lebih banyak perhatian;



aturan berbeda diterapkan tanpa alasan yang jelas;



pencapaian satu anak selalu dipuji sementara anak lainnya diabaikan;



salah satu anak selalu dibela ketika terjadi konflik;



orang tua terus membandingkan keduanya;



kasih sayang diberikan berdasarkan prestasi;



anak tertentu selalu dianggap sebagai "anak kesayangan".



Anak-anak sangat sensitif terhadap pola seperti ini.



Mereka tidak selalu membutuhkan orang tua untuk mengatakan, "Saya lebih suka saudaramu."



Mereka bisa menyimpulkannya dari perilaku sehari-hari.



Dampaknya terhadap Anak Kembar yang Merasa Kurang Disukai



Merasa menjadi anak kedua dalam hubungan emosional dengan orang tua dapat meninggalkan dampak yang cukup dalam.



Anak mungkin mulai mempertanyakan nilai dirinya.



"Apa yang salah dengan saya?"



"Kenapa Mama lebih sayang kepadanya?"



"Apakah saya tidak cukup baik?"



Jika pengalaman ini berlangsung lama, anak dapat mencari penjelasan tentang dirinya sendiri.



Sebagian menjadi sangat kompetitif.



Mereka berusaha mengalahkan saudara kembarnya agar akhirnya mendapatkan pengakuan.



Sebagian lainnya justru menyerah.



Mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya mencoba karena posisi mereka sudah ditentukan.



Ada pula yang mencari validasi di luar rumah.



Mereka mungkin sangat membutuhkan pujian dari teman, pasangan, guru, atau lingkungan sosial untuk merasa berharga.



Karena itu, favoritisme orang tua bukan sekadar masalah "siapa yang lebih sering dipeluk".



Yang lebih penting adalah pesan psikologis yang diterima anak tentang nilai dirinya di dalam keluarga.



Bagaimana Orang Tua Bisa Menghindari Favoritisme?



Langkah pertama bukan memaksa diri untuk merasa persis sama terhadap kedua anak.



Perasaan manusia tidak selalu dapat dikontrol secara langsung.



Yang dapat dikontrol adalah perilaku.



Orang tua dapat mulai dengan beberapa langkah sederhana.



1. Berhenti membandingkan



Alih-alih mengatakan:



"Lihat saudaramu, dia bisa melakukannya."



lebih baik fokus pada perkembangan masing-masing anak.



"Kamu sudah lebih baik dibandingkan dirimu minggu lalu."



2. Berikan waktu individual



Anak kembar membutuhkan kesempatan untuk memiliki hubungan pribadi dengan orang tua tanpa kehadiran saudara kembarnya.



Tidak harus mahal atau rumit.



Berjalan bersama, makan berdua, membaca buku, atau berbicara sebelum tidur sudah dapat menjadi kesempatan membangun kedekatan.



3. Kenali anak sebagai individu



Jangan hanya melihat mereka sebagai "si kembar".



Cari tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka takutkan, bagaimana mereka berpikir, dan apa yang membuat mereka merasa dihargai.



4. Perhatikan pola, bukan hanya niat



Orang tua mungkin berkata:



"Saya memperlakukan mereka sama."



Tetapi yang perlu diperiksa adalah pengalaman anak.



Apakah keduanya mendapatkan kesempatan yang cukup?



Apakah aturan diterapkan secara konsisten?



Apakah satu anak selalu mendapat lebih banyak toleransi atau pujian?



5. Berikan kasih sayang sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan favoritisme



Adil tidak selalu berarti identik.



Satu anak mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan akademik. Anak lain mungkin membutuhkan lebih banyak ruang untuk mandiri.



Tujuannya bukan memberikan sesuatu yang persis sama, melainkan memastikan keduanya merasa dicintai, dihargai, dan aman.



Kesimpulan



Salah satu anak kembar bisa terlihat lebih disukai bukan karena orang tua selalu sengaja memilihnya. Dalam banyak situasi, preferensi dapat muncul dari kombinasi kecocokan kepribadian, pola interaksi, kesamaan karakter, pengalaman emosional, perbedaan temperamen, peran keluarga, dan kebiasaan membandingkan anak.



Yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah orang tua memiliki "anak favorit".



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apakah setiap anak merasa dirinya memiliki tempat yang sama pentingnya dalam keluarga?



Anak kembar tetap merupakan dua individu yang berbeda. Mereka mungkin berbagi wajah, usia, rumah, bahkan pengalaman hidup, tetapi kebutuhan emosional mereka tidak selalu sama.



Orang tua tidak harus mencintai mereka dengan cara yang identik.



Namun, keduanya perlu merasakan satu hal yang sama:



"Saya tidak harus menjadi seperti saudara saya untuk mendapatkan cinta dari orang tua saya."



